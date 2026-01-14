Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 173
Weiß jemand aus Brasilien, wie man Geld von dem Konto abheben kann? Wenn Sie eine Kreditkarte benutzen, welche? Ich muss eine Summe für eine Dienstleistung abheben, die ich in Anspruch genommen habe, und kann es nicht.
Ich habe meine Pagbank-Visa-Karte benutzt, und die Abhebung wurde freigegeben, aber es dauerte lange, bis sie freigegeben wurde. Es scheint, dass die Pagbank Zeit braucht, um internationale Zahlungen abzuwickeln. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein paar Tage zu warten, sollten Sie es versuchen.
Viele Nutzer haben sich PayPal gewünscht, aber die Verwendung von PayPal würde eine Plattform wie MQL5 vor einige ernsthafte Herausforderungen stellen:
Kurz gesagt, PayPal passt einfach nicht zu der Art und Weise, wie MetaQuotes arbeitet.
Warum können Benutzer in einigen Ländern nicht mit ihrer Visa- oder Mastercard abheben?
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns eine so ausführliche Erklärung zu geben. Es hilft wirklich zu klären, warum diese Einschränkungen existieren und wie viel davon außerhalb der direkten Kontrolle von MetaQuotes liegt. Ich arbeite seit 2010 mit MQL5 und ich liebe die Plattform und die Community wirklich.
Dennoch wird das Fehlen effizienter Auszahlungsoptionen für viele von uns, die hier Produkte verkaufen, zu einem ernsten Problem. Ohne eine verlässliche Möglichkeit, auf unsere Einnahmen zuzugreifen, ist es schwer zu rechtfertigen, dass wir trotz unserer Leidenschaft für dieses Ökosystem weiterhin unseren Beitrag leisten.
Eine mögliche Lösung könnte die Integration von DeFi sein oder zumindest die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen über Kryptowährungen vorzunehmen. Dies würde viele der Bankbeschränkungen umgehen und eine sichere, schnelle und globale Alternative bieten. Außerdem, selbst wenn PayPal für Einzahlungen nicht machbar ist, könnte das Hinzufügen als reine Abhebungsoption für viele Nutzer einen großen Unterschied machen.
Ich hoffe wirklich, dass MQL5 bald eine Erweiterung der Abhebungsmethoden in Betracht zieht. Die Plattform hat so viel Potenzial, und mit besseren Zahlungsoptionen würden langjährige Mitwirkende wie ich motiviert bleiben und mit der Plattform wachsen.
Nochmals vielen Dank für den Austausch Ihrer Erkenntnisse!
Ich habe einen Teil meines Geldes von meinem MQ-Konto erhalten:) Ich konnte 100$ abheben! Nach ein paar Sekunden, nachdem ich das Geld von MQ abgehoben hatte, wurden 100 $ in € umgerechnet: 1$ = 0,86280 = 86,28 €.
Und jetzt steht in der App"paymentpending", also ist mein Konto immer noch Null! Ich denke, ich werde bis Montag warten müssen.
Ich habe das Konto gestern Abend innerhalb von 10 Minuten mit Reisepass, Selfie und meiner österreichischen Steuernummer eröffnet.
Ich habe mich für ein kostenloses Konto entschieden (keine regulären Gebühren) , zu dem eine kostenlose MasterCard gehört. Später werde ich sehen, ob ich z.B. mein Broker-Konto aufladen kann.
Was zahlen Sie mir, damit ich Ihnen sage, wo und wie ;)
Nein, das war ein Scherz. Die Bank heißt bunq B.V. und wird von der EU und den Niederlanden reguliert, so dass bis zu 100.000 € privates Geld gesichert ist, falls die Bank zusammenbricht.
Bank- und Kontobewertungen kritisieren, dass man nur KI-Antworten bekommt, d.h. wenn alles normal bleibt, geht alles gut, aber wenn etwas schief geht, dauert es lange und wird stressig und nervig!
Wenn ihr also das Risiko eingehen wollt, müsst ihr es selbst tun - keine Garantie von meiner Seite, meine Erfahrung umfasst 24 Stunden, die Kontoeröffnung und eine Zahlung!
Bunq-KI schrieb mir gerade: Wir akzeptieren nur "rechtmäßigen Wohnsitze in einem der unterstützten Länder im EWR" - also keine USA, Rusland, Iran, ...
Der Artikel Zahlungen und Zahlungsarten wurde veröffentlicht:
Autor: MetaQuotes
Admins, Hallo!
1) Ich kann meinen Kontostand hier auf der Seite nicht mit UnionPay-Karte aufladen, Bestellnummer: 250804_2818.
2) warum gibt es keine Möglichkeit, eine "Neue Bestellung" in "Servicedeck" zu erstellen ??? wenn ich versuche, eine Neue Bestellung zu öffnen, passiert nichts (!) - am Ende der Adresszeile steht ein "Blank" (#).
3) (?) warum haben sie WebMoney als Zahlungssystem für die FILLING ein Konto hier auf der Website ???? entfernt
... WIE man Guthaben hier auf der MQL5-Website auflädt und für Freelancing bezahlt ?????.
... wie ich später vom Freelance Executor selbst erfuhr - hat die EU kürzlich UnionPay für russische Banken gesperrt ...
und dies = FIASCO, meine Herren (!)
Das russische Segment der MQL-5 Website-Benutzer wird nun nicht mehr in der Lage sein, ein aktiver Teil der riesigen freundlichen MQL-5 Gemeinschaft zu sein ... bis es keine MQL-5 Benutzer mehr gibt ... bis es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, Ihr Guthaben auf der MQL-5-Website aufzuladen (und Geld von Ihrem Konto abzuheben) für die RU-Region (!).
:(
Hallo @Jefferson Judge Metha
Ich hatte Schwierigkeiten, Gelder direkt auf meine Bank-Visa-Karte abzuheben, so dass die einzige praktische Option darin bestand, WebMoney zu verwenden.
Wenn WebMoney in Simbabwe erlaubt ist und Sie ein Krypto-Konto (z.B. Binance) registriert und verifiziert haben, dann versuchen Sie dies:
Das ist der Ansatz, den ich verwende, um meine Gelder gutgeschrieben zu bekommen. Bis wir darauf warten, dass MQL5 die Probleme mit den Abhebungen löst, können Sie diese Methode ausprobieren.
Ich danke Ihnen.
Visa oder Master-Karte, die von den meisten asiatischen Ländern angeboten wird, funktioniert perfekt mit Abhebungen von mql5
Ich schlage vor, dass Sie sich eine besorgen oder einen Freund kontaktieren, der Ihnen bei den Abhebungen hilft. Es wird Ihnen den Stress, die Kosten und die Zeit ersparen, die Sie mit anderen Mitteln verbringen.
Nur mein Vorschlag
Guten Tag an alle!!! Sagen Sie mir, wie ich Geld mit PAY PAL einzahlen kann