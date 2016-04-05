TTP MT5 to Telegram Signal Sender

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    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
    我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
    6 产品
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
适用于MT5的 Telegram Trade Publisher

通过可自定义消息、图表截图和清晰有序的交易更新，将MetaTrader 5持仓活动直接发布到您自己的Telegram私聊、群组或频道。

Telegram Trade Publisher是一款面向交易者、信号提供者和交易社区的监控与发布工具。它可以监控整个MT5账户中的持仓，并通过Telegram Bot API报告所选择的事件。

本工具不会开仓、平仓或修改交易。

主要功能

  • 新持仓通知，包括交易品种、方向、交易量、入场价、Stop Loss、Take Profit、风险、风险回报比、时间和持仓详细信息
  • 新持仓可选择附带图表截图
  • 截图和开仓消息作为一条带说明文字的Telegram图片消息一起发送
  • 持仓交易量增加通知
  • 部分平仓和全部平仓通知
  • Stop Loss和Take Profit修改提醒
  • 分别检测保本和移动止损
  • 风险百分比变化通知
  • 后续更新可以直接回复原始开仓消息
  • 终端重新启动后仍保留消息关联
  • 可监控手动交易、EA交易或指定的Magic Number
  • 可包含或排除指定的Magic Number
  • 可选择按交易品种列表进行过滤
  • 工具启动时可选择发布已经存在的持仓
  • 支持Telegram论坛主题
  • 可选择在消息底部显示账户别名、账户号码和频道地址

可视化消息编辑器

直接在图表上创建和编辑每一种通知格式。

编辑器支持：

  • 普通文本和多行消息
  • 粗体、斜体和下划线格式
  • 表情符号
  • 撤销和重做
  • 消息预览
  • 复制和粘贴
  • 可滚动的文档编辑
  • 可插入占位符，例如 {symbol} 、 {direction} 、 {entry} 、 {sl} 、 {tp} 、 {volume} 、 {profit} 、 {risk_percent} 、 {rr} 、 {reason} 、 {time} 、 {position_id} 等
  • 每种通知类型使用独立模板

模板保存在本地，并可以自动重新加载。

图表控制面板

紧凑的控制面板允许您：

  • 暂停或恢复发布
  • 分别启用或禁用每种通知类型
  • 打开消息编辑器
  • 在MT5重新启动后保留开关状态

发布暂停时，事件可以选择继续保留在队列中。

可靠发送

本工具直接与Telegram Bot API通信，不需要Python桥接程序、外部应用程序或DLL。

发送失败的消息会自动重试，保存的回复映射会使后续交易更新继续与原始开仓通知保持关联。

设置方法

  1. 使用BotFather创建Telegram机器人。
  2. 将机器人添加到您的私聊、群组或频道。
  3. 在工具设置中输入机器人Token和Chat ID。
  4. 在MetaTrader 5允许的WebRequest URL列表中添加 https://api.telegram.org
  5. 将工具加载到一个图表并启用Algo Trading。

推荐的Market产品定位

许多基础Telegram通知工具主要关注开仓和平仓，而更高级的产品还提供部分平仓、参数修改、截图或可自定义文本等功能。

本产品值得重点介绍的优势：

  • 使用类似Word的可视化消息编辑器，而不是冗长的模板输入参数
  • 每种通知类型都有独立的图表开关
  • 提供详细的交易生命周期报告，包括交易量增加、保本、移动止损和风险变化
  • 后续消息持续回复到原始开仓帖子
  • 使用开仓消息作为说明文字的一条截图帖子
  • 灵活过滤手动交易、Magic Number和交易品种
  • 无需外部桥接程序，直接连接Telegram

