Queen of Gold Ucb Agents

Queen of Gold Ai Ucb Agents 是一个自适应的 MQL5 专家顾问 它将基于规则的入场逻辑与上下文 UCB 多臂赌博机模型结合 它的目标不仅是发现交易机会 还要学习在特定市场环境下哪种行为最有效 并在不同会话之间保存这些经验

工作方式

系统从一个确定性的信号引擎开始 基础触发基于连续K线行为 并采用反向逻辑解释

连续下跌可能产生买入信号

连续上涨可能产生卖出信号

随后系统通过更广泛的市场环境进行评估 包括

点差

成交量质量

tick流和爆发行情

流动性距离和精准入场潜力

交易时段

收益环境和市场状态

账户状态和低余额限制

这些特征被编码为上下文键 用于UCB模型

决策层

在每个上下文中 模型评估以下动作

HOLD

BUY MARKET

SELL MARKET

LIMIT FOLLOW SIGNAL

UCB在两个方向之间平衡

利用 在相似环境中表现好的动作

探索 在置信度较低时尝试新的动作

因此系统不会盲目执行所有信号 它可以

允许交易

拒绝交易

选择市价执行

在统计上更优时选择限价执行

随着时间推移 系统会变得更加精准并更理解市场环境

学习过程

当交易关闭时 系统计算一个奖励值 该值不仅基于利润 还考虑

收益与风险的比例

不利波动

持仓时间

入场类型

市场微结构质量

该奖励被写入对应上下文和动作的UCB记录 并更新

选择次数

累计奖励

衰减平均奖励

系统因此不断优化决策

持久化与恢复

系统可以在重启后保留学习结果

UseUcbFilePersistence 本地保存状态

启动时自动加载

如果没有数据 UseUcbWarmupFromHistory 使用历史交易初始化

UseUcbJsonSnapshot 生成可读JSON用于分析

这样系统无需每次从零开始学习

风险与执行控制

系统包含多种保护机制

限制最大持仓数量

低余额保护

亏损后冷却

点差和成交量过滤

可选的深度市场确认

自适应入场

市价与限价执行选择

组合交易管理与自动平仓

总结

这是一个混合自适应系统

规则生成交易信号

UCB决定是否以及如何执行

交易结果转化为学习信号

学习结果被保存并持续使用

从专业角度看 这是一个自我更新的决策系统 目标是随着时间提升交易选择 执行方式和对市场环境的理解 而不是依赖固定策略