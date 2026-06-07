Institutional Risk Manager 在 MetaTrader 5 的单一图表面板中完成仓位规模计算、订单执行、分批离场、追踪止损、投资组合敞口监控以及基于事件的过滤 — 全部集中管理。

手数根据账户余额和止损距离自动计算。分批离场按可配置的 R 倍数执行,并在最终目标位同时设置经纪商端止盈,即使 EA 离线该止盈也会生效。风险纪律以机械方式强制执行,而非依赖人工判断。

风险引擎

设置风险百分比,拖动止损线到目标位置,EA 会根据账户余额和到止损的距离实时计算精确手数 — 无需手动计算,不存在四舍五入误差。基于 ATR 的最大止损上限可防止在宽止损设置下承担过大风险;同样基于 ATR 的最小止损下限则会阻止统计上过于紧凑、缺乏意义的止损入场。

机构级失效位

基于近期价格行为识别摆动结构位,并建议在逻辑失效点设置止损 — 即交易逻辑在结构上失效的价格,而非单纯固定点数距离。回溯周期、ATR 距离范围及汇合半径均可配置。

订单执行

可直接从面板下达市价单及全部四种挂单类型(Buy/Sell Stop、Buy/Sell Limit),无需单独的订单窗口。

分批离场系统

三阶段仓位管理,所有 R 倍数均可配置:

1R 部分平仓(默认:50% 仓位)

1.5R 止损移至保本位

2R 全部平仓 — 同时在经纪商端设置止盈,即使 EA 离线,最终离场依然会执行

面板标签会动态更新,显示当前的 R 倍数数值,因此在交易的任何阶段都能清楚了解 EA 当前正在管理的内容。

ATR 追踪止损

基于 ATR 的追踪止损,倍数可配置。当价格行为需要更宽的覆盖范围时,独立的高波动率倍数会自动启用。可选仅在保本确认后才激活追踪 — 避免在行情初期过早收紧追踪止损。

新闻过滤器

在 MT5 原生日历中高影响力事件前后的可配置时间窗口内,阻止新交易的执行。每个事件前后的时间可独立调整(默认:事件前 30 分钟,事件后 15 分钟)。已有持仓不会被平仓 — 仅阻止新开仓。

投资组合敞口面板

同时跟踪所有持仓中每种货币的未平仓风险。若单一货币的总敞口超过设定上限,该货币的新交易将被阻止。可防止常见情形 —— 三笔看似独立的仓位实际上是对同一货币的相同方向押注。

对冲模块

当阈值被触发时,在可配置的第二品种上以可配置的覆盖比例开立相关性对冲仓位。相关性阈值、对冲品种和覆盖比例均为用户自定义输入项。

集成货币强弱面板

CSI 面板 — 采用与独立 CSI 指标相同的 Z-score 模型的实时多周期货币强弱指数。三个可配置回溯窗口(短、中、长),各自独立加权。无需打开单独图表即可为每一次执行决策提供方向性背景信息。

强弱矩阵(CSM) — 同时在 M15、H1、H4 和 D1 上呈现 G10 货币排名。五种计算模式:收盘对收盘、均线交叉、RSI、RSI-MA 及随机指标。可按行动分数排序。一次读取即可回答"当前哪些货币正在获得动能"这一问题,覆盖所有相关时间框架。

可配置参数

每笔交易风险百分比

止损缓冲(点数)

ATR 周期、标准倍数、高波动率倍数

追踪止损激活阈值(最小盈利点数)

分批离场 R 倍数:Exit1、Breakeven、Exit2

新闻过滤窗口:每个事件前 / 后的分钟数

最大货币敞口百分比

对冲品种、相关性阈值、覆盖比例

CSI 回溯周期及权重

CSM 计算模式及指标参数(MA 周期、RSI 周期、Stochastic K/D)

面板位置及完整颜色自定义

Global Investing 套件的一部分

设计为与 Global Investing FX Terminal 在独立图表窗口中协同运行 —— 该分析型 EA 覆盖全部 28 个 G10 货币对的央行利率、COT 持仓、套息监测、经济意外指数、期权偏度及零售情绪。Terminal 提供分析背景,Risk Manager 则以同等精度负责执行。