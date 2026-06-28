Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
- 实用工具
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- 版本: 1.11
- 更新: 29 七月 2026
守住你的注资账户（funded account）或挑战账户。Prop Firm Risk Guardian 是一块纪律面板，实时显示你距离违规到底还有多远——以及此刻在不越线的前提下最多还能开出多大的手数。
它追踪终结挑战的三个数字：当日亏损与限额的对比（含剩余缓冲和重置倒计时）、最大回撤——按跟踪高水位（trailing high-water mark，2025-2026 年自营交易行业的主流标准）或以初始资金为基准静态计算，可在面板上直接切换——以及盈利目标的完成进度。一个统一状态——SAFE、CAUTION 或 LOCKDOWN——为整块面板着色，风险高低一眼便知。
核心是 MAX LOT NOW：即使被全额止损也不会触碰生效限额的最大仓位，用平台自身的盈亏计算反推得出。拖动止损距离滑条，看手数实时重算——你再也不会开出一单止损就可能毁掉账户的仓位。
你将获得
当日亏损仪表，含剩余缓冲和重置倒计时。最大回撤，支持跟踪高水位或初始资金静态基准，面板上直接切换。盈利目标进度。带拖动滑条的 MAX LOT NOW。为整块面板着色的 SAFE / CAUTION / LOCKDOWN 状态。主流自营交易公司 5% / 10% 规则的预设，外加完全自定义模式。
面板是一张简洁的圆角卡片：可拖动、可调节大小（S / M / L / XL）、可吸附到角落——并记住自己的位置。英文/日文双语，金额以你的账户货币显示。轻量运行，无 DLL——而且免费。
使用方法
1. 放到你的注资账户或挑战账户的任意图表上。
2. 选择一个预设（或自定义），用滑条设定你的止损距离。
3. 在缓冲之内交易；状态会告诉你何时该收手。
免费版与PRO版
免费面板告诉你距离违规还有多远，但无法阻止违规发生。Prop Firm Risk Guardian PRO 是执行层：在触及日内亏损或最大回撤限制的瞬间，自动平掉所有仓位并阻止新订单；一键 BUY / SELL 按计算出的最大手数下单，止损自动附加，两步确认防止误点。只要避免一次违规，这份许可的成本就能收回很多倍：https://www.mql5.com/en/market/product/183496
重要说明：MetaTrader 没有针对手动订单的事前拦截接口，因此防护是事后响应——在违规发生时自动平仓。它是一张安全网，而不是阻止你点击下单的锁。本产品是一款实用工具；免费版自身不进行任何交易，也不做任何盈利承诺。
它追踪终结挑战的三个数字：当日亏损与限额的对比（含剩余缓冲和重置倒计时）、最大回撤——按跟踪高水位（trailing high-water mark，2025-2026 年自营交易行业的主流标准）或以初始资金为基准静态计算，可在面板上直接切换——以及盈利目标的完成进度。一个统一状态——SAFE、CAUTION 或 LOCKDOWN——为整块面板着色，风险高低一眼便知。
核心是 MAX LOT NOW：即使被全额止损也不会触碰生效限额的最大仓位，用平台自身的盈亏计算反推得出。拖动止损距离滑条，看手数实时重算——你再也不会开出一单止损就可能毁掉账户的仓位。
你将获得
当日亏损仪表，含剩余缓冲和重置倒计时。最大回撤，支持跟踪高水位或初始资金静态基准，面板上直接切换。盈利目标进度。带拖动滑条的 MAX LOT NOW。为整块面板着色的 SAFE / CAUTION / LOCKDOWN 状态。主流自营交易公司 5% / 10% 规则的预设，外加完全自定义模式。
面板是一张简洁的圆角卡片：可拖动、可调节大小（S / M / L / XL）、可吸附到角落——并记住自己的位置。英文/日文双语，金额以你的账户货币显示。轻量运行，无 DLL——而且免费。
使用方法
1. 放到你的注资账户或挑战账户的任意图表上。
2. 选择一个预设（或自定义），用滑条设定你的止损距离。
3. 在缓冲之内交易；状态会告诉你何时该收手。
免费版与PRO版
免费面板告诉你距离违规还有多远，但无法阻止违规发生。Prop Firm Risk Guardian PRO 是执行层：在触及日内亏损或最大回撤限制的瞬间，自动平掉所有仓位并阻止新订单；一键 BUY / SELL 按计算出的最大手数下单，止损自动附加，两步确认防止误点。只要避免一次违规，这份许可的成本就能收回很多倍：https://www.mql5.com/en/market/product/183496
重要说明：MetaTrader 没有针对手动订单的事前拦截接口，因此防护是事后响应——在违规发生时自动平仓。它是一张安全网，而不是阻止你点击下单的锁。本产品是一款实用工具；免费版自身不进行任何交易，也不做任何盈利承诺。