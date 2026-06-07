Institutional Aggressive XAUUSD

4.43

Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – 黄金 / XAUUSD 高频量化 AI 交易系统Institutional Aggressive XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 智能交易系统利用先进 leadership 的季节性时间过滤器、统计异常以及精准的方向偏差模块，来捕捉日内市场的不平衡机会。


购买后请留下评论，以获取包含该 EA 所有详细信息的系统使用手册。


下一阶段价格：$499


严格的风险管理与无网格/无马丁策略：每笔订单在执行时均带有预先设定的硬止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 保护。系统明确拒绝网格 (Grid) 或马丁格尔 (Martingale) 等危险的资金管理方法，而是专注于资本保护和动态保本机制，以便及早锁定利润。

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           After purchase, please leave a comment to receive the user manual with all the details of the EA

纯即插即用型设置

专为追求卓越性能与极致极简的专业交易者设计。您无需花费数小时去调整复杂的参数或进行无休止的优化。

出厂即优化：直接使用系统的原生默认设置运行，即可匹配其经过数学设计的卓越性能。 选择风险即可运行：只需选择您偏好的自动化风险分配级别（从低风险到极高风险）并部署即可。非常适合立即进行历史回测或在净额 (Netting) / 对冲 (Hedging) 账户上进行实盘部署。

XAUUSD EA – 关键启动注意事项：为防止 EA 打开错误的头寸，您必须在 XAUUSD 市场休市时（交易日结束时或周末）安装 EA 并将其加载到图表上。一旦在市场闭市期间完成初始化，当市场重新开盘时，它将以完美的精度执行交易，并与实盘信号保持完全一致。

核心技术规格

交易资产：仅限 XAUUSD (黄金)。

推荐时间周期：H1 (1小时图) 最佳。

最低入金要求：150 美元 / 150 欧元。

账户类型：完全兼容对冲 (Hedging) 或净额 (Netting) 账户。

核心架构

日内多策略逻辑：每天最多可介入 3 个不同的交易设置，以复利放大统计学优势。 时间块过滤器：内置结构性限制，在历史低概率的宏观时间窗口或市场结构发生转变的时期，系统会自动停止交易。 高级保本引擎：具备自动利润锁定算法，一旦交易触发初始动能，系统将立即锁定收益。

运行与操作建议

VPS 运行提示：建议使用稳定的虚拟专用服务器 (VPS)，以确保系统 24/7 持续运行并实现低延迟执行。 经纪商条件：为了获得最佳性能，建议使用黄金点差极低且滑点小的经纪商账户。 先行测试：在投入真实资金之前，强烈建议先在模拟账户上对该 EA 进行测试，以充分了解其交易逻辑和表现特征。

免责声明与风险提示

风险提示：保证金外汇和商品（如黄金）交易伴随着高风险，未必适合所有投资者。高杠杆既可能为您带来收益，也可能使您遭受损失。在决定投资外汇或使用本自动化软件之前，您应当仔细考虑自己的投资目标、经验水平和风险承受能力。

历史表现不代表未来结果。回测结果属于理论数据，不保证未来盈利。您应当仅使用输得起的资金进行交易。作者对因使用本 EA 智能交易系统而导致的任何财务损失不承担任何责任。

AI 交易逻辑核心说明

本自动化系统是一款专为 XAUUSD (黄金) AI 逻辑打造的机构级日内交易 EA。与危险的马丁格尔或高风险的网格系统不同，本系统的基础是价格行为 (Price Action) 和结构性突破 (Breakout) 模式。

许多交易者通常在寻找容易受到高点差影响的常规夜间剥头皮 (Night Scalper) 或激进的剥头皮机器人，而本算法则专为稳健的日间操作而设计。它包含一个带有“隐形模式” (Stealth mode) 功能的高级交易管理器，可以直接在图表上保护您的订单，从而确保低回撤 (Low Drawdown) 的资金曲线。这种纪律严明的风险管理方法使其成为通过自营机构 / 道具公司 (Prop Firm) 挑战赛（如 FTMO 或其他资助计划）的理想工具，因为这些计划对资本保护和回撤控制有着极严格的要求。

