Chart Copilot 是一款交易助手，旨在帮助交易者更快地下单、管理持仓并直接从图表设置各种类型的提醒。所有这些功能都可以通过图形面板以及对话式聊天机器人访问。

聊天机器人



Chart Copilot 配备专用服务器，运行着大型语言模型——这意味着您无需创建自己的 API 密钥，安装后即可立即与聊天机器人交互。

Chart Copilot 与您熟悉的普通聊天机器人不同，它可以直接执行与您的交易相关的操作。您可以尝试询问以下几个问题：

在任何可能影响当前图表波动性的新闻事件发生前 30 分钟提醒我

查看我的历史交易并告诉我如何改进

在我的图表上找到支撑位和阻力位，并在价格突破这些水平时提醒我

在昨天价格区间的最高点设置买入止损订单，止损设在最低点。承担账户 1% 的风险

将所有持仓调整至盈亏平衡点

然而，灵活性没有上限。我鼓励用户提出更具挑战性的需求。其他一些功能包括将您的历史交易导出为 CSV 文件（您也可以仅请求买入交易，或特定交易品种等）。或者咨询技术分析——聊天机器人可以访问所有可用的 MT5 指标。

图形面板



如果您更喜欢传统的交易方式，Chart Copilot 非常适合您。

下单——您可以在图表上启用线条选择器，只需点击并拖动即可设置所需的止盈、止损和入场点位。此外，您可以精确地以点数、账户货币或价格设置这些值——极大地简化了计算。您还可以通过在下单前为订单启用虚拟止盈或止损来隐藏您的止盈止损水平，使其不被经纪商看到。

风险管理——我们还提供高级风险管理功能。Chart Copilot 允许您设定在特定交易中愿意承担的账户余额风险百分比，并在您设置止损时自动调整手数。此外，您还可以通过追踪止损和盈亏平衡功能启用账户保护。

部分平仓 – 分批平仓 – 按手数百分比或固定手数平仓。这意味着您可以设置多个止盈和止损位。

其他功能：

一次性平仓或删除多个交易和仓位，或在达到设定的盈利或回撤时自动平仓

设置基于指标的警报（例如移动平均线交叉）

接收业绩、交易品种和账户汇总统计信息

此工具适用于任何时间周期和交易品种，且设置简便。如有任何疑问或问题，请在 MQL5 平台上给我留言。