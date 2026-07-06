Confluence Sniper Pro 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。



基于免费版打造



Confluence Sniper Pro 基于免费版打造，该免费版已有超过 70 位交易者使用，并已获得一条五星好评。



五大引擎，一个结论



每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器与足够多的引擎达成一致时，信号才会出现，而每一个信号都会被评为 A、B 或 C 级，让你一眼就能看清背后有多大程度的共识支撑。



台账才是产品



实时信号会被记录下来，面板会准确报告已入账的数量。将鼠标指向台账印章，即可直接从文件中读取近期的触发记录，同时显示文件路径，方便你在任意文本编辑器中自行打开原始记录。这不是一张需要你去信任的截图。它是一张收据。



Pro 增加了什么



Pro 把每一次实时触发都变成一条按你的条件发出的提醒，可以是终端弹窗、推送到你手机的通知，或是一封电子邮件。更高时间框架的背景行会显示更大级别趋势所处的位置，并被明确标记为背景信息，它永远不会改变评级，因为一次诚实的校准发现它并未带来任何可衡量的优势。整个设计的构建方式使得多品种扫描器能够把这同一套经核验的信号扩展到你的整个观察列表上。



一眼看懂，或深入钻研



面板始终保持视觉化。一行立场提示告诉你当前的倾向，一排引擎标签显示哪些方法达成了一致，一个金色箭头标记出一次实时触发。将鼠标指向任意元素，就会弹出一张卡片，展示其背后的数字，让新手交易者得到清晰的全局画面，同时让经验丰富者获得细节。拖动标题栏即可移动面板，使用面板上的尺寸按钮即可缩放，想把图表还给自己时把它折叠成单独一条即可。



它不做什么



它不做任何胜率承诺，也不展示任何虚构的统计数据。它只报告引擎所看到的以及实际触发的内容，并把决定权留给你。Confluence Sniper Pro 同时也处于一个专注型工具家族的中心，因此当某一个引擎赢得你的关注时，专门针对它的独立指标能带你钻研得更深。



一次购买，未来所有版本免费。本工具持续维护，其路线图直接由用户反馈决定，因此购买后功能会不断增加。请在评论中告诉我你想增加或修改的功能，我会列入清单。