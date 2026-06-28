Gold Pulse Levels Dashboard

  • 指标
  • Yuki Nakayama
    Yuki Nakayama

    Yuki Nakayama

    5 (2)
    MT5 tools that survived the testing — not the marketing.
    I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
    11 产品
  • 版本: 2.21
  • 更新: 29 七月 2026

v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定将美元、收益率与风险情绪浓缩成一行结论，告诉你当前环境对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 模块显示下一个高影响事件，并从经济日历实时倒计时；再加上悬停显示数字功能，一眼看清全局，需要时随手调出精确数据。

Gold Pulse 是一款专为 XAUUSD 打造的态势感知面板。它回答黄金交易者每次进场前必问的三个问题：当前处于哪个交易时段、距下一时段还有多久；日均波幅已经消耗了多少（行情是否已经走完）；关键价位在哪里、价格距离每个价位还有多远。

面板显示（可拖动，S/M/L/XL，EN/JP）：东京、伦敦、纽约时段时钟，并倒计时至下一时段；今日波幅对比 ADR(20)，用一个百分比告诉你黄金是否还有空间；ATR(14) 与实时点差，以绿、黄、红三色标示，让你判断当下是否适合进场；以及 M15、H1、H4 多周期趋势方向，由箭头的颜色和形状共同呈现，色觉障碍者也不会误读。

图表显示：自动绘制的关键价位（整数关口、昨日高低点、当日开盘价），右侧价格标签标明每个价位及其与当前价格的距离；顶部的金色时段色带；标签与线条粗细（small、medium、large）可通过面板按钮切换。

纯显示工具。不提供交易信号，不承诺盈利，不含 DLL。请将它作为背景信息，配合你自己的交易方法使用。

免费版与PRO版

免费面板告诉你「你看图表的那一刻」黄金处于什么位置。Gold Pulse PRO 则在你无法盯盘时替你盯着：在时段开盘、ADR 耗尽、触及关键价位的瞬间发送弹窗和推送提醒，并新增周开盘价、亚洲区间箱体和更多价位类型。黄金往往在你不看盘的时候启动；PRO 就是让你不再错过的版本：https://www.mql5.com/en/market/product/183509

想了解黄金一天的完整节奏？我写了一份免费指南，讲解 XAUUSD 如何走过东京、伦敦和纽约时段：https://www.mql5.com/en/blogs/post/772224

