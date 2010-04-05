Global Investing FX Terminal 是一款面向 MetaTrader 5 的一体化外汇仪表盘——涵盖央行政策利率、CFTC COT 持仓、利差排名、经济意外指数、期权偏斜、散户情绪与相关性，共十三个分析面板——以单一无闪烁画布呈现，每 10 秒从单个挂载 EA 刷新一次，无需任何外部软件。

专业外汇分析需要同时调取通常分散在不同平台的数据：利率衍生品、政府数据门户、券商掉期规格、期权台。此 EA 将所有这些整合到交易终端内的单一界面中，在您执行决策的地方完成分析。

仪表盘上显示的内容

市场概览

外汇对列表 — 所有 28 个 G10 货币对，加上当券商 Market Watch 中存在 NOK/SEK 交叉盘时显示的交叉盘——最多共 36 个货币对——的实时买卖价。每行显示点差、日度与周度变化、以点数表示的绝对区间，以及 ADR%——当前交易时段区间占 14 日平均日区间的百分比。ADR 达到 95% 的货币对已消耗其统计日内延伸空间；伦敦盘中场 ADR 仅 25% 的货币对仍有运行余地。颜色逐 Tick 实时更新。

货币对详情 — 点击列表中的任意行，即可打开该货币对的完整分析叠加窗口。居中弹出窗口显示实时蜡烛图（M5 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1，可在蜡烛图、K 线图与折线图之间切换），价格网格与时间轴遵循 MT5 原生惯例；ADR、ADR%、52 周最高/最低价及 HV30（按波动率区间着色）；各货币的综合评分与 ESI；央行利率及偏向分类；该货币对的券商多头与空头掉期费率；CFTC COT 净持仓；散户多空情绪；25 Delta 1 个月风险逆转；该货币对当前 AI 市场信号（含时间戳）；以及仅显示与基础货币或计价货币相关标题的过滤新闻流，每条标题均可点击查看完整文章摘要。

经济日历 — 来自 MT5 原生日历 API 的未来 48 小时高中影响事件，显示发布倒计时、预测值、前值及实际值（实时更新）。距离发布 15 分钟内的事件以琥珀色高亮显示，随后触发 MT5 推送通知。点击任意事件可打开详情弹窗，内含"实际值 vs 预测值"历史走势图、数据来源及下次预定发布时间。

持仓监控 — 每个持仓的品种、方向、手数、开仓价格、浮动盈亏及累计隔夜利息。其价值在于信息的邻近性：在阅读 COT 显示杠杆基金对 AUD 处于极端空头、澳联储偏向加息且正向利差的同时，同屏监控 AUD/USD 多单——无需切换任何界面。

宏观基本面信号

央行利率与偏向 — 全部 8 个 G10 央行，加上当 NOK/SEK 在您券商的 Market Watch 中可用时显示的挪威央行与瑞典央行——最多共 10 家央行——的政策利率，含方向性偏向分类（加息 / 维持 / 降息）、OIS 市场隐含下次决议概率（百分比）及从 MT5 原生日历获取的下次会议日期。在每次重大央行沟通后由 Global Investing 数据管道更新。两家银行偏向的背离，往往是市场上持续性最强的外汇信号。

点击任意行可打开该央行的利率详情弹窗：以行业标准阶梯图（政策利率可视化的行业标准方式）绘制来自 MT5 原生日历的完整决策历史——最长 10 年——并配备 1Y / 2Y / 4Y / 10Y 时间范围选择器。图表下方的可滚动决策表列出每条历史记录：日期、利率水平（%）、以基点表示的变化（加息显示绿色，降息显示红色）及前次利率。弹窗默认滚动至最近一条有实际数据的决策，跳过尚无结果的未来预定会议。下次会议日期直接来源于 MT5 日历，日内实时更新。

COT 持仓——杠杆基金 — 7 个 G10 货币期货的 CFTC 净持仓（NOK 和 SEK 均无流动性 CFTC 期货合约，因此不包含在内）、周度变化，以及显示持仓极值的归一化条形图。面板标题时间戳确认 CFTC 确切的周结束日期，确保您始终知道自己查看的是否为最新数据。COT 的分析优势不在于方向判断——而在于识别拥挤交易何时开始平仓。

意外指数 — 各货币——7 个 G10 货币加上 NOK 和 SEK——的滚动经济意外评分，对近期数据发布进行超预期/低于预期/符合预期评分，并按时效性进行衰减加权。遵循花旗 ESI 方法论。意外动能通常领先货币方向两至四周，在 OIS 定价或央行偏向变化之前预警修正周期。

综合评分 — 每种货币来自六个加权输入的单一排名条：COT 52 周 Z 值（25%）、Momentum——Currency Strength Index 经 5 日平滑并按 60 日 Z 值标准化后的读数（15%）、散户情绪（18%）、央行偏向信号（18%）、夏普调整后利差收益（12%）及 ESI（12%）。Momentum 捕捉的是已实现的价格趋势，与反映杠杆基金持仓而非价格走势的 COT 刻意保持独立。对于没有流动性 CFTC 期货合约的 NOK 和 SEK，COT 权重将按比例重新分配至其余五项输入，而非计为中性。这不是交易信号——而是快速识别多因子证据一致或冲突区域的扫描界面。

风险背景

利差监控 — 您券商 Market Watch 中所有具有正利差收益的 G10 货币对，按年化利差收益率排序，直接从实时券商掉期费率计算——无需外部数据源。多头掉期、空头掉期、净利差%、30 日历史波动率及夏普调整评分。夏普列清晰区分了低波动环境下的高利差货币对与高波动环境下相同利差之间的本质差异——截然不同的风险特征，一目了然。

