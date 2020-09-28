Ein manuelles Chart- und Handelswerkzeug (Teil I). Vorbereitung: Strukturbeschreibung und die Hilfsklasse

Einführung

Ich handle manuell. Ich ziehe es daher vor, Charts nicht mit komplexen Formeln und Indikatoren zu analysieren, sondern manuell, d.h. grafisch. Das hilft mir, beim Handel flexibler zu sein, einige Dinge zu bemerken, die schwer zu formalisieren sind, leicht zwischen Zeitrahmen zu wechseln, wenn ich sehe, dass die Bewegung zunimmt oder sich verlangsamt, das wahrscheinliche Kursverhalten zu kennen, lange bevor ich in einen Handel einsteige.

Grundsätzlich verwende ich verschiedene Kombinationen von Trendlinien (Pitchfork (Gabel), Fans (Fächer), Ebenen und so weiter). Daher habe ich ein praktisches Werkzeug geschaffen, das das schnelle Zeichnen von Trendlinien ermöglicht, buchstäblich mit einem Tastendruck. Nun möchte ich dieses Werkzeug mit der Gemeinschaft teilen.

Allgemeines Konzept. Erklärung des Problems

Wir schaffen also ein Werkzeug, das hilft, die häufigsten Operationen mit Hilfe von Tastaturkürzeln auszuführen.

Welche Aufgaben können implementiert werden? Zum Beispiel:

Das Zeichnen einer einfachen, horizontalen Linie durch das Drücken der Taste " H " (" H orizontal") und eine vertikale Linie durch Drücken der Taste " i " (einfach weil i wie eine vertikale Linie aussieht).



" (" orizontal") und eine vertikale Linie durch Drücken der Taste " " (einfach weil i wie eine vertikale Linie aussieht). Das Zeichnen von horizontalen Linien einer bestimmten Länge (NICHT unendlich), die an einem jedem Punkt auf dem Chart beginnen können.

Das Zeichen von vertikalen Ebenen in einem bestimmten (willkürlichen) Abstand vom Startpunkt.



Das Umschalten der Zeitrahmen und die Schichten im Chart mit Hilfe von Tasten neu anordnen.

Das Zeichnen von Fibonacci-Fächer mit den voreingestellten Stufen an den nächstgelegenen Extrempunkten.

Das Zeichnen von Trendlinien an den nächstgelegenen Extrempunkten; ihre Länge sollte ein Vielfaches des Abstands zwischen den Extrempunkten sein; in einigen Fällen kann die Linie auch ein Strahl sein.

Das Zeichnen von Andrews Pitchfork (Gabel) verschiedener Typen (Standard, Schiff, umgekehrte Schiffsgabel - für schnelle Trends) (siehe das Video).

Für die Extrempunkte der Gabeln, Linien und Fächer sollte es die Möglichkeit geben, die Reihenfolge der Extrempunkte anzupassen (die Anzahl der Balken, links und rechts getrennt).

Eine grafische Schnittstelle, mit der die Parameter der erforderlichen Linien und Extrempunkte angepasst werden können, ohne dass das Einstellungsfenster geöffnet werden muss.

Eine Reihe von Funktionen zur Verwaltung von Aufträgen: Eröffnung eines Auftrags auf der Grundlage eines prozentualen Anteils der Einlage, automatische Festlegung von Stopp-Levels bei der Eröffnung eines Marktauftrags oder wenn ein Pending-Auftrag ohne Stopp-Level ausgelöst wird, Ermöglichung einer teilweisen Positionsschließung nach Levels, Trailing-Stopp und so weiter.



Natürlich können die meisten Aufgaben mit Hilfe von Skripten automatisiert werden. Ich habe ein paar davon. Sie finden sie unten im Anhang des Artikels. Ich bevorzuge jedoch einen anderen Ansatz.

In jedem Expert Advisor oder Indikator können wir die Methode OnChartEvent erstellen, die eine Beschreibung der Reaktionen auf beliebige Ereignisse enthält: Tastenanschläge, Mausbewegungen, Erstellen oder Löschen von grafischen Objekten.

