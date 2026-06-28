Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown

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  • Yuki Nakayama
    Yuki Nakayama

    Yuki Nakayama

    5 (2)
    MT5 tools that survived the testing — not the marketing.
    I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
    11 产品
  • 版本: 1.11
  • 更新: 29 七月 2026
守住你的注资账户（funded account）或挑战账户。Prop Firm Risk Guardian 是一块纪律面板，实时显示你距离违规到底还有多远——以及此刻在不越线的前提下最多还能开出多大的手数。

它追踪终结挑战的三个数字：当日亏损与限额的对比（含剩余缓冲和重置倒计时）、最大回撤——按跟踪高水位（trailing high-water mark，2025-2026 年自营交易行业的主流标准）或以初始资金为基准静态计算，可在面板上直接切换——以及盈利目标的完成进度。一个统一状态——SAFE、CAUTION 或 LOCKDOWN——为整块面板着色，风险高低一眼便知。

核心是 MAX LOT NOW：即使被全额止损也不会触碰生效限额的最大仓位，用平台自身的盈亏计算反推得出。拖动止损距离滑条，看手数实时重算——你再也不会开出一单止损就可能毁掉账户的仓位。

你将获得

当日亏损仪表，含剩余缓冲和重置倒计时。最大回撤，支持跟踪高水位或初始资金静态基准，面板上直接切换。盈利目标进度。带拖动滑条的 MAX LOT NOW。为整块面板着色的 SAFE / CAUTION / LOCKDOWN 状态。主流自营交易公司 5% / 10% 规则的预设，外加完全自定义模式。

面板是一张简洁的圆角卡片：可拖动、可调节大小（S / M / L / XL）、可吸附到角落——并记住自己的位置。英文/日文双语，金额以你的账户货币显示。轻量运行，无 DLL——而且免费。

使用方法

1. 放到你的注资账户或挑战账户的任意图表上。
2. 选择一个预设（或自定义），用滑条设定你的止损距离。
3. 在缓冲之内交易；状态会告诉你何时该收手。

免费版与PRO版
免费面板告诉你距离违规还有多远，但无法阻止违规发生。Prop Firm Risk Guardian PRO 是执行层：在触及日内亏损或最大回撤限制的瞬间，自动平掉所有仓位并阻止新订单；一键 BUY / SELL 按计算出的最大手数下单，止损自动附加，两步确认防止误点。只要避免一次违规，这份许可的成本就能收回很多倍：https://www.mql5.com/en/market/product/183496

