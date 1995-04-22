Asa Gold Break

ASA Gold Break – 基于 H1 周期黄金 (XAUUSD) 突破策略的 EA

概述

ASA Gold Break 是一款专为黄金 (XAUUSD) 价格走势特性打造的突破顺势交易专家特工（EA）。它通过在滚动的 H1 最高价/最低价区间外放置 Buy Stop（买入限价停损）/ Sell Stop（卖出限价停损）挂单进行交易。该系统只有在价格真正突破并确认新水平时才会入场，不进行方向预测。

本系统的设计旨在解决传统突破 EA 的核心痛点：大多数亏损源于在清淡、低波动时段遭遇的虚假突破。ASA Gold Break 直接通过基于 ATR 的动量过滤器和可配置的时间过滤器来解决这一问题，而不仅仅依赖于回溯周期的长度。

这是一款“设置后只需监控”的 EA：在根据您的经纪商交易品种和小数位数进行初始配置后，它会自动管理入场、保本、移动止损、周末风险敞口以及账户级别的净值回撤熔断。

运行原理

  1. 区间检测 — 在每个新的 H1 K线形成时，EA 会根据多头（买入）和空头（卖出）各自独立的回溯周期读取最高价和最低价（两者的回溯周期不必相同，以便您可以更激进地过滤某一个方向）。
  2. 挂单放置 — 在滚动最高价上方设置一个微小的缓冲区放置 Buy Stop，在滚动最低价下方设置缓冲区放置 Sell Stop。如果挂单在配置的 K线数量内未被触发，则会自动过期删除。
  3. 虚假突破过滤 — 在放置挂单之前，EA 会对比 ATR（默认：H1 周期，14 周期）与止损距离。如果相对于止损而言波动性过小，则该突破被视为低置信度并会被跳过。
  4. 时间过滤器 — 可选择阻止特定 GMT 小时（例如流动性极低的伦敦开盘前时段）建立新仓位，并在非夏令时（冬季）期间自动实现 +1 小时移位，因此您无需每年手动调整两次时间列表。
  5. 交易管理 — 订单触发持仓后，每笔交易都将通过保本获利（Breakeven）和两阶段移动止损进行管理（在获得较大盈利里程碑后，将启动更紧密的追踪止损）。
  6. 保护层 — 包含周五平仓、周日开盘封锁以及账户净值回撤杀手开关（如果自净值高峰以来的回撤超过您的设定阈值，将强制平仓所有订单并暂停新交易）。
  7. 可选的金字塔式加仓（加码） — 一旦初始仓位获得足够的利润，EA 可以在相同方向添加一个较小手数的加仓，并可选择让整个持仓块共享一个“同时砍仓”的联合止损。

核心功能

  • 专为黄金打造 — 自动检测 2 位数与 3 位数的小数报价经纪商，并自动缩放所有基于点数（Points）的输入；更换经纪商时无需手动转换。
  • 虚假突破（ATR）过滤器 — 过滤掉低置信度的突破，而不是在每次触碰价格水平时都进行交易。
  • 非对称买入/卖出回溯与止损 — 独立调整多空双向的设置，告别一刀切的传统配置。
  • 带自动夏令时切换的时间过滤器 — 避开已知的低流动性时段，无需每季重新调整。
  • 保本 + 两阶段移动止损 — 早期保护利润，随后通过较宽的追踪距离让利润奔跑。
  • ATR 自适应止损选项 — 可从固定的点数止损切换为随波动性自适应调整的止损。
  • 三种资金管理模式 — 固定手数、每笔交易风险百分比（% Risk）或基于余额步长（Lot-per-Balance-Step）计算手数。
  • 账户净值回撤熔断开关 — 如果回撤超过您的限制，自动全额平仓并暂停交易。
  • 周末及周五收盘保护 — 不在低流动性的周末跳空风险中持有任何新头寸。
  • 可选的金字塔加仓 — 让盈利的交易以跟随趋势的共享止损继续扩大战果。
  • 冷却重置与最小重新入场距离 — 防止在震荡行情的止损后，立即在同一水平重新触发挂单入场。

