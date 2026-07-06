Confluence Sniper
- 指标
-
Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- 版本: 1.1
- 更新: 29 七月 2026
Confluence Sniper 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。
五大引擎，一个结论
每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器与足够多的引擎达成一致时，信号才会出现，而每一个信号都会被评为 A、B 或 C 级，让你一眼就能看清背后有多大程度的共识支撑。
台账才是产品
实时信号会被记录下来，面板会准确报告已入账的数量。将鼠标指向台账印章，即可直接从文件中读取近期的触发记录，同时显示文件路径，方便你在任意文本编辑器中自行打开原始记录。这不是一张需要你去信任的截图。它是一张收据。
一眼看懂，或深入钻研
面板始终保持视觉化。一行立场提示告诉你当前的倾向，一排引擎标签显示哪些方法达成了一致，一个金色箭头标记出一次实时触发。将鼠标指向任意元素，就会弹出一张卡片，展示其背后的数字，让新手交易者得到清晰的全局画面，同时让经验丰富者获得细节。拖动标题栏即可移动面板，使用面板上的尺寸按钮即可缩放，想把图表还给自己时把它折叠成单独一条即可。
它不做什么
它不做任何胜率承诺，也不展示任何虚构的统计数据。它只报告引擎所看到的以及实际触发的内容，并把决定权留给你。Confluence Sniper 同时也处于一个专注型工具家族的中心，因此当某一个引擎赢得你的关注时，专门针对它的独立指标能带你钻研得更深。
免费版与 Pro 的区别
免费版在你当前的图表上运行完整的五引擎组合与信号台账，包含可视化面板与每一张悬停卡片。Pro 版则额外提供实时提醒、更高时间框架的背景行，以及多品种扫描器。查看 Confluence Sniper Pro。
五大引擎，一个结论
每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器与足够多的引擎达成一致时，信号才会出现，而每一个信号都会被评为 A、B 或 C 级，让你一眼就能看清背后有多大程度的共识支撑。
台账才是产品
实时信号会被记录下来，面板会准确报告已入账的数量。将鼠标指向台账印章，即可直接从文件中读取近期的触发记录，同时显示文件路径，方便你在任意文本编辑器中自行打开原始记录。这不是一张需要你去信任的截图。它是一张收据。
一眼看懂，或深入钻研
面板始终保持视觉化。一行立场提示告诉你当前的倾向，一排引擎标签显示哪些方法达成了一致，一个金色箭头标记出一次实时触发。将鼠标指向任意元素，就会弹出一张卡片，展示其背后的数字，让新手交易者得到清晰的全局画面，同时让经验丰富者获得细节。拖动标题栏即可移动面板，使用面板上的尺寸按钮即可缩放，想把图表还给自己时把它折叠成单独一条即可。
它不做什么
它不做任何胜率承诺，也不展示任何虚构的统计数据。它只报告引擎所看到的以及实际触发的内容，并把决定权留给你。Confluence Sniper 同时也处于一个专注型工具家族的中心，因此当某一个引擎赢得你的关注时，专门针对它的独立指标能带你钻研得更深。
免费版与 Pro 的区别
免费版在你当前的图表上运行完整的五引擎组合与信号台账，包含可视化面板与每一张悬停卡片。Pro 版则额外提供实时提醒、更高时间框架的背景行，以及多品种扫描器。查看 Confluence Sniper Pro。
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