Deshalb habe ich mich entschieden, ein Programm als Include-Dateien zu erstellen. Alle Funktionen und Variablen sind auf mehrere Klassen verteilt, um den Zugriff auf sie zu erleichtern. An dieser Stelle benötige ich nur Klassen zur bequemen Gruppierung von Funktionen. Deshalb werden wir in dieser ersten Implementierung keine komplexen Dinge wie Vererbung oder Fabriken verwenden. Es ist nur eine Kollektion.



Außerdem möchte ich eine plattformübergreifende Klasse erstellen, die sowohl in MQL4 als auch in MQL5 laufen kann.





Struktur des Programms

Die Bibliothek enthält fünf miteinander in Beziehung stehende Dateien. Alle Dateien befinden sich im Ordner "Shortcuts" im Verzeichnis "Include". Ihre Namen sind in der Abbildung dargestellt: GlobalVariables.mqh, Graphics.mqh, Mouse.mqh, Shortcuts.mqh, Utilites.mqh.

Die Hauptbibliotheksdatei (Shortcuts.mqh)





Die Hauptdatei des Programms ist "Shortcuts.mqh". Die Logik der Reaktion auf Tastendrücke ist in dieser Datei. Dies ist die Datei, die mit einem Expert Advisor verbunden werden sollte. Alle Hilfsdateien befinden sich ebenfalls in dieser Datei.

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/articles/7468" #include "GlobalVariables.mqh" #include "Mouse.mqh" #include "Utilites.mqh" #include "Graphics.mqh" class CShortcuts { private : CGraphics m_graphics; public : CShortcuts(); void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; CShortcuts:: CShortcuts ( void ) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); } void CShortcuts:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { } } CShortcuts shortcuts;

Die Datei enthält die Klassen CShortcuts.

Alle Hilfsklassen sind am Anfang der Datei eingebunden.



Die Klasse hat nur zwei Methoden. Die erste ist die Ereignisbehandlung OnChartEvent, in der alle Tastendruck- und Mausbewegungsereignisse abgearbeitet werden. Die zweite ist der Standardkonstruktor, in der Mausbewegungen behandelt werden können.

Nach der Klassenbeschreibung wird eine Variable für die Schnelltastenerstellt, die in der Methode OnChartEvent des Expert Advisors verwendet werden sollte, wenn die Bibliothek verwendet und eingebunden wird.



Die Einbindung erfordert zwei Zeilen:

#include <Shortcuts\Shortcuts.mqh> void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { shortcuts. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Die erste Zeile verbindet die Klassendatei. Die zweite Zeile überträgt die Ereignisbehandlungskontrolle an die Klasse.

Danach ist der Expert Advisor einsatzbereit — er kann kompiliert und zum Zeichnen von Linien verwendet werden.





Klasse zur Behandlung von Mausbewegungen



Die Klasse speichert alle Grundparameter der aktuellen Cursorposition: Koordinaten X, Y in Pixeln und in Preis/Zeit, Taktnummer, auf der der Zeiger positioniert ist, und so eins - all das wird in der Datei "Mouse.mqh" gespeichert.

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/articles/7468" class CMouse { private : static int m_x; static int m_y; static int m_barNumber; static bool m_below; static bool m_above; static datetime m_currentTime; static double m_currentPrice; public : static void SetCurrentParameters( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ); static int X( void ) { return m_x;} static int Y( void ) { return m_y;} static double Price( void ) { return m_currentPrice;} static datetime Time( void ) { return m_currentTime;} static int Bar( void ) { return m_barNumber;} static bool Below( void ) { return m_below;} static bool Above( void ) { return m_above;} }; int CMouse::m_x= 0 ; int CMouse::m_y= 0 ; int CMouse::m_barNumber= 0 ; bool CMouse::m_below= false ; bool CMouse::m_above= false ; datetime CMouse::m_currentTime= 0 ; double CMouse::m_currentPrice= 0 ; static void CMouse::SetCurrentParameters( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { int window = 0 ; ChartXYToTimePrice ( 0 , ( int )lparam, ( int )dparam, window, m_currentTime, m_currentPrice ); m_x=( int )lparam; m_y=( int )dparam; m_barNumber= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , m_currentTime ); m_below=m_currentPrice< iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,m_barNumber); m_above=m_currentPrice> iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,m_barNumber); }

Diese Klasse kann von jeder Stelle innerhalb eines Programms verwendet werden, da ihre Methoden als statisch deklariert sind. Es ist nicht notwendig, eine Instanz dieser Klasse zu erzeugen, um sie zu verwenden.