推荐设置

设置项 推荐配置
交易品种 XAUUSD (黄金)
基础周期 H1（图表周期不影响，EA 内部逻辑固定在 H1 K线上运行）
账户类型 推荐 ECN/Raw 或低点差账户（突破入场对点差极度敏感）
最低账户资金 请先在模拟盘测试；默认手数针对小账户（约 $1,000）进行了微调 — 请根据您的余额增加手数/风险输入
VPS 虚拟服务器 推荐使用 — 挂单会在每个新 K线生成时刷新
时间过滤器 请根据您的经纪商 GMT 偏差来设置阻止的小时，而非您的本地时间 — 在实盘上线前请核准经纪商服务器时间与 GMT 的差值

主要输入参数组

  • Money Management（资金管理） — 选择固定手数 / 风险百分比 / 按余额步长计算手数，并输入相应的数值。
  • Breakout / Range（突破 / 区间） — 独立的多空回溯 K线数、突破缓冲区、固定或 ATR 自适应止损、作为风险倍数的止盈、挂单过期时间以及冷却重置/最小距离。
  • False-Breakout Filter（虚假突破过滤器） — ATR 周期/时间帧以及用于验证突破的上下限阈值。
  • Hour Filter（时间过滤器） — 用逗号分隔的要阻止的 GMT 小时列表，以及自动夏令时（DST）开关。
  • Trade Management（交易管理） — 保本触发点/保本缓冲区，以及两阶段移动止损的启动点/追踪距离。
  • Protection（保护机制） — 周末关闭切换、周五平仓时间、最大账户净值回撤 % 以及最大同时持仓单数。
  • Pyramid（金字塔加仓 - 可选） — 触发加仓的利润点、最大加仓次数、加仓手数比例以及共享止损开关。
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专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Orderflow Footprint
Panthita Aichoi
4 (1)
指标
Asa Orderflow Footprint v3 — 产品说明书 概述 Asa Orderflow Footprint 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业级订单流脚印图（Footprint）指标。它可以在每个 K 线内部的每个价格水平上实时渲染 Bid/Ask（买设价/卖设价）量（或 Tick 计数）。该指标专为严肃的订单流交易者打造，远远超越了基础的脚印图功能，集成了 POC 迁移分析、一目了然的订单流仪表盘、堆叠不平衡检测、吸收标记以及未缓解的控制点（Naked POC）线条——所有这些功能均在主图窗口内呈现，无需占用副图窗口。 该指标针对黄金（XAUUSD）数据源进行了深度设计与测试。在提供主动攻击方（Aggressor）数据的行情源上，指标使用基于标志的 Tick 分类引擎来区分买方主导和卖方主导的交易活动；在不提供该数据的行情源上，则会自动平稳切换至纯粹的价格量能（Volume-by-Price）分析（参见注意事项）。 核心功能 脚印图表（每格显示 Bid | Ask） - 在每根 K 线内部的每个价格区间并排显示卖方量（Bid）和买方量（A
Asa VWAP
Panthita Aichoi
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ASA VWAP 是一款适用于 MetaTrader 5 的成交量加权平均价（VWAP）指标，支持七种重置周期：M15、M30、H1、H2、H4、Daily（日线）和 Weekly（周线）。与固定时段的 VWAP 工具 Free 不同，该指标允许交易者根据自己的交易风格选择最适合的重置间隔——从日内黄牛头皮炒作到多日波段分析均可适用。 计算采用标准 VWAP 公式： 典型价格 (TP) = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3 VWAP = 累积(TP x 成交量) / 累积(成交量) 该指标在 K 线更新时能够正确累积，并在每个新周期开始时干净利落地重置。 工作原理 对于日内周期（M15、M30、H1、H2、H4），重置基于 Unix 时间戳除法，确保在任何时间周期上都能准确检测时段。对于 Daily 和 Weekly 重置，该指标使用经时段调整的时间计算，以确保无论经纪商处于哪个时区，都能与真实的交易日开始时间保持一致。 核心特性 - 七种重置周期：M15、M30、H1、H2、H4、Daily、Weekly - 报价量（Tick Volume）和真实 inst
ASA Manual Grid Buy Sell with UI Free
Panthita Aichoi
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Asa Manual Grid Buy Sell with UI is made for Grid trading when orders are placed above and below a set price, creating a grid of orders at incrementally increasing and decreasing prices. Main Features Ability to set buy grid with 3 maximum orders. (200 in full version) Ability to set sell grid with 3 maximum orders. (200 in full version) Easy to use with simple interface. Have 2 mode of Take Profit and 1 for Stop Loss. Real time information for the current open positions and calculate averag
FREE
ASA Manual Grid Buy Sell with UI
Panthita Aichoi
实用工具
