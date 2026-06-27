Currency Strength Duel
- 指标
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- 版本: 1.43
- 更新: 29 七月 2026
v1.30 新功能 - PICK 任选两种：点击排行中的任意两行，精确对比你想要的组合（AUTO / LOCK / PICK 三种模式）。点击 VS 面板，图表立即跳转到该货币对。
此刻哪种货币正被买入，哪种正被卖出？Currency Strength Duel 在一块简洁的面板上，实时将外汇 8 大主要货币从最强到最弱排序，并在领先者易主的瞬间提醒你。用最强货币对阵最弱货币进行交易。完全免费，在任何经纪商处都能自动运行。
大多数货币强弱指标只会甩给你八条纠缠不清的曲线。这款工具替你完成了最难的部分：每种货币一条以中线为界、清晰直观的强弱条（绿色代表正被买入，红色代表正被卖出），最强排在顶部、最弱排在底部，值得交易的货币对一眼即现。零学习成本。
它并不止步于告诉你哪种货币强。面板顶部的最强对最弱对决，会直接点名你的经纪商上可交易的品种和方向，例如 BUY EURAUD 或 SELL AUDUSD，并显示两者的差距正在扩大还是收窄。你看到的是可以立即执行的确切货币对和方向，而不只是货币本身。
面板上的一切只需一次点击：切换周期或计算方法，无需打开参数对话框，也无需重新加载。LOCK 将对决锁定为当前图表的货币对，PICK 让你点击任意两行、对比你亲自挑选的两种货币，点击对决区域则立即打开该货币对的图表。
核心功能
外汇 8 大主要货币的实时排行，可选加入黄金，并配有真实国旗。最强对最弱对决，直接给出你的经纪商上实际可交易的货币对和方向，并显示机会是否在扩大。两种计算方法：价格变动百分比，或与移动平均线的距离。最强或最弱货币易主时提醒：弹窗、声音、推送或邮件。自动适配经纪商和账户，替你找到可交易的品种。面板简洁、可拖动、可调节大小并记住位置，支持英文和日文，轻量运行，不含任何 DLL。
使用方法
放到任意图表上即可，因为它读取的是整个市场，而不只是当前图表。选好周期和计算方法，然后买入最强货币、卖出最弱货币，领先者易主时提醒会第一时间通知你。
可选的比特币行
想在外汇主要货币旁边关注加密货币吗？将 Include Bitcoin (BTC) 设为 true，面板就会像显示黄金一样新增一行比特币。它会自动识别你所用经纪商的比特币代码（BTCUSD、BTCEUR、BTCGBP 或 BTCJPY），无需任何设置。BTC 行仅供参考，不会改变八种货币的强弱排名。
想在每个品种、每个周期上获得同样的清晰判断？
这块面板展示的是货币强弱。如果你还想在所有周期、所有品种上得到直白的 LONG / SHORT / WAIT 结论，并拥有多模型共振引擎和一键切换图表，请看我的 Trend Dashboard PRO：https://www.mql5.com/en/market/product/183303
本产品是决策辅助工具，不是自动交易系统；它不会下单。
此刻哪种货币正被买入，哪种正被卖出？Currency Strength Duel 在一块简洁的面板上，实时将外汇 8 大主要货币从最强到最弱排序，并在领先者易主的瞬间提醒你。用最强货币对阵最弱货币进行交易。完全免费，在任何经纪商处都能自动运行。
大多数货币强弱指标只会甩给你八条纠缠不清的曲线。这款工具替你完成了最难的部分：每种货币一条以中线为界、清晰直观的强弱条（绿色代表正被买入，红色代表正被卖出），最强排在顶部、最弱排在底部，值得交易的货币对一眼即现。零学习成本。
它并不止步于告诉你哪种货币强。面板顶部的最强对最弱对决，会直接点名你的经纪商上可交易的品种和方向，例如 BUY EURAUD 或 SELL AUDUSD，并显示两者的差距正在扩大还是收窄。你看到的是可以立即执行的确切货币对和方向，而不只是货币本身。
面板上的一切只需一次点击：切换周期或计算方法，无需打开参数对话框，也无需重新加载。LOCK 将对决锁定为当前图表的货币对，PICK 让你点击任意两行、对比你亲自挑选的两种货币，点击对决区域则立即打开该货币对的图表。
核心功能
外汇 8 大主要货币的实时排行，可选加入黄金，并配有真实国旗。最强对最弱对决，直接给出你的经纪商上实际可交易的货币对和方向，并显示机会是否在扩大。两种计算方法：价格变动百分比，或与移动平均线的距离。最强或最弱货币易主时提醒：弹窗、声音、推送或邮件。自动适配经纪商和账户，替你找到可交易的品种。面板简洁、可拖动、可调节大小并记住位置，支持英文和日文，轻量运行，不含任何 DLL。
使用方法
放到任意图表上即可，因为它读取的是整个市场，而不只是当前图表。选好周期和计算方法，然后买入最强货币、卖出最弱货币，领先者易主时提醒会第一时间通知你。
可选的比特币行
想在外汇主要货币旁边关注加密货币吗？将 Include Bitcoin (BTC) 设为 true，面板就会像显示黄金一样新增一行比特币。它会自动识别你所用经纪商的比特币代码（BTCUSD、BTCEUR、BTCGBP 或 BTCJPY），无需任何设置。BTC 行仅供参考，不会改变八种货币的强弱排名。
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本产品是决策辅助工具，不是自动交易系统；它不会下单。