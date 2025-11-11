LSTM Library

LSTM Library - MetaTrader 5的高级神经网络

专业算法交易神经网络库

LSTM Library为您的MQL5交易策略带来递归神经网络的强大功能。这个专业级实现包括LSTM、BiLSTM和GRU网络，具有通常只在专业机器学习框架中才能找到的高级功能。

"交易机器学习成功的秘诀在于正确的数据处理。垃圾进，垃圾出–您的预测质量永远不会超过您的训练数据质量。"
— 马科斯·洛佩兹·德·普拉多博士, 金融机器学习进展

主要特点

  • 完整实现LSTM、BiLSTM和GRU
  • 递归Dropout实现更好的泛化
  • 多种优化算法(Adam, AdamW, RAdam)
  • 高级归一化技术
  • 全面的指标评估系统
  • 训练进度可视化
  • 支持通过类权重处理不平衡数据

技术规格

  • 纯MQL5实现 - 无外部依赖
  • 为交易应用程序优化
  • 全面的错误处理和验证
  • 完全支持保存/加载训练模型
  • 详尽的文档

集成说明

要将LSTM Library集成到您的Expert Advisor中，请按照以下步骤操作：

1. 完整库导入

#import "LSTM_Library.ex5"
   // 库信息
   void GetLibraryVersion(string &version);
   void GetLibraryInfo(string &info);
   
   // 模型管理
   int CreateModel(string name);
   int DeleteModel(int handle);
   
   // 层构建
   int AddLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout);
   int AddGRULayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddBiLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddBiLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout);
   int AddDenseLayer(int handle, int input_size, int units, int activation);
   int AddDropoutLayer(int handle, double rate);
   int AddBatchNormLayer(int handle, int size);
   int AddLayerNormLayer(int handle, int size);
   
   // 编译和训练
   int CompileModel(int handle, int optimizer, double lr, int loss);
   int SetClassWeights(int handle, double &weights[], int n_classes);
   int EnableConfusionMatrixTracking(int handle, int n_classes);
   int GetConfusionMatrix(int handle, int &confusion_matrix[]);
   int FitModel(int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim,
             double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch);
   
   // 预测和评估
   int PredictSingle(int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]);
   int PredictBatch(int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]);
   double EvaluateModel(int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim);
   double CalculateClassificationMetrics(double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes,
                               double &precision[], double &recall[], double &f1[]);
   
   // 数据预处理
   int CreateScaler();
   int DeleteScaler(int handle);
   int FitScaler(int handle, double &data[], int samples, int features);
   int TransformData(int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features);
   int InverseTransform(int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features);
   int FitTransformData(int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features);
   
   // 回调和调度器
   int AddEarlyStopping(int handle, int patience, double min_delta);
   int AddProgressBar(int handle, int epochs);
   int AddCosineScheduler(int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult);
   int AddOneCycleLR(int handle, double max_lr, int total_steps);
   
   // 实用工具
   int PrintModelSummary(int handle);
   int SetModelTrainingMode(int handle, int training);
   int GetModelTrainingMode(int handle);
   int SaveModel(int handle, string filename);
   int LoadModel(int handle, string filename);
   int SaveHistory(int handle, string filename);
   void CleanupAll();
   int GetActiveModelsCount();
   int GetActiveScalersCount();
#import

2. OnInit()中初始化

int model_handle = 0;

int OnInit()
{
   // 创建LSTM模型
   model_handle = CreateModel("TradingModel");
   if(model_handle <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   // 添加层
   if(AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false) <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   if(AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   if(AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0)
      return INIT_FAILED;
   
   // 编译模型（Adam优化器，MSE损失）
   if(CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0)
      return INIT_FAILED;
   
   // 如果可用，加载现有模型
   if(FileIsExist("model.bin"))
      LoadModel(model_handle, "model.bin");
   
   return INIT_SUCCEEDED;
}

3. OnDeinit()中清理

void OnDeinit(const int reason)
{
   if(model_handle > 0)
   {
      SaveModel(model_handle, "model.bin");
      DeleteModel(model_handle);
   }
   
   CleanupAll();
}

4. OnTick()中使用

void OnTick()
{
   // 准备特征
   double features[50];  // 例如，5个特征 * 10序列长度
   
   // 用市场数据填充特征数组
   // ...
   
