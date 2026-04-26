LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3





版本 1.3 – 2026.04.26

LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。

核心策略

核心策略保持简单且高效：

检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡

通过K线收盘行为确认反转

应用可选的EMA趋势方向过滤

仅在选定的市场交易时段进行交易

通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位

此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。

核心交易逻辑

EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。

卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方

买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方

该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。

交易方向模式

EA 提供灵活的交易方向控制：

BOTH → 同时允许买入和卖出

ONLY_BUY → 仅允许买入

ONLY_SELL → 仅允许卖出

AUTO_TREND → 根据EMA趋势方向自动过滤交易

真实账户优化功能

为提升真实市场中的执行质量，EA 包含：

固定手数或风险百分比仓位管理

点差过滤器（Spread Filter）

ATR波动率过滤器

手动新闻过滤器

基于交易时段的控制

保本（Break-Even）

移动止损（Trailing Stop）

带有重试逻辑的安全订单执行

考虑经纪商最小止损距离的SL/TP计算

实时图表信息面板

风险管理

EA 支持两种仓位模式：

固定手数模式 → 手动控制仓位大小

风险百分比模式 → 基于止损动态计算仓位

点差过滤器

当点差超过设定值时，禁止交易。

ATR波动率过滤器

防止在低波动市场中进行交易。

手动新闻过滤器

可在重大新闻事件期间暂停交易，例如：

非农就业（NFP）

消费者物价指数（CPI）

美联储会议（FOMC）

利率决议

基于交易时段的交易

交易仅限于选定的市场时段：

亚洲

欧洲

美洲

每个时段可单独设置：

开始时间

结束时间

止损

止盈

仓位管理

Break-Even → 保护利润

Trailing Stop → 锁定收益

执行安全性

包括：

交易权限检查

保证金检查

订单执行重试机制

经纪商最小止损距离处理

信息面板（Dashboard）

实时显示：

交易模式

仓位模式

点差

ATR

趋势

EA状态

推荐使用方式

先在模拟账户进行测试

使用低点差经纪商

优化交易时段设置

避免高风险操作

重要说明

该EA在保留原有Liquidity Sweep逻辑的基础上，提升了执行质量与交易安全性，使其更适用于真实账户交易。

更新内容（修复版本）

版本 1.3 更新内容

版本 1.3 在不改变核心Liquidity Sweep交易逻辑的前提下，大幅提升了执行性能与安全性。

v1.3 新增内容

新增固定手数 / 风险百分比模式

新增点差过滤器

新增ATR波动率过滤器

新增手动新闻过滤器

新增保本功能（Break-Even）

新增移动止损（Trailing Stop）

优化基于交易时段的过滤机制

提升真实账户执行稳定性

新增订单执行重试机制

优化经纪商最小止损距离处理

新增实时图表信息面板

优化交易冷却时间与订单间隔控制

升级总结

本次更新不改变EA的核心入场逻辑。

策略依然基于流动性扫荡与反转确认，在近期高点和低点附近进行交易。

版本 1.3 主要提升了执行层、风险控制及市场环境过滤，使EA更适用于真实交易环境。