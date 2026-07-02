Chart Copilot

Chart Copilot 是一款交易助手，旨在帮助交易者更快地下单、管理持仓并直接从图表设置各种类型的提醒。所有这些功能都可以通过图形面板以及对话式聊天机器人访问。

其他资料和说明：

试用版 - 设置说明

聊天机器人

Chart Copilot 配备专用服务器，运行着大型语言模型——这意味着您无需创建自己的 API 密钥，安装后即可立即与聊天机器人交互。

Chart Copilot 与您熟悉的普通聊天机器人不同，它可以直接执行与您的交易相关的操作。您可以尝试询问以下几个问题：

  • 在任何可能影响当前图表波动性的新闻事件发生前 30 分钟提醒我
  • 查看我的历史交易并告诉我如何改进
  • 在我的图表上找到支撑位和阻力位，并在价格突破这些水平时提醒我
  • 在昨天价格区间的最高点设置买入止损订单，止损设在最低点。承担账户 1% 的风险
  • 将所有持仓调整至盈亏平衡点

然而，灵活性没有上限。我鼓励用户提出更具挑战性的需求。其他一些功能包括将您的历史交易导出为 CSV 文件（您也可以仅请求买入交易，或特定交易品种等）。或者咨询技术分析——聊天机器人可以访问所有可用的 MT5 指标。

图形面板

如果您更喜欢传统的交易方式，Chart Copilot 非常适合您。

下单——您可以在图表上启用线条选择器，只需点击并拖动即可设置所需的止盈、止损和入场点位。此外，您可以精确地以点数、账户货币或价格设置这些值——极大地简化了计算。您还可以通过在下单前为订单启用虚拟止盈或止损来隐藏您的止盈止损水平，使其不被经纪商看到。

风险管理——我们还提供高级风险管理功能。Chart Copilot 允许您设定在特定交易中愿意承担的账户余额风险百分比，并在您设置止损时自动调整手数。此外，您还可以通过追踪止损和盈亏平衡功能启用账户保护。

部分平仓 – 分批平仓 – 按手数百分比或固定手数平仓。这意味着您可以设置多个止盈和止损位。

其他功能：

  • 一次性平仓或删除多个交易和仓位，或在达到设定的盈利或回撤时自动平仓
  • 设置基于指标的警报（例如移动平均线交叉）
  • 接收业绩、交易品种和账户汇总统计信息

此工具适用于任何时间周期和交易品种，且设置简便。如有任何疑问或问题，请在 MQL5 平台上给我留言。

 