   // 进行预测
   double prediction[];
   if(PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0)
   {
      if(prediction[0] > 0.5)
      {
         // 看涨信号 - 下买单
      }
      else
      {
         // 看跌信号 - 下卖单
      }
   }
}

利用机器学习的力量进行交易

LSTM Library设计为易于集成到您的EA和指标中，直接在MetaTrader 5中提供先进的机器学习功能。

按照上面的代码示例开始在您的交易系统中实施基于神经网络的预测。这个简单的例子可以轻松适应您的特定需求。

探索下面详述的高级功能，充分利用这个库在您的交易策略中的潜力。

可用的高级功能

递归层变体

  • AddLSTMLayerEx() - 具有递归dropout的LSTM，用于更好的泛化
  • AddBiLSTMLayerEx() - 具有递归dropout的双向BiLSTM

规范化和正则化

  • AddBatchNormLayer() - 批量规范化，用于稳定训练
  • AddLayerNormLayer() - 层规范化

处理不平衡数据

  • SetClassWeights() - 为少数类设置权重
  • EnableConfusionMatrixTracking() - 按类别详细监控性能

高级优化

  • AddCosineScheduler() - 带热重启的循环学习率
  • AddOneCycleLR() - 单周期学习率实现

综合评估

  • PredictBatch() - 批量预测，提高效率
  • EvaluateModel() - 在测试数据上进行完整评估
  • CalculateClassificationMetrics() - 详细指标(精确度、召回率、F1)

数据预处理

  • CreateScaler/FitScaler - 输入数据规范化
  • TransformData/InverseTransform - 尺度间转换

要求

  • MetaTrader 5
  • 对机器学习概念的基本理解
  • 中级MQL5编程技能

提升您的交易系统

利用MQL5中的机器学习力量转变您现有的策略和指标。这种直接集成意味着没有外部连接、没有Python依赖和没有API复杂性 - 只有您交易平台内的纯预测能力。

无论您是开发价格预测系统、波动率预测还是高级模式识别，LSTM Library为真正智能的交易决策提供了基础，使其能够适应变化的市场条件。

关键词：LSTM股票预测，LSTM价格预测，神经网络交易，MQL5深度学习，时间序列预测，外汇机器学习，加密货币AI交易，市场模式识别，BiLSTM交易系统，GRU市场分析，AI算法交易，MQL5深度学习，价格方向预测，高频交易机器学习

