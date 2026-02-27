SMC Reversing v1.4

概述 (Overview)

SMC Reversing 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC）、流动性扫盘（liquidity sweep）检测以及反转交易逻辑开发的专家顾问（Expert Advisor）。

该 EA 通过监控近期的高点和低点来识别可能的止损扫盘（stop-hunt）行为。当价格突破流动性水平并重新收回至区间内时，系统会识别为潜在的反转机会并自动执行交易。

1.4 版本主要专注于执行稳定性、风险控制、经纪商兼容性以及针对真实市场环境的优化过滤系统。

版本 1.4 的改进内容

与 предыдущ版本相比，本次更新改进了多个重要方面：

在高点差条件下提供更好的控制

在低波动市场中改进过滤机制

为重要市场事件提供手动新闻过滤选项

提升订单执行的安全性

优化对经纪商止损距离（stop level）的处理

新增交易时段控制功能

提升对不同经纪商条件的兼容性

核心交易策略保持不变，但执行和过滤系统得到了优化。

核心交易逻辑 (Core Trading Logic)

该 EA 使用以下交易模型：

基于历史高点和低点识别流动性区域

等待价格向上或向下扫盘这些区域

当价格重新收回至区间内时确认反转

使用基于 ATR 的止损和止盈

可选 EMA 趋势过滤

使用 Break Even 和 Trailing Stop 管理持仓

主要功能 (Main Features)

基于风险的自动手数 (Risk-Based Auto Lot)

EA 可以使用固定手数或基于风险的仓位管理。当启用风险模式时，手数将根据设定的风险百分比和止损距离自动计算。

点差过滤 (Spread Filter)

当点差超过设定值时，EA 会阻止新交易的开启，以避免在不良执行条件下入场。

ATR 波动率过滤 (ATR Volatility Filter)

该过滤器可避免在低波动市场中交易，仅在市场达到所需波动条件时才执行交易。

交易时段过滤 (Session Filter)

允许仅在指定的市场时段进行交易，有助于避开低流动性时间段并集中在活跃市场。

手动新闻过滤 (Manual News Filter)

EA 提供手动新闻过滤功能，用户可在重要事件（如 NFP、CPI、FOMC）期间限制交易。

该功能不依赖任何外部数据源。

订单执行保护 (Order Execution Protection)

1.4 版本改进了执行处理机制：

经纪商止损距离检查

自动调整 SL/TP

滑点控制

订单执行重试机制

减少无效止损（invalid stops）错误

经纪商兼容性 (Broker Compatibility)

EA 设计可适用于不同经纪商条件，包括不同报价位数、点差水平及止损距离要求。

信息面板 (Dashboard)

图表上的面板显示以下信息：

当前点差

ATR 波动状态

手数模式

交易时段过滤状态

新闻过滤状态

EA 运行状态

主要参数 (Main Parameters)

Fixed Lot

定义固定手数模式下使用的手数。

Risk Percent

定义用于风险计算的账户余额百分比。

Lookback

定义用于识别流动性区域的历史K线数量。

Min Sweep Pips

定义确认有效扫盘所需的最小价格突破距离。

ATR Period 和 Multipliers

控制基于市场波动的止损和止盈计算。

EMA Trend Filter

启用或禁用趋势过滤，并可设置 EMA 周期。

Break Even Settings

定义将止损移动到保本的条件及锁定利润。

Trailing Stop Settings

控制移动止损的距离和步长。

Max Positions

限制最大同时持仓数量。

Start Hour / End Hour

定义允许开仓的交易时间段。

Close At End

允许在交易时段结束时关闭所有持仓。

使用建议 (Recommended Usage)

推荐时间周期：

M1

M5

M15

推荐交易品种：

XAUUSD

主要外汇货币对

对于 XAUUSD，由于其波动性和点差特性，可能需要更大的扫盘距离。

对于主要外汇货币对，可根据经纪商条件使用较小的扫盘距离。

测试说明 (Testing Notes)

在真实账户使用前，建议用户：

在模拟账户上进行测试

使用真实点差和佣金进行回测

交易结果可能受以下因素影响：

经纪商点差

执行速度

账户类型

交易品种规格

市场波动性

所选时间周期

用户设置

风险提示 (Risk Warning)

SMC Reversing 是一款自动化交易系统，并不提供任何金融或投资建议。

外汇和差价合约（CFD）交易具有较高风险，可能导致部分或全部资金损失。

历史表现并不保证未来结果。

在使用真实资金交易前，请确保您已充分理解该策略、参数以及潜在的回撤风险。