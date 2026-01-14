Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 53
Warum gibt es kein Geld, da ich $250 eingezahlt hatte und ich verstehe nicht, warum sollte ich wieder einzahlen, um den Handel zu beginnen??? Ist das ein Betrug???
Sie sollten Ihr Handelskonto bei Ihrem Broker überprüfen, nicht hier.
Hallo, wie lange dauert es, bis das Geld von hier auf die Karte übertragen wird, dauert das zu lange?
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe Geld auf ein Quick Trade-Konto eingezahlt. Wenn ich nicht verwirrt bin, dachte ich, ich könnte das Geld verwenden, um hier zuhandeln. Muss ich das Geld auf Quick Trade abheben und hier einzahlen? Ich verstehe nicht, wie die beiden Konten miteinander verbunden sind. Bitte helfen Sie jemandem...
Sie können nicht auf der MQL5-Website handeln.
Sie handeln mit einem Broker.
Wenn Quick Trade ein Broker ist und Sie Geld bei ihm eingezahlt haben, handeln Sie mit ihm.
Ich habe eine Einzahlung, aber ich kann damit nicht handeln. Ich weiß nicht, wie ich dieses Konto mit meinem Metatrade-Konto verbinden kann. Bitte helfen Sie mir, eine Lösung zu finden
Es gibt keine Verbindung zwischen Ihrem Konto bei MQL5 und irgendeinem Broker. Sie können nicht mit Ihrem bei MQL5 hinterlegten Geld handeln.
Sie müssen ein Konto bei einem Broker eröffnen und Geld bei diesem Broker einzahlen.
Hallo, ist es möglich, auf dem Markt verfügbare Produkte zu kaufen, indem ich Geld auf meine MQL5-Brieftasche eingezahlt habe?
