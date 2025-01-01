- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
Klasse CDealInfo
CDealInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Deal-Eigenschaften.
Beschreibung
Die Klasse CDealInfo bietet Zugriff auf Deal-Eigenschaften.
Deklaration
|
class CDealInfo : public CObject
Kopf
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CDealInfo
Gruppen der Klassenmethode
|
Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften
|
|
Erhält die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde
|
Erhält die Deal-Zeit
|
Erhält die Zeit der Deal-Erfüllung in Millisekunden seit 01.01.1970
|
Erhält den Deal-Typ
|
Erhält den Deal-Typ als String
|
Erhält die Richtung des Deals
|
Erhält die Richtung des Deals als String
|
Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Deal gemacht hat
|
Erhält die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte
|
Zugriff auf double-Eigenschaften
|
|
Erhält das Volumen des Deals
|
Erhält den Deal-Preis
|
Erhält die Größe der Kommission beim Deal
|
Erhält die Größe der Swap bei der Positionschließung
|
Erhält das Finanzergebnis der Transaktion
|
Zugriff auf die Texteigenschaften
|
|
Erhält den Namen des Symbols der Transaktion
|
Erhält einen Kommentar zum Deal
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft
|
Auswahl
|
|
Erhält Ticket/wählt einen Deal aus
|
Wählt einen Deal nach den Index aus