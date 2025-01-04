MetaTrader 5 / Handel
English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
MetaTrader 5 unter macOS

MetaTrader 5 unter macOS

MetaTrader 5Handel |
15 241 69
MetaQuotes
MetaQuotes

Wir bieten ein spezielles Installationsprogramm für die MetaTrader 5 Handelsplattform auf macOS. Es handelt sich um einen vollwertigen Assistenten, mit dem Sie die Anwendung nativ installieren können. Das Installationsprogramm führt alle erforderlichen Schritte aus: Es identifiziert Ihr System, lädt die neueste Version von Wine herunter und installiert sie, konfiguriert sie und installiert dann MetaTrader darin. Alle Schritte werden in einem automatischen Modus ausgeführt, und Sie können die Plattform sofort nach der Installation nutzen.

Sie können das Installationsprogramm über diese Website link oder über das Hilfemenü der Handelsplattform herunterladen:

Download-Links im Menü der Plattform


Systemanforderungen

Die für die Installation von MetaTrader 5 erforderliche Mindestversion von macOS ist Catalina (10.15.7). Die Plattform läuft auf allen modernen Versionen von macOS und unterstützt alle Apple-Prozessoren, von M1 bis zu den neuesten Versionen.


Vorbereitung: Überprüfen Sie die Version von Wine

Wenn Sie MetaTrader bereits unter macOS verwenden, überprüfen Sie bitte die aktuelle Wine-Version, die beim Start der Plattform im Log angezeigt wird:

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Wenn Ihre Wine-Version kleiner als 8.0.1 ist, empfehlen wir dringend, die alte Plattform zusammen mit dem Wine-Präfix, in dem sie installiert ist, zu deinstallieren. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Dateien im Voraus speichern, einschließlich Vorlagen, heruntergeladene Expert Advisors, Indikatoren und andere. Sie können die Plattform wie gewohnt deinstallieren, indem Sie sie aus dem Bereich „Anwendungen“ in den Papierkorb verschieben. Das Präfix Wine kann mit Finder gelöscht werden. Wählen Sie das Menü „Go > Go to Folder“ und geben Sie den Verzeichnisnamen ein: ~/Library/Application Support/.

Wechseln Sie in das Verzeichnis mit dem Präfix Wine

Löschen Sie die folgenden Ordner aus diesem Verzeichnis:

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


Installation

Die MetaTrader 5-Plattform wird wie eine normale macOS-Anwendung installiert. Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und folgen Sie den Anweisungen. Während des Prozesses werden Sie aufgefordert, zusätzliche Wine-Pakete (Mono, Gecko) zu installieren. Bitte stimmen Sie dem zu, da sie für das Funktionieren der Plattform notwendig sind.

Installation von MetaTrader 5 unter MacOS


Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und beginnen Sie dann mit der Arbeit mit MetaTrader 5:

MetaTrader 5 unter Mac OS


MetaTrader 5 Datenverzeichnis

Für MetaTrader 5 wird in Wine ein eigenes virtuelles logisches Laufwerk mit der erforderlichen Umgebung erstellt. Der Standard-Pfad lautet:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


Spracheinstellungen der Schnittstelle

Bei der Installation von MetaTrader 5 fügt Wine automatisch Unterstützung für die Sprache (Locale) hinzu, die derzeit für macOS eingestellt ist. In den meisten Fällen ist dies ausreichend. Wenn Sie eine andere Sprache für die Plattform verwenden möchten, stellen Sie die macOS-Sprache vor der Installation auf die gewünschte Sprache um und starten Sie Ihren Computer neu. Fahren Sie dann mit der Installation der Plattform fort. Nach der Installation können Sie macOS auf seine ursprüngliche Sprache einstellen.

Download MetaTrader 5 für macOS


Testen Sie MetaTrader 5 mobile app für iPhone/iPad. Damit können Sie von jedem Ort der Welt aus den Markt beobachten, Handelsgeschäften tätigen und Ihr Handelskonto verwalten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/619

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (69)
cytrader
cytrader | 20 Nov. 2020 in 20:43

XM bietet bereits MT4- und MT5-Terminals für Mac OS an. Es läuft auf Catalina und Big Sur.

Ich habe kürzlich auf Big Sur aktualisiert und beide Terminals laufen einwandfrei.

magicmarco
magicmarco | 21 Apr. 2022 in 08:47
Hallo, ich habe den beworbenen MT5 installiert, der mit Crossover arbeitet. Ich kann die Ordner auf meinem Mac nicht finden, um die Profile und Indikatoren zu kopieren. Wie funktioniert diese Crossover-Sache?
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 Dez. 2022 in 02:26
Es hat gut funktioniert, die dmg-Datei funktioniert einwandfrei. Ich danke Ihnen!
p4rnak
p4rnak | 11 Nov. 2023 in 01:28

Leute, bitte installiert einfach MT5 über die "Cross Over"-Anwendung auf MacOS (ventura ist getestet).

Es ist erstaunlich... Hohe Geschwindigkeit wie Windows.

Viel Glück

[Gelöscht] | 28 Dez. 2023 in 06:03
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}

Fehler in POL_Wine

Der Start des 64-Bit-Prozesses mt5setup.exe wird in virtuellen 32-Bit-Laufwerken nicht unterstützt


Können Sie mir mit diesem Code helfen

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 96): Mehrskalige Merkmalsextraktion (MSFformer) Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 96): Mehrskalige Merkmalsextraktion (MSFformer)
Die effiziente Extraktion und Integration von langfristigen Abhängigkeiten und kurzfristigen Merkmalen ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe bei der Zeitreihenanalyse. Ihr richtiges Verständnis und ihre Integration sind notwendig, um genaue und zuverlässige Prognosemodelle zu erstellen.
Wie man ein interaktives MQL5 Dashboard/Panel mit Hilfe der Controls-Klasse erstellt (Teil 1): Einrichten des Panels Wie man ein interaktives MQL5 Dashboard/Panel mit Hilfe der Controls-Klasse erstellt (Teil 1): Einrichten des Panels
In diesem Artikel erstellen wir ein interaktives Handels-Dashboard mit der Klasse Controls in MQL5, das zur Rationalisierung von Handelsvorgängen dient. Das Panel enthält einen Titel, Navigationsschaltflächen für Handel, Schließen und Informationen sowie spezielle Aktionsschaltflächen für die Ausführung von Geschäften und die Verwaltung von Positionen. Am Ende dieses Artikels werden Sie über ein Grundgerüst verfügen, das Sie in den nächsten Kapiteln weiter ausbauen können.
Nachbarschaftsübergreifende Suche (ANS) Nachbarschaftsübergreifende Suche (ANS)
Der Artikel zeigt das Potenzial des ANS-Algorithmus als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung flexibler und intelligenter Optimierungsmethoden, die die Besonderheiten des Problems und die Dynamik der Umgebung im Suchraum berücksichtigen können.
Der Body im Connexus (Teil 4): Hinzufügen des HTTP-Hauptteils Der Body im Connexus (Teil 4): Hinzufügen des HTTP-Hauptteils
In diesem Artikel werden wir das Konzept des Body in HTTP-Anfragen untersuchen, das für das Senden von Daten wie JSON und Klartext unerlässlich ist. Wir besprechen und erklären, wie man es richtig mit den entsprechenden Kopfzeilen verwendet. Wir haben auch die Klasse ChttpBody eingeführt, die Teil der Connexus-Bibliothek ist und die Arbeit mit dem Body von Anfragen vereinfacht.