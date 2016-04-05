TTP MT5 to Telegram Signal Sender
- 实用工具
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Elham Afsharpour我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
适用于MT5的 Telegram Trade Publisher
通过可自定义消息、图表截图和清晰有序的交易更新，将MetaTrader 5持仓活动直接发布到您自己的Telegram私聊、群组或频道。
Telegram Trade Publisher是一款面向交易者、信号提供者和交易社区的监控与发布工具。它可以监控整个MT5账户中的持仓，并通过Telegram Bot API报告所选择的事件。
本工具不会开仓、平仓或修改交易。
主要功能
- 新持仓通知，包括交易品种、方向、交易量、入场价、Stop Loss、Take Profit、风险、风险回报比、时间和持仓详细信息
- 新持仓可选择附带图表截图
- 截图和开仓消息作为一条带说明文字的Telegram图片消息一起发送
- 持仓交易量增加通知
- 部分平仓和全部平仓通知
- Stop Loss和Take Profit修改提醒
- 分别检测保本和移动止损
- 风险百分比变化通知
- 后续更新可以直接回复原始开仓消息
- 终端重新启动后仍保留消息关联
- 可监控手动交易、EA交易或指定的Magic Number
- 可包含或排除指定的Magic Number
- 可选择按交易品种列表进行过滤
- 工具启动时可选择发布已经存在的持仓
- 支持Telegram论坛主题
- 可选择在消息底部显示账户别名、账户号码和频道地址
可视化消息编辑器
直接在图表上创建和编辑每一种通知格式。
编辑器支持：
- 普通文本和多行消息
- 粗体、斜体和下划线格式
- 表情符号
- 撤销和重做
- 消息预览
- 复制和粘贴
- 可滚动的文档编辑
- 可插入占位符，例如 {symbol} 、 {direction} 、 {entry} 、 {sl} 、 {tp} 、 {volume} 、 {profit} 、 {risk_percent} 、 {rr} 、 {reason} 、 {time} 、 {position_id} 等
- 每种通知类型使用独立模板
模板保存在本地，并可以自动重新加载。
图表控制面板
紧凑的控制面板允许您：
- 暂停或恢复发布
- 分别启用或禁用每种通知类型
- 打开消息编辑器
- 在MT5重新启动后保留开关状态
发布暂停时，事件可以选择继续保留在队列中。
可靠发送
本工具直接与Telegram Bot API通信，不需要Python桥接程序、外部应用程序或DLL。
发送失败的消息会自动重试，保存的回复映射会使后续交易更新继续与原始开仓通知保持关联。
设置方法
- 使用BotFather创建Telegram机器人。
- 将机器人添加到您的私聊、群组或频道。
- 在工具设置中输入机器人Token和Chat ID。
- 在MetaTrader 5允许的WebRequest URL列表中添加 https://api.telegram.org 。
- 将工具加载到一个图表并启用Algo Trading。
推荐的Market产品定位
许多基础Telegram通知工具主要关注开仓和平仓，而更高级的产品还提供部分平仓、参数修改、截图或可自定义文本等功能。
本产品值得重点介绍的优势：
- 使用类似Word的可视化消息编辑器，而不是冗长的模板输入参数
- 每种通知类型都有独立的图表开关
- 提供详细的交易生命周期报告，包括交易量增加、保本、移动止损和风险变化
- 后续消息持续回复到原始开仓帖子
- 使用开仓消息作为说明文字的一条截图帖子
- 灵活过滤手动交易、Magic Number和交易品种
- 无需外部桥接程序，直接连接Telegram
可直接用于发布的描述避免了收益承诺、夸张的最高级表述、外部链接和装饰性表情符号，符合当前MQL5 Market的发布规则。