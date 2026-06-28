Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels

v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定 - 美元、收益率与风险情绪一眼读懂：对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 下一个高影响事件，实时倒计时（经济日历）；将鼠标悬停在任意元素上即可查看背后的精确数字 - 一眼看图，按需取数。



准确掌握黄金在一天中的位置，在关键时刻第一时间收到警报，绝不错过驱动 XAUUSD 的每个瞬间。实时时段时钟、ADR 消耗、ATR/点差、多周期趋势方向、自动绘制的关键价位——现在新增时段开盘、ADR 耗尽和关键价位触及警报，以及每周开盘价和亚洲时段区间框。



专为 XAUUSD 打造。信息面板——无信号、无马丁格尔、无盈利承诺。



为什么选 PRO（对比免费版 Gold Pulse）

免费版 Gold Pulse 让你一眼看清所需的一切。PRO 则确保关键时刻你绝不错过。



警报（弹窗 + 推送到手机）：

- 时段开盘 — 东京 / 伦敦 / 纽约

- ADR 耗尽 — 当日波幅首次越过你设定的百分比阈值时触发（默认 100%）

- 关键价位触及 — 价格进入任一价位的容差范围时触发（整数关口、昨日高低点、当日开盘、每周开盘、亚洲区间）



每个警报都内置滞回机制：触发时只响一次，价格明确远离后才重新待命。绝不刷屏。



另含额外价位：

- 每周开盘价 — 锚定全周走势的价位

- 亚洲区间框（高点 / 低点）— 伦敦 / 纽约交易者的突破参照



包含免费版全部功能

面板（可拖动，S/M/L/XL，EN/JP）：

- 时段时钟 — 东京 / 伦敦 / 纽约，并倒计时至下一时段

- 今日波幅对比 ADR(20) — 用一个百分比告诉你黄金是否还有空间

- ATR(14) 与实时点差，颜色标示

- 多周期趋势方向 — M15 / H1 / H4 箭头



图表上：

- 整数关口、昨日高低点、当日开盘价

- 右侧价格标签，显示价位名称及与当前价格的距离

- 顶部金色时段色带

- 标签与线条粗细可通过面板按钮选择（small / medium / large）



不重绘

信号与警报仅使用已收盘的K线。趋势箭头基于 shift=1 计算。你看到的就是收盘时的真实状态。



适配任何经纪商

自动识别 XAUUSD 别名（XAUUSD / GOLD / GOLD# / XAUUSDm / XAUUSD.pro 等），并自动检测经纪商后缀。无需手动设置品种。



它不是什么

- 不是信号生成器。它不会告诉你何时买入或卖出。

- 不是 EA。它不会下单。

- 不是盈利承诺。请将它作为背景信息，配合你自己的方法使用。



兼容性

- MT5 / 任何经纪商 / 任何账户类型（实盘、模拟、prop、对冲或净持仓）

- 基于 MT5 标准函数（iATR、iMA）构建，无 DLL，无外部依赖

- 输入参数包括 EN/JP 语言切换、面板角落位置、尺寸、刷新秒数、ADR 周期、ATR 周期、EMA 周期、价位开关、警报阈值、标签防重叠间距



诚实声明

本指标帮助你读懂市场背景，不保证任何结果。交易有风险。在熟悉它如何融入你的交易流程之前，请使用小仓位。



如果你觉得它有用，请留下评价——这能帮助我继续开发这样的工具。



基于免费版打造

Gold Pulse PRO 基于与免费版 Gold Pulse 相同的面板构建，该免费面板在 MQL5 上已被 66 位以上交易者下载。PRO 保留免费面板的全部功能，并在此基础上加入上文所述的警报和额外价位。



发布价格

Gold Pulse Pro 目前为上市推广价。下一个价格是 49 USD。购买后包含所有后续更新，越早购买锁定的价格越低。



一次购买，未来所有版本免费。本工具持续维护，其路线图直接由用户反馈决定，因此购买后功能会不断增加。请在评论中告诉我你想增加或修改的功能，我会列入清单。