Global Investing FX Terminal

  • 实用工具
  • Santiago Nicolas Pla Casuriaga
    Santiago Nicolas Pla Casuriaga

    Santiago Nicolas Pla Casuriaga

    Global Investing 为 MetaTrader 5 打造专业级外汇分析工具，并配备可自动更新的网页终端，访问地址为 globalinvesting.github.io。该网页终端涵盖：G10 实时报价、CFTC COT 持仓数据、套息交易排名、央行政策倾向与 OIS 隐含利率预期、散户情绪、经济意外指数（ESI）、收益率曲线与主权利差、跨资产风险状态、衍生品市场结构（CIP 远期、风险逆转波动率曲面、DTCC 场外交易流量），以及在每个主要交易时段开盘时更新的 AI 宏观叙述。
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  • 版本: 3.352
  • 更新: 9 八月 2026
  • 激活: 5

Global Investing FX Terminal 是一款面向 MetaTrader 5 的一体化外汇仪表盘——涵盖央行政策利率、CFTC COT 持仓、利差排名、经济意外指数、期权偏斜、散户情绪与相关性，共十三个分析面板——以单一无闪烁画布呈现，每 10 秒从单个挂载 EA 刷新一次，无需任何外部软件。

专业外汇分析需要同时调取通常分散在不同平台的数据：利率衍生品、政府数据门户、券商掉期规格、期权台。此 EA 将所有这些整合到交易终端内的单一界面中，在您执行决策的地方完成分析。

仪表盘上显示的内容

市场概览

外汇对列表 — 所有 28 个 G10 货币对，加上当券商 Market Watch 中存在 NOK/SEK 交叉盘时显示的交叉盘——最多共 36 个货币对——的实时买卖价。每行显示点差、日度与周度变化、以点数表示的绝对区间，以及 ADR%——当前交易时段区间占 14 日平均日区间的百分比。ADR 达到 95% 的货币对已消耗其统计日内延伸空间；伦敦盘中场 ADR 仅 25% 的货币对仍有运行余地。颜色逐 Tick 实时更新。

货币对详情 — 点击列表中的任意行，即可打开该货币对的完整分析叠加窗口。居中弹出窗口显示实时蜡烛图（M5 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1，可在蜡烛图、K 线图与折线图之间切换），价格网格与时间轴遵循 MT5 原生惯例；ADR、ADR%、52 周最高/最低价及 HV30（按波动率区间着色）；各货币的综合评分与 ESI；央行利率及偏向分类；该货币对的券商多头与空头掉期费率；CFTC COT 净持仓；散户多空情绪；25 Delta 1 个月风险逆转；该货币对当前 AI 市场信号（含时间戳）；以及仅显示与基础货币或计价货币相关标题的过滤新闻流，每条标题均可点击查看完整文章摘要。

经济日历 — 来自 MT5 原生日历 API 的未来 48 小时高中影响事件，显示发布倒计时、预测值、前值及实际值（实时更新）。距离发布 15 分钟内的事件以琥珀色高亮显示，随后触发 MT5 推送通知。点击任意事件可打开详情弹窗，内含"实际值 vs 预测值"历史走势图、数据来源及下次预定发布时间。

持仓监控 — 每个持仓的品种、方向、手数、开仓价格、浮动盈亏及累计隔夜利息。其价值在于信息的邻近性：在阅读 COT 显示杠杆基金对 AUD 处于极端空头、澳联储偏向加息且正向利差的同时，同屏监控 AUD/USD 多单——无需切换任何界面。

宏观基本面信号

央行利率与偏向 — 全部 8 个 G10 央行，加上当 NOK/SEK 在您券商的 Market Watch 中可用时显示的挪威央行与瑞典央行——最多共 10 家央行——的政策利率，含方向性偏向分类（加息 / 维持 / 降息）、OIS 市场隐含下次决议概率（百分比）及从 MT5 原生日历获取的下次会议日期。在每次重大央行沟通后由 Global Investing 数据管道更新。两家银行偏向的背离，往往是市场上持续性最强的外汇信号。

点击任意行可打开该央行的利率详情弹窗：以行业标准阶梯图（政策利率可视化的行业标准方式）绘制来自 MT5 原生日历的完整决策历史——最长 10 年——并配备 1Y / 2Y / 4Y / 10Y 时间范围选择器。图表下方的可滚动决策表列出每条历史记录：日期、利率水平（%）、以基点表示的变化（加息显示绿色，降息显示红色）及前次利率。弹窗默认滚动至最近一条有实际数据的决策，跳过尚无结果的未来预定会议。下次会议日期直接来源于 MT5 日历，日内实时更新。

COT 持仓——杠杆基金 — 7 个 G10 货币期货的 CFTC 净持仓（NOK 和 SEK 均无流动性 CFTC 期货合约，因此不包含在内）、周度变化，以及显示持仓极值的归一化条形图。面板标题时间戳确认 CFTC 确切的周结束日期，确保您始终知道自己查看的是否为最新数据。COT 的分析优势不在于方向判断——而在于识别拥挤交易何时开始平仓。

