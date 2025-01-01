Klasse CDealInfo

CDealInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Deal-Eigenschaften.

Beschreibung

Die Klasse CDealInfo bietet Zugriff auf Deal-Eigenschaften.

Deklaration

class CDealInfo : public CObject

Kopf

#include <Trade\DealInfo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CDealInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften Order Erhält die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde Time Erhält die Deal-Zeit TimeMsc Erhält die Zeit der Deal-Erfüllung in Millisekunden seit 01.01.1970 DealType Erhält den Deal-Typ TypeDescription Erhält den Deal-Typ als String Entry Erhält die Richtung des Deals EntryDescription Erhält die Richtung des Deals als String Magic Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Deal gemacht hat PositionId Erhält die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte Zugriff auf double-Eigenschaften Volume Erhält das Volumen des Deals Price Erhält den Deal-Preis Commision Erhält die Größe der Kommission beim Deal Swap Erhält die Größe der Swap bei der Positionschließung Profit Erhält das Finanzergebnis der Transaktion Zugriff auf die Texteigenschaften Symbol Erhält den Namen des Symbols der Transaktion Comment Erhält einen Kommentar zum Deal Zugriff auf Funktionen API MQL5 InfoInteger Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft InfoDouble Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft InfoString Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft Auswahl Ticket Erhält Ticket/wählt einen Deal aus SelectByIndex Wählt einen Deal nach den Index aus