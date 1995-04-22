Queen of Gold Ucb Agents
- 专家
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Florin TudorI'm m a Forex en stocks trader en software developer
- 版本: 1.0
- 激活: 15
Queen of Gold Ai Ucb Agents 是一个自适应的 MQL5 专家顾问 它将基于规则的入场逻辑与上下文 UCB 多臂赌博机模型结合 它的目标不仅是发现交易机会 还要学习在特定市场环境下哪种行为最有效 并在不同会话之间保存这些经验
工作方式
系统从一个确定性的信号引擎开始 基础触发基于连续K线行为 并采用反向逻辑解释
连续下跌可能产生买入信号
连续上涨可能产生卖出信号
随后系统通过更广泛的市场环境进行评估 包括
点差
成交量质量
tick流和爆发行情
流动性距离和精准入场潜力
交易时段
收益环境和市场状态
账户状态和低余额限制
这些特征被编码为上下文键 用于UCB模型
决策层
在每个上下文中 模型评估以下动作
HOLD
BUY MARKET
SELL MARKET
LIMIT FOLLOW SIGNAL
UCB在两个方向之间平衡
利用 在相似环境中表现好的动作
探索 在置信度较低时尝试新的动作
因此系统不会盲目执行所有信号 它可以
允许交易
拒绝交易
选择市价执行
在统计上更优时选择限价执行
随着时间推移 系统会变得更加精准并更理解市场环境
学习过程
当交易关闭时 系统计算一个奖励值 该值不仅基于利润 还考虑
收益与风险的比例
不利波动
持仓时间
入场类型
市场微结构质量
该奖励被写入对应上下文和动作的UCB记录 并更新
选择次数
累计奖励
衰减平均奖励
系统因此不断优化决策
持久化与恢复
系统可以在重启后保留学习结果
UseUcbFilePersistence 本地保存状态
启动时自动加载
如果没有数据 UseUcbWarmupFromHistory 使用历史交易初始化
UseUcbJsonSnapshot 生成可读JSON用于分析
这样系统无需每次从零开始学习
风险与执行控制
系统包含多种保护机制
限制最大持仓数量
低余额保护
亏损后冷却
点差和成交量过滤
可选的深度市场确认
自适应入场
市价与限价执行选择
组合交易管理与自动平仓
总结
这是一个混合自适应系统
规则生成交易信号
UCB决定是否以及如何执行
交易结果转化为学习信号
学习结果被保存并持续使用
从专业角度看 这是一个自我更新的决策系统 目标是随着时间提升交易选择 执行方式和对市场环境的理解 而不是依赖固定策略