ASA Gold Break – 基于 H1 周期黄金 (XAUUSD) 突破策略的 EA



概述

ASA Gold Break 是一款专为黄金 (XAUUSD) 价格走势特性打造的突破顺势交易专家特工（EA）。它通过在滚动的 H1 最高价/最低价区间外放置 Buy Stop（买入限价停损）/ Sell Stop（卖出限价停损）挂单进行交易。该系统只有在价格真正突破并确认新水平时才会入场，不进行方向预测。

本系统的设计旨在解决传统突破 EA 的核心痛点：大多数亏损源于在清淡、低波动时段遭遇的虚假突破。ASA Gold Break 直接通过基于 ATR 的动量过滤器和可配置的时间过滤器来解决这一问题，而不仅仅依赖于回溯周期的长度。

这是一款“设置后只需监控”的 EA：在根据您的经纪商交易品种和小数位数进行初始配置后，它会自动管理入场、保本、移动止损、周末风险敞口以及账户级别的净值回撤熔断。

运行原理

区间检测 — 在每个新的 H1 K线形成时，EA 会根据多头（买入）和空头（卖出）各自独立的回溯周期读取最高价和最低价（两者的回溯周期不必相同，以便您可以更激进地过滤某一个方向）。 挂单放置 — 在滚动最高价上方设置一个微小的缓冲区放置 Buy Stop，在滚动最低价下方设置缓冲区放置 Sell Stop。如果挂单在配置的 K线数量内未被触发，则会自动过期删除。 虚假突破过滤 — 在放置挂单之前，EA 会对比 ATR（默认：H1 周期，14 周期）与止损距离。如果相对于止损而言波动性过小，则该突破被视为低置信度并会被跳过。 时间过滤器 — 可选择阻止特定 GMT 小时（例如流动性极低的伦敦开盘前时段）建立新仓位，并在非夏令时（冬季）期间自动实现 +1 小时移位，因此您无需每年手动调整两次时间列表。 交易管理 — 订单触发持仓后，每笔交易都将通过保本获利（Breakeven）和两阶段移动止损进行管理（在获得较大盈利里程碑后，将启动更紧密的追踪止损）。 保护层 — 包含周五平仓、周日开盘封锁以及账户净值回撤杀手开关（如果自净值高峰以来的回撤超过您的设定阈值，将强制平仓所有订单并暂停新交易）。 可选的金字塔式加仓（加码） — 一旦初始仓位获得足够的利润，EA 可以在相同方向添加一个较小手数的加仓，并可选择让整个持仓块共享一个“同时砍仓”的联合止损。

核心功能

✅ 专为黄金打造 — 自动检测 2 位数与 3 位数的小数报价经纪商，并自动缩放所有基于点数（Points）的输入；更换经纪商时无需手动转换。

— 自动检测 2 位数与 3 位数的小数报价经纪商，并自动缩放所有基于点数（Points）的输入；更换经纪商时无需手动转换。 ✅ 虚假突破（ATR）过滤器 — 过滤掉低置信度的突破，而不是在每次触碰价格水平时都进行交易。

— 过滤掉低置信度的突破，而不是在每次触碰价格水平时都进行交易。 ✅ 非对称买入/卖出回溯与止损 — 独立调整多空双向的设置，告别一刀切的传统配置。

— 独立调整多空双向的设置，告别一刀切的传统配置。 ✅ 带自动夏令时切换的时间过滤器 — 避开已知的低流动性时段，无需每季重新调整。

— 避开已知的低流动性时段，无需每季重新调整。 ✅ 保本 + 两阶段移动止损 — 早期保护利润，随后通过较宽的追踪距离让利润奔跑。

— 早期保护利润，随后通过较宽的追踪距离让利润奔跑。 ✅ ATR 自适应止损选项 — 可从固定的点数止损切换为随波动性自适应调整的止损。

— 可从固定的点数止损切换为随波动性自适应调整的止损。 ✅ 三种资金管理模式 — 固定手数、每笔交易风险百分比（% Risk）或基于余额步长（Lot-per-Balance-Step）计算手数。

— 固定手数、每笔交易风险百分比（% Risk）或基于余额步长（Lot-per-Balance-Step）计算手数。 ✅ 账户净值回撤熔断开关 — 如果回撤超过您的限制，自动全额平仓并暂停交易。

— 如果回撤超过您的限制，自动全额平仓并暂停交易。 ✅ 周末及周五收盘保护 — 不在低流动性的周末跳空风险中持有任何新头寸。

— 不在低流动性的周末跳空风险中持有任何新头寸。 ✅ 可选的金字塔加仓 — 让盈利的交易以跟随趋势的共享止损继续扩大战果。

— 让盈利的交易以跟随趋势的共享止损继续扩大战果。 ✅ 冷却重置与最小重新入场距离 — 防止在震荡行情的止损后，立即在同一水平重新触发挂单入场。

推荐设置

设置项 推荐配置 交易品种 XAUUSD (黄金) 基础周期 H1（图表周期不影响，EA 内部逻辑固定在 H1 K线上运行） 账户类型 推荐 ECN/Raw 或低点差账户（突破入场对点差极度敏感） 最低账户资金 请先在模拟盘测试；默认手数针对小账户（约 $1,000）进行了微调 — 请根据您的余额增加手数/风险输入 VPS 虚拟服务器 推荐使用 — 挂单会在每个新 K线生成时刷新 时间过滤器 请根据您的经纪商 GMT 偏差来设置阻止的小时，而非您的本地时间 — 在实盘上线前请核准经纪商服务器时间与 GMT 的差值

主要输入参数组