推荐产品
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
指标
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
指标
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
指标
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
指标
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
指标
The RSI with Moving Averages indicator combines the classic Relative Strength Index with customizable moving averages, offering deeper insights into market momentum and trend direction. By smoothing the RSI curve with short- and long-term averages, traders can better distinguish true reversals from noise. This tool highlights overbought and oversold levels, reveals divergences between price and momentum, and confirms entry or exit points with enhanced accuracy. Its adjustable parameters allow tr
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
指标
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
指标
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
CV MACD color Indicator
Calogero Vella
指标
The CV MACD Indicator is a modern and professional momentum indicator designed to analyze trend strength, market direction and potential reversals. By combining the MACD line, signal line and histogram, the indicator helps traders identify market momentum and high-quality trading opportunities with clarity and precision. Features: Precise MACD momentum analysis Early trend reversal detection Clear histogram for market strength visualization Adjustable Fast, Slow and Signal periods Visual Buy & S
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.86 (7)
指标
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
指标
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
指标
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Servo Momentum Scalper
Abhishek Dubey
5 (1)
指标
"Dominate the charts with cold, calculated precision. Servo Momentum Scalper strips away market noise to deliver raw, high-probability entry triggers. This isn't just an indicator; it’s your tactical advantage in a volatile market. Built for the relentless, designed for those who refuse to lose. Stop chasing the trend—capture it the moment it births. Download now and rewrite your trading reality."
FREE
MSX SuperTrend Advanced
Som Prakash Gehlot
指标
MSX SuperTrend Visual Indicator Overview MSX SuperTrend Visual Indicator is a MetaTrader 5 indicator designed to display trend direction and market structure using a SuperTrend-based calculation with optional filtering components. The indicator combines trend visualization, volatility measurement and optional EMA-based filtering to provide a clear graphical representation of market conditions. Features • SuperTrend-based trend visualization • ATR-based volatility calculation • Optional Heikin A
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
指标
