Ich scheitere immer wieder, kann mir jemand helfen?
Kartennetzwerke wie Visa und Mastercard betreiben Datenbanken, die als Terminated Merchant Files (TMFs) bekannt sind und Informationen über Konten enthalten, die von Kreditkartenverarbeitern auf der ganzen Welt wegen hoher Rückbelastungen oder Verstößen gegen die Regeln der Kartenmarke geschlossen wurden.
MATCH zum Beispiel steht für das Mastercard Alert to Control High-risk Merchants System. MATCH ist die Mastercard-Datenbank für Terminated Merchant Files (TMFs), die Informationen über Konten enthält, die von Kreditkartenverarbeitern in der ganzen Welt wegen hoher Rückbelastungen oder Verstößen gegen die Regeln der Kartenmarke geschlossen wurden.
Auch PayPal arbeitet auf ähnliche Weise.
Bei finanziellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service Desk - https://www.mql5.com/en/contact
Wenn Sie sich an den Service Desk wenden. Sie sagen Ihnen, dass Sie zum Forum gehen sollen. Wenn Sie im Forum sind, sagen die Moderatoren, Sie sollen zum Service Desk gehen ?????
Das ist falsch! Finanzielle Angelegenheiten wurden schon immer vom Service Desk bearbeitet, und das steht sogar am Anfang des Prozesses.
Ich habe weitere Nachforschungen zu Beitrag #775 angestellt.
Wenn Visa, Mastercard und PayPal Metaquotes in die Liste der beendeten Händler aufgenommen haben, sind die Banken und Zahlungsabwickler nicht verpflichtet, Metaquotes mitzuteilen, dass Metaquotes in diese Liste aufgenommen wurde. Außerdem ist die Liste privat und nicht öffentlich einsehbar. In diesem Fall können weder das Forum, der Service Desk noch Metaquotes selbst das Problem intern lösen. Metaquotes könnte eine Bank oder einen Prozessor bitten, den Status der Liste offenzulegen. Das Endergebnis ist, dass Metaquotes die Hilfe eines lizenzierten Anwalts für Zahlungsabwicklung benötigen würde, um von der Liste zu verschwinden. Und selbst das ist nicht garantiert. Praktisch alle Händler, die auf der Liste der beendeten Händler stehen, sind auf der Liste, weil sie nicht in der Lage waren, die Bedingungen der Zahlungsabwicklungsverträge zu erfüllen.
Ich hatte in der Vergangenheit finanzielle Probleme (3 Mal), und ich war in der Lage, den "Bot" zu steuern und dann eine Nachricht zu hinterlassen, damit ein "Mensch" später antworten konnte.
Ich stimme zu, dass es ein wenig verworren war, aber es war weder unmöglich noch besonders schwierig. Die Antwort hängt natürlich vom jeweiligen Problem und vom Einzelfall ab.
Also nein, ich mache niemandem falsche Hoffnungen, denn ich habe diese Erfahrung selbst gemacht.
Übrigens sind wir Moderatoren normale Benutzer wie Sie. Wir sind keine Angestellten und wir werden auch nicht bezahlt.
Zunächst einmal: Viel Glück, wenn Sie den Bot am Service-Schalter überwinden. Die Person dort wird eine allgemeine Antwort geben und Ihnen dann sagen, dass Sie das Forum konsultieren sollen, weil sie NICHTS tun können. Dieser Moderator macht den Leuten falsche Hoffnungen. Die Realität ist, dass der Service Desk Ihnen NICHT helfen kann, wenn Ihre Bankkarten mit ihrem obskuren Zahlungsanbieter nicht kompatibel sind. Die Mitarbeiter des Service Desk werden Ihnen sagen, dass sie sich nur um Finanzangelegenheiten kümmern, die mit Fehlern oder Streitigkeiten bei Finanztransaktionen zu tun haben, d. h. um Zahlungen, die tatsächlich stattgefunden haben, NICHT aber um Probleme mit inkompatiblen Bankkarten. Ich habe dies aus erster Hand erfahren. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was passieren sollte, und dem, was tatsächlich passiert. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Pech und hatte mit der falschen Person am Serviceschalter zu tun. Ich weiß es nicht.
Sie können sie mit einer Nachricht kontaktieren. Ich habe mich mit ihnen in Verbindung gesetzt und seit 2 Wochen darüber geplaudert, aber das interessiert sie nicht. Sie wiederholen das gleiche Mantra über die Verwendung einer anderen Karte. Die Leute werden nur Geld bis 3k stecken haben
