Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts

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  • Yuki Nakayama
    Yuki Nakayama

    Yuki Nakayama

    5 (2)
    MT5 tools that survived the testing — not the marketing.
    I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
    11 产品
  • 版本: 1.33
  • 更新: 29 七月 2026
  • 激活: 5
Order Block Zones PRO 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——将其绘制为清晰的供需区域，并把同一套引擎扩展到多个时间框架。

区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。新鲜区域以粗体绘制并带有醒目的近端边界线；价格以影线回探时，区域淡化为已缓解；价格收盘穿越时，区域自动移除。

PRO 在免费版区域引擎之上增加三项能力。更高时间框架的订单块以虚线近端边界和时间框架标签叠加在您的执行图表上——例如，您可以一边交易 H1，一边盯住 H4 的区域。触及警报会在价格到达新鲜供给区或需求区的瞬间弹出提示，并可选发送推送通知，让您绝不错过关键价位。Fair Value Gap——快速行情留下的三蜡烛失衡——会作为区域绘制，直到被价格填补。

紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需求区及其点数距离，以及图例和警报状态。

这是一款展示型工具。没有交易信号，不承诺盈利，没有 DLL。请将这些区域和缺口作为您自己交易方法的背景参考：用于入场、用于目标位，或者仅仅用来判断哪里不该追单。

基于免费版
Order Block Zones PRO 在免费版所使用的同一套区域检测引擎基础上进行扩展。免费版已被超过169位交易者下载，目前正在Market上积累最初的评分。

