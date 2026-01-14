Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 173

Thomaz Diogo Cimim #:
Weiß jemand aus Brasilien, wie man Geld von dem Konto abheben kann? Wenn Sie eine Kreditkarte benutzen, welche? Ich muss eine Summe für eine Dienstleistung abheben, die ich in Anspruch genommen habe, und kann es nicht.

Ich habe meine Pagbank-Visa-Karte benutzt, und die Abhebung wurde freigegeben, aber es dauerte lange, bis sie freigegeben wurde. Es scheint, dass die Pagbank Zeit braucht, um internationale Zahlungen abzuwickeln. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein paar Tage zu warten, sollten Sie es versuchen.

 
Miguel Angel Vico Alba #:
Hallo zusammen,

ich habe viel Verwirrung und Frustration von Nutzern in verschiedenen Ländern darüber erlebt, warum bestimmte Zahlungsmethoden auf MQL5.com nicht verfügbar sind, warum Kartenabhebungen in vielen Regionen nicht funktionieren oder warum Bankabhebungen einen so hohen Mindestbetrag haben. Deshalb möchte ich Ihnen meine persönliche Sichtweise mitteilen, die auf Erfahrungen und öffentlich zugänglichen Informationen beruht. Dies ist in keiner Weise offiziell, und ich versuche nicht, MetaQuotes zu verteidigen. Ich versuche nur, etwas Licht in die Dinge zu bringen, die vielen Benutzern vielleicht nicht bewusst sind.

Dies ist nicht nur ein Problem in den USA. Menschen aus Kenia, Indien, Argentinien, Südafrika und vielen anderen Ländern sind von den gleichen Beschränkungen betroffen. Und oft liegt der Grund dafür nicht allein bei MetaQuotes, sondern bei den lokalen Gesetzen, Finanzsystemen und Zahlungsnetzwerken.

Warum wird PayPal nicht unterstützt?

Viele Nutzer haben sich PayPal gewünscht, aber die Verwendung von PayPal würde eine Plattform wie MQL5 vor einige ernsthafte Herausforderungen stellen:

  • PayPal ermöglicht es Käufern, Zahlungen rückgängig zu machen (Chargebacks), selbst lange nach einer Transaktion. Dies ist bei digitalen Produkten, die nicht zurückgegeben werden können, riskant.
  • PayPal hat die Erfahrung gemacht, dass es Gelder ohne Vorankündigung einfriert, wenn es etwas entdeckt, was es als unregelmäßige Aktivität ansieht.
  • Die Gebühren sind hoch, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen.
  • MetaQuotes verwaltet sein eigenes internes Zahlungssystem, und die Verwendung von PayPal würde die Möglichkeit einschränken, Streitigkeiten und Kontoprobleme direkt zu kontrollieren.
  • Bestimmte handelsbezogene Dienste, wie z. B. Signalabonnements, können gegen die Nutzungsbedingungen von PayPal verstoßen.

Kurz gesagt, PayPal passt einfach nicht zu der Art und Weise, wie MetaQuotes arbeitet.

Warum können Benutzer in einigen Ländern nicht mit ihrer Visa- oder Mastercard abheben?

Dies ist ein häufiges Problem, nicht nur in den USA, sondern auch in Ländern wie Kenia, Argentinien, Indien und anderen. Hier sind die Hauptgründe:
  • In einigen Ländern gibt es Vorschriften, die es den Einwohnern erschweren oder sogar verbieten, internationale Auszahlungen auf lokale Karten zu erhalten.
  • In den USA und in einigen anderen Regionen lassen persönliche Visa-/Mastercard-Konten oft keine eingehenden Zahlungen von ausländischen Unternehmen zu. In den USA wird dies durch den Bank Secrecy Act geregelt, und jedes Unternehmen, das Gelder an in den USA ansässige Karten senden möchte, muss sich als Geldübermittler bei FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) registrieren lassen.
  • MetaQuotes ist nicht bei FinCEN registriert. Das bedeutet nicht, dass sie etwas Falsches tun, sondern lediglich, dass sie keine juristische Person in den USA gegründet haben, die nach dem US-Finanzrecht operiert. Dies wäre äußerst komplex und teuer, und es ist nicht Teil ihres Geschäftsmodells.
  • In vielen Ländern lehnen Banken oder Kartenherausgeber automatisch Zahlungen von Unternehmen ab, die mit Handel oder Investitionen in Verbindung stehen, manchmal ohne klaren rechtlichen Grund.
Selbst wenn MetaQuotes also überall Kartenabhebungen anbieten wollte, ist dies in vielen Fällen einfach nicht möglich.