对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 VERSION MT 4 -   More useful indicators 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型     - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格     - 遵循价格； 作为评论     - 作为评论； 在屏幕的选定角落     - 在屏幕的选定角落。 附件图角     - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？       - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？       - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？       - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？       - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
指标
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
指标
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
Trend Signal Levels
Joshy Antony
指标
Trend Signal Levels is an educational trend-following indicator for MetaTrader 5. It combines an ATR Supertrend engine with optional EMA and RSI filters to mark trend shifts on your chart, then projects a complete trade-management template — entry, stop loss, and three take-profit levels — for every signal. It works on any symbol and timeframe, including XAUUSD, forex pairs, indices, and crypto CFDs. Key features Clear BUY / SELL arrows with on-chart text labels and the signal price Supertrend e
FREE
Traditional MACD MT5
Daniel Lewis
指标
The MACD indicator in MetaTrader 5 does not look like MACD as it was designed. That is because the MetaTrader 5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This can be confusing for peo
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
SuperTrend for MT5
Ulises Calderon Bautista
4.44 (9)
指标
当涉及到金融市场时，"SuperTrend"这一备受欢迎的指标是一款技术分析工具，有助于识别趋势的方向以及市场可能的入场或离场点。该指标基于平均真实波幅（ATR），它根据价格范围来衡量市场的波动性。在其他平台上，它是免费提供的，这里也不例外！ 该指标通常以三种方式使用： 识别当前趋势：当价格位于该线的上方时，被视为上升趋势，当价格位于下方时，被视为下降趋势。 用作止损水平。 作为动态支撑/阻力：在上升趋势中，该线位于价格下方，充当动态支撑水平。在下降趋势中，该线位于价格上方，充当动态阻力水平。 此指标的独特之处在于，它不仅可以帮助交易者确定趋势，还可以提供有效的风险管理策略。它是一个多功能工具，适用于各种市场和交易风格，从而为交易者提供了更大的灵活性和可操作性。无论是趋势追踪还是反转交易，"SuperTrend"都为交易者提供了关键的视觉指引，使他们能够更好地做出决策并取得成功。
FREE
Breakout Shift Trader
Erik Vestal
指标
Breakout Shift Trader – MT5 Indicator Trade Like the Market Architects — Not the Victims. Most traders are fighting blind against a rigged game. Market makers engineer false breakouts, liquidity grabs, and “stop hunts” that wipe out retail accounts in seconds. Breakout Shift Trader flips the script. This MT5 indicator decodes the footprints left by institutional manipulation and aligns your trades with the power brokers driving real price action. Proven Results – Tested, Verified, Relentless N
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
指标
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
True RSI Divergence
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
HMA Scalper Pro
Vladimir Shumikhin
5 (1)
指标
HMA Scalper Pro（适用于 MetaTrader 5） HMA Scalper Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势指标，基于 Hull Moving Average（HMA） 算法开发。该算法由 Alan Hull 于 2005 年 首次发布。 该指标用于分析当前市场趋势方向，并绘制基于 Hull Moving Average 算法计算的平滑曲线。与传统移动平均线相比，该算法旨在减少滞后，同时保持曲线平滑，使趋势变化更加直观。 HMA Scalper Pro 能够清晰地显示趋势方向的变化，可用于各种金融市场的技术分析。 指标功能 绘制 Hull Moving Average（HMA）曲线。 趋势方向发生变化时自动改变曲线颜色。 支持 MetaTrader 5 的所有时间周期。 可选择用于计算的价格类型。 内置趋势变化声音提醒。 界面简洁，操作方便。 占用系统资源少，运行效率高。 兼容所有 MetaTrader 5 经纪商。 参数设置 Timeframe — 选择用于计算指标的时间周期。 Apply To — 选择用于计算 Hull Moving Aver
