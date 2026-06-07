Institutional Aggressive XAUUSD
- 专家
-
- 版本: 2.5
- 更新: 6 八月 2026
- 激活: 10
Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – 黄金 / XAUUSD 高频量化 AI 交易系统Institutional Aggressive XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 智能交易系统利用先进 leadership 的季节性时间过滤器、统计异常以及精准的方向偏差模块，来捕捉日内市场的不平衡机会。
购买后请留下评论，以获取包含该 EA 所有详细信息的系统使用手册。
购买后请留下评论，以获取包含该 EA 所有详细信息的系统使用手册。
下一阶段价格：$499
严格的风险管理与无网格/无马丁策略：每笔订单在执行时均带有预先设定的硬止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 保护。系统明确拒绝网格 (Grid) 或马丁格尔 (Martingale) 等危险的资金管理方法，而是专注于资本保护和动态保本机制，以便及早锁定利润。
Try our other EAs: SELLER PAGE HERE
-BROKK : https://www.mql5.com/en/market/product/188337?source=Site+Market+My+Products+Page
-Institutional SMC : https://www.mql5.com/en/market/product/187011?source=Site+Market+My+Products+Page
-Institutional XAUUSD : https://www.mql5.com/en/market/product/178602?source=Site+Market+My+Products+Page
After purchase, please leave a comment to receive the user manual with all the details of the EA
纯即插即用型设置
专为追求卓越性能与极致极简的专业交易者设计。您无需花费数小时去调整复杂的参数或进行无休止的优化。
出厂即优化：直接使用系统的原生默认设置运行，即可匹配其经过数学设计的卓越性能。 选择风险即可运行：只需选择您偏好的自动化风险分配级别（从低风险到极高风险）并部署即可。非常适合立即进行历史回测或在净额 (Netting) / 对冲 (Hedging) 账户上进行实盘部署。
XAUUSD EA – 关键启动注意事项：为防止 EA 打开错误的头寸，您必须在 XAUUSD 市场休市时（交易日结束时或周末）安装 EA 并将其加载到图表上。一旦在市场闭市期间完成初始化，当市场重新开盘时，它将以完美的精度执行交易，并与实盘信号保持完全一致。
核心技术规格
交易资产：仅限 XAUUSD (黄金)。
推荐时间周期：H1 (1小时图) 最佳。
最低入金要求：150 美元 / 150 欧元。
账户类型：完全兼容对冲 (Hedging) 或净额 (Netting) 账户。
核心架构
日内多策略逻辑：每天最多可介入 3 个不同的交易设置，以复利放大统计学优势。 时间块过滤器：内置结构性限制，在历史低概率的宏观时间窗口或市场结构发生转变的时期，系统会自动停止交易。 高级保本引擎：具备自动利润锁定算法，一旦交易触发初始动能，系统将立即锁定收益。
运行与操作建议
VPS 运行提示：建议使用稳定的虚拟专用服务器 (VPS)，以确保系统 24/7 持续运行并实现低延迟执行。 经纪商条件：为了获得最佳性能，建议使用黄金点差极低且滑点小的经纪商账户。 先行测试：在投入真实资金之前，强烈建议先在模拟账户上对该 EA 进行测试，以充分了解其交易逻辑和表现特征。
免责声明与风险提示
风险提示：保证金外汇和商品（如黄金）交易伴随着高风险，未必适合所有投资者。高杠杆既可能为您带来收益，也可能使您遭受损失。在决定投资外汇或使用本自动化软件之前，您应当仔细考虑自己的投资目标、经验水平和风险承受能力。
历史表现不代表未来结果。回测结果属于理论数据，不保证未来盈利。您应当仅使用输得起的资金进行交易。作者对因使用本 EA 智能交易系统而导致的任何财务损失不承担任何责任。
AI 交易逻辑核心说明
本自动化系统是一款专为 XAUUSD (黄金) AI 逻辑打造的机构级日内交易 EA。与危险的马丁格尔或高风险的网格系统不同，本系统的基础是价格行为 (Price Action) 和结构性突破 (Breakout) 模式。
许多交易者通常在寻找容易受到高点差影响的常规夜间剥头皮 (Night Scalper) 或激进的剥头皮机器人，而本算法则专为稳健的日间操作而设计。它包含一个带有“隐形模式” (Stealth mode) 功能的高级交易管理器，可以直接在图表上保护您的订单，从而确保低回撤 (Low Drawdown) 的资金曲线。这种纪律严明的风险管理方法使其成为通过自营机构 / 道具公司 (Prop Firm) 挑战赛（如 FTMO 或其他资助计划）的理想工具，因为这些计划对资本保护和回撤控制有着极严格的要求。
该 EA 的核心逻辑基于先进的数学模型构建，提供了有别于传统 AI、神经网络 (Neural networks)、ONNX 模块或投机性量子 (Quantum) 算法的现代化替代方案，致力于交付稳定且经得起验证的交易表现。
I have just setup this EA and it is the first one I have done on a live account. I would like to thank Dragoljub Vujcic for his friendly advise and prompt assistance setting up my broker, VPS, EA and clear instructions. Ill leave performance feedback once my low risk setup has enough data to report accurately. Thanks again.