DRB Dynamic Range Breakout

DRB Dynamic Range Breakout 是一款适用于 MT5 的无重绘指标，旨在识别结构化价格反应区域，并生成经过确认的买入和卖出信号。

信号仅在当前K线收盘后确认。确认后，信号不会重绘、消失或移动到其他K线上。

每个信号都可以显示参考入场价、止损位，以及最多十个可配置的盈利目标。

主要功能

K线收盘后确认的无重绘信号

适用于外汇、黄金、白银、美国指数和加密货币

默认选择外汇配置

可显示买入信号、卖出信号或两者同时显示

八种可选入场方式

八种可选止损方式

可设置 1 至 10 个盈利目标

可根据区域大小调整目标间距

可选 SMA、EMA 和 RSI 过滤器

每个过滤器可独立设置周期和时间周期

可调整每日最大信号数量

实心箭头直接显示在信号K线上

支持信号、目标和止损提醒

自动删除较早的信号，使图表更加整洁

灵活的信号确认

SMA、EMA 和 RSI 过滤器可以分别启用。

当多个过滤器同时启用时，只有在所有选定条件均得到确认后，信号才会出现。

所有过滤器默认关闭，用户可以先使用标准设置，并在需要时增加额外确认条件。

盈利目标与止损

该指标支持最多十个盈利目标，并可调整目标间距：

1.00 倍区域大小

1.25 倍区域大小

1.50 倍区域大小

1.75 倍区域大小

2.00 倍区域大小

默认显示四个盈利目标。

可用的止损方式包括区域边界、信号K线最高价或最低价、基于 ATR 的距离、固定距离，以及近期波段高点或低点。

简洁且轻量

DRB Dynamic Range Breakout 仅保留用户设定数量的历史交易信号，使图表保持整洁有序。

较早的区域、箭头、目标和止损位会自动删除，从而减少图表上的视觉干扰。

重要说明

本产品是一款分析型指标。它不会自动开仓、管理交易或平仓。

实际结果可能因交易品种、经纪商、数据提供商、时间周期和市场状况而有所不同。

历史表现并不能保证未来结果。在用于真实交易之前，请务必充分测试该指标，并采用适当的风险管理措施。