Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – 回撤、扩展和枢轴点 (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 是一款先进的技术分析工具，可自动检测市场摆动点，并在图表上绘制完整的斐波那契回撤、扩展和枢轴点结构。

该指标将几个独立的系统组合成一个统一的分析工具：

枢轴点 (Fibonacci 模式) 枢轴点用于根据前一期的价格范围确定潜在的支撑和阻力区域。 该指标使用斐波那契枢轴点，这些点是应用斐波那契比率计算得出的，并应用于前期的最高价 (High)、最低价 (Low) 和收盘价 (Close)。

枢轴点的时间周期可以手动设置，也可以根据以下逻辑自动设置：

日内交易 ≤ 5 分钟 → 4 小时

5–45 分钟 → 1 日

45 分钟–4 小时 → 1 周

日线 → 1 月

周线 → 3 月

月线 → 12 月

用户也可以手动选择任何更高的时间周期。

斐波那契回撤水平 (自动) 斐波那契回撤可帮助交易者在回调期间确定潜在的支撑/阻力区域。 该指标自动扫描图表，检测摆动低点/高点，并绘制所有主要回撤水平： 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100% 等。 该算法基于自动检测到的摆动点，使用 Depth (深度) 和 Deviation (偏差) 输入参数来控制灵敏度。

斐波那契扩展水平 (自动) 斐波那契扩展显示了价格在回撤完成后可能移动的距离。 它们有助于确定：

趋势延续目标

延伸的支撑/阻力

可能的反转区域

该指标使用最近的三个摆动点自动预测扩展水平。 重要提示： 在使用扩展时，交易者可能需要调整 Depth 和 Deviation 以获得最佳准确性，尤其是在强劲趋势期间。

回撤和扩展的重要输入参数

Deviation (偏差) : 一个乘数，用于确定价格必须从前一个枢轴点移动多远才能形成新的摆动点。 较高的偏差 → 较少的枢轴点 → 较高时间周期水平。

Depth (深度) : 枢轴检测算法中考虑的最小 K 线数量。 较大的深度会产生更清晰、更稳定的摆动分析。



之字形结构 (视觉指南) 绘制了一个清晰的之字形 (ZigZag) 来帮助可视化用于生成斐波那契水平的枢轴结构。 这使得该指标易于理解，适用于初学者和高级交易者。

功能概览 ✔ 自动斐波那契回撤 ✔ 自动斐波那契扩展 ✔ 斐波那契枢轴点 (多时间周期) ✔ 智能之字形枢轴检测 ✔ 彩色水平线和标签 ✔ 可选的关键水平模式 ✔ 适用于 XAUUSD、主要外汇货币对、指数、加密货币 ✔ 非常轻量级 – 无缓冲区，基于对象的绘图

该指标适用于哪些人群？ 此工具非常适合：

剥头皮交易者 (Scalpers)

波段交易者 (Swing traders)

趋势交易者 (Trend traders)

突破和回调交易者 (Breakout and pullback traders)

XAUUSD (黄金) 专业人士

ICT/斐波那契方法论交易者

无论您喜欢激进的入场还是保守的确认，该指标都能适应您的策略。