重要说明：MetaTrader 没有针对手动订单的事前拦截接口，因此防护是事后响应——在违规发生时自动平仓。它是一张安全网，而不是阻止你点击下单的锁。本产品是一款实用工具；免费版自身不进行任何交易，也不做任何盈利承诺。
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Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
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Order Block Zones Auto Supply and Demand
Yuki Nakayama
5 (2)
指标
Order Block Zones 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——并在您的图表上将其绘制为清晰的供需区域。 区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。 Mitigation（缓解）追踪让图表保持真实。从未被回测过的新鲜区域以粗体绘制，并带有醒目的近端边界线。当价格以影线回探进入区域时，区域变为已缓解并淡化显示。当价格收盘穿越区域时，区域被破坏并自动移除，因此您的图表上永远只显示仍然有效的区域。 紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需求区及其点数距离，以及图例和警报入口。 这是一款展示型工具。没有交易信号，不承诺盈利，没有 DLL。请将这些区域作为您自己交易方法的背景参考：用于入场、用于目标位，或者仅仅用来判断哪里不该追单。 免费版与PRO版 免费版在你当前查看的时间框
FREE
Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
指标
Trend Dashboard MTF 在一个简洁的面板中显示所有品种、所有时间周期的趋势方向与强度——一款真正的多时间周期趋势扫描器，基于经典的自上而下分析告诉您应该偏向哪个方向。 不用再来回翻图表。一眼看清整个市场。 无重绘——方向与强度均读取自最后一根已收盘K线，因此显示的结果不会随每个tick闪烁，也不会事后改变。（需要更早的信号？可开启未收盘K线模式。） 您将看到 - 方向 = 颜色（绿色 = 上涨，红色 = 下跌，灰色 = 盘整） - 强度 = 圆角条形的长度（由 ADX 驱动；条形越长越亮，趋势越强） - 每个品种的交易建议（LONG / SHORT / WAIT），并附注：立即进场或等待回调 交易建议的原理（自上而下逻辑） 选择您实际交易的时间周期。面板将时间周期分为 BIAS（决定方向的更高时间周期）和 TIMING（您的时间周期，用于进场）。它只在更高时间周期的趋势方向上给出交易建议，并告诉您是立即进场还是等待回调。这正是专业交易者使用的多时间周期方法。 适用范围 外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属和加密货币——您的经纪商提供的任何品种。MT5，全经纪
FREE
Gold Pulse Levels Dashboard
Yuki Nakayama
指标
v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定将美元、收益率与风险情绪浓缩成一行结论，告诉你当前环境对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 模块显示下一个高影响事件，并从经济日历实时倒计时；再加上悬停显示数字功能，一眼看清全局，需要时随手调出精确数据。 Gold Pulse 是一款专为 XAUUSD 打造的态势感知面板。它回答黄金交易者每次进场前必问的三个问题：当前处于哪个交易时段、距下一时段还有多久；日均波幅已经消耗了多少（行情是否已经走完）；关键价位在哪里、价格距离每个价位还有多远。 面板显示 （可拖动，S/M/L/XL，EN/JP）：东京、伦敦、纽约时段时钟，并倒计时至下一时段；今日波幅对比 ADR(20)，用一个百分比告诉你黄金是否还有空间；ATR(14) 与实时点差，以绿、黄、红三色标示，让你判断当下是否适合进场；以及 M15、H1、H4 多周期趋势方向，由箭头的颜色和形状共同呈现，色觉障碍者也不会误读。 图表显示 ：自动绘制的关键价位（整数关口、昨日高低点、当日开盘价），右侧价格标签标明每个价位及其与当前价
FREE
Confluence Sniper
Yuki Nakayama
指标
Confluence Sniper 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。 五大引擎，一个结论 每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器与足够多的引擎达成一致时，信号才会出现，而每一个信号都会被评为 A、B 或 C 级，让你一眼就能看清背后有多大程度的共识支撑。 台账才是产品 实时信
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Currency Strength Duel
Yuki Nakayama
指标
v1.30 新功能 - PICK 任选两种：点击排行中的任意两行，精确对比你想要的组合（AUTO / LOCK / PICK 三种模式）。点击 VS 面板，图表立即跳转到该货币对。 此刻哪种货币正被买入，哪种正被卖出？Currency Strength Duel 在一块简洁的面板上，实时将外汇 8 大主要货币从最强到最弱排序，并在领先者易主的瞬间提醒你。用最强货币对阵最弱货币进行交易。完全免费，在任何经纪商处都能自动运行。 大多数货币强弱指标只会甩给你八条纠缠不清的曲线。这款工具替你完成了最难的部分：每种货币一条以中线为界、清晰直观的强弱条（绿色代表正被买入，红色代表正被卖出），最强排在顶部、最弱排在底部，值得交易的货币对一眼即现。零学习成本。 它并不止步于告诉你哪种货币强。面板顶部的最强对最弱对决，会直接点名你的经纪商上可交易的品种和方向，例如 BUY EURAUD 或 SELL AUDUSD，并显示两者的差距正在扩大还是收窄。你看到的是可以立即执行的确切货币对和方向，而不只是货币本身。 面板上的一切只需一次点击：切换周期或计算方法，无需打开参数对话框，也无需重新加载。LOC