Warum beträgt der Mindestbetrag für eine Banküberweisung 3.000 $?

Dies ist eine weitere häufige Beschwerde, aber es gibt einige praktische und rechtliche Gründe dafür:
  • Bei internationalen Banküberweisungen (SWIFT) fallen mehrere Gebühren an, und zwar von der Bank des Absenders, den zwischengeschalteten Banken und der Empfängerbank. Diese Gebühren können erheblich sein, so dass kleine Abhebungen sowohl für den Nutzer als auch für das Unternehmen unrentabel sind.
  • MetaQuotes muss die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis des Kunden (KYC) einhalten. Dazu gehören die EU-Richtlinie 2015/849 und die Empfehlungen der FATF, die weltweit gelten. Eine Möglichkeit zur Risikominderung besteht darin, große Mengen von Transaktionen mit geringem Wert zu vermeiden.
  • Die Bearbeitung vieler kleiner Überweisungen verursacht einen erheblichen Verwaltungsaufwand.
  • Die Festlegung eines höheren Schwellenwerts trägt dazu bei, dass die Nutzer Abhebungen bewusster und effizienter vornehmen.
Schlussbemerkung

Nochmals, dies soll keine Entschuldigung für irgendetwas sein. Es gibt definitiv Dinge, die MetaQuotes verbessern könnte: flexiblere Auszahlungsoptionen, besserer Kundensupport und klarere Kommunikation. Aber es ist auch wahr, dass viele der Hindernisse, mit denen die Nutzer konfrontiert sind, von außerhalb des Unternehmens kommen, von nationalen Gesetzen, Finanzvorschriften, Bankrichtlinien und den Regeln der Zahlungsnetzwerke.

Dies zu verstehen, löst das Problem nicht, aber es könnte einigen Leuten helfen zu erkennen, dass die Situation komplexer ist, als sie auf den ersten Blick scheint. Das allein kann schon helfen, einen Teil der Frustration abzubauen.

Wenn jemand weitere Informationen oder Korrekturen hat, bin ich gerne bereit, sie zu lesen. Je mehr wir verstehen, desto bessere Entscheidungen können wir treffen.

Passen Sie auf sich auf.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns eine so ausführliche Erklärung zu geben. Es hilft wirklich zu klären, warum diese Einschränkungen existieren und wie viel davon außerhalb der direkten Kontrolle von MetaQuotes liegt. Ich arbeite seit 2010 mit MQL5 und ich liebe die Plattform und die Community wirklich.

Dennoch wird das Fehlen effizienter Auszahlungsoptionen für viele von uns, die hier Produkte verkaufen, zu einem ernsten Problem. Ohne eine verlässliche Möglichkeit, auf unsere Einnahmen zuzugreifen, ist es schwer zu rechtfertigen, dass wir trotz unserer Leidenschaft für dieses Ökosystem weiterhin unseren Beitrag leisten.

Eine mögliche Lösung könnte die Integration von DeFi sein oder zumindest die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen über Kryptowährungen vorzunehmen. Dies würde viele der Bankbeschränkungen umgehen und eine sichere, schnelle und globale Alternative bieten. Außerdem, selbst wenn PayPal für Einzahlungen nicht machbar ist, könnte das Hinzufügen als reine Abhebungsoption für viele Nutzer einen großen Unterschied machen.

Ich hoffe wirklich, dass MQL5 bald eine Erweiterung der Abhebungsmethoden in Betracht zieht. Die Plattform hat so viel Potenzial, und mit besseren Zahlungsoptionen würden langjährige Mitwirkende wie ich motiviert bleiben und mit der Plattform wachsen.

