Es überrascht mich, das zu sagen, aber Webmoney (WM) ist tatsächlich ziemlich nützlich. Es ist vielleicht sogar hilfreicher als Paypal (PP), und verstehen Sie mich nicht falsch, ich war auch sauer, als PP einfach "verschwand". Aber WM bietet Dienstleistungen, die PP nicht hat. Wie bei Crypto erlaubt PP nur US-Kunden, Fiat in Crypto zu tauschen, bei WM kann man das sofort tun, und man kann Crypto von seiner WM-Brieftasche in eine private Brieftasche abheben, die man hat.
WM ist eigentlich Feuer.
Abb. 1: Die aktuellen Abhebungsmöglichkeiten
Ich vertraue darauf, dass MQL eine Lösung für die Mehrheit seiner guten Verkäufer hier auf dem Marktplatz finden wird! ich zähle darauf :)
Für US-Verkäufer scheint es vorbei zu sein. Alle meine Produkte, mein Geld und meine Daten sind hier seit Jahren gesperrt. Wie geht man mit so etwas um?
Verwenden Sie Visa / MasterCard, die für internationale Transaktionen aktiviert ist und ziehen Sie mit UnLimint, früher CardPay genannt, ab.
Wenn Sie eine Fehlermeldung wie "Das Zahlungssystem der Bankkarten hat die Abhebung abgelehnt. Bitte kontaktieren Sie die Bank, die Ihre Karte ausgestellt hat, um weitere Informationen zu erhalten. Dies bedeutet, dass Ihre Bank die Zahlung aufgrund ihres Betrugsbekämpfungssystems abgelehnt hat. Dies ist kein Problem mit MQL, sondern ein Problem mit Ihrer Bank, die die Zahlung ablehnt. Benachrichtigen Sie Ihre Bank, damit sie diese Einschränkung aufhebt oder versuchen Sie es nach 24 Stunden erneut. Wenn Sie immer wieder dieselbe Meldung erhalten, bedeutet dies, dass Sie eine andere Karte ausprobieren müssen, die funktioniert. Wenn die Zahlung erfolgreich war und Ihrer Bank nicht gutgeschrieben wurde, wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Service Desk, um eine RRN-Nummer zu erhalten, die Sie Ihrer Bank für weitere Untersuchungen zeigen können.
Verwenden Sie Visa / MasterCard, die für internationale Transaktionen freigegeben ist, und heben Sie mit UnLimint, früher CardPay genannt, ab.
Ich weiß und habe es getan. Sie können nicht mit einer Debitkarte abheben.
Sie befinden sich nicht in den USA
VISA und Mastercard sind nicht von Ländern abhängig oder sind lokale Kartenbetreiber. Das ist die wichtigste Voraussetzung für Transaktionen. Das Land spielt keine Rolle, denn ich hatte das gleiche Problem. Sie können eine andere Bankkarte ausprobieren oder eine Prepaid-Karte, Debitkarte oder Kreditkarte verwenden. Ich hatte dasselbe Problem wie Sie, und das Problem lag bei der Bank.
Ich habe alles getan, was Sie gesagt haben. Kreditkarten nehmen keine Einzahlungen in Form von Abhebungen an, das macht keine. Sie wissen auch nicht, ob das Land ein Problem ist.
Erlaubt Ihnen Ihre Bank, Ihre Karten online zu verwalten?
In Europa haben wir Einstellungen, die Online-Transaktionen und dergleichen erlauben, vielleicht ist das bei Ihnen nicht der Fall?