FREE
Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts
Yuki Nakayama
指标
一眼看清每个市场的趋势方向与强度，并在交易机会成形的那一刻收到警报——覆盖您的所有品种和时间周期，全部集中在一个简洁的面板上。绿色代表上涨，红色代表下跌，每个品种都给出明确的 LONG / SHORT / WAIT 结论。无需盯盘，并且在任何经纪商上都能自动运行。 在内部，它用 5 模型共振引擎为每个市场打分，显示货币强度，并支持一键跳转到任意图表。不用再来回翻图表，一眼掌握整个市场，以及应该怎么做。 为什么选择 PRO（而不是一条均线） PRO 不迷信单一的滞后指标。每个品种和时间周期都由五个独立模型打分并对方向投票：EMA 交叉（快线对慢线）、EMA 斜率（趋势是否在加速）、ADX / DI（+DI 对 -DI）、MACD（主线对信号线）以及价格与 EMA 的相对位置。确认方向所需的票数由您设定：共识越多，信号可信度越高，假信号越少。 警报（无重绘） 交易机会一旦成形立即收到通知：弹窗、声音、手机推送和邮件。警报只在已收盘K线上触发（无重绘），且仅在状态真正改变时发出，不会对您狂轰滥炸。可选择在出现新信号时、BIAS 反转时或两者同时提醒。 点击即切换 点击任意单元格，图表立即跳转
Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
实用工具
让您的 Funded 账户或 Challenge 账户活下去——就像一条会自己扣紧的安全带。PRO 会在日内亏损或最大回撤限制被突破的瞬间自动平掉所有仓位并拦截新订单。此外还有一键 BUY / SELL：手数自动取您此刻可以安全下单的最大值，并配有 arm-then-confirm（先解锁、再确认）机制，单次误点永远不会触发交易。 这是一款实用工具。没有策略，不承诺盈利，没有马丁格尔。 为什么选 PRO（对比免费版 Risk Guardian） 免费版 Risk Guardian 实时显示您距离违规还有多远。PRO 补上最后一环。 违规即自动平仓：一旦触及日内亏损或基于移动 high-water mark 的回撤限制，该品种的全部仓位立即被平掉，新订单被拦截至下次重置。关键时刻不再有第二次犹豫。 一键 BUY / SELL 最大手数：面板反向推算出即使止损全部打掉也不会突破当前生效限制的最大手数。PRO 把这个数字变成可点击的 BUY 或 SELL 按钮，止损已自动附带。 Arm-then-confirm：第一次点击进入待确认状态（白色边框加 "tap to confirm
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
指标
v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定 - 美元、收益率与风险情绪一眼读懂：对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 下一个高影响事件，实时倒计时（经济日历）；将鼠标悬停在任意元素上即可查看背后的精确数字 - 一眼看图，按需取数。 准确掌握黄金在一天中的位置，在关键时刻第一时间收到警报，绝不错过驱动 XAUUSD 的每个瞬间。实时时段时钟、ADR 消耗、ATR/点差、多周期趋势方向、自动绘制的关键价位——现在新增时段开盘、ADR 耗尽和关键价位触及警报，以及每周开盘价和亚洲时段区间框。 专为 XAUUSD 打造。信息面板——无信号、无马丁格尔、无盈利承诺。 为什么选 PRO（对比免费版 Gold Pulse） 免费版 Gold Pulse 让你一眼看清所需的一切。PRO 则确保关键时刻你绝不错过。 警报（弹窗 + 推送到手机）： - 时段开盘 — 东京 / 伦敦 / 纽约 - ADR 耗尽 — 当日波幅首次越过你设定的百分比阈值时触发（默认 100%） - 关键价位触及 — 价格进入任一价位的容差范围时
Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts
Yuki Nakayama
指标
Order Block Zones PRO 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——将其绘制为清晰的供需区域，并把同一套引擎扩展到多个时间框架。 区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。新鲜区域以粗体绘制并带有醒目的近端边界线；价格以影线回探时，区域淡化为已缓解；价格收盘穿越时，区域自动移除。 PRO 在免费版区域引擎之上增加三项能力。更高时间框架的订单块以虚线近端边界和时间框架标签叠加在您的执行图表上——例如，您可以一边交易 H1，一边盯住 H4 的区域。触及警报会在价格到达新鲜供给区或需求区的瞬间弹出提示，并可选发送推送通知，让您绝不错过关键价位。Fair Value Gap——快速行情留下的三蜡烛失衡——会作为区域绘制，直到被价格填补。 紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需
Confluence Sniper Pro
Yuki Nakayama
指标
Confluence Sniper Pro 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。 基于免费版打造 Confluence Sniper Pro 基于免费版打造，该免费版已有超过 70 位交易者使用，并已获得一条五星好评。 五大引擎，一个结论 每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器
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