Ich habe das gleiche Problem seit Februar oder März dieses Jahres (es wäre das erste Mal gewesen, dass ich versucht habe, Geld abzuheben), aber gestern, am 28. Juli 2025, beschloss ich, es erneut zu versuchen, und die Abhebung wurde sofort auf meine Banorte-Debitkarte in Mexiko überwiesen.
Ich denke also, dass es noch Hoffnung gibt, oder sie arbeiten bereits an dem Problem mit den Abhebungen.
Ich habe einen Teil meines Geldes von meinem MQ-Konto erhalten:) Ich konnte 100$ abheben! Nach ein paar Sekunden, nachdem ich das Geld von MQ abgehoben hatte, wurden 100 $ in € umgerechnet: 1$ = 0,86280 = 86,28 €.

Und jetzt steht in der App"paymentpending", also ist mein Konto immer noch Null! Ich denke, ich werde bis Montag warten müssen.

Ich habe das Konto gestern Abend innerhalb von 10 Minuten mit Reisepass, Selfie und meiner österreichischen Steuernummer eröffnet.

Ich habe mich für ein kostenloses Konto entschieden (keine regulären Gebühren) , zu dem eine kostenlose MasterCard gehört. Später werde ich sehen, ob ich z.B. mein Broker-Konto aufladen kann.

Was zahlen Sie mir, damit ich Ihnen sage, wo und wie ;)

Nein, das war ein Scherz. Die Bank heißt bunq B.V. und wird von der EU und den Niederlanden reguliert, so dass bis zu 100.000 € privates Geld gesichert ist, falls die Bank zusammenbricht.

  1. Die österreichische FMA () zeigt keine Warnungen: https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V.

  2. Bank- und Kontobewertungen kritisieren, dass man nur KI-Antworten bekommt, d.h. wenn alles normal bleibt, geht alles gut, aber wenn etwas schief geht, dauert es lange und wird stressig und nervig!

  3. Überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass nach der Eröffnung des Kontos es auf FREE Bunq eingestellt ist, ich vermute, dass standardmäßig ein anderer Zahlungsplan mit regelmäßigen Kosten automatisch eingestellt ist.

Wenn ihr also das Risiko eingehen wollt, müsst ihr es selbst tun - keine Garantie von meiner Seite, meine Erfahrung umfasst 24 Stunden, die Kontoeröffnung und eine Zahlung!

Bunq-KI schrieb mir gerade: Wir akzeptieren nur "rechtmäßigen Wohnsitze in einem der unterstützten Länder im EWR" - also keine USA, Rusland, Iran, ...

MetaQuotes:

Der Artikel Zahlungen und Zahlungsarten wurde veröffentlicht:

Autor: MetaQuotes

Admins, Hallo!

1) Ich kann meinen Kontostand hier auf der Seite nicht mit UnionPay-Karte aufladen, Bestellnummer: 250804_2818.

2) warum gibt es keine Möglichkeit, eine "Neue Bestellung" in "Servicedeck" zu erstellen ??? wenn ich versuche, eine Neue Bestellung zu öffnen, passiert nichts (!) - am Ende der Adresszeile steht ein "Blank" (#).

3) (?) warum haben sie WebMoney als Zahlungssystem für die FILLING ein Konto hier auf der Website ???? entfernt

... WIE man Guthaben hier auf der MQL5-Website auflädt und für Freelancing bezahlt ?????.

 
Dustin Vlok #:

Ich habe meine Pagbank-Visa-Karte benutzt, und die Abhebung wurde freigegeben, aber es hat lange gedauert, bis sie freigegeben wurde. Es scheint, dass Pagbank Zeit braucht, um internationale Zahlungen zu bearbeiten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein paar Tage zu warten, sollten Sie es versuchen.

Es hat eine Weile gedauert, aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich bisher gesehen habe. Ich werde es versuchen.
 
Vitaliy Kostrubko #:

Admins, hallo!

1) Ich kann meinen Kontostand hier auf der Seite nicht mit UnionPay-Karte aufladen, Bestellnummer: 250804_2818.

2) Warum gibt es in "Servicedeck" keine Möglichkeit, einen "Neuen Antrag" zu erstellen? Wenn ich versuche, einen neuen Antrag zu öffnen, passiert nichts (!) - am Ende der Adresszeile erscheint "leer" (#).

3) (?) warum haben sie WebMoney als Zahlungssystem für die FILLING ein Konto hier auf der Website entfernt ??? ?

... WIE man Guthaben hier auf der MQL5-Website auflädt und für Freelancing ????? bezahlt.

