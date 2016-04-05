TTP MT5 to Telegram Signal Sender

适用于MT5的 Telegram Trade Publisher

通过可自定义消息、图表截图和清晰有序的交易更新，将MetaTrader 5持仓活动直接发布到您自己的Telegram私聊、群组或频道。

Telegram Trade Publisher是一款面向交易者、信号提供者和交易社区的监控与发布工具。它可以监控整个MT5账户中的持仓，并通过Telegram Bot API报告所选择的事件。

本工具不会开仓、平仓或修改交易。

主要功能

新持仓通知，包括交易品种、方向、交易量、入场价、Stop Loss、Take Profit、风险、风险回报比、时间和持仓详细信息

新持仓可选择附带图表截图

截图和开仓消息作为一条带说明文字的Telegram图片消息一起发送

持仓交易量增加通知

部分平仓和全部平仓通知

Stop Loss和Take Profit修改提醒

分别检测保本和移动止损

风险百分比变化通知

后续更新可以直接回复原始开仓消息

终端重新启动后仍保留消息关联

可监控手动交易、EA交易或指定的Magic Number

可包含或排除指定的Magic Number

可选择按交易品种列表进行过滤

工具启动时可选择发布已经存在的持仓

支持Telegram论坛主题

可选择在消息底部显示账户别名、账户号码和频道地址

可视化消息编辑器

直接在图表上创建和编辑每一种通知格式。

编辑器支持：

普通文本和多行消息

粗体、斜体和下划线格式

表情符号

撤销和重做

消息预览

复制和粘贴

可滚动的文档编辑

可插入占位符，例如 {symbol} 、 {direction} 、 {entry} 、 {sl} 、 {tp} 、 {volume} 、 {profit} 、 {risk_percent} 、 {rr} 、 {reason} 、 {time} 、 {position_id} 等

每种通知类型使用独立模板

模板保存在本地，并可以自动重新加载。

图表控制面板

紧凑的控制面板允许您：

暂停或恢复发布

分别启用或禁用每种通知类型

打开消息编辑器

在MT5重新启动后保留开关状态

发布暂停时，事件可以选择继续保留在队列中。

可靠发送

本工具直接与Telegram Bot API通信，不需要Python桥接程序、外部应用程序或DLL。

发送失败的消息会自动重试，保存的回复映射会使后续交易更新继续与原始开仓通知保持关联。

设置方法

使用BotFather创建Telegram机器人。 将机器人添加到您的私聊、群组或频道。 在工具设置中输入机器人Token和Chat ID。 在MetaTrader 5允许的WebRequest URL列表中添加 https://api.telegram.org 。 将工具加载到一个图表并启用Algo Trading。

推荐的Market产品定位

许多基础Telegram通知工具主要关注开仓和平仓，而更高级的产品还提供部分平仓、参数修改、截图或可自定义文本等功能。

本产品值得重点介绍的优势：

使用类似Word的可视化消息编辑器，而不是冗长的模板输入参数

每种通知类型都有独立的图表开关

提供详细的交易生命周期报告，包括交易量增加、保本、移动止损和风险变化

后续消息持续回复到原始开仓帖子

使用开仓消息作为说明文字的一条截图帖子

灵活过滤手动交易、Magic Number和交易品种

无需外部桥接程序，直接连接Telegram

可直接用于发布的描述避免了收益承诺、夸张的最高级表述、外部链接和装饰性表情符号，符合当前MQL5 Market的发布规则。