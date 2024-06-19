Wie Sie mit der Erfüllung von Händleraufträgen im Freelance-Service Geld verdienen können

Freelance für Algo-Händler



MQL5 Freelance ist ein spezialisierter Dienst für Entwickler von Handelsanwendungen. Händler kommen hierher, wenn sie maßgeschneiderte Handelsroboter, Indikatoren und andere nützliche Anwendungen benötigen, die in MQL5/MQL4, Python, C++ und anderen modernen Programmiersprachen entwickelt werden sollen.

Der MQL5.com Freelance Service im Juni 2010 ins Leben gerufen und hat in den 14 Jahren seines Bestehens professionellen Entwicklern die Möglichkeit gegeben, Gewinne zu erzielen. Bis Juni 2024 hat der Dienst über 100.000 Projekte mit einem Gesamtwert von 7 Millionen Dollar abgeschlossen.

In den letzten 14 Jahren haben 54.000 Entwickler die Erstellung von Handelsprogrammen übernommen, und 25.000 Kunden waren mit ihrer Arbeit zufrieden. Ein Entwickler, der aktiv auf der Freelance-Plattform arbeitet, kann mehrere tausend Dollar pro Monat verdienen. Sie können auch so viel verdienen.

Zu Ihren potenziellen Kunden gehören Millionen von Händlern, die MetaTrader-Plattformen nutzen, da sie direkt von ihren Terminals aus auf den Freelance-Service zugreifen.













Rationalisierte Arbeitsabläufe



Der Dienst bietet eine gut durchdachten Vorgang, der es Ihnen ermöglicht, sich auf die Hauptaufgabe zu konzentrieren: die Auswahl geeigneter Aufträge und die Einreichung von Anträgen mit geschätzten Fristen und Kosten. Alle Arbeitsprozesse werden innerhalb des Dienstes durchgeführt, sodass Ihre Interessen gewahrt bleiben: Sie erhalten den Auftrag vom Kunden, schließen ihn ab und erhalten die Zahlung direkt hier. Dieser Mechanismus ist bequem und sicher und ermöglicht es Ihnen, sich ohne Ablenkung zu konzentrieren.

Freiberufliche Projekte werden in Phasen unterteilt, die jeweils im System erfasst werden:





Sowohl der Entwickler als auch der Kunde müssen jeden Schritt bestätigen. Einigen Sie sich auf die Auftragsbedingungen und die technischen Spezifikationen, und schließen Sie den Vertrag ab. Die entsprechenden Mittel werden automatisch auf dem Konto des Kunden reserviert.

Sobald der Kunde die gelieferte Lösung akzeptiert, überweist das System die reservierten Mittel automatisch auf das Konto des Entwicklers.

Alle Aufträge werden auf der Hauptseite des Dienstes angezeigt. Sie können sie nach Erstellungsdatum, Kosten oder Projektnamen sortieren:





Wählen Sie einen geeigneten Auftrag, geben Sie den Zeitplan und das Budget an und reichen Sie Ihren Antrag ein:









Aktuelle Anträge sind für alle Nutzer von MQL5.community sichtbar, aber alle Bewerber bleiben anonym. Jede Anwendung zeigt die Bewertung des Entwicklers, Statistiken über ausgeführte Aufträge und die aktuelle Auslastung.

Vergessen Sie nicht, nach unten zu scrollen und die Abschnitte „Ähnliche Aufträge“ (Similar Orders) zu überprüfen, da Sie hier vielleicht weitere passende Aufträge finden:





Erlangen Sie den Verkäuferstatus, um freiberufliche Aufträge auf MQL5.com zu übernehmen. Beantragen Sie den Verkäuferstatus und beginnen Sie, mit den MQL5-Diensten Geld zu verdienen.



Sie wissen bereits, wie man mit Kunden arbeitet, und haben vielleicht schon einige Aufträge ausgeführt. Denken Sie daran, dass Sie nicht der einzige Entwickler sind, der sich für freiberufliche Aufträge bewirbt.





Wie Sie Ihr Einkommen maximieren können

Prüfen Sie regelmäßig neue die Job-Angebote und machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Rubrik Freelance täglich zu besuchen. Interessante Aufträge mit hohen Startpreisen ziehen immer viele Entwickler an, sodass Verzögerungen Sie große Aufträge und ein paar hundert Dollar kosten können. Konzentrieren Sie sich!