推荐产品
Tulips MT5
Kun Jiao
4.83 (6)
专家
郁金香 EA 策略说明 核心策略 趋势追踪：带止损保护，不使用马丁格尔、网格等风险策略。 多空独立：多空方向独立开关，通过 K 线形态分析价格行为，捕捉行情启动点入场。 参数设置 参数   默认值 / 说明 稳定度参数   5（默认） 交易品种   黄金（XAUUSD） 止损止盈（标准） 波动百分比   止损 0.3%，止盈 1.2% 手数   0.01（默认） 自动资金管理：每 10000 账户资金开仓 0.01 手 图表周期   推荐 M5 魔术码（Magic Number）   自定义数字（避免多 EA 冲突） 经纪商要求   推荐低点差 ECN 经纪商（点差＜0.1-0.2） 新手推荐使用美分账户1000美分 或10000美分 注意事项 自动资金管理需手动开启，按账户资金比例自动计算手数。 多 EA 同时运行时，请修改魔术码避免订单冲突。 低延迟、低点差环境可提升策略执行效率。 郁金香与金融投资的关联 郁金香效应：源于 17 世纪荷兰的 "郁金香狂热"，是人类历史上首次有记载的金融泡沫，警示投资者避免非理性追高。 花期短暂：郁金香花期仅 1-2 周，象征金融市场中机会的短暂性
FREE
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Breakout bot
Giedrius Seirys
专家
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Shawrie
Kevin Kipkoech
程序库
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5
Vasiliy Sokolov
1 (1)
程序库
The MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo is a special version of the fully functional MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5 library. The demo version has no restrictions, however, unlike the fully functional version, it outputs data with a delay. The library provides access to the CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator sepa
FREE
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
专家
EA PRO Risk Panel — 适用于 MetaTrader 5 的交易与风险管理面板 致谢： 开发者：Sayed Ali Ordibehesht、AliReza Asefpour 简介 EA PRO Risk Panel 用于量化风险、在图表上预览订单，并以清晰控件执行市价单与挂单（含手数、止损、止盈）。本工具不提供信号，也不保证盈利。 功能 >> 市价单与挂单 按当前买/卖价执行买入/卖出。 通过可拖拽的入场线在图表上放置挂单。 下单时即可设置 SL/TP；所有价格遵循最小跳动和券商规则。 >> 分批止盈（TP1/TP2/TP3） 三行 TP，各行独立百分比；Total% 为已启用行的机械求和。 触发后（HIT/DONE）该行锁定并更新样式；状态按订单票据保存（支持对冲）。 可选“TP1 保本”：TP1 触发后将 SL（含点差）一次性移到保本。 >> 图表预览与标注 Entry/SL/TP 线是挂单几何结构的唯一依据。 TP 框显示价格与百分比，并清晰标示 HIT/DONE。 首次拖动的吸附行为固定；面板阻止点击穿透到底层图表。 >> 风险、手数与保证金 风险
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
专家
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
程序库
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
程序库
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
程序库
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
FridayGoldRush
Lukas Matthias Wimmer
1 (1)
专家
TrendRushEA – Automated Expert Advisor for XAUUSD with Optional USD Strength Filter Short Description (EN): TrendRushEA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) in strong bullish trends. It combines long-term trend confirmation with an optional USD strength filter based on EURUSD. The EA features dynamic risk management (1%–2% of account size), ATR-based SL/TP calculation, and a weekend-close function for trade protection. Detailed Descri
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
程序库
Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
实用工具
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Boom 500 Players - Professional Expert Advisor Overview Boom 500 Players is a specialized Expert Advisor (EA) optimized for trading the Boom 500 Index synthetic pair on the Deriv platform. This automated system has been designed with a high-frequency trading strategy that capitalizes on the unique characteristics of synthetic volatility indices. Backtesting Results Extensive backtesting conducted from January 2024 to November 2025 demonstrates exceptional performance: Total Return: $691.40 (+6
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
专家
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
实用工具
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
专家
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
专家
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Chart Navigator Pro
ELITE FOREX TRADERS LLC
实用工具
