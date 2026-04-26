LiquiditySweep Pro Market MT5

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LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3

版本 1.3 – 2026.04.26

LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。

核心策略
核心策略保持简单且高效：

检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡
通过K线收盘行为确认反转
应用可选的EMA趋势方向过滤
仅在选定的市场交易时段进行交易
通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位

此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。

核心交易逻辑
EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。

卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方
买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方

该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。

交易方向模式
EA 提供灵活的交易方向控制：

BOTH → 同时允许买入和卖出
ONLY_BUY → 仅允许买入
ONLY_SELL → 仅允许卖出
AUTO_TREND → 根据EMA趋势方向自动过滤交易

真实账户优化功能
为提升真实市场中的执行质量，EA 包含：

固定手数或风险百分比仓位管理
点差过滤器（Spread Filter）
ATR波动率过滤器
手动新闻过滤器
基于交易时段的控制
保本（Break-Even）
移动止损（Trailing Stop）
带有重试逻辑的安全订单执行
考虑经纪商最小止损距离的SL/TP计算
实时图表信息面板

风险管理
EA 支持两种仓位模式：

固定手数模式 → 手动控制仓位大小
风险百分比模式 → 基于止损动态计算仓位

点差过滤器
当点差超过设定值时，禁止交易。

ATR波动率过滤器
防止在低波动市场中进行交易。

手动新闻过滤器
可在重大新闻事件期间暂停交易，例如：

非农就业（NFP）
消费者物价指数（CPI）
美联储会议（FOMC）
利率决议

基于交易时段的交易
交易仅限于选定的市场时段：

亚洲
欧洲
美洲

每个时段可单独设置：

开始时间
结束时间
止损
止盈

仓位管理
Break-Even → 保护利润
Trailing Stop → 锁定收益

执行安全性
包括：

交易权限检查
保证金检查
订单执行重试机制
经纪商最小止损距离处理

信息面板（Dashboard）
实时显示：

交易模式
仓位模式
点差
ATR
趋势
EA状态

推荐使用方式
先在模拟账户进行测试
使用低点差经纪商
优化交易时段设置
避免高风险操作

重要说明
该EA在保留原有Liquidity Sweep逻辑的基础上，提升了执行质量与交易安全性，使其更适用于真实账户交易。

更新内容（修复版本）

版本 1.3 更新内容
版本 1.3 在不改变核心Liquidity Sweep交易逻辑的前提下，大幅提升了执行性能与安全性。

v1.3 新增内容
新增固定手数 / 风险百分比模式
新增点差过滤器
新增ATR波动率过滤器
新增手动新闻过滤器
新增保本功能（Break-Even）
新增移动止损（Trailing Stop）
优化基于交易时段的过滤机制
提升真实账户执行稳定性
新增订单执行重试机制
优化经纪商最小止损距离处理
新增实时图表信息面板
优化交易冷却时间与订单间隔控制

