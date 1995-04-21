Artemis Gold M1 Scalper

Artemis Gold M1 Scalper 是一款高级 MT4 指标，专为 XAUUSD 交易者打造，适合希望在 M1 时间周期上以更清晰、更结构化的方式进行黄金剥头皮交易的用户。

它不是普通的箭头信号指标。Artemis 将动态支撑与阻力、趋势确认、动量过滤、基于 ATR 的交易水平、信号质量评分、市场状态分析、交易时段强度、活跃交易保护以及清晰的仪表盘整合到一个专注的剥头皮交易框架中，专门围绕黄金快速波动的特性而设计。

为什么 Gold M1 需要不同的方法

黄金的波动速度和幅度通常比标准外汇货币对更快、更剧烈。在 M1 时间周期上，这种波动性很容易迅速变成噪音信号、滞后入场和低质量交易机会。许多剥头皮指标要么让图表充满箭头，要么只显示信号，却不解释信号背后的市场背景。

Artemis 的理念正好相反：先过滤噪音，再显示带有背景信息的结构化机会。

信号由趋势方向、回调行为、动态支撑与阻力、RSI 动量、ATR 波动率、更高时间周期确认、点差条件、交易时段强度、市场状态和信号质量评分共同支持。这为交易者提供了一个更清晰的框架来解读 XAUUSD M1 交易机会，而不是仅仅依赖箭头。

v1.4 新功能 — 解释信号

v1.4 增加了新的信号解释层，帮助交易者理解为什么 Artemis 正在发出信号、等待，或阻止某个交易机会。

新的无信号原因显示功能可以展示为什么仪表盘当前处于 WAIT 模式，例如：质量低于阈值、更高时间周期未对齐、ATR 过低、点差过高、活跃交易锁定、交易时段较弱、市场状态阻止，或没有有效交易机会。这有助于减少猜测，并让指标在实时交易中更容易理解。

v1.4 还引入了信号有效期 / 过期提示，用于显示信号是否仍然新鲜、距离过期还剩多少根 K 线，或该交易机会是否已经过时。在详细仪表盘模式中，新的信号检查清单可以显示哪些过滤条件通过或失败，让交易者更清楚地看到每个决策背后的信号引擎。

新的质量配置文件选择器也让调整信号严格程度变得更简单，提供 Custom、Aggressive、Balanced 和 Conservative 选项。

v1.3 新功能 — 仪表盘控制 + 信号流程保护

v1.3 增加了更多对仪表盘显示方式和信号管理方式的控制。

仪表盘显示模式允许交易者在 Standard、Compact 和 Detailed 视图之间选择，从而更轻松地根据图表布局和交易风格调整面板。

信号历史提供可选的近期 BUY/SELL 信号回顾，便于无需向后滚动图表即可查看最近的信号流。

Active Trade Lock 默认启用，通过保持当前交易思路处于活跃状态，直到 TP/SL 结果出现或信号过期，有助于防止信号重叠。这有助于避免新信号过快替换尚未解决的交易机会。

v1.2 新功能 — 市场背景 + 交易指导

v1.2 为每个 Gold M1 信号增加了更多清晰度。根据交易者反馈，Artemis 现在会显示当前市场状态、交易时段强度和信号年龄，帮助用户快速判断交易机会是否新鲜、市场是否合适，以及条件是否值得交易。

交易地图也升级加入了 Breakeven 和 Trailing Guide 水平，在信号出现后为交易者提供更清晰的手动交易管理指导。

总体而言，v1.2 让 Artemis 不再只是一个信号指标，而是成为用于结构化 XAUUSD M1 剥头皮交易的更清晰决策支持仪表盘。

v1.1 新功能 — 信号质量评分引擎

v1.1 引入了信号质量评分引擎，这是一个加权的 100 分模型，会在每个潜在 BUY 或 SELL 信号显示之前对其进行评估。

评分基于趋势一致性、基线确认、RSI 动量、更高时间周期偏向、ATR 波动率、动态支撑与阻力以及点差条件。这些因素会合并成一个单一的质量评级，并在仪表盘上以百分比和等级形式直接显示。

默认情况下，评分低于 70 的信号会被抑制，有助于在震荡、低信心或不利的市场条件下减少较弱的交易机会。最低阈值可以配置，让交易者控制指标的筛选严格程度。图表箭头和提醒也可以包含信号评分，方便更快评估交易机会。

动态支撑与阻力

Artemis 会围绕价格走势自动构建实时动态通道，显示价格正在反应的位置、可能形成回调的位置，以及当前市场结构所在的位置。这使每个信号都有结构基础，而不是孤立地显示。

基于 ATR 的交易地图

每个活跃交易机会都会生成 Entry、Stop Loss、TP1 和 TP2 水平，这些水平根据 ATR 波动率计算。水平会适应黄金当前的波动，而不是使用固定的静态距离，使交易地图更贴近实际市场条件。

从 v1.2 开始，交易地图还包括可选的 Breakeven 和 Trailing Guide 水平，以支持手动交易管理。

市场安全与交易时段意识

Gold M1 在高点差、展期、弱交易时段、新闻事件和流动性稀薄期间可能尤其危险。Artemis 通过点差检查、市场状态分类、交易时段强度、经纪商 GMT 偏移支持以及可选的手动谨慎控制，提供实时市场安全背景。

这有助于交易者避免在执行条件差或市场环境质量较低时进行信号交易。

信号配置文件与质量控制

Artemis 包含可配置的质量控制，让交易者可以决定指标应有多严格。v1.4 的质量配置文件选择器允许用户在 Custom、Aggressive、Balanced 和 Conservative 信号严格程度之间进行选择。

Balanced 是 XAUUSD M1 推荐的起点。Conservative 可用于更少但更严格的交易机会，而 Aggressive 则允许更频繁的信号，并使用较低的质量阈值。

仪表盘与提醒

仪表盘显示实时信号方向、信号质量评分和等级、信号年龄、市场状态、交易时段强度、交易地图水平，以及根据所选显示模式提供的可选详细诊断信息。

提醒可通过 MT4 弹窗、推送通知和电子邮件发送，并且可以选择包含信号质量和交易机会背景。

推荐使用方式

将 Artemis Gold M1 Scalper 添加到 XAUUSD / GOLD M1 图表上。该指标围绕黄金 M1 行为设计，并在伦敦和纽约交易时段等活跃流动性窗口期间表现最佳。

避免在重大高影响新闻、展期、极高点差、流动性稀薄或异常不稳定的市场条件下依赖信号。默认设置已针对 XAUUSD M1 进行调校，不过交易者也可以根据需要测试其他高波动性工具。

重要说明

Artemis Gold M1 Scalper 是一个决策支持工具。任何指标都无法保证盈利。结果取决于点差、经纪商执行、市场条件、交易时段、风险管理和交易者纪律。

在用于真实账户之前，请务必先在模拟账户上进行测试。