Introducing the   Elite Chart Navigator   — your ultimate MetaTrader 5 Expert Advisor designed to revolutionize multi-symbol trading with seamless chart navigation and superior usability. Product Overview The   Elite Chart Navigator EA   is a sophisticated trading utility enabling rapid switching between multiple trading pairs through an intuitive on-chart button interface. Built for professional traders managing numerous instruments, this EA dramatically improves workflow efficiency, ensuring
FREE
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
专家
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
指标
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
KP Trade Panel
Supol Polkun
程序库
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Void AI
Nestor Alejandro Chiariello
专家
各位交易員們，我設計這款工具時，嚴格遵循了實際效果。它基於我之前的幾項策略，並根據外匯市場進行了調整，因此它採用了機器學習的人工智慧技術。也就是說，AI 會讀取參數，並將其應用於我的策略，然後進行學習，從而提高入場品質。它還設有一個節點，方便您恢復部位。您會發現的另一個創新之處在於，所有資料都將以虛擬方式封裝，也就是說，不會有任何資料發送到伺服器，例如停損和止盈等，這將非常人性化。 其中兩個主要功能是我設計了 extractFeatures 和 trainModel 函數，這兩個函數將負責設計 K 線圖、解構滑點並學習其如何移動以適應價差。 需要注意的是，我的策略開發是我多年來作為專業交易員累積的經驗，並添加了 AI 的自適應功能，以優化性能並使其更加完善。 需要特別注意的是，這是一款真正的剝頭皮交易軟體，利潤真實，並設有止盈和停損控制。 這樣您的資金就能得到保護。 您無需具備交易經驗，我的工具專為初學者和專家設計，只需點擊兩下即可安裝，因為它能像專業交易員一樣工作。 購買我的產品後，請聯絡我以取得最佳配置，您也可以在這裡查看我的其他產品 MQL5。 這款人工智慧主要針
Niguru Automatic Trailing for MT5
Nino Guevara Ruwano
程序库
NATS (Niguru Automatic Trailing Stop) will help you achieve more profits, by setting the trailing stop automatically. Pair this NATS application with EA, or can also be used as a complement to manual trading. A trailing stop is a powerful tool in trading that combines risk management and profit optimization.  A trailing stop is a type of market order that sets a stop-loss at a percentage below the market price of an asset, rather than a fixed number. It dynamically adjusts as the asset’s pric
FREE
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
TradingTime
Mikita Kurnevich
专家
TradingTime: Intelligent solution for inter-session trading In the dynamic world of Forex, where every minute can become decisive, a new generation algorithm - TradingTime - is presented. This Expert Advisor does not just automate trading, but rethinks the approach to working at the intersection of key market sessions, combining analytical accuracy and adaptability. Strategy based on the rhythm of the market TradingTime is based on in-depth analysis of transitional periods between trading sessio
AI News Strike EA
Mikoto Hamazono
5 (1)
专家
它与传统的新闻交易EA有何不同？ 大多数EA只会在预定时间点做出反应，然后“猜测”市场会如何走。AI News Strike EA 不一样。在数据公布前的几分钟，它会实时检索并分析来自100+国家的市场情绪。不仅更快，而且更智能。 由创新的实时网页搜索AI驱动 首发福利 凡购买者即可获赠 Japan AI Exo Scalp EA 的 1个免费授权 （当前价格 $999）。 产品简介： 先进的LLM驱动剥头皮EA（基于日本金融工程的短线交易架构）。 适用对象： ANS 购买者（每位买家限1个授权；不可转让） 领取方式： 私信发送你在 MQL5 个人主页 “Payments” 历史的截图 *活动可能随时结束，恕不另行通知。 通过融合 GDELT 大数据 × Perplexity Sonar‑Pro，它在发布前读取市场心理，力争捕捉突发行情的第一波动作。 *截至2025年10月，这是少数 集成 Perplexity Sonar‑Pro 实时网页搜索 的开创性新闻交易EA。 为经济指标突发行情 × 实时网页搜索AI量身打造 AI News Strike EA v1.0 用实时网页搜索AI狙
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
程序库
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
该产品的买家也购买
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
程序库
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
程序库
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
程序库
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Close All Orders No1
Jie Tang
程序库
快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
Burst Executor D38G
Li Guo Yin
程序库