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Signal Confluence IND
Paballo Justice Tsoako
指标
Confluence Signal Engine (MT5 Indicator) A powerful multi-indicator confluence tool that analyzes market conditions using EMA trend, RSI, MACD, Stochastic, ADX, Bollinger Bands, Volume, and candlestick patterns to generate high-confidence trading signals. It filters trades using: Minimum indicator agreement (confluence) Market session quality Multi-timeframe confirmation Risk-to-reward validation (ATR-based SL/TP) The indicator provides: Real-time dashboard with signal strength (%) Early alerts
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Order Block Zones Auto Supply and Demand
Yuki Nakayama
5 (2)
指标
Order Block Zones 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——并在您的图表上将其绘制为清晰的供需区域。 区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。 Mitigation（缓解）追踪让图表保持真实。从未被回测过的新鲜区域以粗体绘制，并带有醒目的近端边界线。当价格以影线回探进入区域时，区域变为已缓解并淡化显示。当价格收盘穿越区域时，区域被破坏并自动移除，因此您的图表上永远只显示仍然有效的区域。 紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需求区及其点数距离，以及图例和警报入口。 这是一款展示型工具。没有交易信号，不承诺盈利，没有 DLL。请将这些区域作为您自己交易方法的背景参考：用于入场、用于目标位，或者仅仅用来判断哪里不该追单。 免费版与PRO版 免费版在你当前查看的时间框
FREE
Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
指标
Trend Dashboard MTF 在一个简洁的面板中显示所有品种、所有时间周期的趋势方向与强度——一款真正的多时间周期趋势扫描器，基于经典的自上而下分析告诉您应该偏向哪个方向。 不用再来回翻图表。一眼看清整个市场。 无重绘——方向与强度均读取自最后一根已收盘K线，因此显示的结果不会随每个tick闪烁，也不会事后改变。（需要更早的信号？可开启未收盘K线模式。） 您将看到 - 方向 = 颜色（绿色 = 上涨，红色 = 下跌，灰色 = 盘整） - 强度 = 圆角条形的长度（由 ADX 驱动；条形越长越亮，趋势越强） - 每个品种的交易建议（LONG / SHORT / WAIT），并附注：立即进场或等待回调 交易建议的原理（自上而下逻辑） 选择您实际交易的时间周期。面板将时间周期分为 BIAS（决定方向的更高时间周期）和 TIMING（您的时间周期，用于进场）。它只在更高时间周期的趋势方向上给出交易建议，并告诉您是立即进场还是等待回调。这正是专业交易者使用的多时间周期方法。 适用范围 外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属和加密货币——您的经纪商提供的任何品种。MT5，全经纪
FREE
Confluence Sniper
Yuki Nakayama
指标
Confluence Sniper 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。 五大引擎，一个结论 每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器与足够多的引擎达成一致时，信号才会出现，而每一个信号都会被评为 A、B 或 C 级，让你一眼就能看清背后有多大程度的共识支撑。 台账才是产品 实时信
FREE
Currency Strength Duel
Yuki Nakayama
指标
v1.30 新功能 - PICK 任选两种：点击排行中的任意两行，精确对比你想要的组合（AUTO / LOCK / PICK 三种模式）。点击 VS 面板，图表立即跳转到该货币对。 此刻哪种货币正被买入，哪种正被卖出？Currency Strength Duel 在一块简洁的面板上，实时将外汇 8 大主要货币从最强到最弱排序，并在领先者易主的瞬间提醒你。用最强货币对阵最弱货币进行交易。完全免费，在任何经纪商处都能自动运行。 大多数货币强弱指标只会甩给你八条纠缠不清的曲线。这款工具替你完成了最难的部分：每种货币一条以中线为界、清晰直观的强弱条（绿色代表正被买入，红色代表正被卖出），最强排在顶部、最弱排在底部，值得交易的货币对一眼即现。零学习成本。 它并不止步于告诉你哪种货币强。面板顶部的最强对最弱对决，会直接点名你的经纪商上可交易的品种和方向，例如 BUY EURAUD 或 SELL AUDUSD，并显示两者的差距正在扩大还是收窄。你看到的是可以立即执行的确切货币对和方向，而不只是货币本身。 面板上的一切只需一次点击：切换周期或计算方法，无需打开参数对话框，也无需重新加载。LOC
FREE
Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
Yuki Nakayama
实用工具
守住你的注资账户（funded account）或挑战账户。Prop Firm Risk Guardian 是一块纪律面板，实时显示你距离违规到底还有多远——以及此刻在不越线的前提下最多还能开出多大的手数。 它追踪终结挑战的三个数字：当日亏损与限额的对比（含剩余缓冲和重置倒计时）、最大回撤——按跟踪高水位（trailing high-water mark，2025-2026 年自营交易行业的主流标准）或以初始资金为基准静态计算，可在面板上直接切换——以及盈利目标的完成进度。一个统一状态——SAFE、CAUTION 或 LOCKDOWN——为整块面板着色，风险高低一眼便知。 核心是 MAX LOT NOW：即使被全额止损也不会触碰生效限额的最大仓位，用平台自身的盈亏计算反推得出。拖动止损距离滑条，看手数实时重算——你再也不会开出一单止损就可能毁掉账户的仓位。 你将获得 当日亏损仪表，含剩余缓冲和重置倒计时。最大回撤，支持跟踪高水位或初始资金静态基准，面板上直接切换。盈利目标进度。带拖动滑条的 MAX LOT NOW。为整块面板着色的 SAFE / CAUTION / LOCKDO