散户情绪 — 最多 36 个货币对——28 个 G10 货币对加上券商 Market Watch 中可用的 NOK/SEK 交叉盘——的多空比率。这是结构性背景层，而非择时工具。当 88% 的散户账户做空 USD/CAD，而 COT 同时显示杠杆基金也重度做空 CAD 时，两个独立拥挤信号的汇聚在质量上有别于任一单独信号。

相关性矩阵 — 9 个非美元货币——7 个 G10 货币加上 NOK 和 SEK——对 DXY 的 30 日滚动皮尔逊相关系数。在高度相互关联时期同时持有 EUR/USD、GBP/USD 和 AUD/USD 多头，并非三笔独立交易——而是多个单位的 DXY 空头敞口。矩阵在入场前使这一点清晰可见。

货币强度 — 9 个非美元货币——7 个 G10 货币加上 NOK 和 SEK——的多周期动能，以重叠线系列呈现（M5 / M15 / H1 / H4 / D1），每种货币标注当前读数。当动能方向与同一货币的央行偏向一致时，两个信号相互强化；当二者背离时，则预示修正或即将到来的偏向修正。

波动率与期权 — 7、20 和 90 日历史波动率，以及 7 个主要货币对的 1 周、1 月和 3 月期限风险逆转偏斜。风险逆转衡量虚值看涨期权相对于看跌期权的隐含波动率溢价。任何风险逆转的符号翻转——从负转正或反之——均触发预警，且往往先于标的资产的方向性转变。

交易时段 — 悉尼、东京、伦敦和纽约的实时开/收盘状态。时间以券商服务器时间显示，并标注 UTC 偏移。在伦敦驱动的市场中，东京时段 ADR 达 100% 的货币对，与伦敦开盘时相同统计数字的分析意义截然不同。

预警系统

终端在每个刷新周期监控所有数据源，并在以下事件触发 MT5 预警——可选 MetaTrader 5 移动应用推送通知：

央行偏向分类变更

OIS 隐含概率变动超出可配置阈值（默认：两次刷新周期之间 5 个百分点）

CFTC COT 周度变化超出阈值（默认：10,000 张合约），或检测到新的周度发布

券商掉期费率出现重大变化

高影响日历事件进入可配置预警窗口（默认：15 分钟）

任何监控货币对的风险逆转符号翻转

刷新周期之间检测到 AI 市场信号更新

ESI（经济意外指数）达到可配置的极端读数

COT 持仓达到 52 周 Z 值极值（拥挤交易）

两个监控货币对之间的相关性相对其长期常态出现断裂

1 个月期与 3 个月期风险逆转期限结构出现倒挂

Composite Score 进入或退出可配置的强势看涨/看跌区间

某货币对进入或退出利差交易排名前列

每次阈值突破均记录时间戳并附完整事件描述。

附赠网页终端

购买包含访问 globalinvesting.github.io 配套网页终端——相同分析框架的全屏浏览器界面，以及利用扩展显示环境的附加模块：

AI 市场叙述 — 在每个主要交易时段开盘（东京、伦敦、纽约）时自动重新生成的宏观简报

— 在每个主要交易时段开盘（东京、伦敦、纽约）时自动重新生成的宏观简报 实际利率利差分析 — 经市场隐含通胀预期调整的 OIS 基准利率；通胀加速经济体中的高名义利差可能产生负实际利差，从根本上改变交易逻辑

— 经市场隐含通胀预期调整的 OIS 基准利率；通胀加速经济体中的高名义利差可能产生负实际利差，从根本上改变交易逻辑 完整主权收益率曲线 — 美国、德国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、新西兰，含今日与前收盘对比及各期限基点变化

— 美国、德国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、新西兰，含今日与前收盘对比及各期限基点变化 COT 持仓详情 — 52 周窗口内的 Z 值百分位排名，杠杆基金与资产管理人分项分开显示；LF 与 AM 持仓在转折点前后往往出现背离

— 52 周窗口内的 Z 值百分位排名，杠杆基金与资产管理人分项分开显示；LF 与 AM 持仓在转折点前后往往出现背离 经济意外历史记录 — 过去 90 天支撑 ESI 指数的逐事件超预期/低于预期/符合预期完整记录

— 过去 90 天支撑 ESI 指数的逐事件超预期/低于预期/符合预期完整记录 衍生品面板 — CIP 远期、风险逆转期限结构及 DTCC 场外名义流量

终端顶部栏显示的 EA 许可证密钥为同一账户激活网页终端。

设置——三个步骤

第一步：在 MT5 中，转到工具 → 选项 → 智能交易系统，将 raw.githubusercontent.com 添加至允许的 URL 列表。此单一权限启用所有外部数据面板。

第二步：将 EA 挂载到任意图表。终端不使用图表的品种或时间周期——任何已打开的图表均可。仪表盘覆盖完整图表窗口。

第三步（可选）：根据您券商的品种命名规范、偏好的刷新间隔和历史计算回溯期调整输入参数。顶部栏的 A+ / A− 按钮可将布局缩放至任何显示器分辨率。

延伸阅读

各面板的详细操作指南、底层方法论及实盘截图，请访问 Global Investing MQL5 博客。各面板的分析方法论详见 Global Investing FX Terminal — Methodology。

Global Investing 产品生态的一部分

设计为与 Institutional Risk Manager——处理基于 ATR 头寸规模、分批止盈及组合敞口管理的执行 EA——在第二个图表窗口中协同运行。终端提供分析背景，Risk Manager 以同样的精度处理执行。