【黄金智能交易EA｜风控稳守，盈利突围】 专为黄金波动特性定制的智能交易EA，以硬核交易系统为核心，每笔下单均源自量化模型对行情趋势、支撑压力的精准研判，杜绝主观干扰，让交易决策更客观高效。 搭载多维风控体系，动态止损止盈+仓位智能调控双保险，严格锁定单笔风险阈值，即便面对黄金跳空、黑天鹅行情，也能有效规避大幅回撤，守护本金安全。 更具备浮盈加仓智能算法，趋势明朗时自动放大盈利头寸，让利润在顺势中滚动增长，既不浪费单边行情红利，又通过阶梯式加仓策略平衡风险与收益，实现“风控打底，盈利上不封顶”的交易闭环！ 本款EA历经38次修改与测试，每一次升级都境加了EA的稳定盈利能力，才最终确定此为终极版本发布。 本款EA目前只针对现货黄金 交易的长期回测和实盘验证，按照下图设置实现长期的稳定 盈利。如果需要交易期它品种，请根据实际情况更改设置。 本EA为阶梯定价，每卖出10份价格增加10%
Gold EA Scalper buylimit CN
Chan Zhen Nam
程序库
本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。 在设定区间内自动补单交易 EA 仅在 预先设定的价格区间内运行 。 当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。 您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。 示例： 最大订单数（Max Orders）：8 当前持仓订单：2 单 挂单 Buy Limit：6 单 在这种情况下，EA 不会继续下新单。 只有当订单 平仓、成交 、 取消 后，EA 才会 自动补单 ，持续捕捉 震荡行情 中的利润。 注意： Buy Limit 订单 只会挂在当前市场价格的下方 。 产品参数说明 Trade Symbol ： 交易品种  XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等... 区间设置 Zone Low ：区间下边界 Zone High ：区间上边界 说明： 例如，您将黄金的交易区间设定为： Zone Low ：4420 Zone High ：4455 EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。 当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。 当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。 订单设置 Pr
EA Scalper sell limit
Chan Zhen Nam
程序库
本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。 在设定区间内自动补单交易 EA 仅在 预先设定的价格区间内运行 。 当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。 您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。 示例： 最大订单数（Max Orders）：8 当前持仓订单：2 单 挂单 Sell Limit：6 单 在这种情况下，EA 不会继续下新单。 只有当订单 平仓、成交 、 取消 后，EA 才会 自动补单 ，持续捕捉 震荡行情 中的利润。 注意： Sell Limit   订单 只会挂在当前市场价格的上方 。 产品参数说明 Trade Symbol ： 交易品种  XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等... 区间设置 Zone Low ：区间下边界 Zone High ：区间上边界 说明： 例如，您将BTCUSD的交易区间设定为： Zone Low ： 92000 Zone High ： 94500 EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。 当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。 当价格回到区间内，EA 会自动恢
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
程序库
该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价订单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 租赁加密货币图表是可选的，除非您的 MT5 上没有币安图表。 对于脚本演示：单击此处 如果您想与交易面板进行交易，您可能对此产品感兴趣 该产品是加密图表的插件 该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价订单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 租赁加密货币图表是可选的，除非您的 MT5 上没有币安图表。 对于脚本演示： 单击此处 如果您想与交易面板进行交易， 您可能对
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
程序库
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
程序库
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
程序库
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
程序库
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
程序库
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
程序库
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
程序库
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
程序库
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Gold plucking machine
Yan Li Wu
程序库
Gold plucking machine   Gold plucking machine   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier     
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
程序库
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
程序库
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
程序库
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
程序库
1. 这是什么 MT5系统自带的优化结果非常少，有时候我们需要研究更多的结果，这个库可以让你在回测优化时可以输出更多的结果。也支持在单次回测时打印更多的策略结果。 2. 产品特色 优化的输出的结果非常多。 可以自定义CustomMax。 输出结果在Common文件夹。 根据EA名称自动命名，且同一个EA多次回测会自动更新名称，不会覆盖上一次的结果。 函数非常简单，你一眼就可以看懂。 #import "More BackTest Results.ex5" // Libraries Folder, Download from the market. //---Set CustomMax void iSetCustomMax( string mode); //---Display multiple strategy results when backtesting alone (not opt). void iOnDeinit(); //--- void iOnTesterInit(); double iOnTester(); void iOnTesterPass( string lang
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
程序库