升级总结
本次更新不改变EA的核心入场逻辑。
策略依然基于流动性扫荡与反转确认，在近期高点和低点附近进行交易。

版本 1.3 主要提升了执行层、风险控制及市场环境过滤，使EA更适用于真实交易环境。


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
LiquiditySweep Pro EA
Qiyas Baghirov
5 (1)
专家
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 版本 1.3 – 2026.04.25 LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。 核心策略 核心策略保持简单且高效： 检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡 通过K线收盘行为确认反转 应用可选的EMA趋势方向过滤 仅在选定的市场交易时段进行交易 通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位 此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。 核心交易逻辑 EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。 卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方 买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方 该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。 交易方向模式 EA 提供灵活的
Market Evolution Tree
Qiyas Baghirov
指标
Market Evolution Tree is a non-repainting market structure indicator that transforms price action into an intelligent decision tree. Instead of generating random signals, it analyzes swing evolution, momentum, trend strength and multi-timeframe confirmation to identify high-probability BUY and SELL opportunities. The clean visual tree and built-in dashboard help traders understand market direction at a glance. Features Non-Repainting Signals BUY / SELL / EXIT Alerts Market Structure Tree Buy & S
FREE
Trend Finder Fractal PRO
Qiyas Baghirov
5 (1)
指标
Fractal Strategy Pro NR MTF – 用户使用指南 1. 什么是这个指标？ Fractal Strategy Pro NR MTF 是一款高级 MT4 指标，结合了趋势分析、分形逻辑、多时间框架（MTF）仪表盘、自动 Fibonacci，以及 Repaint / Non-Repaint 切换功能。 该指标可以显示： BUY / SELL 信号 M30 / H1 / H4 标记线 趋势线（Trendlines） 自动 Swing Fibonacci 水平 多时间框架趋势方向 2. 安装方法 打开 MetaTrader 4。 进入： File → Open Data Folder 打开文件夹： MQL4 → Indicators 将指标文件 ( Fractal_Strategy.ex4 ) 复制到该文件夹中。 重启 MT4 或刷新 Navigator 窗口。 从： Navigator → Indicators 将指标拖到图表上。 3. 基本使用方法 指标显示： 绿色/蓝色信号 = BUY 机会 红色信号 = SELL 机会 BUY Signal 当价格接近下方支撑/
Trend Lines Pro EA Sessions
Qiyas Baghirov
专家
TrendLines Pro EA v1.1 – 专业黄金突破剥头皮系统 TrendLines Pro EA   是一款专为黄金市场 ( XAUUSD ) 设计的高级算法交易系统。它能自动识别机构级的趋势线，并在市场流动性高峰时段执行高概率的突破交易。  1.1 版本有哪些新功能？ 与旧版本相比，v1.1 版本引入了关键的升级，以确保更好的性能和安全性： 验证保证金控制 (Validated Margin Control)：   新增安全层，在每笔交易前检查账户的可用保证金，防止过度杠杆，符合专业交易标准。 增强型 MQL4 架构：   针对最新的 MT4 版本进行了代码重构，确保极速执行并与经纪商服务器协议 100% 兼容。 改进的手数正规化：   优化的交易量计算逻辑，自动适应经纪商特定的最小/最大手数要求及步长。 优化交易时段过滤器：   更新了伦敦和纽约时段的逻辑，以更好地应对市场波动并避开低流动性间隙。 精准价格处理：   升级了黄金的小数位数 (Digits) 处理能力，确保止损 (SL) 和止盈 (TP) 订单的放置极其精确。 核心策略逻辑 该 EA 实时分析价格行为，
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro
Qiyas Baghirov
指标
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
SMC Reversing
Qiyas Baghirov
专家
SMC Reversing v1.4 概述 (Overview) SMC Reversing 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC）、流动性扫盘（liquidity sweep）检测以及反转交易逻辑开发的专家顾问（Expert Advisor）。 该 EA 通过监控近期的高点和低点来识别可能的止损扫盘（stop-hunt）行为。当价格突破流动性水平并重新收回至区间内时，系统会识别为潜在的反转机会并自动执行交易。 1.4 版本主要专注于执行稳定性、风险控制、经纪商兼容性以及针对真实市场环境的优化过滤系统。 版本 1.4 的改进内容 与 предыдущ版本相比，本次更新改进了多个重要方面： 在高点差条件下提供更好的控制 在低波动市场中改进过滤机制 为重要市场事件提供手动新闻过滤选项 提升订单执行的安全性 优化对经纪商止损距离（stop level）的处理 新增交易时段控制功能 提升对不同经纪商条件的兼容性 核心交易策略保持不变，但执行和过滤系统得到了优化。 核心交易逻辑 (Core Trading Logic) 该 EA 使用以下交易模型： 基于历史高点和低点识
FVG iFVG Smart Zones
Qiyas Baghirov
指标
FVG iFVG Smart Zones 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，用于在图表上自动识别并显示 Fair Value Gap（FVG）和 Inverse Fair Value Gap（iFVG）区域。 该指标基于市场结构和价格失衡自动识别多头与空头失衡区域，并以清晰、专业的智能矩形区域实时显示在图表上，同时支持标签显示，提升图表分析体验。 主要功能： • 自动检测多头与空头 FVG 区域 • 可选显示 iFVG（已回补失衡）区域 • 支持收盘价或影线的智能 Mitigation 逻辑 • 支持区域向右延伸 • 轻量化与优化结构 • 专业清晰的图表视觉效果 • 完全可自定义颜色与参数 • 适用于剥头皮、日内交易及 Smart Money 交易策略 主要参数： • Lookback Bars — 用于检测区域的历史K线数量 • Show FVG — 显示 / 隐藏有效 Fair Value Gap 区域 • Show iFVG — 显示 / 隐藏已回补 / 反向 FVG 区域 • Close Mitigation — 使用收盘价确认 Mitigation • Wick
Smart Reversal Pattern
Qiyas Baghirov
指标
SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR — User Guide 1. Installation Open your MetaTrader 4 platform. Go to File → Open Data Folder . Open the folder: MQL4 → Indicators Copy the indicator file into this folder. Restart MetaTrader 4 or refresh the Navigator panel. Find SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR in the Navigator. Drag and drop it onto your chart. 2. How the Indicator Works SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR detects reversal pattern structures based on ZigZag swing points. The indicator marks the lat
Smart Multi Timeframe Fractals
Qiyas Baghirov
指标
Smart Multi Timeframe Fractals – User Guide Overview Smart Multi Timeframe Fractals is a MetaTrader 4 indicator designed to show confirmed fractal signals directly on the chart. The indicator can display both current timeframe fractals and higher timeframe fractals such as M5, M15, M30, H1, H4 and D1. The main purpose of this indicator is to help traders identify important market turning points, support and resistance zones, and higher timeframe confirmation areas. Main Features Confirmed fracta
Swing Highs Lows Candle Patterns
Qiyas Baghirov
指标
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
QB Institutional Bands NR
Qiyas Baghirov
指标
QB Institutional Bands NR QB Institutional Bands NR is a premium MetaTrader 4 (MT4) technical analysis indicator designed by Qiyas Baghirov to identify trends, volatility zones, and institutional market structures. It provides real-time, algorithmic trading visualizations across asset classes like Gold (XAUUSD), Forex, indices, and crypto markets. Key Technical Mechanisms Dual-Layer Volatility Tracking: Consists of Outer Gold Bands that outline exhaustion or profit-taking points, alongside Inne
Liquidity Setup PRO V1
Qiyas Baghirov
指标
1. 什么是 Liquidity Setup PRO V1？ Liquidity Setup PRO V1 是一款基于 Smart Money Concept（SMC）理念开发的 MT4 指标，用于逐步识别和显示 liquidity sweep、stop hunt、BOS（结构突破）以及 CHOCH 信号。 该指标会自动分析市场价格行为，并在图表上显示完整的 BUY 和 SELL setup。 适用于： Smart Money 交易者 Liquidity Sweep 策略 BOS / CHOCH 交易 机构交易逻辑 日内交易与剥头皮交易 2. 主要功能 自动识别 BUY / SELL Setup BUY Setup 价格跌破 sell-side liquidity 确认 liquidity sweep 出现强势 bullish K线 BOS 确认 BUY 信号 SELL Setup 价格突破 buy-side liquidity 确认 stop hunt 出现强势 bearish rejection K线 CHOCH / BOS 确认 SELL 信号 3. Dashboard（信息面板
Heiken Ashi Trend Pro
Qiyas Baghirov
指标
Heiken Ashi Trend is a MetaTrader 4 indicator designed to help traders identify trend direction using Heiken Ashi candle structure combined with trend-confirmation filters. The indicator displays bullish and bearish trend phases directly on the chart, helping traders follow market direction more clearly and avoid unnecessary noise during fast price movement. Main Features Heiken Ashi based trend visualization Smooth trend-following structure Optional EMA line display ADX, CCI and MACD confirmati
Nested Pivot Arrows NR MT4
Qiyas Baghirov
指标
Nested Pivot Arrows NR Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Version
QB Compass Signal Pro
Qiyas Baghirov
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QB Compass Signal Pro QB Compass Signal Pro is an advanced predictive market direction indicator for MetaTrader 4. It transforms multiple technical factors into a visual compass that helps traders identify potential BUY, SELL, EXTREME BUY, and EXTREME SELL zones before traditional trend-following indicators react. Unlike conventional indicators that only follow price, QB Compass Signal Pro combines momentum, volatility expansion, EMA angle analysis, RSI slope, fractal breakouts, and market struc
Gold Market DNA Pro
Qiyas Baghirov
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Gold Market DNA Pro Gold Market DNA Pro is an innovative trading indicator designed with an original mathematical approach instead of relying on traditional technical indicators. Unlike conventional indicators based on moving averages, RSI, MACD, ATR, Fibonacci, or ZigZag, Gold Market DNA Pro analyzes the market through its own proprietary Market DNA Engine. Key Features - Original Market DNA calculation engine - No Moving Averages - No RSI - No MACD - No ATR - No Fibonacci - No ZigZag - No