Beschreibung des Einstellungsblocks Expert Advisor. Die Datei GlobalVariables.mqh







Alle Einstellungen, die dem Nutzer zur Verfügung stehen werden in der Datei GlobalVariables.mqh gespeichert.

Der nächste Artikel wird Beschreibungen von viel mehr Einstellungen enthalten, da wir weitere Objekte zum Zeichnen hinzufügen werden.

Unten finden Sie den Code der Einstellungen, die in der aktuellen Version verwendet werden:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/articles/7468" input string Keys= "=== Key settings ===" ; input string Up_Key= "U" ; input string Down_Key= "D" ; input string Trend_Line_Key= "T" ; input string Switch_Trend_Ray_Key= "R" ; input string Z_Index_Key= "Z" ; input string Dimensions= "=== Size settings ===" ; input int Trend_Line_Width= 2 ; input string Styles= "=== Display styles ===" ; input ENUM_LINE_STYLE Trend_Line_Style= STYLE_SOLID ; input string Others= "=== Other parameters ===" ; input bool Is_Trend_Ray= false ; input bool Is_Change_Timeframe_On_Create = true ; input bool Is_Select_On_Create= true ; input bool Is_Different_Colors= true ; input int Fractal_Size_Left= 1 ; input int Fractal_Size_Right= 1 ; string Trend_Line_Prefix= "Trend_" ; color mn1_color= clrCrimson ; color w1_color= clrDarkOrange ; color d1_color= clrGoldenrod ; color h4_color= clrLimeGreen ; color h1_color= clrLime ; color m30_color= clrDeepSkyBlue ; color m15_color= clrBlue ; color m5_color= clrViolet ; color m1_color= clrDarkViolet ; color common_color= clrGray ; #define DEBUG_MESSAGE_PREFIX "=== " , __FUNCTION__ , " === " #define PERIOD_LOWER_M5 OBJ_PERIOD_M1 | OBJ_PERIOD_M5 #define PERIOD_LOWER_M15 PERIOD_LOWER_M5| OBJ_PERIOD_M15 #define PERIOD_LOWER_M30 PERIOD_LOWER_M15| OBJ_PERIOD_M30 #define PERIOD_LOWER_H1 PERIOD_LOWER_M30| OBJ_PERIOD_H1 #define PERIOD_LOWER_H4 PERIOD_LOWER_H1| OBJ_PERIOD_H4 #define PERIOD_LOWER_D1 PERIOD_LOWER_H4| OBJ_PERIOD_D1 #define PERIOD_LOWER_W1 PERIOD_LOWER_D1| OBJ_PERIOD_W1

Zusatzfunktionen





Das Programm hat viele Funktionen, die nicht direkt mit dem Chartbild zusammenhängen, aber sie helfen dabei, Extrempunkte zu finden, Zeitrahmen zu wechseln und so weiter. All diese Funktionen sind in der Datei "Utilites.mqh" implementiert.

Der Kopf der Datei "Utilites.mqh



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/articles/7468" class CUtilites { public : static void ChangeTimeframes( bool isUp); static int GetCurrentOperationChar( string keyString); static void ChangeChartZIndex( void ); static int GetNearestExtremumBarNumber( int starting_number= 0 , bool is_search_right= false , bool is_up= false , int left_side_bars= 1 , int right_side_bars= 1 , string symbol= NULL , ENUM_TIMEFRAMES timeframe= PERIOD_CURRENT ); static color GetTimeFrameColor( long allDownPeriodsValue); static long GetAllLowerTimeframes( int NeededTimeframe= PERIOD_CURRENT ); static void SetExtremumsBarsNumbers( bool _is_up, int &p1, int &p2); static void StringToDoubleArray( string _haystack, double &_result[], const string _delimiter= "," ); static string GetCurrentObjectName( const string _prefix, const ENUM_OBJECT _type= OBJ_TREND , int _number = - 1 ); static int GetNextObjectNumber( const string _prefix, const ENUM_OBJECT _object_type, bool true ); static int GetBarsPixelDistance( void ); static string GetTimeframeSymbolName( ENUM_TIMEFRAMES _timeframe= PERIOD_CURRENT ); };

