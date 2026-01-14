Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 151

@Peter Olutayo Oladele #: Kennt jemand eine Karte, vorzugsweise eine virtuelle Karte, mit der ich mein verdientes Geld abheben kann. Seitdem PayPal entfernt wurde, konnte ich keine erfolgreiche Abhebung mehr vornehmen.

Sie können die Benutzer aus Ihrem Land fragen, wie sie abheben (denn es ist wirklich abhängig von dem Land auf einige Weise sorry).

 
Nein, ich habe viele Karten ausprobiert. Es ist länderabhängig, d.h. wenn das aufgelistete Land gesperrt ist, funktioniert keine Karte.

 

Ist es jemandem gelungen, erfolgreich eine Abhebung auf seine Bankkarte vorzunehmen?

Mein Geld ist buchstäblich in mql5 stecken, nicht in der Lage, es zugreifen.

Es ist erstaunlich, dass es, wenn ich mein Portemonnaie aufladen möchte, 12 Einzahlungsmöglichkeiten gibt, aber keine funktionalen und erschwinglichen Abhebungsmöglichkeiten, so dass ich denke, wir können sehen, wo ihre Prioritäten liegen.

 
Hallo.
Am Tag vor der Abschaffung von PAYPAL habe ich $249,90 über PayPal abgehoben.
Aber das Geld kam nie an.

Am nächsten Tag erschien das Geld als eingefroren.

.

Im Chat geben sie mir keine Antwort,

nur eine automatische Antwort, dass ich warten soll. Aber es ist schon lange her.

Im Chat gelang es mir, ein Ticket zu öffnen, das nicht beantwortet wurde:


 

Nur eine Frage, bitte

Warum ist der Überweisungshöchstbetrag 4960,23$
Warum ist es nicht eine runde Zahl, wie 5000$


 
Dies ist Ihr maximaler Abhebungsbetrag, Mohammed, weil Ihr aktueller MQL5-Kontostand wahrscheinlich 4990,23$ beträgt.

30 USD ist die Bank Abhebung Kommission.

 

Wo ist die Zahlungsoption Paypal?

 
PayPal ist nicht mehr (dauerhaft) für alle verfügbar.

Wenn sich dies ändert, werden Sie benachrichtigt werden.


Für weitere Details - können Sie diesen Thread über "Zahlungen und Zahlungsmethoden" lesen

https://www.mql5.com/en/forum/ 4106


HINWEIS-1: Das Forum ist hauptsächlich für Benutzer gedacht, um:

(i) Ideen auszutauschen

(ii) Handelsstrategien, Markttrends, MetaTrader-Funktionen und Codierungstipps zu diskutieren

(iii) Meinungen zu anderen handels- und marktbezogenen Themen auszutauschen.

HINWEIS-2: Wir sind alle normale Benutzer wie Sie und haben keinen direkten Zugang zu den Zahlungsvorgängen von MetaQuotes.

Es ist vorbei und sie wollen, dass wir warten, bis wir 3000 Dollar haben, um abheben zu können. Ich bin nicht glücklich.