可直接用于发布的描述避免了收益承诺、夸张的最高级表述、外部链接和装饰性表情符号，符合当前MQL5 Market的发布规则。


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Li Yun Zhang
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Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
实用工具
Attention: this is a multicurrency EA, which trades by several pairs from one chart!  Therefore, in order to avoid duplicate trades, it is necessary to attach EA only to one chart, ---> all trading in all pairs is conducted only from one chart! we can trade simultaneously in three different pairs, as by default (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), which take into account the correlation when entering the market for all three; we can trade only EURUSD (or any currency pair) and at the same time take into
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
实用工具
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
Gold index expert MT5
He Ming Lai
实用工具
Gold index expert MT5 Wizard uses Multi-timeframe analysis. In simpler terms, the indicator monitors 2 timeframes. A higher timeframe and a lower timeframe. The indicator determines the trend by analyzing order flow and structure on the higher timeframe(4 hour for instance). Once the trend and order flow have been determined the indicator then uses previous market structure and price action to accurately determine high probability reversal zones. Once the high probability reversal zone has bee
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
实用工具
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
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Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
实用工具
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
WEB MT5 Licensing
Louis Allotey
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ABOUT THE PRODUCT Your all-in-one licensing software is now available. End users are typically granted the right to make one or more copies of software without infringing on third-party rights. The license also specifies the obligations of the parties to the license agreement and may impose limitations on how the software can be used. AIM OF THE SOFTWARE The purpose of this system is to provide you with a one-of-a-kind piece of software that will help you license and securely track your MT4/MT5
Service that warns you of your margin level
Serge Hilaire O Collin
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The purpose of this service is to warn you when the percentage of the margin level exceeds either a threshold up or down. Notification is done by email and/or message on mobile in the metatrader app. The frequency of notifications is either at regular time intervals or by step of variation of the margin. The parameters are: - Smartphone (true or false): if true, enables mobile notifications. The default value is false. The terminal options must be configured accordingly. - email (true or false)
GoodtradeGoodX Tradercropy A
Shan Chen Mei
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基于Goodtrade/GoodX 券商推出的黄金双仓对冲套利的交易模型/策略/系统，在日常的操作遇到的问题： 1、B账户跟随A账户即刻下单。 2：A账户 下单后  B账户 自动抄写止损止盈。 3：A账户平仓B账户同时平仓。 4：B账户平仓A账户也平仓。 5：不利点差下拒绝下单。 6：增加有利点值因子。 通过解决以上问题，改变了熬夜、手工出错、长期盯盘、紧张、恐慌、担心、睡眠不足、饮食不规律、精力不足等问题 目前解决这些问题后,有效提升了工作效率和盈利比例，由原来月10%盈利率提升到月45%的最佳盈利率。 原来的一名交易员只能管理操作两组账户，通过此EA提高到操作管理高达16组交易账户，或许你可以超越我们的记录，期待你的经验交流。 此EA分为： GoodtradeGoodX Tradercropy A       GoodtradeGoodX Tradercropy B     是一个组合EA，假设您购买的额  GoodtradeGoodX Tradercropy   A  必须同时购买 GoodtradeGoodX Tradercropy   B  两个组合使用会到最佳效果。   
BOTON para trading manual
Cesar Juan Flores Navarro
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El EA Boton pone botones de Buy y Sell en la pantalla Ideal para usuarios que habren muchas ordenes y diferentes pares 9 botones buy desde 0.01 al 0.09 y 9 botones sell de 0.01 al 0.09 9 botones buy desde 0.1 al 0.9 y 9 botones sell de 0.1 al 0.9 Boton Close buy y sell Boton Close buy positivos y Boton Sell positivos Boton Close buy negativos y Boton Sell negativos un boton close all y botones buy de 1, 5 y 10 y botones de sell 1,5, 10
