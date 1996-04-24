DRB Dynamic Range Breakout
- 指标
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- 版本: 1.26
- 激活: 5
DRB Dynamic Range Breakout 是一款适用于 MT5 的无重绘指标，旨在识别结构化价格反应区域，并生成经过确认的买入和卖出信号。
信号仅在当前K线收盘后确认。确认后，信号不会重绘、消失或移动到其他K线上。
每个信号都可以显示参考入场价、止损位，以及最多十个可配置的盈利目标。
主要功能
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K线收盘后确认的无重绘信号
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适用于外汇、黄金、白银、美国指数和加密货币
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默认选择外汇配置
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可显示买入信号、卖出信号或两者同时显示
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八种可选入场方式
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八种可选止损方式
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可设置 1 至 10 个盈利目标
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可根据区域大小调整目标间距
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可选 SMA、EMA 和 RSI 过滤器
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每个过滤器可独立设置周期和时间周期
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可调整每日最大信号数量
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实心箭头直接显示在信号K线上
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支持信号、目标和止损提醒
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自动删除较早的信号，使图表更加整洁
灵活的信号确认
SMA、EMA 和 RSI 过滤器可以分别启用。
当多个过滤器同时启用时，只有在所有选定条件均得到确认后，信号才会出现。
所有过滤器默认关闭，用户可以先使用标准设置，并在需要时增加额外确认条件。
盈利目标与止损
该指标支持最多十个盈利目标，并可调整目标间距：
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1.00 倍区域大小
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1.25 倍区域大小
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1.50 倍区域大小
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1.75 倍区域大小
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2.00 倍区域大小
默认显示四个盈利目标。
可用的止损方式包括区域边界、信号K线最高价或最低价、基于 ATR 的距离、固定距离，以及近期波段高点或低点。
简洁且轻量
DRB Dynamic Range Breakout 仅保留用户设定数量的历史交易信号，使图表保持整洁有序。
较早的区域、箭头、目标和止损位会自动删除，从而减少图表上的视觉干扰。
重要说明
本产品是一款分析型指标。它不会自动开仓、管理交易或平仓。
实际结果可能因交易品种、经纪商、数据提供商、时间周期和市场状况而有所不同。
历史表现并不能保证未来结果。在用于真实交易之前，请务必充分测试该指标，并采用适当的风险管理措施。