Die Funktion ändert sequenziell die Zeitrahmen des Charts





Die ersten Funktionen in dieser Datei sind einfach. Die Funktion, die sequenziell die Zeitrahmen des aktuellen Diagramms ändert, sieht beispielsweise wie folgt aus:

static void CUtilites::ChangeTimeframes( bool _isUp) { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[] = { PERIOD_CURRENT , PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 , PERIOD_MN1 }; int period = Period (); int shift = ArrayBsearch (timeframes,period); if (_isUp && shift < ArraySize (timeframes)- 1 ) { ChartSetSymbolPeriod ( 0 , NULL ,timeframes[++shift]); } else if (!_isUp && shift > 1 ) { ChartSetSymbolPeriod ( 0 , NULL ,timeframes[--shift]); } }

Zuerst wird in der Funktion ein Array aller in der Standard-Symbolleiste angegebenen Zeitrahmen beschrieben. Wenn Sie zwischen alle im MetaTrader 5 verfügbaren Zeitrahmen wechseln möchten, sollten entsprechende Konstanten in das Array geschrieben werden. In diesem Fall kann jedoch die Kompatibilität verloren gehen und die Bibliothek kann die Arbeit mit MQL4 nicht fortsetzen.



Als Nächstes verwenden wir Standardfunktionen, um den aktuellen Zeitrahmen zu erhalten und um auf der Liste zu finden.

Dann werden Zeitrahmen des Charts mit der Standardfunktion ChartSetSymbolPeriode umgeschaltet, indem die nach dem aktuellen Zeitrahmen auf den folgenden übergegangen wird.

Andere im Code verwendete Funktionen sollten ohne Erklärung klar sein. Dies ist ein einfacher Code.

Einige einfache Funktionen

static int CUtilites::GetCurrentOperationChar( string keyString) { string keyValue = keyString; StringToUpper (keyValue); return ( StringGetCharacter (keyValue, 0 )); } static void CUtilites::ChangeChartZIndex( void ) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_FOREGROUND , !( bool ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FOREGROUND ) ); ChartRedraw ( 0 ); } static string CUtilites::GetTimeframeSymbolName( ENUM_TIMEFRAMES _timeframe= PERIOD_CURRENT ) { ENUM_TIMEFRAMES current_timeframe; string result = "" ; if (_timeframe == PERIOD_CURRENT ) { current_timeframe = Period (); } else { current_timeframe = _timeframe; } switch (current_timeframe) { case PERIOD_M1 : return "M1" ; case PERIOD_M2 : return "M2" ; case PERIOD_M3 : return "M3" ; case PERIOD_M4 : return "M4" ; case PERIOD_M5 : return "M5" ; case PERIOD_M6 : return "M6" ; case PERIOD_M10 : return "M10" ; case PERIOD_M12 : return "M12" ; case PERIOD_M15 : return "M15" ; case PERIOD_M20 : return "M20" ; case PERIOD_M30 : return "M30" ; case PERIOD_H1 : return "H1" ; case PERIOD_H2 : return "M1" ; case PERIOD_H3 : return "H3" ; case PERIOD_H4 : return "H4" ; case PERIOD_H6 : return "H6" ; case PERIOD_H8 : return "H8" ; case PERIOD_D1 : return "D1" ; case PERIOD_W1 : return "W1" ; case PERIOD_MN1 : return "MN1" ; default : return "Unknown" ; } } static color CUtilites::GetTimeFrameColor( long _all_down_periods_value) { if (Is_Different_Colors) { switch (( int )_all_down_periods_value) { case OBJ_PERIOD_M1 : return (m1_color); case PERIOD_LOWER_M5: return (m5_color); case PERIOD_LOWER_M15: return (m15_color); case PERIOD_LOWER_M30: return (m30_color); case PERIOD_LOWER_H1: return (h1_color); case PERIOD_LOWER_H4: return (h4_color); case PERIOD_LOWER_D1: return (d1_color); case PERIOD_LOWER_W1: return (w1_color); case OBJ_ALL_PERIODS : return (mn1_color); default : return (common_color); } } else { return (common_color); } }

Eine Suchfunktion für Extrema und ihre Anwendung





Die nächste Funktion hilft, Extrema zu finden. Abhängig von den Parametern können die Extrema entweder rechts oder links vom Mauszeiger liegen. Außerdem können Sie die gewünschte Anzahl von Balken links und rechts vom Extremum angeben.