FREE
Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts
Yuki Nakayama
指标
一眼看清每个市场的趋势方向与强度，并在交易机会成形的那一刻收到警报——覆盖您的所有品种和时间周期，全部集中在一个简洁的面板上。绿色代表上涨，红色代表下跌，每个品种都给出明确的 LONG / SHORT / WAIT 结论。无需盯盘，并且在任何经纪商上都能自动运行。 在内部，它用 5 模型共振引擎为每个市场打分，显示货币强度，并支持一键跳转到任意图表。不用再来回翻图表，一眼掌握整个市场，以及应该怎么做。 为什么选择 PRO（而不是一条均线） PRO 不迷信单一的滞后指标。每个品种和时间周期都由五个独立模型打分并对方向投票：EMA 交叉（快线对慢线）、EMA 斜率（趋势是否在加速）、ADX / DI（+DI 对 -DI）、MACD（主线对信号线）以及价格与 EMA 的相对位置。确认方向所需的票数由您设定：共识越多，信号可信度越高，假信号越少。 警报（无重绘） 交易机会一旦成形立即收到通知：弹窗、声音、手机推送和邮件。警报只在已收盘K线上触发（无重绘），且仅在状态真正改变时发出，不会对您狂轰滥炸。可选择在出现新信号时、BIAS 反转时或两者同时提醒。 点击即切换 点击任意单元格，图表立即跳转
Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
实用工具
让您的 Funded 账户或 Challenge 账户活下去——就像一条会自己扣紧的安全带。PRO 会在日内亏损或最大回撤限制被突破的瞬间自动平掉所有仓位并拦截新订单。此外还有一键 BUY / SELL：手数自动取您此刻可以安全下单的最大值，并配有 arm-then-confirm（先解锁、再确认）机制，单次误点永远不会触发交易。 这是一款实用工具。没有策略，不承诺盈利，没有马丁格尔。 为什么选 PRO（对比免费版 Risk Guardian） 免费版 Risk Guardian 实时显示您距离违规还有多远。PRO 补上最后一环。 违规即自动平仓：一旦触及日内亏损或基于移动 high-water mark 的回撤限制，该品种的全部仓位立即被平掉，新订单被拦截至下次重置。关键时刻不再有第二次犹豫。 一键 BUY / SELL 最大手数：面板反向推算出即使止损全部打掉也不会突破当前生效限制的最大手数。PRO 把这个数字变成可点击的 BUY 或 SELL 按钮，止损已自动附带。 Arm-then-confirm：第一次点击进入待确认状态（白色边框加 "tap to confirm
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
指标
v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定 - 美元、收益率与风险情绪一眼读懂：对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 下一个高影响事件，实时倒计时（经济日历）；将鼠标悬停在任意元素上即可查看背后的精确数字 - 一眼看图，按需取数。 准确掌握黄金在一天中的位置，在关键时刻第一时间收到警报，绝不错过驱动 XAUUSD 的每个瞬间。实时时段时钟、ADR 消耗、ATR/点差、多周期趋势方向、自动绘制的关键价位——现在新增时段开盘、ADR 耗尽和关键价位触及警报，以及每周开盘价和亚洲时段区间框。 专为 XAUUSD 打造。信息面板——无信号、无马丁格尔、无盈利承诺。 为什么选 PRO（对比免费版 Gold Pulse） 免费版 Gold Pulse 让你一眼看清所需的一切。PRO 则确保关键时刻你绝不错过。 警报（弹窗 + 推送到手机）： - 时段开盘 — 东京 / 伦敦 / 纽约 - ADR 耗尽 — 当日波幅首次越过你设定的百分比阈值时触发（默认 100%） - 关键价位触及 — 价格进入任一价位的容差范围时
Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts
Yuki Nakayama
指标
Order Block Zones PRO 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——将其绘制为清晰的供需区域，并把同一套引擎扩展到多个时间框架。 区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。新鲜区域以粗体绘制并带有醒目的近端边界线；价格以影线回探时，区域淡化为已缓解；价格收盘穿越时，区域自动移除。 PRO 在免费版区域引擎之上增加三项能力。更高时间框架的订单块以虚线近端边界和时间框架标签叠加在您的执行图表上——例如，您可以一边交易 H1，一边盯住 H4 的区域。触及警报会在价格到达新鲜供给区或需求区的瞬间弹出提示，并可选发送推送通知，让您绝不错过关键价位。Fair Value Gap——快速行情留下的三蜡烛失衡——会作为区域绘制，直到被价格填补。 紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需
Confluence Sniper Pro
Yuki Nakayama
指标
Confluence Sniper Pro 只在多个独立方法于同一根K线上达成一致时才标记入场点，并且它彻底解决了所有信号工具最终都会输掉的那场争论：重绘。每一个实时信号都会在其所在K线收盘的瞬间写入本地的台账文件，历史图表上的金色箭头就是从这份记录中回放出来的，绝不会被重新计算。一个明显区别开来的空心箭头会在较早的K线上显示模型的估算值，因此两者永远不会混淆。台账昨天显示的内容，今天依然原封不动地在那里，逐字节一致。这个承诺诚实而简单。不要仅凭信任就接受"不重绘"的说法。请亲自核验这一个。 基于免费版打造 Confluence Sniper Pro 基于免费版打造，该免费版已有超过 70 位交易者使用，并已获得一条五星好评。 五大引擎，一个结论 每一根收盘K线都由五个独立投票的引擎来评判。趋势共识在 ADX 强度门槛的背后读取多模型对方向的一致意见。区域背景检查价格是否正在一个新鲜的订单块处产生反应。货币强弱对比基础货币篮子与报价货币篮子。时段与波动率门槛把信号控制在你选定的时间段内，并远离死气沉沉或过热的市场。价格行为触发器确认这根K线上实际发生的突破或吞没。只有当触发器
筛选:
无评论
回复评论