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
程序库
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
EA Toolkit
Esteban Thevenon
程序库
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
程序库
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
程序库
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
程序库
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
程序库
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
程序库
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
程序库
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
作者的更多信息
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
Imbalance DOM Pro：通过订单簿不平衡提升您的交易 您在MT5上有订单簿的访问权限吗？想将您的交易提升到一个新水平吗？ 如果您是依靠订单流来做决策的交易员，Imbalance DOM Pro可以改变您的分析方式。专为短线交易员和剖析订单流的交易员设计，它能识别订单簿中的不平衡，揭示出宝贵的机会，让您能够快速精确地进行交易。 抓住小幅价格波动中的机会 Imbalance DOM Pro是那些希望捕捉细微价格波动的交易员的理想工具。凭借先进的计算，指标能解读订单簿中的不平衡，为快速的进出提供重要的见解。 重要提示：请确认MT5上是否提供订单簿的访问权限 在使用Imbalance DOM Pro之前，请确保您的经纪商提供MT5上的订单簿访问权限。该指标依赖这些实时数据，因为MT5不存储订单簿的历史数据。因此，Imbalance DOM Pro只能实时工作，提供市场上买卖订单的即时解读。 Imbalance DOM Pro的优势 通过特定颜色进行订单簿的高级分析 Imbalance DOM Pro通过颜色编码简化了订单流的解读： 绿色： 买单。
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Tape Hunter – 您在MT5上的努力与结果雷达 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。 ️ 这为何重要？ 并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别： 真正的激进行为和陷阱所在 市场是否被吸收或持续推动 主导成交量与价格方向的一致性 使用 Tape Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。 相关指标 – 提升您的流动性分析 为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标： Big Player Range 映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Tape Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。 ️ Imbalance DOM Pro 读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Tape Hunter 共同使用，
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
提升您的分析水平，使用 Weis Wave Box ！ 如果您追求 交易的精准与清晰 ， Weis Wave Box 是您的理想工具。此 高级成交量波动指标 清晰展现市场中努力与结果的动态，对于使用流量和成交量阅读的交易者至关重要。 主要功能： 可自定义的成交量波 — 按ticks调整以匹配您的策略。 可调节的历史数据 — 更精准地分析特定时间段。 真实成交量与Ticks — 了解市场的真实影响。 能量可视盒 — 看到市场在哪些地方付出了更多努力但价格位移较少。 ️ 5种摆动形式 — 根据totalVol、length、width、barDVol和lengthDVol自定义。 实际优势： 成交量逻辑的视觉清晰度 识别买方或卖方力量的主导地位 潜在反转或持续趋势的视觉信号 相关指标 Big Player Range — 识别机构活动区，预测回调概率。 Imbalance DOM Pro — 通过DOM阅读不平衡，预测价格压力。 Times and Sales Pro — 实时读取主动买卖订单，识别市场隐藏意图。 SwingVol
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
指标
VWAP FanMaster：精准掌握回调策略！ VWAP FanMaster 是专为追求 精准入场点 和 高效回调交易 的交易者打造的终极指标。 它结合了 VWAP（加权平均成交价） 与 斐波那契扇形线 ，清晰标绘出市场中的重要价格区域。 主要特点 简单而强大 ：只需移动垂直线，指标将自动绘制 VWAP 和 斐波那契扇形线 。 智能交易策略 ：等待价格回到绘制的区域，以捕捉 完美回调 的支撑和阻力点。 高级可视化工具 ：快速识别 价格共振区域 ，做出果断的交易决策。 为什么选择 VWAP FanMaster？ 易于使用 ，适合新手和资深交易者。 提升交易精度 ，通过结合两种强大的分析工具。 改善风险管理 ，提供清晰一致的价格预测。 优化您的交易策略，用 VWAP FanMaster 轻松掌控市场！
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Footprint Hunter – 您在MT4上的努力与结果雷达 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。 ️ 这为何重要？ 并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别： 真正的激进行为和陷阱所在 市场是否被吸收或持续推动 主导成交量与价格方向的一致性 使用 Footprint Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。 相关指标 – 提升您的流动性分析 为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标： Big Player Range 映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Footprint Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。 ️ Imbalance DOM Pro 读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Fo
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Book Data Binance! 你是否曾想过能够访问你最喜欢的加密货币的订单簿，获取价格、交易量和不平衡分析的详细信息，即使你的交易所不提供DOM访问？ 有了Book Data Binance，这一切都成为现实！这个MQL5脚本专为寻求深入了解市场动态的加密货币交易者开发。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何可用加密货币的订单簿。 来自全球领先交易所之一的Binance的实时数据更新。 精确的订单不平衡分析，帮助你识别和预测价格走势。 与 Imbalance DOM Crypto 指标 的集成，将你的市场分析提升到新的水平。 为什么选择Book Data Binance？ 这是希望了解每个价格水平上买卖方行为的完美补充！有了这个脚本，你将获得深入的见解，并在其他交易者中获得竞争优势。 不要错过这个机会！通过Book Data Binance解锁市场的力量，领先于加密货币革命！ 安装和配置说明： 安装脚本： 将Book Data Binance代码保存到你的MetaTrader 5 (MT5)的Scripts文件夹中。 在MT5中
