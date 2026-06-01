Magic Box Indicator
- 指标
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- 版本: 1.10
- 激活: 10
Magic Box — 时段区间突破信号
Magic Box 识别每日参考区间——即 "Box"——并在价格收盘突破该区间时标记突破入场点。信号仅基于已收盘的K线计算,不会重绘。
图表上显示的内容：
- Box——每天绘制一次的阴影参考区间,显示需要关注的关键水平
- BUY 箭头——当阳线实体完全收于 Box 上方时显示
- SELL 箭头——当阴线实体完全收于 Box 下方时显示
- SL 水平——虚线显示每个信号对应的止损位置
- 结果线——点线显示回撤前达到的最大波动幅度,以点数标注
主要功能：
- 适用于任意周期：无论使用哪个图表周期,Box 始终基于 M5 K线计算
- 适用于任意品种：外汇、黄金、白银、指数、加密货币。点值计算会根据品种自动调整（XAU、XAG、5 位报价、4 位报价）
- 自动检测 GMT 偏移,将 Box 与经纪商服务器时间对齐
- 每个时段最多 5 个信号（可配置）
- 重新入场逻辑：突破后,指标会等待价格回到 Box 内,才会再次发出同方向信号；反方向信号会立即显示
- 历史信号会保留在图表上,并显示到达 SL 水平前的最大点数,仅供参考
- 信号仅基于已收盘的 M5 K线计算
- 简洁设计,不叠加其他指标
- 每次出现新信号时提供弹窗提醒和推送通知
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