概述

Seventh Heaven Multi Market Grid Trader 是一款采用槽位级联与锚定网格策略、面向 MetaTrader 5 对冲账户的 EA(智能交易系统)。它在黄金上开发并强化,继而扩展到一组经验证的外汇品种,单一产品覆盖十一个已优化市场:XAUUSD、XAUEUR、XAUGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、EURCAD、AUDCAD 与 EURCHF。将其加载到上述任一图表,它即以该市场的预设包交易图表品种。

交易方式

当某个槽位为空时,当前价格成为该槽位的锚点,持仓在距锚点一个网格步长处开立;步长以账户货币设定并换算为价格距离,并配有重复防护。槽位可运行于 Break 模式(顺势)或 Range 模式(双向);每个预设包搭载其市场经验证的模式。网格按计入手续费与库存费的成本感知触发条件平仓;在可配置的夜间时段,盈利持仓可直接平仓。经过足够时间且价格离开网格区间后才会开启新槽位;达到盈利触发条件时,槽位平掉亏损持仓,并通过三阶段流程以移动止损跟踪盈利持仓。

组合模式

多品种篮子输入参数允许一张图表同时运行多个受支持市场,每个市场拥有独立的网格与设置,即从一个终端进行组合交易。

风险框架

这是一个网格系统,网格风险被公开管理而非隐藏。EA 监控账户保证金水平,当其跌破可配置的下限时暂停新入场,恢复后再继续。冻结网格自动平仓与最大回撤停止提供额外保护层。

每个市场的预设包提供三个按保证金水平下限配置的入金档位:Growth 按 1000%,Balanced 按 2000%,Conservative 按 3000%。每档的建议最低入金由策略测试中测得的最差净值回撤与保证金水平低点推导而来,并非出于营销考虑。

市场与预设

Set 文件通过评论区提供:每个市场含 Growth、Balanced 与 Conservative 以及一个篮子预设。请仅使用图表所在市场的预设包。评论区发布的预设包为针对 MetaQuotes 调校的版本,用于在 MetaQuotes-Demo 上复现回测,适用于 XAUUSD、XAUEUR、USDJPY、GBPUSD 与 USDCAD;全部十一个市场的按经纪商调校预设包可应要求提供。网格结果跟随经纪商报价。后缀输入参数可识别诸如 EURUSDzero 的经纪商符号名。

主要输入参数

交易:品种与经纪商后缀、网格步长、盈利触发、手数、最大槽位数、手续费计入、移动止损距离与步长、夜间时段、Break 与 Range 开关

安全与诊断:保证金暂停与恢复水平、净值触发、冻结网格天数、最大回撤停止、日志详细程度、图表面板

使用要求

MetaTrader 5 对冲账户;不支持净持仓(netting)账户

图表品种需在市场报价中;外汇预设包使用 EUR 账户,黄金使用报价货币账户;验证时使用 1:500 杠杆

建议使用 VPS 或保持始终在线的连接

回测方法

所示全部数据均来自 MetaTrader 5 策略测试,采用基于真实报价的逐笔模式,并已对手续费与库存费建模。这些是历史测试结果,并非实盘结果,也不代表未来表现。网格交易在持续单边行情中存在固有风险;各项保护措施可以降低但无法消除该风险。请先在模拟账户上测试。

支持

许可有效期内免费提供更新与错误修复,并保持与平台更新的兼容性。如需预设帮助,请通过 MQL5 站内消息联系作者。