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THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
Indicator Automation XT
Fatih Klavun
5 (1)
实用工具
Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
作者的更多信息
Williams Wizard
George Angelo Boutselis
3.67 (6)
专家
Williams Wizard 是专为市场设计的自动交易系统，建立在健全的交易原则基础之上。与许多其他系统不同，它不依赖于网格系统或 mar 策略，这通常会导致高风险和不可预测的交易。相反，该交易系统使用高度可靠和有效的技术指标来衡量市场动能并帮助识别潜在的买卖机会。我建议在 USDJPY 4 小时内使用此专家顾问，但当然它也可以用于其他高动量交易工具。显示的回测是在 2019 年至 2023 年的 4 小时内对 USDJPY 进行的。与默认设置不同的唯一输入参数是每笔交易承担账户余额固定百分比 (1%) 的风险，而不是使用固定手数。专家顾问的一些优势包括：一次只持有一个头寸，这是因为它不使用任何鞅、网格系统或任何其他形式的危险资金管理。一旦进行交易，就会设置止损，以防止出现巨大损失。有止盈。这意味着您不必担心市场波动会导致您失去潜在收益。还有其他机制可以在交易亏损时或在反转之前提前退出交易以确保利润。
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Williams Pro EA
George Angelo Boutselis
5 (1)
专家
Williams pro 是专为市场设计的自动交易系统，建立在健全的交易原则基础上。 与许多其他交易系统不同，它不依赖于网格系统或鞅策略，这通常会导致高风险且不可预测的交易。 相反，该算法使用高度可靠和有效的技术指标来衡量市场动能并帮助识别潜在的买卖机会。 交易算法使用 Williams % R 指标进行精确入场，将指数移动平均线应用于高价和低价，并使用平均真实范围进行及时退出。 如果交易朝着正确的方向发展，算法将修改止损以达到收支平衡。 我建议在 USDJPY M30 上使用此交易机器人，但当然它也可以用于其他高动量工具和其他时间范围。 显示的回测是在 2019 年至 2023 年对 USDJPY M30 进行的。回测反映了默认参数。
Time Breakout
George Angelo Boutselis
5 (1)
专家
策略： 当美国市场开盘时，交易量会大幅增加，因此也存在波动。价格倾向于从预定义的范围“突破”，例如，在之前的英国交易时间内一组。时间突破允许我们轻松交易这些突破机会。 特点： 基于时间的突破分析：该策略侧重于历史上表现出更高市场波动性和交易活动增加的特定时间间隔。通过利用这些知识，时间和范围突破策略有效地确定了这些目标时期的突破机会。 价格范围评估：该策略采用范围分析来确定最佳突破水平。它计算特定时间段内的价格范围，使系统能够在价格超过预定阈值时识别潜在的突破。 可定制的参数：时间和范围突破策略通过允许用户根据他们的交易偏好调整各种参数来提供灵活性。交易员可以自定义时间间隔、止损设置、获利水平和其他基本参数，以使策略与他们独特的交易风格和风险承受能力保持一致。然而，这没有必要，因为专家顾问预先优化了默认输入参数。 风险管理：该战略强调风险管理原则，以保护资本和保护利润。每笔交易都有止损。不同的资金管理设置可用。 多符号：这位专家顾问还能够在一张图表上交易多个符号。 推荐设置： 使用默认参数 符号：USDJPY 任何时间框架 如果您需要帮助，请直接发送消息。
Fimath EA
George Angelo Boutselis
5 (1)
专家
您是否厌倦了依赖鞅或网格系统等风险策略的传统交易方法？不要再看了！欢迎来到Fimath的世界，这是一个革命性和复杂的交易系统，利用了斐波那契分析的力量。About the strategy: Fimath是一种基于市场结构的基于势头的策略。这个工具允许我们在支撑点和阻力点放置线。此后，Fimath将自动调整、扩展和交易这些水平。如果您希望完全不参与交易，还有一个全自动模式，只需更改第一个输入并将EA附加到图表上即可激活。 自动设置: 标志: USDJPY 时间框架: M15 现在让我们讨论一下投入。 常规设置： 自动-全自动模式为真，半自动模式为假。 MagicNumber - 专家顾问的唯一标识符。 MaxSlippagePoints - 允许的最大滑点。 自动液位查找器： FinderStartHour - 查找支撑和阻力水平的开始时间。 FinderStartMinute - 查找支撑和阻力水平的开始分钟时间。 FinderEndHour - 查找支撑和阻力水平的结束时间。 FinderEndMinute - 查找支撑和阻力水平的结束分钟时间。 时间设置： StartHour -
Rush Hour
George Angelo Boutselis
专家
Rush Hour 是一款适用于任何交易品种和时间周期的导出型交易顾问，但推荐用于 US30（道琼斯指数）。它每天执行固定数量的交易，每笔交易都设有硬性止损和止盈位。与其他许多交易顾问不同，它不依赖网格系统或马丁格尔策略，这些策略通常会导致风险高且难以预测的交易。相反，它旨在运用可靠的交易原则来捕捉快速变化的市场动能。 实时信号 - 点击此处 主要优势： 动态手数 - 设定账户资金的百分比，EA 将随着账户资金的增长自动增加手数。 风险管理 - 该EA会在每笔交易中设置硬止损和止盈，并在达到特定价位后自动突破止损。 可通过输入参数进行高度自定义，但默认参数开箱即用效果最佳。 可与其他运行在同一图表上的EA协同工作。 每天在同一时间进行交易，让您无需焦急等待交易机会。 最低要求和附加建议： 使用默认设置，最低初始存款200美元。 保持默认输入参数不变，并将其附加到US30图表，适用于任何时间周期。 账户类型：对冲账户。 为确保不错过任何交易机会，请确保您的计算机在US30开盘时段（默认输入参数为纽约时间9:30）保持运行。 免责声明： 交易差价合约（CFD）风险极高。过往业绩并不代表未来
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Tom
32
Tom 2026.07.04 17:16 
 

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