static int CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( int starting_number= 0 , const bool is_search_right= false , const bool is_up= false , const int left_side_bars= 1 , const int right_side_bars= 1 , const string symbol= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe= PERIOD_CURRENT ) { int i, nextExtremum, sign = is_search_right ? - 1 : 1 ; if ((starting_number-right_side_bars< 0 && is_search_right) || (starting_number+left_side_bars> iBars (symbol,timeframe) && !is_search_right) ) { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, "Can't find extremum: " , "wrong direction" ); Print ( "left_side_bars = " ,left_side_bars, "; " , "right_side_bars = " ,right_side_bars); } return (- 2 ); } else { while ((starting_number-right_side_bars< 0 && !is_search_right) || (starting_number+left_side_bars> iBars (symbol,timeframe) && is_search_right) ) { starting_number +=sign; } } i=starting_number; while (i-right_side_bars>= 0 && i+left_side_bars< iBars (symbol,timeframe) ) { if (is_up) { nextExtremum = iHighest ( Symbol (), Period (), MODE_HIGH , left_side_bars+right_side_bars+ 1 , i-right_side_bars ); } else { nextExtremum = iLowest ( Symbol (), Period (), MODE_LOW , left_side_bars+right_side_bars+ 1 , i-right_side_bars ); } if (nextExtremum == i) { return nextExtremum; } else if (is_search_right) { if (nextExtremum<i) { i=nextExtremum; } else { i--; } } else { if (nextExtremum>i) { i=nextExtremum; } else { i++; } } } if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, "Can't find extremum: " , "an incorrect starting point or wrong border conditions." ); Print ( "left_side_bars = " ,left_side_bars, "; " , "right_side_bars = " ,right_side_bars); } return (- 1 ); }

Um Trendlinien zu zeichnen, benötigen wir eine Funktion, die die beiden nächstgelegenen Extrema auf der rechten Seite der Maus findet. Diese Funktion kann die vorherige verwenden:

static void CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( bool _is_up, int &_p1, int &_p2 ) { int dropped_bar_number=CMouse::Bar(); _p1=CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( dropped_bar_number, true , _is_up, Fractal_Size_Left, Fractal_Size_Right ); _p2=CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( _p1- 1 , true , _is_up, Fractal_Size_Left, Fractal_Size_Right ); if (_p2< 0 ) { _p2= 0 ; } }

Erzeugen von Objektnamen





Um Serien der gleichen Objekte zeichnen zu können, müssen die Objekte eindeutige Namen haben. Am effizientesten ist es, ein Präfix zu verwenden, das diesem Objekttyp entspricht, und ihm eine eindeutige Nummer hinzuzufügen. Für verschiedene Objekttypen sind in GlobalVariables.mqh Präfixe aufgeführt.

Die Nummern werden von der entsprechenden Funktion generiert.

int CUtilites::GetNextObjectNumber( const string prefix, const ENUM_OBJECT object_type, bool true ) { int count = ObjectsTotal ( 0 , 0 ,object_type), i, current_element_number, total_elements = 0 ; string current_element_name = "" , comment_text = "" ; if (only_prefixed) { for (i= 0 ; i<count; i++) { current_element_name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ,object_type); if ( StringSubstr (current_element_name, 0 , StringLen (prefix))==prefix) { current_element_number= ( int ) StringToInteger ( StringSubstr (current_element_name, StringLen (prefix), - 1 ) ); if (current_element_number!=total_elements) { break ; } total_elements++; } } } else { total_elements = ObjectsTotal ( 0 ,- 1 ,object_type); do { current_element_name = GetCurrentObjectName( prefix, object_type, total_elements ); if ( ObjectFind ( 0 ,current_element_name)>= 0 ) { total_elements++; } } while ( ObjectFind ( 0 ,current_element_name)>= 0 ); } return (total_elements); }

Im Code sind zwei Suchalgorithmen implementiert. Der erste Algorithmus (der Hauptalgorithmus für diese Bibliothek) prüft alle Objekte, die dem Typ entsprechen und das angegebene Präfix haben. Sobald er eine freie Nummer findet, gibt der Algorithmus diese an den Nutzer zurück. Dies erlaubt es, "Lücken" in der Nummerierung zu füllen.