该 EA 的核心逻辑基于先进的数学模型构建，提供了有别于传统 AI、神经网络 (Neural networks)、ONNX 模块或投机性量子 (Quantum) 算法的现代化替代方案，致力于交付稳定且经得起验证的交易表现。


评分 8
Aaron Paul
56
Aaron Paul 2026.07.10 08:59 
 

I have just setup this EA and it is the first one I have done on a live account. I would like to thank Dragoljub Vujcic for his friendly advise and prompt assistance setting up my broker, VPS, EA and clear instructions. Ill leave performance feedback once my low risk setup has enough data to report accurately. Thanks again.

Roberto Liguoro
1543
Roberto Liguoro 2026.06.25 11:55 
 

Very nice ea and the dev is very professional, And help you with everything.

liganss
841
liganss 2026.06.22 20:41 
 

So far the results are good. I've used it on three different broker accounts, and the results are consistent.

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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Institutional SMC Robot
Dragoljub Vujcic
5 (1)
专家
INSTITUTIONAL SMC ROBOT 1.0 MetaTrader 5 高级智能金钱概念 (SMC) 自动交易系统 系统概述 Institutional SMC Robot 1.0 是一款专为现代金融市场打造的高级自动化交易解决方案。该算法基于机构级 Smart Money Concepts (SMC) 架构构建，通过分析机构订单流、市场结构转变和流动性动态，精准识别并执行高概率交易。 与传统的散户技术指标不同，Institutional SMC Robot 1.0 紧密追踪真实的机构交易足迹：结构突破 (BOS)、性质改变 (CHoCH)、订单块 (OB)、合理价值失衡区 (FVG) 以及准西莫多水平 (QML)。 无论您是要通过自营交易公司 (Prop Firm) 的严格考核规则，还是扩展个人交易资本，本 EA 都能在统一的框架内提供专业级执行、高级风险控制和多资产适用性。     ***SPECIAL PROMOTIONAL PRICE!  — NEXT PRICE $299 USD ***Live Signal SELLER PAGE HERE After pur
BROKK intraday
Dragoljub Vujcic
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以下是为您准备的 MQL5 Market 简体中文版商品描述： BROKK INTRADAY 1.0 MetaTrader 5 高级趋势跟踪与动态盈利加仓系统 系统概述 Brokk Intraday 1.0 是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的高精度自动化日内交易解决方案。该算法基于高级移动平均线 (Moving Average) 趋势检测与 ATR 波动率缩放技术，能够精准捕捉市场动量变化，并结合动态加仓机制，在盈利交易的基础上安全扩大战果。 ***SPECIAL PROMOTIONAL PRICE! — NEXT PRICE $299 USD ***默认设置已针对 XAUUSD 进行优化。购买后，请留言以获取完整的使用手册及其他品种的 set 文件。 SELLER PAGE HERE 与高风险的均摊/马丁策略不同，Brokk Intraday 1.0 仅在初始头寸已处于盈利状态且已设置保本止损（Break-Even）后 才会追加头寸。结合严格的交易日内平仓规则、每日交易次数限制以及自适应止损模型 (ATR / 固定点数)，该 EA 在保护账户资金安全的同时，最大化获
Institutional XAUUSD
Dragoljub Vujcic
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Institutional EA XAUUSD – 黄金算法交易系统 Institutional EA XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场开发的算法交易系统。该 EA 旨在通过内置的季节性时间过滤器和趋势方向模块，识别并利用周期性出现的价格形态及方向性趋势。 本 EA 的设计初衷非常明确：在不牺牲有效性的前提下，实现极致的简单化。 * 当前促销价   NEXT PRICE : USD 299 -Institutional SmartMoneyConcepts :  https://www.mql5.com/en/market/product/187011?source=Site+Market+My+Products+Page -BROKK Intraday                            :  https://www.mql5.com/en/market/product/188337?source=Site+Market+My+Products+Page SELLER PAGE HERE 购买后请留言，以获取完整的参数配置文件 (.SET
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Dragoljub Vujcic
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Neural Sentinel XAUUSD MT5 – 黄金高频算法人工智能交易系统 Neural Sentinel XAUUSD MT5 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 运行先进的多时间框架分析引擎，结合趋势跟踪动量与精准的波动率及反转过滤算法，旨在捕捉快速的日内市场非理性波动。 尝试我们的其他 EA： GET ONE FOR FREE!!!           SELLER PAGE HERE Institutional Aggressive : https://www.mql5.com/en/market/product/180450?source=Site+Market+My+Products+Page Institutional XAUUSD : https://www.mql5.com/en/market/product/178602?source=Site+Market+My+Products+Page Quantum GBPJPY : https://www.mql5.com/en/market/product/183545?
筛选:
Aaron Paul
56
Aaron Paul 2026.07.10 08:59 
 

