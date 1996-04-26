ZigZag Probability Pro Color 是一款适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的技术指标，用于识别已确认的 ZigZag 波峰（Swing High） 和 波谷（Swing Low），并通过基于概率的反转模型对每个拐点进行评估。

该指标综合分析 Tick 成交量（Tick Volume）、Awesome Oscillator（AO）、ATR（平均真实波幅）、波段长度（Swing Size）、K线数量（Bar Count）以及历史拐点表现。根据计算结果，每个已确认的拐点都会被赋予以下四种概率等级之一：

25%

50%

75%

100%

每一段 ZigZag 连线都会根据对应的概率自动着色：

🟢 25% — 绿色

🟡 50% — 黄色

🟠 75% — 橙色

🔴 100% — 红色

在检测到的拐点位置，指标会直接显示 BUY（买入） 或 SELL（卖出） 箭头，并标注计算出的概率百分比。随着信号强度的提高，箭头和百分比标签的尺寸也会自动增大，使重要信号更加醒目。

该指标还支持 弹窗提醒（Popup）、声音提醒（Sound）、Push 推送通知 和 电子邮件提醒（Email），并允许用户设置触发提醒的最低概率等级。

主要功能

自动识别已确认的 ZigZag 拐点

提供 25%、50%、75% 和 100% 四个概率等级

根据概率自动为 ZigZag 连线着色

在拐点显示 BUY / SELL 信号箭头

综合分析 ATR、AO、Tick Volume、Swing Size 和 Bar Count

基于历史数据的自适应概率评分模型

可自定义图形显示和视觉设置

支持 Popup、Sound、Push 和 Email 提醒

兼容各种交易品种和时间周期