Dieser Algorithmus eignet sich jedoch nicht für den Fall, dass es mehrere Objekte mit der gleichen Nummer, aber mit unterschiedlichen Suffixen geben kann. In früheren Versionen, als ich Skripte zum Zeichnen von Objekten verwendete, habe ich solche Benennungen für Einstellungen von Pitchforks (den Gabeln) verwendet.



Daher hat die Bibliothek die zweite Suchmethode. Der Algorithmus nimmt die Gesamtzahl der Objekte dieses Typs und prüft, ob es einen Namen gibt, der mit dem gleichen Präfix beginnt und den gleichen Index hat. Wenn ja, wird die Anzahl um 1 erhöht, bis ein freier Wert gefunden wird.

Und wenn es eine Zahl gibt (oder wenn sie leicht mit einer Funktion ermittelt werden kann), kann ein Name leicht erstellt werden.

string CUtilites::GetCurrentObjectName( string _prefix, ENUM_OBJECT _type= OBJ_TREND , int _number = - 1 ) { int Current_Line_Number; string Current_Line_Name= IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "_" +_prefix; if (_number< 0 ) { Current_Line_Number = GetNextObjectNumber(Current_Line_Name,_type); } else { Current_Line_Number = _number; } Current_Line_Name += IntegerToString (Current_Line_Number, 4 , StringGetCharacter ( "0" , 0 )); return (Current_Line_Name); }

Der Abstand zwischen benachbarten Balken (in Pixeln)





Manchmal ist es notwendig, die Entfernung zu einem bestimmten Punkt in der Zukunft zu berechnen. Eine der zuverlässigsten Methoden ist es, den Abstand in Pixeln zwischen zwei benachbarten Balken zu berechnen und ihn dann mit dem erforderlichen Koeffizienten (die gewünschte Anzahl von Balken für den Einzug) zu multiplizieren.

Der Abstand zwischen benachbarten Balken kann mit der folgenden Funktion berechnet werden:

int CUtilites::GetBarsPixelDistance( void ) { double price; datetime time1,time2; int x1,x2,y1,y2; int deltha; price = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()); time1 = CMouse::Time(); if (CMouse::Bar()< Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )){ time2 = time1+ PeriodSeconds (); } else { time2 = time1; time1 = time1- PeriodSeconds (); } ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 ,time1,price,x1,y1); ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 ,time2,price,x2,y2); deltha = MathAbs (x2-x1); return (deltha); }

Eine Funktion zur Umwandlung einer Zeichenkette in ein Array von reellen Zahlen





Der bequemste Weg, Fibonacci-Ebenen mit EA-Parametern einzurichten, ist die Verwendung von Zeichenketten, die aus durch Kommata getrennten Werten bestehen. Bei MQL muss jedoch die reelle Zahl für die Einstellung der Ebene verwendet werden.

Die folgende Funktion kann beim Extrahieren von Zahlen aus einer Zeichenfolge helfen.



static void CUtilites::StringToDoubleArray( string _haystack, double &_result[], const string _delimiter= "," ) { string haystack_pieces[]; int pieces_count, i; string current_number= "" ; pieces_count= StringSplit (_haystack, StringGetCharacter (_delimiter, 0 ),haystack_pieces); if (pieces_count> 0 ) { ArrayResize (_result,pieces_count); for (i= 0 ; i<pieces_count; i++) { StringTrimLeft (haystack_pieces[i]); StringTrimRight (haystack_pieces[i]); _result[i]= StringToDouble (haystack_pieces[i]); } } else { ArrayResize (_result, 1 ); _result[ 0 ]= 0 ; } }

Zeichenklasse: Beispiel für die Verwendung von Hilfsfunktionen



Der Artikel ist schon etwas lang geworden, deshalb werden die meisten Zeichenfunktionen im nächsten Artikel beschrieben. Um jedoch einige der erstellten Funktionen zu testen, werde ich hier den Code hinzufügen, der einfache gerade Linien zeichnet (basierend auf zwei nächstliegenden Extrema).