I have just setup this EA and it is the first one I have done on a live account. I would like to thank Dragoljub Vujcic for his friendly advise and prompt assistance setting up my broker, VPS, EA and clear instructions. Ill leave performance feedback once my low risk setup has enough data to report accurately. Thanks again.

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.07.10 09:53
Thank you so much for your review and for your kind words! I am very glad I could assist you with the setup of your broker, VPS, and EA to ensure a smooth start on your live account.
​Starting with a low-risk configuration is an excellent, disciplined approach. Take all the time you need to gather the data, and I look forward to reading your performance feedback in the future.
​If you ever need any further assistance, I am always here to help. Welcome aboard!
​Best regards,
Dragoljub
Roberto Liguoro
1543
Roberto Liguoro 2026.06.25 11:55 
 

Very nice ea and the dev is very professional, And help you with everything.

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.06.25 12:20
Thank you very much for your review! I truly appreciate
liganss
841
liganss 2026.06.22 20:41 
 

So far the results are good. I've used it on three different broker accounts, and the results are consistent.

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.06.22 20:53
Thank you very much for your review! I truly appreciate your feedback
Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.06.22 08:47 
 

I'm using it only for 1 week, so the review is only for this week and i will update accordingly. The EA performs very well. The backtests seems very promising and on my live account work ok. Time will tell the truth. I hope developer will keep updating the EA. Does not trade too much but it has minimum DD till now and only wins for me.

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.06.22 09:19
Thank you so much for your feedback!
Jun Ito
706
Jun Ito 2026.06.22 01:59 
 

Lost in the first round.

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.08.09 09:09
🚫 It is unfair to leave a negative review for 1 SL Because the user was unable to follow the only requirement: attaching the EA to the chart while the market is closed
LordJD
174
LordJD 2026.06.19 20:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.06.19 21:00
Thank you so much for updating the review, I truly appreciate it! A comment would have been perfectly fine too, but this is absolutely great. Thank you again for your support!I sent you a message with all the details
Avinash Reddy Kummetha
1474
Avinash Reddy Kummetha 2026.06.19 15:13 
 

Profitable EA with excellent performance so far I have been using this EA and so far it has been performing very well. It has been profitable for me, and I have not experienced any losses yet. The EA is working as expected and the results have been very good so far. I also appreciate that the product is easy to use and runs properly without unnecessary complications. Overall, I am very happy with the performance and I believe this EA has strong potential. Highly recommended for anyone looking for a profitable and reliable EA.

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.06.19 15:35
Thank you so much for the wonderful review! I'm thrilled to hear that the EA is meeting your expectations and delivering great profits so smoothly. Your feedback and recommendation mean a lot to me. Happy trading and keep it up!
irisyak
758
irisyak 2026.06.15 16:50 
 

I just have to say that this bot took positives trades today on several Brokers accounts ! What is more necessary for your needs ?

Dragoljub Vujcic
837
来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.06.15 16:56
Thank you so much for your feedback! We are thrilled to hear the EA is delivering solid results across multiple brokers. Happy trading!
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