Geben Sie in Ihrem Profil unbedingt Ihre MetaQuotes-ID an, um rechtzeitig Benachrichtigungen zu erhalten. Mit der MetaQuotes-ID, die Ihrem Profil hinzugefügt wurde, erhalten Sie Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse:

Persönliche Nachrichten, einschließlich ihres Inhalts

Gespräche mit Kunden im Freelance-Dienst

Statusänderungen Ihrer Veröffentlichungen in Code Base, Artikeln, Markt und Signale

Moderatorenkommentare zu Ihren Veröffentlichungen in Code Base, Artikel, Markt und Signale

Informationen über gemietetes virtuelles Hosting

Kommentare zu Forenthemen und Blog-Kommentare



Ankündigungen neuer Code Base-Veröffentlichungen und Artikel

Benachrichtigungen über neue Aufträge im Bereich Freelance

Benachrichtigungen über den Status Ihrer Verkäuferregistrierung

Viele Entwickler konzentrieren sich auf , während es Job-Ausschreibungen in vielen Sprachen gibt. Um solche Aufträge anzunehmen, können Sie den integrierten Übersetzer nutzen, um in jeder Sprache zu kommunizieren.







Verbessern Sie Ihr Profil

Schreiben Sie über sich selbst , Ihre wichtigsten Fähigkeiten und Ihre Teilnahme an verschiedenen Projekten.

, Ihre wichtigsten Fähigkeiten und Ihre Teilnahme an verschiedenen Projekten. Erklären Sie Ihre Vorteile als Freelancer, laden Sie ein gutes Profilbild hoch und wählen Sie ein hochwertiges Titelbild.

als Freelancer, laden Sie ein gutes Profilbild hoch und wählen Sie ein hochwertiges Titelbild. Beschreiben Sie bereits abgeschlossene Projekte und teilen Sie interessante Erfahrungen in Ihrem Feed. Diese Details werden potenziellen Kunden auffallen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie für persönliche Projekte ausgewählt werden.







Bitten Sie Ihre Kunden, faire Bewertungen Ihrer Arbeit zu hinterlassen. Sie können sicher sein, dass ein gut durchgeführtes Projekt immer ein positives Feedback erhalten wird. Solche Bewertungen helfen den Händlern, aus den vielen Anwendungen den am besten geeigneten Entwickler auszuwählen.















Verwenden Sie die Tipps in Freelance-Bereich

Freelance hilft Ihnen, bei der grundlegenden Kommunikation mit Kunden Zeit zu sparen, indem Sie spezialisierte Tipps verwenden.

Wir haben Vorschläge von regelmäßig freiberuflich tätigen Entwicklern zusammengestellt und kurze Tipps mit Illustrationen erstellt. Alle Fragen und Antworten sind zur leichteren Suche in Kategorien eingeteilt. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „How to...“, um eine Liste der am häufigsten gestellten Fragen zu erhalten und nach Stichworten zu suchen.









Jeder Tipp kann direkt auf der Auftragsseite gefunden und verwendet werden. Um eine Antwort in den Chat einzufügen, klicken Sie einfach auf den gewünschten Tipp. Mit diesen Tipps können Sie Zeit sparen, indem Sie fertige Lösungen verwenden.





Zusammenfassung des Freelance-Dienstes für den Algo-Handel



Direkter Zugang zu den Kunden. Millionen von Händlern, die MetaTrader-Plattformen nutzen, können Sie über das Terminal finden, wodurch ein ständiger Strom von Aufträgen gewährleistet ist. Bequemer Arbeitsablauf. Alle Arbeitsschritte, von der Einreichung des Antrags bis zur Auszahlung, finden innerhalb des Dienstes statt, was den Prozess sicher und effizient macht. Das Geld wird automatisch auf dem Konto des Kunden reserviert und bei Abnahme der gelieferten Lösung an den Freelancer überwiesen. Transparenz und Kontrolle. Jeder Schritt des Prozesses wird im System registriert und sowohl vom Kunden als auch vom Entwickler bestätigt, um Missverständnisse zu vermeiden. Umfangreiche Suchfunktionen für Bestellungen. Sie können Aufträge nach Erstellungsdatum, Kosten und Namen sortieren, um geeignete Aufgaben leichter zu finden. Unterstützung und Benachrichtigungen. Benachrichtigungen über neue Aufträge und Kundennachrichten stellen sicher, dass Sie keine profitablen Gelegenheiten verpassen. Kommunizieren Sie mit Kunden in jeder Sprache mit dem integrierten Übersetzer.

Hunderte von professionellen MQL4- und MQL5-Programmierern erledigen täglich Dutzende von Aufträgen. Die erfolgreichsten freiberuflichen Entwickler haben zwischen 60.000 und 220.000 Dollar verdient.

















