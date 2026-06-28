Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten

让您的 Funded 账户或 Challenge 账户活下去——就像一条会自己扣紧的安全带。PRO 会在日内亏损或最大回撤限制被突破的瞬间自动平掉所有仓位并拦截新订单。此外还有一键 BUY / SELL：手数自动取您此刻可以安全下单的最大值，并配有 arm-then-confirm（先解锁、再确认）机制，单次误点永远不会触发交易。



这是一款实用工具。没有策略，不承诺盈利，没有马丁格尔。



为什么选 PRO（对比免费版 Risk Guardian）



免费版 Risk Guardian 实时显示您距离违规还有多远。PRO 补上最后一环。



违规即自动平仓：一旦触及日内亏损或基于移动 high-water mark 的回撤限制，该品种的全部仓位立即被平掉，新订单被拦截至下次重置。关键时刻不再有第二次犹豫。



一键 BUY / SELL 最大手数：面板反向推算出即使止损全部打掉也不会突破当前生效限制的最大手数。PRO 把这个数字变成可点击的 BUY 或 SELL 按钮，止损已自动附带。



Arm-then-confirm：第一次点击进入待确认状态（白色边框加 "tap to confirm" 提示），2.6 秒内的第二次点击才会真正下单，否则自动解除。状态变化警报会在 SAFE、CAUTION 或 LOCKDOWN 切换的瞬间发送弹窗和推送通知。



免费版全部功能均已包含



日内亏损（含剩余缓冲与重置倒计时）、最大回撤（移动 high-water mark，即 2025-2026 年 prop 行业标准，或以初始余额为基准的静态模式）、盈利目标进度、用平台自身盈亏计算反推的 MAX LOT NOW，以及为整个面板着色的 SAFE / CAUTION / LOCKDOWN 状态。可拖动圆角面板、四种尺寸、英文 / 日文，金额以您的账户货币显示。内置常见 5% / 10% prop 公司规则预设与完全自定义模式。鼠标悬停任意元素即可看到一行说明。



工作原理



MT5 没有针对手动订单的事前拦截接口，所以这套防护是响应式的：它逐 tick 监控您的净值，并在限制被突破的瞬间自动平仓。请把它当作安全带，而不是从物理上阻止您点击的锁。实践中它依然能救回账户——"在我加仓摊平之前 EA 就把仓位平了"，这正是爆仓与安然收场之间的区别。



一键下单功能名副其实：手数等于您此刻可下的最大值，SL 按面板设定的止损距离自动附带，并打上 magic number，由 EA 管理自己的仓位。下单之后，自动平仓防护继续值守。



兼容性



MT5，任何经纪商，Funded、Challenge 或个人账户均可使用。对冲与净额结算模式均支持。无 DLL，无外部依赖。输入参数涵盖：语言（EN / JP）、面板角落与尺寸、预设、日内亏损 / 最大回撤 / 目标百分比、回撤基准、重置小时、SL 点数、单笔风险、缓冲比例、手数硬上限、自动平仓开 / 关，以及一键下单的 TP 距离。



它不是什么



它不是交易策略，也不是盈利保证——它是一款纪律工具。它也不是事前锁：MT5 无法在点击之前拦住您的手指；防护在下一个 tick 作出反应。没有马丁格尔，没有网格。



先测试再上阵



先在 prop 风格的模拟账户上运行：设置严格限制，故意突破，验证自动平仓确实触发；确认一键下单算出的手数符合预期并正确附带 SL。然后再部署到您的 Challenge 或 Funded 账户。



交易有风险。本工具帮助您守住 prop 公司的规则，但不能保证您通过 Challenge 或保住 Funded 账户。哪怕它只帮您挡下一次违规，也请留下评价——这能支持我继续开发这样的实用工具。



基于免费版本

Prop Firm Risk Guardian PRO 直接建立在已有 18 位交易者下载的免费实时面板之上，并在此基础上加入下文所述的强制执行层。



发布价格

Prop Firm Risk Guardian Pro 目前为上市推广价。下一个价格是 59 USD。购买后包含所有后续更新，越早购买锁定的价格越低。



一次购买，未来所有版本免费。本工具持续维护，其路线图直接由用户反馈决定，因此购买后功能会不断增加。请在评论中告诉我你想增加或修改的功能，我会列入清单。