EMA Cross Reversal PRO
Qiyas Baghirov
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Overview EMA Cross Pullback Pro is a professional non-repaint trend-following indicator designed for traders who use EMA crossovers and pullback entries. It combines fast and slow EMA analysis with reversal confirmation to identify high-probability trading opportunities. The indicator automatically detects: EMA Cross BUY and SELL signals Pullback/Reversal confirmation Trend direction Profit/Loss statistics Monthly performance summary Historical signal analysis from a user-defined start date Buil
Schumann Market Resonance
Qiyas Baghirov
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QB Schumann Market Resonance MT4 QB Schumann Market Resonance MT4 is an advanced market rhythm indicator inspired by the concept of resonance and market pressure analysis. Instead of relying on traditional lagging indicators, it evaluates the balance between bullish and bearish pressure using candle structure, volatility, momentum, and tick activity to identify potential turning points and directional strength. The indicator displays an intuitive dashboard with live Bull Pressure, Bear Pressure,
Market Tree Growth
Qiyas Baghirov
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Tree Market Growth MT4 Nature-Inspired Multi-Timeframe Trend Analysis Tree Market Growth MT4 is a visual trend analysis indicator that transforms market behavior into a 12-stage tree life cycle. It combines trend strength, momentum, volatility, market structure and multi-timeframe confirmation into a single easy-to-read dashboard, helping traders identify trend development, continuation and possible exhaustion. Features • 12-Stage Tree Life Cycle • Multi-Timeframe Analysis (M1, M5, M15, M30, H1,
ZigZag Probability Pro Color
Qiyas Baghirov
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ZigZag Probability Pro Color 是一款适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的技术指标，用于识别已确认的 ZigZag 波峰（Swing High） 和 波谷（Swing Low） ，并通过基于概率的反转模型对每个拐点进行评估。 该指标综合分析 Tick 成交量（Tick Volume） 、 Awesome Oscillator（AO） 、 ATR（平均真实波幅） 、波段长度（Swing Size）、K线数量（Bar Count）以及历史拐点表现。根据计算结果，每个已确认的拐点都会被赋予以下四种概率等级之一： 25% 50% 75% 100% 每一段 ZigZag 连线都会根据对应的概率自动着色： 25% — 绿色 50% — 黄色 75% — 橙色 100% — 红色 在检测到的拐点位置，指标会直接显示 BUY（买入） 或 SELL（卖出） 箭头，并标注计算出的概率百分比。随着信号强度的提高，箭头和百分比标签的尺寸也会自动增大，使重要信号更加醒目。 该指标还支持 弹窗提醒（Popup） 、 声音提醒（Sound） 、 Push
Nested Pivot Arrows NR MT5
Qiyas Baghirov
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Nested Pivot Arrows NR MT5 Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Ver
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coco boss
247
coco boss 2026.04.30 09:21 
 

The demo works perfectly, but in real-world use it's the complete opposite—not profitable at all; the configurations need to be reviewed. If any clients want proof, they can contact me.

It doesn't work with AXI IC TRADING VT MARKET BLACKBULL MARKET. I don't know how it works.

Qiyas Baghirov
1605
来自开发人员的回复 Qiyas Baghirov 2026.04.30 09:48
Thank you for your feedback.
I understand your concern, and I appreciate you sharing your experience.
Please note that results can differ significantly between demo and real accounts due to factors such as spread, execution speed, slippage, and broker conditions.
The EA is designed to work best under: • Low spread conditions
• Correct session settings (London / New York)
• Stable market environment
If the spread is high or market conditions are not suitable, performance may be affected.
I am currently working on optimizing the settings to improve stability in real market conditions.
I recommend: • Testing with different session settings
• Adjusting parameters based on your broker
• Running additional demo tests before full real usage. Thank you for your patience.
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