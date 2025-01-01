DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfo 

Klasse CDealInfo

CDealInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Deal-Eigenschaften.

Beschreibung

Die Klasse CDealInfo bietet Zugriff auf Deal-Eigenschaften.

Deklaration

   class CDealInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CDealInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften

 

Order

Erhält die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde

Time

Erhält die Deal-Zeit

TimeMsc

Erhält die Zeit der Deal-Erfüllung in Millisekunden seit 01.01.1970

DealType

Erhält den Deal-Typ

TypeDescription

Erhält den Deal-Typ als String

Entry

Erhält die Richtung des Deals

EntryDescription

Erhält die Richtung des Deals als String

Magic

Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Deal gemacht hat

PositionId

Erhält die Identifikator der Position, an der der Deal beteiligte

Zugriff auf double-Eigenschaften

 

Volume

Erhält das Volumen des Deals

Price

Erhält den Deal-Preis

Commision

Erhält die Größe der Kommission beim Deal

Swap

Erhält die Größe der Swap bei der Positionschließung

Profit

Erhält das Finanzergebnis der Transaktion

Zugriff auf die Texteigenschaften

 

Symbol

Erhält den Namen des Symbols der Transaktion

Comment

Erhält einen Kommentar zum Deal

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft

Auswahl

 

Ticket

Erhält Ticket/wählt einen Deal aus

SelectByIndex

Wählt einen Deal nach den Index aus

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare