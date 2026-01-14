Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 143
Funktioniert Webmoney jetzt mit oder verwenden Sie eine andere Methode?
Hallo, ich erhalte immer noch den Fehler "rejected".
ich auch, aber ich habe es schon vor 8 Tagen zurückgezogen, ich weiß nicht, was passiert ist
sind sie antworten Sie oder noch nicht
Es kann zu vorübergehenden Ausfällen im System oder auf der Seite Ihrer Bank kommen.
Ich habe versucht, Geld mit Webmoney abzuheben, aber ich habe das gleiche Problem
Das Webmoney-Zahlungssystem hat den Abhebungsvorgang abgelehnt. Bitte kontaktieren Sie die Bank, die Ihre Karte ausgestellt hat, um weitere Informationen zu erhalten.
Ja, ich habe auch gesendet.
gleiche Botschaft
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: "Das Webmoney-Zahlungssystem hat die Abhebung abgelehnt. Bitte wenden Sie sich an die Bank, die Ihre Karte ausgestellt hat, um weitere Informationen zu erhalten.'' Ich habe mich jedoch mit Webmoney in Verbindung gesetzt und sie behaupteten, dass mit dem Konto alles in Ordnung ist und das Problem nicht auf der Seite der Bank liegt. Ich habe seit letzter Woche versucht, Geld abzuheben, ohne Erfolg. Ich habe ein Ticket beim MQL5-Team eröffnet, da das Problem nicht auf der Seite der Bank liegt.