Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 151
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können die Benutzer aus Ihrem Land fragen, wie sie abheben (denn es ist wirklich abhängig von dem Land auf einige Weise sorry).
Kennt jemand eine Karte, vorzugsweise eine virtuelle Karte, mit der ich mein verdientes Geld abheben kann? Seit PayPal entfernt wurde, konnte ich keine erfolgreiche Abhebung vornehmen.
Nein, ich habe viele Karten ausprobiert. Es ist länderabhängig, d.h. wenn das aufgelistete Land gesperrt ist, funktioniert keine Karte.
Ist es jemandem gelungen, erfolgreich eine Abhebung auf seine Bankkarte vorzunehmen?
Mein Geld ist buchstäblich in mql5 stecken, nicht in der Lage, es zugreifen.
Es ist erstaunlich, dass es, wenn ich mein Portemonnaie aufladen möchte, 12 Einzahlungsmöglichkeiten gibt, aber keine funktionalen und erschwinglichen Abhebungsmöglichkeiten, so dass ich denke, wir können sehen, wo ihre Prioritäten liegen.
Am nächsten Tag erschien das Geld als eingefroren.
Im Chat geben sie mir keine Antwort,
nur eine automatische Antwort, dass ich warten soll. Aber es ist schon lange her.
Im Chat gelang es mir, ein Ticket zu öffnen, das nicht beantwortet wurde:
Nur eine Frage, bitte
Warum ist der Überweisungshöchstbetrag 4960,23$
Warum ist es nicht eine runde Zahl, wie 5000$
Nur eine Frage, bitte
Warum ist der Überweisungshöchstbetrag 4960,23$
Warum ist es nicht eine runde Zahl, wie 5000$
Dies ist Ihr maximaler Abhebungsbetrag, Mohammed, weil Ihr aktueller MQL5-Kontostand wahrscheinlich 4990,23$ beträgt.
30 USD ist die Bank Abhebung Kommission.
Wo ist die Zahlungsoption Paypal?
Wo ist die Zahlungsoption Paypal?
PayPal ist nicht mehr (dauerhaft) für alle verfügbar.
Wenn sich dies ändert, werden Sie benachrichtigt werden.
Für weitere Details - können Sie diesen Thread über "Zahlungen und Zahlungsmethoden" lesen
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
HINWEIS-1: Das Forum ist hauptsächlich für Benutzer gedacht, um:
(i) Ideen auszutauschen
(ii) Handelsstrategien, Markttrends, MetaTrader-Funktionen und Codierungstipps zu diskutieren
(iii) Meinungen zu anderen handels- und marktbezogenen Themen auszutauschen.
HINWEIS-2: Wir sind alle normale Benutzer wie Sie und haben keinen direkten Zugang zu den Zahlungsvorgängen von MetaQuotes.