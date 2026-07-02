Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts

Order Block Zones PRO 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——将其绘制为清晰的供需区域，并把同一套引擎扩展到多个时间框架。



区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。新鲜区域以粗体绘制并带有醒目的近端边界线；价格以影线回探时，区域淡化为已缓解；价格收盘穿越时，区域自动移除。



PRO 在免费版区域引擎之上增加三项能力。更高时间框架的订单块以虚线近端边界和时间框架标签叠加在您的执行图表上——例如，您可以一边交易 H1，一边盯住 H4 的区域。触及警报会在价格到达新鲜供给区或需求区的瞬间弹出提示，并可选发送推送通知，让您绝不错过关键价位。Fair Value Gap——快速行情留下的三蜡烛失衡——会作为区域绘制，直到被价格填补。



紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需求区及其点数距离，以及图例和警报状态。



这是一款展示型工具。没有交易信号，不承诺盈利，没有 DLL。请将这些区域和缺口作为您自己交易方法的背景参考：用于入场、用于目标位，或者仅仅用来判断哪里不该追单。



基于免费版

Order Block Zones PRO 在免费版所使用的同一套区域检测引擎基础上进行扩展。免费版已被超过169位交易者下载，目前正在Market上积累最初的评分。



发布价格

Order Block Zones Pro 目前为上市推广价。下一个价格是 49 USD。购买后包含所有后续更新，越早购买锁定的价格越低。



一次购买，未来所有版本免费。本工具持续维护，其路线图直接由用户反馈决定，因此购买后功能会不断增加。请在评论中告诉我你想增加或修改的功能，我会列入清单。