意外指数 — 各货币——7 个 G10 货币加上 NOK 和 SEK——的滚动经济意外评分，对近期数据发布进行超预期/低于预期/符合预期评分，并按时效性进行衰减加权。遵循花旗 ESI 方法论。意外动能通常领先货币方向两至四周，在 OIS 定价或央行偏向变化之前预警修正周期。

综合评分 — 每种货币来自六个加权输入的单一排名条：COT 52 周 Z 值（25%）、Momentum——Currency Strength Index 经 5 日平滑并按 60 日 Z 值标准化后的读数（15%）、散户情绪（18%）、央行偏向信号（18%）、夏普调整后利差收益（12%）及 ESI（12%）。Momentum 捕捉的是已实现的价格趋势，与反映杠杆基金持仓而非价格走势的 COT 刻意保持独立。对于没有流动性 CFTC 期货合约的 NOK 和 SEK，COT 权重将按比例重新分配至其余五项输入，而非计为中性。这不是交易信号——而是快速识别多因子证据一致或冲突区域的扫描界面。

风险背景

利差监控 — 您券商 Market Watch 中所有具有正利差收益的 G10 货币对，按年化利差收益率排序，直接从实时券商掉期费率计算——无需外部数据源。多头掉期、空头掉期、净利差%、30 日历史波动率及夏普调整评分。夏普列清晰区分了低波动环境下的高利差货币对与高波动环境下相同利差之间的本质差异——截然不同的风险特征，一目了然。

散户情绪 — 最多 36 个货币对——28 个 G10 货币对加上券商 Market Watch 中可用的 NOK/SEK 交叉盘——的多空比率。这是结构性背景层，而非择时工具。当 88% 的散户账户做空 USD/CAD，而 COT 同时显示杠杆基金也重度做空 CAD 时，两个独立拥挤信号的汇聚在质量上有别于任一单独信号。

相关性矩阵 — 9 个非美元货币——7 个 G10 货币加上 NOK 和 SEK——对 DXY 的 30 日滚动皮尔逊相关系数。在高度相互关联时期同时持有 EUR/USD、GBP/USD 和 AUD/USD 多头，并非三笔独立交易——而是多个单位的 DXY 空头敞口。矩阵在入场前使这一点清晰可见。

货币强度 — 9 个非美元货币——7 个 G10 货币加上 NOK 和 SEK——的多周期动能，以重叠线系列呈现（M5 / M15 / H1 / H4 / D1），每种货币标注当前读数。当动能方向与同一货币的央行偏向一致时，两个信号相互强化；当二者背离时，则预示修正或即将到来的偏向修正。

波动率与期权 — 7、20 和 90 日历史波动率，以及 7 个主要货币对的 1 周、1 月和 3 月期限风险逆转偏斜。风险逆转衡量虚值看涨期权相对于看跌期权的隐含波动率溢价。任何风险逆转的符号翻转——从负转正或反之——均触发预警，且往往先于标的资产的方向性转变。

交易时段 — 悉尼、东京、伦敦和纽约的实时开/收盘状态。时间以券商服务器时间显示，并标注 UTC 偏移。在伦敦驱动的市场中，东京时段 ADR 达 100% 的货币对，与伦敦开盘时相同统计数字的分析意义截然不同。

预警系统

终端在每个刷新周期监控所有数据源，并在以下事件触发 MT5 预警——可选 MetaTrader 5 移动应用推送通知：

  • 央行偏向分类变更
  • OIS 隐含概率变动超出可配置阈值（默认：两次刷新周期之间 5 个百分点）
  • CFTC COT 周度变化超出阈值（默认：10,000 张合约），或检测到新的周度发布
  • 券商掉期费率出现重大变化
  • 高影响日历事件进入可配置预警窗口（默认：15 分钟）
  • 任何监控货币对的风险逆转符号翻转
  • 刷新周期之间检测到 AI 市场信号更新
  • ESI（经济意外指数）达到可配置的极端读数
  • COT 持仓达到 52 周 Z 值极值（拥挤交易）
  • 两个监控货币对之间的相关性相对其长期常态出现断裂
  • 1 个月期与 3 个月期风险逆转期限结构出现倒挂
  • Composite Score 进入或退出可配置的强势看涨/看跌区间
  • 某货币对进入或退出利差交易排名前列

每次阈值突破均记录时间戳并附完整事件描述。

附赠网页终端

购买包含访问 globalinvesting.github.io 配套网页终端——相同分析框架的全屏浏览器界面，以及利用扩展显示环境的附加模块：

  • AI 市场叙述 — 在每个主要交易时段开盘（东京、伦敦、纽约）时自动重新生成的宏观简报
  • 实际利率利差分析 — 经市场隐含通胀预期调整的 OIS 基准利率；通胀加速经济体中的高名义利差可能产生负实际利差，从根本上改变交易逻辑
  • 完整主权收益率曲线 — 美国、德国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、新西兰，含今日与前收盘对比及各期限基点变化
  • COT 持仓详情 — 52 周窗口内的 Z 值百分位排名，杠杆基金与资产管理人分项分开显示；LF 与 AM 持仓在转折点前后往往出现背离
  • 经济意外历史记录 — 过去 90 天支撑 ESI 指数的逐事件超预期/低于预期/符合预期完整记录
  • 衍生品面板 — CIP 远期、风险逆转期限结构及 DTCC 场外名义流量