Asa Manual Grid Buy Sell with UI is made for Grid trading when orders are placed above and below a set price, creating a grid of orders at incrementally increasing and decreasing prices. Main Features Ability to set buy grid with 200 maximum orders. Ability to set sell grid with 200 maximum orders. Easy to use with simple interface. Have 2 mode of Take Profit and 1 for Stop Loss. Real time information for the current open positions and calculate average sum of order price. How to use STEP 1
ASA Advance Zigzag with Fibonacci
Panthita Aichoi
指标
The reason why many traders new to using the Fibonacci retracement tool find it hard to effectively use it is because they are having trouble identifying swing points that are significant enough to be considered. Main Features Show Fibonacci number with LL to HH in multitimeframe Show 23.6,38.2,50,61.8,78.6,88.6,100,112.8,127.2,141.4,161.8,200,224,261.8,314,361.8 and 423 of Fibonacci number Easy to use with simple interface. Real time information for the Fibonacci number . Settings Global Sett
CloseAll n Change TP SL All Orders
Panthita Aichoi
实用工具
Trade Manager Panel is an on-chart utility that helps you open, manage, and close trades with one click. It is designed for manual and semi-manual traders who want fast order execution and clear risk control directly from the chart. The lot size is calculated automatically from your account balance, your chosen risk percent, and the distance to your Stop Loss line. Position size and money value are computed using the broker tick value and tick size, so the calculation is correct on all symbols,
SMC Unmitigated Finding MT4
Panthita Aichoi
指标
1 of 10 for 69$ . Next Price is 89$ SMC Unmitigated Finding is a indicator for find unmitigated supply and demand in previous legs of price Settings Zigzag Settings ZZDepth - by Default is 12. ZZDeviation - by Default is 5. ZZBackStep - by Default is 3. Rectangle Settings SupportColor-  color for Support line.  ResistanceColor  -  color for Resistance line. Settings Num of Show -  Number of Support & Resistance Show.
CloseAll n Change TP SL All Orders in 1 Sec
Panthita Aichoi
实用工具
Close All and Change Take Profit and Stop Loss All Orders. Main Features     Ability to Close All Orders the Symbol you put this EA.     Ability to Change Take Profit to All Order.     Ability to Change Stop Loss to All Order.     Show Order count.     Show Average price with info and Horizontal Line.     Show lot open.     Show Price diff from average to price now     Show broken price with info and Horizontal Line.     Easy to use . How to use Close All (Symbol) PC : you can click on CloseAl
SMC Unmitigated Finding
Panthita Aichoi
指标
SMC Unmitigated Finding is a indicator for find unmitigated supply and demand in previous legs of price Settings Zigzag Settings ZZDepth - by Default is 12. ZZDeviation - by Default is 5. ZZBackStep - by Default is 3. Horizontal Line Settings SupportColor-  color for Support line.  ResistanceColor  -  color for Resistance line. Settings Num of Show -  Number of Support & Resistance Show.
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