Der Kopf der Datei Graphics.mqh



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/articles/7468" class CGraphics { private : bool m_Is_Trend_Ray; bool m_Is_Change_Timeframe_On_Create; private : void CurrentObjectDecorate( const string _name, const color _color= clrNONE , const int _width = 1 , const ENUM_LINE_STYLE _style = STYLE_SOLID ); public : CGraphics(); bool TrendCreate( const long chart_ID= 0 , const string name= "TrendLine" , const int sub_window= 0 , datetime time1= 0 , double price1= 0 , datetime time2= 0 , double price2= 0 , const color clr= clrRed , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const int width= 1 , const bool back= false , const bool selection= true , const bool ray_right= false , const bool hidden= true , const long z_order= 0 ); void DrawTrendLine( void ); bool IsRay() { return m_Is_Trend_Ray;} void IsRay( bool _is_ray) {m_Is_Trend_Ray = _is_ray;} bool IsChangeTimeframe( void ) { return m_Is_Change_Timeframe_On_Create;} void IsChangeTimeframe( bool _is_tf_change) {m_Is_Change_Timeframe_On_Create = _is_tf_change;} };

Funktion zum Einstellen allgemeiner Parameter für jedes neu erstellte Objekt

void CGraphics::CurrentObjectDecorate( const string _name, const color _color= clrNONE , const int _width = 1 , const ENUM_LINE_STYLE _style = STYLE_SOLID ) { long timeframes; color currentColor; if (Is_Change_Timeframe_On_Create) { timeframes = CUtilites::GetAllLowerTimeframes(); } else { timeframes = OBJ_ALL_PERIODS ; } if (_color != clrNONE ) { currentColor = _color; } else { currentColor = CUtilites::GetTimeFrameColor(timeframes); } ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_COLOR ,currentColor); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,timeframes); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_SELECTED ,Is_Select_On_Create); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_WIDTH ,_width); ObjectSetInteger ( 0 ,_name, OBJPROP_STYLE ,_style); }

Die Zeichenfunktion für eine gerade Linie



bool CGraphics::TrendCreate( const long chart_ID= 0 , const string name= "TrendLine" , const int sub_window= 0 , datetime time1= 0 , double price1= 0 , datetime time2= 0 , double price2= 0 , const color clr= clrRed , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const int width= 1 , const bool back= false , const bool selection= true , const bool ray_right= false , const bool hidden= true , const long z_order= 0 ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_TREND ,sub_window,time1,price1,time2,price2)) { if (Print_Warning_Messages) { Print ( __FUNCTION__ , ": Can't create trend line! Error code = " , GetLastError ()); } return ( false ); } CurrentObjectDecorate(name,clr,width,style); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_RAY_RIGHT ,ray_right); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); }

Nehmen wir diese allgemeine Funktion als Grundlage, um eine weitere Funktion erstellen, die eine gerade Linie durch zwei benachbarte Extrempunkte zieht.



void CGraphics::DrawTrendLine( void ) { int dropped_bar_number=CMouse::Bar(); int p1= 0 ,p2= 0 ; string trend_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(Trend_Line_Prefix, OBJ_TREND ); double price1= 0 , price2= 0 , tmp_price; datetime time1= 0 , time2= 0 , tmp_time; int x1,x2,y1,y2; int window= 0 ; if (CMouse::Below()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( false ,p1,p2); time1= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price1= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); price2= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else if (CMouse::Above()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( true ,p1,p2); time1= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price1= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); price2= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } TrendCreate( 0 ,trend_name, 0 , time1,price1,time2,price2, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), 0 ,Trend_Line_Width, false , true ,m_Is_Trend_Ray ); ChartRedraw ( 0 ); }

Bitte beachten Sie den Funktionsaufruf CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers, der für die Punkte 1 und 2 die Balkennummern erhält. Ihr Code wurde bereits beschrieben. Der Rest scheint klar zu sein, so dass es nicht notwendig ist, eine lange Erklärung hinzuzufügen.

Die letzte Funktion zeichnet eine einfache Linie, die auf zwei Punkten basiert. Abhängig vom globalen Parameter Is_Trend_Ray (beschrieben in der Datei GlobalVariables.mqh) ist die Linie entweder ein nach rechts verlängerter Strahl oder ein kurzes Segment zwischen zwei Extrempunkten.

Fügen wir die Möglichkeit hinzu, die Zeile mit Hilfe einer Tastatur zu erweitern.