终端顶部栏显示的 EA 许可证密钥为同一账户激活网页终端。

设置——三个步骤

第一步：在 MT5 中，转到工具 → 选项 → 智能交易系统，将 raw.githubusercontent.com 添加至允许的 URL 列表。此单一权限启用所有外部数据面板。

第二步：将 EA 挂载到任意图表。终端不使用图表的品种或时间周期——任何已打开的图表均可。仪表盘覆盖完整图表窗口。

第三步（可选）：根据您券商的品种命名规范、偏好的刷新间隔和历史计算回溯期调整输入参数。顶部栏的 A+ / A− 按钮可将布局缩放至任何显示器分辨率。

延伸阅读

各面板的详细操作指南、底层方法论及实盘截图，请访问 Global Investing MQL5 博客。各面板的分析方法论详见 Global Investing FX Terminal — Methodology

Global Investing 产品生态的一部分

设计为与 Institutional Risk Manager——处理基于 ATR 头寸规模、分批止盈及组合敞口管理的执行 EA——在第二个图表窗口中协同运行。终端提供分析背景，Risk Manager 以同样的精度处理执行。

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Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
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Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
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Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
实用工具
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
实用工具
TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
实用工具
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
实用工具
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
实用工具
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
作者的更多信息
Monte Carlo Equity Projection
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
指标
Monte Carlo Equity Projection （蒙特卡洛权益预测）基于您账户自身的历史平仓交易运行自助法（bootstrap）模拟，并直接在图表上绘制未来权益路径的百分位锥形区间——无需假设收益分布，也无需外部数据源。 将其附加到任意图表后，指标通过原生 MT5 API 读取账户的真实平仓交易记录，进行数千次有放回重采样，绘制出当前统计特征所隐含的真实结果区间，而非固定的回测曲线。所有计算均在本地完成：不连接外部服务器，不使用 WebRequest，也无需联网权限。 为何采用重采样而非单一回测 一份回测报告只展示一条路径:事情发生的经过及顺序。它无法展示如果同样的交易以不同顺序出现会怎样，也无法显示结果在多大程度上依赖于少数几笔极端的盈利或亏损。自助法重采样直接解决了这个问题:将同一批平仓交易反复打乱重排数千次，生成一组可能的权益曲线分布，而不是单一曲线。这个分布的宽度——而不仅仅是其中位数——才能说明某项优势在统计上是否足够稳健以支持加大仓位，还是当前的交易记录尚且太少或运气成分太重，尚不足以下结论。 方法论 模拟器对已平仓交易进行有放回抽样(自助法重采样——不假设任何
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CSI Currency Strength
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
指标
The CSI Currency Strength indicator ranks all ten G10 currencies by momentum strength using a multi-lookback Z-score model, displayed as a live on-chart panel. Attached to any chart, it runs independently of the chart's symbol or timeframe. The methodology follows the multi-horizon momentum framework from Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), applied cross-sectionally to G10 currencies. Rather than comparing a single bar against the previous close — which introduces a cliff-edge artifact at each
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Carry Trade Monitor
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
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The Carry Trade Monitor is a chart indicator for MetaTrader 5 that automatically scans all symbols in the Market Watch and ranks every swap-paying pair by annualised carry yield, displayed as a live on-chart panel. No configuration is required — attach to any chart and it runs immediately. Carry yield calculations read directly from the broker's own swap specifications via the MT5 symbol feed. There is no external data source, no URL permission required, and no dependency on third-party rate dat
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Institutional Risk Manager
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
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Institutional Risk Manager 在 MetaTrader 5 的单一图表面板中完成仓位规模计算、订单执行、分批离场、追踪止损、投资组合敞口监控以及基于事件的过滤 — 全部集中管理。 手数根据账户余额和止损距离自动计算。分批离场按可配置的 R 倍数执行,并在最终目标位同时设置经纪商端止盈,即使 EA 离线该止盈也会生效。风险纪律以机械方式强制执行,而非依赖人工判断。 风险引擎 设置风险百分比,拖动止损线到目标位置,EA 会根据账户余额和到止损的距离实时计算精确手数 — 无需手动计算,不存在四舍五入误差。基于 ATR 的最大止损上限可防止在宽止损设置下承担过大风险;同样基于 ATR 的最小止损下限则会阻止统计上过于紧凑、缺乏意义的止损入场。 机构级失效位 基于近期价格行为识别摆动结构位,并建议在逻辑失效点设置止损 — 即交易逻辑在结构上失效的价格,而非单纯固定点数距离。回溯周期、ATR 距离范围及汇合半径均可配置。 订单执行 可直接从面板下达市价单及全部四种挂单类型(Buy/Sell Stop、Buy/Sell Limit),无需单独的订单窗口。 分批离场系统 三阶段
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