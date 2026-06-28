Gold Pulse Levels Dashboard

v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定将美元、收益率与风险情绪浓缩成一行结论，告诉你当前环境对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 模块显示下一个高影响事件，并从经济日历实时倒计时；再加上悬停显示数字功能，一眼看清全局，需要时随手调出精确数据。

Gold Pulse 是一款专为 XAUUSD 打造的态势感知面板。它回答黄金交易者每次进场前必问的三个问题：当前处于哪个交易时段、距下一时段还有多久；日均波幅已经消耗了多少（行情是否已经走完）；关键价位在哪里、价格距离每个价位还有多远。

面板显示（可拖动，S/M/L/XL，EN/JP）：东京、伦敦、纽约时段时钟，并倒计时至下一时段；今日波幅对比 ADR(20)，用一个百分比告诉你黄金是否还有空间；ATR(14) 与实时点差，以绿、黄、红三色标示，让你判断当下是否适合进场；以及 M15、H1、H4 多周期趋势方向，由箭头的颜色和形状共同呈现，色觉障碍者也不会误读。

图表显示：自动绘制的关键价位（整数关口、昨日高低点、当日开盘价），右侧价格标签标明每个价位及其与当前价格的距离；顶部的金色时段色带；标签与线条粗细（small、medium、large）可通过面板按钮切换。

纯显示工具。不提供交易信号，不承诺盈利，不含 DLL。请将它作为背景信息，配合你自己的交易方法使用。

免费版与PRO版

免费面板告诉你「你看图表的那一刻」黄金处于什么位置。Gold Pulse PRO 则在你无法盯盘时替你盯着：在时段开盘、ADR 耗尽、触及关键价位的瞬间发送弹窗和推送提醒，并新增周开盘价、亚洲区间箱体和更多价位类型。黄金往往在你不看盘的时候启动；PRO 就是让你不再错过的版本：https://www.mql5.com/en/market/product/183509

想了解黄金一天的完整节奏？我写了一份免费指南，讲解 XAUUSD 如何走过东京、伦敦和纽约时段：https://www.mql5.com/en/blogs/post/772224