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Volume Flow Binance! 您是否曾想过能够访问您最喜欢的加密货币的 times and trades 数据，了解交易量流动和价格波动分析，即使您的经纪商不提供完整的交易历史记录？ 有了 Volume Flow Binance ，这一切现在变为现实！这个 MQL5 脚本是为寻求实时市场动态详细视图的加密货币交易者而设计的。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何加密货币的 times and trades 数据。 从全球领先的交易所 Binance 实时更新数据。 精确的交易量流动分析，让您能够识别并预测价格走势。 与 Times and Sales Crypto 指标 集成，将您的市场分析提升到一个新水平。 为什么选择 Volume Flow Binance？ 这是那些希望通过观察每笔交易来实时了解买卖行为的完美工具！通过这个脚本，您将获得深入的见解，并在其他交易者面前获得竞争优势。 不要错过这个机会！ 通过 Volume Flow Binance 解锁市场的力量，在加密货币革命中保持领先一步！ 安装和设置说明： 脚本安装
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 Cumulative Volume Bands for MT5 ! 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ATR Projection指标在技术分析中脱颖而出，旨在提供有关金融市场潜在价格移动极限的准确见解。其灵活的方法允许用户直观地定制分析指标，以适应每个交易资产的特定需求。 可定制的运行方式： 默认情况下，ATR Projection考虑最近100根蜡烛的平均值的30%。这种灵活性使用户能够根据其偏好和每个资产的独特特征调整指标，提供更个性化的分析。 选择30%和100根蜡烛背后的逻辑： 对百分比和蜡烛数量的慎重选择旨在捕捉最近过去的相关动向，提供更精确的预测。这种战略性方法突显了价格有显著概率移动的区域，为交易员提供更明智的视角。 ATR Projection的优势： 1. 可定制的技术准确性：用户可以根据每个交易资产的特定条件自由定制指标。 2. 专注于高概率：通过仅关注最近100根蜡烛的平均值的30%，ATR Projection将注意力集中在可能性较高的移动上，优化了明智的决策制定。 3. 适应交易资产：该指标的灵活性允许适应不同的资产，提供根据每种金融工具的独特特征定制的分析。 此外，值得注意的是，ATR Projection对于创建交易机器人非常友好，使用
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Long & Short 指标 - Pro 版：解锁无限市场分析潜力！ 适用于任何资产的无限制 Long & Short 指标的 Pro 版允许您在任何金融资产上使用，无需再受限 - 将同一指标应用于您所有的首选资产！ 无任何限制 享受指标的所有功能，不受任何限制。Pro 版提供完整且无限制的体验，确保您能够最大化每一个市场机会。 Pro 版特点 无限访问 ：在所有金融资产上使用指标，探索其全部潜力。 高级精确度 ：受益于详细的分析和清晰的信号，以做出明智且安全的决策。 完全灵活 ：根据您的具体交易需求调整指标，无论是资产还是策略。 接收关键机会的提醒 启用提醒，密切监控重要水平，确保您始终领先于市场机会。 EA 构建的缓冲区参数 构建 Expert Advisors (EAs) 时，请使用以下缓冲区： 缓冲区符号 1 = 0 缓冲区符号 2 = 2 为什么选择 Pro 版？ 完全自由 ：将指标应用于任何资产，无限制使用。 完整体验 ：享受所有功能和详细分析。 全面分析 ：适合那些希望在各种市场中最大化其潜力的交易者。 立
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
AI Channel | MT5智能指标，人工智能价格通道分析 AI Channel：利用人工智能引领技术分析新时代 AI Channel 是一款强大的工具，采用 人工智能 技术，专注于金融市场的 价格通道 分析。本章节将介绍这款革命性指标如何帮助投资者和交易员做出更有策略、更明智的决策。让我们开始吧！ 什么是 AI Channel 指标？ AI Channel 是基于先进的人工智能算法开发的指标。它利用金融资产的历史价格数据，识别并绘制交易通道，突出图表中重要的支撑位和阻力位。 基于此分析，该指标提供有关可能的市场进出点的宝贵见解。 ️ AI Channel 如何工作？ AI Channel 通过运用 人工智能 分析价格通道，研究资产的趋势、形态和历史价格走势。该指标动态适应市场变化，适用于不同时间周期和各种金融工具。 它识别通道的 上限 和 下限 ，为交易者提供清晰的趋势反转或延续的潜在信号。 主要功能与优势： 精准识别价格通道，帮助把握趋势方向和力度。 实时提醒，当资产接近通道边界时快速反应。 自动分析价格通道，提升交易效
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
介绍一下Didi指数成交量（Didi Index Volume），这是由巴西交易员Odir Aguiar开发的一种技术分析指标，以其先进而强大的方法在金融市场中发现机会而脱颖而出。Didi指数成交量在各种平台上提供，已成为追求精确见解和有价值信息的交易员们的重要工具。 该指标将著名的Didi指数与智能使用的交易量结合起来。这种组合可以更深入地分析价格行为和交易量之间的相互作用，提供了独特的资产运动视角。 通过复杂的算法和加权平均计算，Didi指数成交量可以根据交易量提前预测价格变动。这一特点对于识别新兴趋势、市场反转和适时的入场和出场点非常重要。 使用Didi指数成交量，您可以获得客观可靠的信息，帮助避免草率决策，提高准确解读市场的能力。该指标具有直观且可自定义的界面，适应个人偏好，提供高度个性化的交易体验。 立即尝试Didi指数成交量，发现为什么如此多的交易员信任这个工具，在金融市场中获得竞争优势。扩展您的可能性，推动您的交易业绩，这是一款为最苛刻的交易员需求而设计的智能解决方案。 使用提示： - 始终关注MA Slow（红色）的趋势。当MA Slow下降时，价格有可能上
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
"Timechannel"似乎是一款强大而多功能的技术分析工具，专为希望深入了解多个时间段内价格波动并做出更准确决策的交易员而设计。您提到的主要功能和好处都非常引人注目，对于渴望在金融市场上最大化潜力的严肃交易员可能非常有价值。以下是一些关键要点： 1. **高级多时间段分析**：同时分析不同时间段内的价格波动的能力对于获取全面的市场洞察至关重要。这有助于识别长期趋势、短期机会和理想的入场/出场点。 2. **可定制的价格通道**：用户可以调整指标的参数，根据其偏好和交易策略自定义价格通道。这包括设置通道宽度、颜色和样式。 3. **自动趋势检测**：Timechannel配备了先进的算法，可以自动检测不同时间段内的趋势。这使交易员能够轻松识别上升趋势、下降趋势和盘整。 工作原理： 1. **资产选择**：交易员选择他们想要使用Timechannel进行分析的资产。 2. **时间框架配置**：配置多时间段分析的所需时间框架。这可以包括每日、每小时和分钟图表等。 3. **参数定制**：交易员可以根据自己的偏好自定义指标参数，如通道宽度、颜色和样式。 4. **趋势分析