MK Trade Helper mt5
Mikhail Kulagin
实用工具
Отличный помощник для тех кто грамотно распоряжается своими рисками. Данный помощник просто не заменим если у вас всегда должен быть фиксированный риск на сделку. Помогает автоматически высчитывать лот в зависимости от вашего риска. Теперь можно не беспокоиться о том каким будет ваш Stoploss, риск всегда будет одинаковый. Считает объем сделок как для рыночных ордеров так и для отложенных. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, так же есть некоторые дополнительные функции для упрощения вашей то
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
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Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special  Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
实用工具
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
作者的更多信息
Professional Renko Chart MT5
Elham Afsharpour
指标
Professional Renko Chart MT5 Professional Renko Chart MT5 是一款简洁的 MetaTrader 5 Renko 图表指标，用于在独立的指标窗口中显示 Renko 砖块，并可选择直接在主价格图表上显示 Renko 方框。 该指标适合希望在 MetaTrader 5 中使用熟悉 Renko 图表风格的交易者，其视觉效果类似于 TradingView 等现代图表平台中的 Renko 图表显示方式。它可以将普通的基于时间的K线转换为 Renko 砖块，并以简单、清晰、实用的格式显示结果。 多个普通图表K线可能会形成一个 Renko 砖块。Professional Renko Chart MT5 还可以在主价格图表上显示 Renko 方框，并显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成。 该指标不是智能交易系统 EA。它不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个用于图表显示和市场分析的可视化工具。它可用于手动分析、Renko 图表阅读、趋势观察、价格波动过滤以及市场结构分析。 主要功能 在独立的 MT5 指标窗口中显示 Renko 砖块 Ren
Trend Detection Indicator
Elham Afsharpour
指标
一款简洁的 MT5 市场结构趋势检测指标，带有可视化趋势箭头、有效枢轴标记以及可选的结构区域。 STS Structure Trend Detector 是一款简洁的 MetaTrader 5 指标，用于根据价格结构检测市场趋势方向。 STS Structure Trend Detector 专为希望在图表上直接跟踪当前市场结构的交易者而设计。该指标会分析有效高点和有效低点，检测结构性趋势变化，并通过清晰的箭头、枢轴标记和可选结构区域显示结果。 这不是 Expert Advisor，也不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个可视化市场结构指标。它可以作为手动交易、人工分析或交易者自有策略中的附加确认工具。 主要功能 基于市场结构的趋势检测 可视化上升趋势和下降趋势箭头 图表上的有效高点和有效低点标记 有效枢轴之间的可选价格结构区域 用于更深入分析的可选简单枢轴显示 简洁的主图窗口显示 无交易逻辑 无订单、无持仓管理、无资金管理 适合手动市场分析 它如何帮助交易者 该指标帮助交易者根据价格结构行为识别当前市场方向。它不会显示大量不必要的信号，而是专注于重要的市场转折点和趋势变化。这使图表更加
Channel Detector Indicator
Elham Afsharpour
指标
ATD Channel Pattern Detector 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在图表上直接检测并绘制价格通道。 ATD Channel Pattern Detector 是一种可视化技术分析工具，旨在根据价格走势识别可能的上升通道、下降通道和水平通道结构。该指标会扫描历史K线，使用其内部形态检测逻辑识别通道形态，并在图表上绘制检测到的通道线。 该指标不是 Expert Advisor 交易机器人。它不会开仓、平仓或管理交易。它只会分析图表，并以可视化方式显示检测到的通道结构。它可以作为手动图表分析、主观交易、市场结构复盘以及技术分析确认的辅助工具。 该指标可以使用不同颜色绘制看涨、看跌和中性结构的通道。当检测到新通道时，它还可以提供可选的弹窗提醒、声音提醒和邮件提醒。 主要功能 检测图表上的价格通道结构 自动绘制通道线 支持看涨、看跌和中性通道颜色 直接在所选图表品种和时间周期上运行 可选弹窗提醒 可选声音提醒，并使用内置声音资源 可通过 MetaTrader 5 邮件设置发送可选邮件提醒 清晰的输入参数分组，便于设置 仅作为指标工具使用，不执行任何交易操作 工
News Guard Pro
Elham Afsharpour
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NewsGuard Pro for MetaTrader 5 NewsGuard Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的经济新闻过滤器、交易保护工具、图表信息面板和持仓保护智能交易程序。 它可以监控与所选交易品种和货币相关的经济事件，在新闻前后创建可配置的交易限制时间，检测异常点差，在图表上显示即将公布的新闻，并在限制期间保护已有持仓。 NewsGuard Pro 不生成交易信号，也不会主动开仓。它主要作为手动交易者和兼容 EA 的风险保护层使用。 主要功能 支持 MetaTrader 5 经济日历 内置历史 CSV 数据，可用于策略测试器 在一个图表上监控多个交易品种 支持低、中、高影响力新闻过滤 每种新闻影响级别可设置不同的限制时间 重大事件可增加额外保护时间 自动或手动选择相关货币 固定点差和自适应点差保护 新闻后点差恢复监控 多种持仓保护模式 新闻前删除挂单 在限制期间紧急关闭新开仓位 高影响新闻前的警戒区域 为兼容 EA 提供建议手数倍率 手动 Pause 和 Resume 按钮 弹窗、推送和声音提醒 可移动并自动适应图表大小的信息面板 新闻线、事件标记和限制时间
Trend Fusion MTF
Elham Afsharpour
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Trend Fusion MTF Trend Fusion MTF是一款适用于MetaTrader 5的多时间周期趋势和市场结构指标。 它可以独立分析最多六个选定的时间周期，并在清晰的图表面板中显示每个周期的当前方向。每个时间周期都可以设置不同的权重，使较高时间周期能够对最终趋势强度产生更大的影响。 该指标使用已确认的价格枢轴点以及包括BOS和CHOCH在内的市场结构形态，将每个时间周期分类为： 上升趋势 下降趋势 中性状态 等待确认 工作原理 对于每个已启用的时间周期，Trend Fusion MTF会自动： 扫描之前的K线。 查找初始有效高点和低点枢轴。 检测新的已确认枢轴点。 监控重要市场结构水平的突破。 确认看涨、看跌或中性趋势状态。 将该时间周期的结果加入总加权趋势强度。 每个时间周期都使用其自身的K线数据独立计算。 该指标不需要其他指标、额外的EX5文件或外部资源。 多时间周期面板 面板显示： 所选时间周期 当前趋势方向 时间周期权重 看涨或看跌贡献 总趋势强度 整体趋势状态 时间周期同步状态 可视化强度条 当所有已启用的时间周期都朝同一方向时，指标还可以在图表上绘制趋势同
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