发布价格
Order Block Zones Pro 目前为上市推广价。下一个价格是 49 USD。购买后包含所有后续更新，越早购买锁定的价格越低。

一次购买，未来所有版本免费。本工具持续维护，其路线图直接由用户反馈决定，因此购买后功能会不断增加。请在评论中告诉我你想增加或修改的功能，我会列入清单。
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5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Order Block Zones Auto Supply and Demand
Yuki Nakayama
5 (2)
指标
Order Block Zones 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——并在您的图表上将其绘制为清晰的供需区域。 区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。 Mitigation（缓解）追踪让图表保持真实。从未被回测过的新鲜区域以粗体绘制，并带有醒目的近端边界线。当价格以影线回探进入区域时，区域变为已缓解并淡化显示。当价格收盘穿越区域时，区域被破坏并自动移除，因此您的图表上永远只显示仍然有效的区域。 紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需求区及其点数距离，以及图例和警报入口。 这是一款展示型工具。没有交易信号，不承诺盈利，没有 DLL。请将这些区域作为您自己交易方法的背景参考：用于入场、用于目标位，或者仅仅用来判断哪里不该追单。 免费版与PRO版 免费版在你当前查看的时间框
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Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
指标
Trend Dashboard MTF 在一个简洁的面板中显示所有品种、所有时间周期的趋势方向与强度——一款真正的多时间周期趋势扫描器，基于经典的自上而下分析告诉您应该偏向哪个方向。 不用再来回翻图表。一眼看清整个市场。 无重绘——方向与强度均读取自最后一根已收盘K线，因此显示的结果不会随每个tick闪烁，也不会事后改变。（需要更早的信号？可开启未收盘K线模式。） 您将看到 - 方向 = 颜色（绿色 = 上涨，红色 = 下跌，灰色 = 盘整） - 强度 = 圆角条形的长度（由 ADX 驱动；条形越长越亮，趋势越强） - 每个品种的交易建议（LONG / SHORT / WAIT），并附注：立即进场或等待回调 交易建议的原理（自上而下逻辑） 选择您实际交易的时间周期。面板将时间周期分为 BIAS（决定方向的更高时间周期）和 TIMING（您的时间周期，用于进场）。它只在更高时间周期的趋势方向上给出交易建议，并告诉您是立即进场还是等待回调。这正是专业交易者使用的多时间周期方法。 适用范围 外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属和加密货币——您的经纪商提供的任何品种。MT5，全经纪
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Gold Pulse Levels Dashboard
Yuki Nakayama
指标
v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定将美元、收益率与风险情绪浓缩成一行结论，告诉你当前环境对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 模块显示下一个高影响事件，并从经济日历实时倒计时；再加上悬停显示数字功能，一眼看清全局，需要时随手调出精确数据。 Gold Pulse 是一款专为 XAUUSD 打造的态势感知面板。它回答黄金交易者每次进场前必问的三个问题：当前处于哪个交易时段、距下一时段还有多久；日均波幅已经消耗了多少（行情是否已经走完）；关键价位在哪里、价格距离每个价位还有多远。 面板显示 （可拖动，S/M/L/XL，EN/JP）：东京、伦敦、纽约时段时钟，并倒计时至下一时段；今日波幅对比 ADR(20)，用一个百分比告诉你黄金是否还有空间；ATR(14) 与实时点差，以绿、黄、红三色标示，让你判断当下是否适合进场；以及 M15、H1、H4 多周期趋势方向，由箭头的颜色和形状共同呈现，色觉障碍者也不会误读。 图表显示 ：自动绘制的关键价位（整数关口、昨日高低点、当日开盘价），右侧价格标签标明每个价位及其与当前价
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Confluence Sniper
Yuki Nakayama
指标
Confluence Sniper 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。 五大引擎，一个结论 每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器与足够多的引擎达成一致时，信号才会出现，而每一个信号都会被评为 A、B 或 C 级，让你一眼就能看清背后有多大程度的共识支撑。 台账才是产品 实时信
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Currency Strength Duel
Yuki Nakayama
指标
v1.30 新功能 - PICK 任选两种：点击排行中的任意两行，精确对比你想要的组合（AUTO / LOCK / PICK 三种模式）。点击 VS 面板，图表立即跳转到该货币对。 此刻哪种货币正被买入，哪种正被卖出？Currency Strength Duel 在一块简洁的面板上，实时将外汇 8 大主要货币从最强到最弱排序，并在领先者易主的瞬间提醒你。用最强货币对阵最弱货币进行交易。完全免费，在任何经纪商处都能自动运行。 大多数货币强弱指标只会甩给你八条纠缠不清的曲线。这款工具替你完成了最难的部分：每种货币一条以中线为界、清晰直观的强弱条（绿色代表正被买入，红色代表正被卖出），最强排在顶部、最弱排在底部，值得交易的货币对一眼即现。零学习成本。 它并不止步于告诉你哪种货币强。面板顶部的最强对最弱对决，会直接点名你的经纪商上可交易的品种和方向，例如 BUY EURAUD 或 SELL AUDUSD，并显示两者的差距正在扩大还是收窄。你看到的是可以立即执行的确切货币对和方向，而不只是货币本身。 面板上的一切只需一次点击：切换周期或计算方法，无需打开参数对话框，也无需重新加载。LOC