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
MasterOBV：精准掌握市场趋势！ MasterOBV 是一个 技术分析指标 ，结合了 成交量 、 正相关性 和 移动平均线（MA） ，以提高在金融市场中识别趋势的能力。 主要功能： 智能成交量： 分析交易量，以识别趋势强度的显著变化。 正相关性： 包括相关资产，以获得更广泛和准确的视角，基于对价格的位移潜力强化。 视觉通道： 利用视觉通道清晰准确地评估趋势的延续和反转潜力，提供直观的视觉分析。 平滑移动平均线： MA 平滑价格波动，使得识别主要趋势方向更加容易。 为什么选择 MasterOBV？ 决策信心： 集成多个因素，帮助您自信地做出进出市场的决策。 全面分析： 不仅考虑价格，还考虑成交量、资产相关性和视觉通道，提供市场的完整视角。 价格位移潜力： 使用在同一方向移动的相关对，增强价格位移机会，最大化交易的影响力。 点击这里访问无限版
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
VolaMetrics VSA | 技术分析中的强大助手 VolaMetrics VSA 是一种技术分析指标，结合了 Volume Spread Analysis (VSA) 方法论和详细的 交易量分析 。旨在 识别 和 跟踪重大价格变动 ，VolaMetrics VSA 利用 交易量 和 价格差 的互动，提供有价值的洞察，帮助做出交易决策。 Volume Spread Analysis (VSA) 的基础 Volume Spread Analysis (VSA) 是一种在技术分析中受到尊敬的方法，专注于理解 交易量 、 价格差（spread） 和 价格收盘 在特定时间段内的关系。VSA 基于这样一个理念，即最有信息的操盘手（ 聪明的钱 ）影响价格变动，通过识别 积累或分配信号 ，可以预测价格的重要变化。 VolaMetrics VSA 的工作原理 ️ VolaMetrics VSA 自动化了传统的 VSA 分析，提供了一个可靠的工具来 检测潜在的反转信号 或 趋势延续信号 。它分析 交易量 和 价格差 在多个周期中的表现，寻找可能指示重大机构活动的模式。 交易量分析
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
总览 SwingVolumePro 是一个先进且多功能的指标，设计用于广泛的金融资产，并支持不同的交易风格。基于严格的成交量和价格分析开发，它提供清晰且准确的信号，使各级交易者能够根据高质量的数据做出明智的决策。 SwingVolumePro.PDF 主要特点 多功能性: SwingVolumePro 可应用于各种资产，包括股票、外汇、加密货币等。它适用于不同的交易策略，从剥头皮到长期持有。 准确且可靠的信号: SwingVolumePro 侧重于提供高精度信号，采用复杂的技术识别价格吸收模式和市场攻击。这些信号以清晰的方式呈现，便于快速且有效的决策。 先进的成交量和价格分析: 该指标通过详细分析成交量与价格之间的互动，检测出努力与结果之间的差异，提示潜在的市场动向。 易于解释: 借助直观且友好的界面，SwingVolumePro 生成的信号易于理解，即使是经验较少的交易者也能轻松掌握。使用箭头来指示努力与结果的关系，使信息的读取更加直接。 与EA（智能交易系统）兼容 SwingVolumePro 设计时提供了技术支持，便于创建智能交易系统
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD SmoothFlow Pro - 适用于任何资产的无限量分析！ CVD SmoothFlow Pro 是寻求精确和无限量分析的交易者的终极解决方案。该专业版利用累计成交量 delta (CVD) 并结合高级噪声过滤，为交易任何金融资产提供所需的灵活性和精确度。 CVD SmoothFlow Pro 提供了什么？ 清晰分析 ：过滤市场噪声，突显任何金融资产中的重要成交量变动。 ️ 精确计算 ：监测买卖差异，提供外汇、指数、加密货币等资产的成交量行为的详细视图。 直观界面 ：提供易于理解和高效的分析，数据呈现清晰明了。 趋势识别 ：更自信地识别市场趋势，帮助做出明智决策。 实际应用： 实时监测任何资产中买卖双方的平衡。 基于成交量识别趋势反转。 精确过滤，关注外汇、指数、加密货币等资产中的重要变动。 无限制的专业版！ 专业版提供无限制的所有功能访问权限，让您能够对任何金融资产进行详细和无限量的分析。
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ZigWave Oscillator: 提升您的交易，运用振荡器和ZigZag！ ZigWave Oscillator 是为寻求精准和清晰金融市场分析的交易者量身定制的完美工具。此指标将振荡器的强大功能与ZigZag的视觉简洁性结合起来，帮助您快速高效地识别最佳买卖机会。 为什么选择 ZigWave Oscillator？ 精准的振荡器分析 : 集成 RSI、Williams %R 或 CCI，以捕捉市场关键动向。 动态 ZigZag 和精细调整 : ZigZag 的波动在振荡器的超买和超卖区域进行精细调整，清晰地突出反转点。 全面自定义 ️: 根据您的策略调整振荡器和 ZigZag 的设置。 直观且易于使用的设计 ZigWave Oscillator 具有优雅且可自定义的视觉布局，使市场信号易于读取，让您专注于真正重要的事情：您的交易。 适用于所有资产的多功能性 无论是股票、外汇、指数还是加密货币，ZigWave Oscillator 在任何资产和所有时间框架中都能有效运作。
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Times and Sales Pro: 利用交易流不平衡提升您的交易表现 抓住细微的价格波动机会 Times and Sales Pro 是专为通过 Times and Trades 操作订单流的分析师打造的重要工具。它非常适合剥头皮交易者，专为那些希望以高精度捕捉细微价格波动的用户设计。通过先进的计算，该指标能够识别交易中的不平衡，为快速进出场提供宝贵的信号。 重要提示：MT5 中 Times and Trades 数据的可用性 在使用 Times and Sales Pro 之前，请确保您的经纪商提供 Times and Trades 数据访问权限。该指标依赖这些数据来进行实时精确计算，因为 MT5 不会存储历史交易记录。因此，该指标只能实时工作，提供对市场已执行交易的即时分析。 Times and Sales Pro 的优势 清晰颜色显示的高级交易流分析 Times and Sales Pro 通过特定的颜色代码简化了交易不平衡的可视化： 绿色: 代表买单。 红色: 代表卖单。 金色: 表示买单和卖单之间的不平衡。 这些颜色使得交易流的读取快速
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD Divergence —— 专业级订单流与背离分析 CVD Divergence 是一款技术指标，用于检测价格与累计成交量差（Cumulative Delta Volume，CVD）之间的可靠背离。它能够精准识别真实订单流未能确认价格走势的时刻，从而揭示潜在的反转、动能枯竭以及机构操控行为。 该指标结合了主动成交量分析与价格结构解析，提供清晰、客观且提前的交易信号。 指标功能 CVD Divergence 使用累计成交量差来比较订单流方向与价格方向。当二者出现显著偏离时，指标会在图表上标记并指出背离方向。 它可以检测： 看涨背离（CVD 上升而价格下跌） 看跌背离（CVD 下降而价格上涨） 多空力量枯竭 由机构失衡造成的假突破或假下跌 价格可能被人为压制或推高的市场环境 为什么 Cumulative Delta Volume 如此强大 CVD 反映了市场参与者的真实意图。典型场景包括： 价格上涨但 CVD 下跌，意味着尽管表面看涨，但机构在主动卖出 价格下跌但 CVD 上升，显示资金在暗中吸筹，真实需求增加 价格与 CVD 大幅背离通常领先于反转或假突破 价格图形可能具有迷惑性
筛选:
无评论
回复评论