Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 143

Neuer Kommentar
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

Funktioniert Webmoney jetzt mit oder verwenden Sie eine andere Methode?

Hallo, ich erhalte immer noch den Fehler "rejected".

 
Elif Kaya #:

Hallo, ich erhalte immer noch die Fehlermeldung "rejected".

ich auch, aber ich habe es schon vor 8 Tagen zurückgezogen, ich weiß nicht, was passiert ist

sind sie antworten Sie oder noch nicht

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

Funktioniert Webmoney jetzt mit oder verwenden Sie eine andere Methode?

ich auch, aber ich habe mich schon vor 8 Tagen damit zurückgezogen, ich weiß nicht, was passiert ist

haben sie dir geantwortet oder noch nicht

Es kann zu vorübergehenden Störungen im System oder auf Seiten Ihrer Bank kommen.
 
Luck Moden #:
Es kann zu vorübergehenden Ausfällen im System oder auf der Seite Ihrer Bank kommen.
Ist Webmoney Rückzug Arbeit gut mit Ihnen?
 

Ich habe versucht, Geld mit Webmoney abzuheben, aber ich habe das gleiche Problem

Das Webmoney-Zahlungssystem hat den Abhebungsvorgang abgelehnt. Bitte kontaktieren Sie die Bank, die Ihre Karte ausgestellt hat, um weitere Informationen zu erhalten.

 
Elif Kaya #:

Ja, ich habe auch gesendet.

sind sie auf Sie beantwortet
 

gleiche Botschaft

[Gelöscht]  
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: "Das Webmoney-Zahlungssystem hat die Abhebung abgelehnt. Bitte wenden Sie sich an die Bank, die Ihre Karte ausgestellt hat, um weitere Informationen zu erhalten.'' Ich habe mich jedoch mit Webmoney in Verbindung gesetzt und sie behaupteten, dass mit dem Konto alles in Ordnung ist und das Problem nicht auf der Seite der Bank liegt. Ich habe seit letzter Woche versucht, Geld abzuheben, ohne Erfolg. Ich habe ein Ticket beim MQL5-Team eröffnet, da das Problem nicht auf der Seite der Bank liegt.
 
Daniel Matos De Paula #:
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: "Das Webmoney-Zahlungssystem hat die Abhebung abgelehnt. Bitte wenden Sie sich an die Bank, die Ihre Karte ausgestellt hat, um weitere Informationen zu erhalten.'' Ich habe mich jedoch mit Webmoney in Verbindung gesetzt und sie behaupteten, dass mit dem Konto alles in Ordnung ist und das Problem nicht auf der Seite der Bank liegt. Ich habe seit letzter Woche versucht, Geld abzuheben, ohne Erfolg. Ich habe ein Ticket beim MQL5-Team eröffnet, da das Problem nicht auf der Seite der Bank liegt.
auch ich habe das letzte Mal am 28/1 abgehoben
aber jetzt diese Ablehnungsmeldung
[Gelöscht]  
Das Problem wurde behoben und funktioniert jetzt.
1...136137138139140141142143144145146147148149150...184
Neuer Kommentar