推出最新版本的 MT5 动态斐波那契网格仪表盘（Dynamic Fibonacci Grid Dashboard）。

全新版本配备了众多新功能，为您的交易体验带来彻底升级，并让您从全新的角度观察市场和价格行为。通过同时分析多个时间周期和多个交易品种，探索更多可能性。界面友好，支持手动交易和持仓管理，并大幅扩展了预设自动化策略的应用能力。此外，DFG 现在在策略测试器中可作为交易模拟器全面运行，您可以使用历史数据重现不同的交易环境。在可视化模式中练习手动交易，在高速模式中测试自动化策略。

主要功能

• 基于动态斐波那契通道（Dynamic Fibonacci Bands）的多周期、多品种高级技术分析。

通过我们的实时市场监控仪表盘，体验前所未有的高效分析能力。我们将来自 M1、M5、M15 和 H1 图表的复杂数据合成为易于理解的网格水平。这种独特呈现方式让交易者能够在同一个屏幕上监控 10 个不同品种的价格行为，而无需依赖传统图表。结果是更快速的决策过程，以及更简洁、不杂乱的交易环境。

• 可自定义且用户友好的界面，集成最重要的功能。

包括账户状态与信息、快捷手动交易与持仓管理按钮，以及用于控制自动化策略的功能按钮。

• 可创建半自动或全自动策略的预设。

支持构建复杂的顺势与逆势策略，并可使用可变网格实现更灵活的策略逻辑。

• 策略测试器内置功能齐全的交易模拟器。

您可以在高速模式下研究系统、测试其功能与各种特性，也可以使用历史数据练习手动交易或回测不同的自动化策略和预设。

• 内置声音提醒系统。

根据您的预设提供潜在交易信号，以声音与视觉提醒的形式呈现。同时还可将信号通过推送通知发送到您的手机端 MT5。

• 免费附加指标 — DFG Chart。

可用于查看每个交易品种与时间周期的网格水平历史，以及您的交易历史。

系统要求

DFG 仪表盘可用于任何提供 MT5 并允许使用智能交易（EA）进行自动化交易的经纪商。

本系统针对主要货币对进行了优化，但也可用于其他交易品种。您应先进行测试，并在必要时调整设置或为不同品种组创建不同模板。

根据设置与交易品种的差异，一些自动化策略可能需要较高账户余额或更高杠杆，以及支持对冲（非 FIFO）的账户。

技术支持可用。如果您有任何问题或需要设置方面的帮助，请发送消息。我会尽快回复。