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Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
Yuki Nakayama
实用工具
守住你的注资账户（funded account）或挑战账户。Prop Firm Risk Guardian 是一块纪律面板，实时显示你距离违规到底还有多远——以及此刻在不越线的前提下最多还能开出多大的手数。 它追踪终结挑战的三个数字：当日亏损与限额的对比（含剩余缓冲和重置倒计时）、最大回撤——按跟踪高水位（trailing high-water mark，2025-2026 年自营交易行业的主流标准）或以初始资金为基准静态计算，可在面板上直接切换——以及盈利目标的完成进度。一个统一状态——SAFE、CAUTION 或 LOCKDOWN——为整块面板着色，风险高低一眼便知。 核心是 MAX LOT NOW：即使被全额止损也不会触碰生效限额的最大仓位，用平台自身的盈亏计算反推得出。拖动止损距离滑条，看手数实时重算——你再也不会开出一单止损就可能毁掉账户的仓位。 你将获得 当日亏损仪表，含剩余缓冲和重置倒计时。最大回撤，支持跟踪高水位或初始资金静态基准，面板上直接切换。盈利目标进度。带拖动滑条的 MAX LOT NOW。为整块面板着色的 SAFE / CAUTION / LOCKDO
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Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts
Yuki Nakayama
指标
一眼看清每个市场的趋势方向与强度，并在交易机会成形的那一刻收到警报——覆盖您的所有品种和时间周期，全部集中在一个简洁的面板上。绿色代表上涨，红色代表下跌，每个品种都给出明确的 LONG / SHORT / WAIT 结论。无需盯盘，并且在任何经纪商上都能自动运行。 在内部，它用 5 模型共振引擎为每个市场打分，显示货币强度，并支持一键跳转到任意图表。不用再来回翻图表，一眼掌握整个市场，以及应该怎么做。 为什么选择 PRO（而不是一条均线） PRO 不迷信单一的滞后指标。每个品种和时间周期都由五个独立模型打分并对方向投票：EMA 交叉（快线对慢线）、EMA 斜率（趋势是否在加速）、ADX / DI（+DI 对 -DI）、MACD（主线对信号线）以及价格与 EMA 的相对位置。确认方向所需的票数由您设定：共识越多，信号可信度越高，假信号越少。 警报（无重绘） 交易机会一旦成形立即收到通知：弹窗、声音、手机推送和邮件。警报只在已收盘K线上触发（无重绘），且仅在状态真正改变时发出，不会对您狂轰滥炸。可选择在出现新信号时、BIAS 反转时或两者同时提醒。 点击即切换 点击任意单元格，图表立即跳转
Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
实用工具
让您的 Funded 账户或 Challenge 账户活下去——就像一条会自己扣紧的安全带。PRO 会在日内亏损或最大回撤限制被突破的瞬间自动平掉所有仓位并拦截新订单。此外还有一键 BUY / SELL：手数自动取您此刻可以安全下单的最大值，并配有 arm-then-confirm（先解锁、再确认）机制，单次误点永远不会触发交易。 这是一款实用工具。没有策略，不承诺盈利，没有马丁格尔。 为什么选 PRO（对比免费版 Risk Guardian） 免费版 Risk Guardian 实时显示您距离违规还有多远。PRO 补上最后一环。 违规即自动平仓：一旦触及日内亏损或基于移动 high-water mark 的回撤限制，该品种的全部仓位立即被平掉，新订单被拦截至下次重置。关键时刻不再有第二次犹豫。 一键 BUY / SELL 最大手数：面板反向推算出即使止损全部打掉也不会突破当前生效限制的最大手数。PRO 把这个数字变成可点击的 BUY 或 SELL 按钮，止损已自动附带。 Arm-then-confirm：第一次点击进入待确认状态（白色边框加 "tap to confirm
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
指标
v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定 - 美元、收益率与风险情绪一眼读懂：对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 下一个高影响事件，实时倒计时（经济日历）；将鼠标悬停在任意元素上即可查看背后的精确数字 - 一眼看图，按需取数。 准确掌握黄金在一天中的位置，在关键时刻第一时间收到警报，绝不错过驱动 XAUUSD 的每个瞬间。实时时段时钟、ADR 消耗、ATR/点差、多周期趋势方向、自动绘制的关键价位——现在新增时段开盘、ADR 耗尽和关键价位触及警报，以及每周开盘价和亚洲时段区间框。 专为 XAUUSD 打造。信息面板——无信号、无马丁格尔、无盈利承诺。 为什么选 PRO（对比免费版 Gold Pulse） 免费版 Gold Pulse 让你一眼看清所需的一切。PRO 则确保关键时刻你绝不错过。 警报（弹窗 + 推送到手机）： - 时段开盘 — 东京 / 伦敦 / 纽约 - ADR 耗尽 — 当日波幅首次越过你设定的百分比阈值时触发（默认 100%） - 关键价位触及 — 价格进入任一价位的容差范围时
Confluence Sniper Pro
Yuki Nakayama
指标
Confluence Sniper Pro 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。 基于免费版打造 Confluence Sniper Pro 基于免费版打造，该免费版已有超过 70 位交易者使用，并已获得一条五星好评。 五大引擎，一个结论 每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器
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