Erstellen eines Steuerblocks: Einstellung der Methode OnChartEvent



Nun, da die Grundfunktionen fertig sind, können wir die Tastaturkürzel anpassen.

Schreiben wir in Shortcuts.mqh die Methode CShortcuts::OnChartEvent.

void CShortcuts:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : CMouse::SetCurrentParameters(id,lparam,dparam,sparam); break ; case CHARTEVENT_KEYDOWN : if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Up_Key) == lparam) { CUtilites::ChangeTimeframes( true ); }; if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Down_Key) == lparam) { CUtilites::ChangeTimeframes( false ); }; if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Z_Index_Key) == lparam) { CUtilites::ChangeChartZIndex(); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Trend_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawTrendLine(); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Switch_Trend_Ray_Key) == lparam) { m_graphics.IsRay(!m_graphics.IsRay()); } break ; } }

Tasten, die in der aktuellen Bibliothek implementiert sind



Aktion

Schlüssel Bedeutung

Wechsel des Zeitrahmen nach oben in den Haupt-Zeitrahmen (aus dem Panel der Zeitrahmen) U U p (aufwärts) Wechsel des Zeitrahmens nach unten D D own (abwärts) Wechsel der Chart Z-Ebenen (Chart ganz nach oben über allen Objekten oder nicht) Z Z order Zeichnen einer schrägen Trendlinie basierend auf zwei unidirektionalen Extrempunkten, die der Maus am nächsten liegen T T rendlinie

Wechsel des Modus für Strahl (ray) für neue Linien

R R ay (Strahl)

Schlussfolgerung

Die angehängte Datei enthält die aktuelle Version der Bibliothek. Außerdem enthält der Anhang drei Skripte.

Das erste ist Del-All-Graphics . Es löscht alle grafischen Objekte aus dem aktuellen Fenster. In meinem Terminal setze ich für dieses Skript das Tastaturkürzel Strg+A (Alle).

. Es löscht alle grafischen Objekte aus dem aktuellen Fenster. In meinem Terminal setze ich für dieses Skript das Tastaturkürzel Das zweite Skript ist Del-All-Prefixed . Es löscht alle Objekte mit einem Präfix (z.B. alle Trendlinien oder Objekte, die mit H1 beginnen). Ich rufe es mit Alt+R (Remove bzw. Entfernen) auf.

. Es löscht alle Objekte mit einem Präfix (z.B. alle Trendlinien oder Objekte, die mit H1 beginnen). Ich rufe es mit (Remove bzw. Entfernen) auf. Und schließlich erlaubt das dritte Skript (DeselectAllObjects) die Abwahl aller Objekte im aktuellen Fenster. Mein Tastaturkürzel lautet Strg+D (Deselect, wie in Photoshop).

Es ist besser, die Bibliothek mit einem Expert Advisor und nicht mit einem Indikator zu verbinden, denn wenn Sie eine Verbindung zu einem Indikator herstellen und versuchen, diesen Indikator zusammen mit einem anderen Expert Advisor zu verwenden, kann dies zu starken Verlangsamungen führen. Zumindest war dies so bei mir. Natürlich könnte es auch andere Fehler gegeben haben.

Was wird weiter realisiert werden.

Die zweite Version der Bibliothek wird die Implementierung der im Video gezeigten nützlichen Objekte beschreiben. Einige Objekte sind primitiv (wie vertikale oder horizontale Linien), andere Objekte, wie z.B. Linien einer bestimmten Länge, erforderten mehr Aufwand. Einige von ihnen funktionieren wegen des "Ausgabefehlers" oder aus einem anderen Grund noch immer nicht immer richtig. Ich werde meine Entscheidungen beschreiben, und natürlich ist Ihr Feedback willkommen.

Die dritte Version wird eine grafische Schnittstelle zur Konfiguration der Parameter enthalten.

Die vierte Version wird, falls sie jemals erscheinen sollte, einen vollwertigen Hilfs-EA darstellen, der den manuellen Handel erleichtern wird. Ich brauche Ratschläge von der Gemeinschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich neue Ideen im Vergleich zu bestehenden Lösungen anwenden werde. Natürlich werde ich die Schnittstelle selbst zeichnen. All dies gilt jedoch für den manuellen Handel. Glauben Sie also, dass diese Entwicklung nützlich sein wird?