... wie ich später vom Freelance Executor selbst erfuhr - hat die EU kürzlich UnionPay für russische Banken gesperrt ...

und dies = FIASCO, meine Herren (!)

Das russische Segment der MQL-5 Website-Benutzer wird nun nicht mehr in der Lage sein, ein aktiver Teil der riesigen freundlichen MQL-5 Gemeinschaft zu sein ... bis es keine MQL-5 Benutzer mehr gibt ... bis es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, Ihr Guthaben auf der MQL-5-Website aufzuladen (und Geld von Ihrem Konto abzuheben) für die RU-Region (!).

Jefferson Judge Metha # Als Zim-Nutzer, der keine Möglichkeit hat, sein Geld abzuheben, werde auch ich mich Ihnen anschließen.

Hallo @Jefferson Judge Metha

Ich hatte Schwierigkeiten, Gelder direkt auf meine Bank-Visa-Karte abzuheben, so dass die einzige praktische Option darin bestand, WebMoney zu verwenden.

Wenn WebMoney in Simbabwe erlaubt ist und Sie ein Krypto-Konto (z.B. Binance) registriert und verifiziert haben, dann versuchen Sie dies:

  1. Heben Sie Geld auf Ihr WebMoney-Konto (WMZ) ab.
  2. Konvertieren Sie WMZ in WMT (zum heutigen Kurs: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Überweisen Sie WMT auf Ihr Binance USDT-Konto. Auf WebMoney ist der Kurs 1 WMT = 1 USDT. Achten Sie darauf, ein Blockchain-Netzwerk mit niedrigen Transaktionsgebühren zu wählen.
  4. Verkaufen Sie USDT über Binance P2P und überweisen Sie den Erlös auf Ihr bevorzugtes lokales Konto (Mobile Money-Konto oder Bankkonto).
  5. Vergleichen Sie die Preise sorgfältig, damit Sie die Transaktionskosten minimieren und den Betrag, den Sie erhalten, maximieren können.

Das ist der Ansatz, den ich verwende, um meine Gelder gutgeschrieben zu bekommen. Bis wir darauf warten, dass MQL5 die Probleme mit den Abhebungen löst, können Sie diese Methode ausprobieren.

Daniel Opoku #:

Hallo @Jefferson Richter Metha

Ich hatte Schwierigkeiten, Geld direkt auf meine Bank-Visa-Karte abzuheben, so dass die einzige praktische Möglichkeit darin bestand, WebMoney zu verwenden.

Wenn WebMoney in Simbabwe erlaubt ist und Sie ein Krypto-Konto (z. B. Binance) registriert und verifiziert haben, dann versuchen Sie dies:

  1. Heben Sie Geld auf Ihr WebMoney-Konto (WMZ) ab.
  2. Konvertieren Sie WMZ in WMT (zum heutigen Kurs: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Überweisen Sie WMT auf Ihr Binance USDT-Konto. Auf WebMoney ist der Kurs 1 WMT = 1 USDT. Achten Sie darauf, ein Blockchain-Netzwerk mit niedrigen Transaktionsgebühren zu wählen.
  4. Verkaufen Sie USDT über Binance P2P und überweisen Sie den Erlös auf Ihr bevorzugtes lokales Konto (Mobile Money-Konto oder Bankkonto).
  5. Vergleichen Sie die Preise sorgfältig, damit Sie die Transaktionskosten minimieren und den Betrag, den Sie erhalten, maximieren können.

Das ist der Ansatz, den ich verwende, um meine Gelder gutgeschrieben zu bekommen. Bis wir darauf warten, dass MQL5 die Probleme mit den Abhebungen löst, können Sie diesen Ansatz ausprobieren.

Ich danke Ihnen.

Visa oder Master-Karte, die von den meisten asiatischen Ländern angeboten wird, funktioniert perfekt mit Abhebungen von mql5

Ich schlage vor, dass Sie sich eine besorgen oder einen Freund kontaktieren, der Ihnen bei den Abhebungen hilft. Es wird Ihnen den Stress, die Kosten und die Zeit ersparen, die Sie mit anderen Mitteln verbringen.


Guten Tag an alle!!! Sagen Sie mir, wie ich Geld mit PAY PAL einzahlen kann

