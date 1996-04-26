ZigZag Probability Pro Color

ZigZag Probability Pro Color 是一款适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的技术指标，用于识别已确认的 ZigZag 波峰（Swing High）波谷（Swing Low），并通过基于概率的反转模型对每个拐点进行评估。

该指标综合分析 Tick 成交量（Tick Volume）Awesome Oscillator（AO）ATR（平均真实波幅）、波段长度（Swing Size）、K线数量（Bar Count）以及历史拐点表现。根据计算结果，每个已确认的拐点都会被赋予以下四种概率等级之一：

  • 25%

  • 50%

  • 75%

  • 100%

每一段 ZigZag 连线都会根据对应的概率自动着色：

  • 🟢 25% — 绿色

  • 🟡 50% — 黄色

  • 🟠 75% — 橙色

  • 🔴 100% — 红色

在检测到的拐点位置，指标会直接显示 BUY（买入）SELL（卖出） 箭头，并标注计算出的概率百分比。随着信号强度的提高，箭头和百分比标签的尺寸也会自动增大，使重要信号更加醒目。

该指标还支持 弹窗提醒（Popup）声音提醒（Sound）Push 推送通知电子邮件提醒（Email），并允许用户设置触发提醒的最低概率等级。

主要功能

  • 自动识别已确认的 ZigZag 拐点

  • 提供 25%、50%、75% 和 100% 四个概率等级

  • 根据概率自动为 ZigZag 连线着色

  • 在拐点显示 BUY / SELL 信号箭头

  • 综合分析 ATR、AO、Tick Volume、Swing SizeBar Count

  • 基于历史数据的自适应概率评分模型

  • 可自定义图形显示和视觉设置

  • 支持 Popup、Sound、PushEmail 提醒

  • 兼容各种交易品种和时间周期

重要提示： 本指标仅作为市场分析工具使用，不保证未来市场走势或交易结果。在拐点尚未完全确认之前，最新的 ZigZag 结构可能会发生变化。


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4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
作者的更多信息
LiquiditySweep Pro EA
Qiyas Baghirov
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专家
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 版本 1.3 – 2026.04.25 LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。 核心策略 核心策略保持简单且高效： 检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡 通过K线收盘行为确认反转 应用可选的EMA趋势方向过滤 仅在选定的市场交易时段进行交易 通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位 此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。 核心交易逻辑 EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。 卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方 买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方 该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。 交易方向模式 EA 提供灵活的
Market Evolution Tree
Qiyas Baghirov
指标
Market Evolution Tree is a non-repainting market structure indicator that transforms price action into an intelligent decision tree. Instead of generating random signals, it analyzes swing evolution, momentum, trend strength and multi-timeframe confirmation to identify high-probability BUY and SELL opportunities. The clean visual tree and built-in dashboard help traders understand market direction at a glance. Features Non-Repainting Signals BUY / SELL / EXIT Alerts Market Structure Tree Buy & S
FREE
LiquiditySweep Pro Market MT5
Qiyas Baghirov
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专家
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 版本 1.3 – 2026.04.26 LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。 核心策略 核心策略保持简单且高效： 检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡 通过K线收盘行为确认反转 应用可选的EMA趋势方向过滤 仅在选定的市场交易时段进行交易 通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位 此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。 核心交易逻辑 EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。 卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方 买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方 该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。 交易方向模式 EA 提供灵活的交
Trend Finder Fractal PRO
Qiyas Baghirov
5 (1)
指标
Fractal Strategy Pro NR MTF – 用户使用指南 1. 什么是这个指标？ Fractal Strategy Pro NR MTF 是一款高级 MT4 指标，结合了趋势分析、分形逻辑、多时间框架（MTF）仪表盘、自动 Fibonacci，以及 Repaint / Non-Repaint 切换功能。 该指标可以显示： BUY / SELL 信号 M30 / H1 / H4 标记线 趋势线（Trendlines） 自动 Swing Fibonacci 水平 多时间框架趋势方向 2. 安装方法 打开 MetaTrader 4。 进入： File → Open Data Folder 打开文件夹： MQL4 → Indicators 将指标文件 ( Fractal_Strategy.ex4 ) 复制到该文件夹中。 重启 MT4 或刷新 Navigator 窗口。 从： Navigator → Indicators 将指标拖到图表上。 3. 基本使用方法 指标显示： 绿色/蓝色信号 = BUY 机会 红色信号 = SELL 机会 BUY Signal 当价格接近下方支撑/
Trend Lines Pro EA Sessions
Qiyas Baghirov
专家
TrendLines Pro EA v1.1 – 专业黄金突破剥头皮系统 TrendLines Pro EA   是一款专为黄金市场 ( XAUUSD ) 设计的高级算法交易系统。它能自动识别机构级的趋势线，并在市场流动性高峰时段执行高概率的突破交易。  1.1 版本有哪些新功能？ 与旧版本相比，v1.1 版本引入了关键的升级，以确保更好的性能和安全性： 验证保证金控制 (Validated Margin Control)：   新增安全层，在每笔交易前检查账户的可用保证金，防止过度杠杆，符合专业交易标准。 增强型 MQL4 架构：   针对最新的 MT4 版本进行了代码重构，确保极速执行并与经纪商服务器协议 100% 兼容。 改进的手数正规化：   优化的交易量计算逻辑，自动适应经纪商特定的最小/最大手数要求及步长。 优化交易时段过滤器：   更新了伦敦和纽约时段的逻辑，以更好地应对市场波动并避开低流动性间隙。 精准价格处理：   升级了黄金的小数位数 (Digits) 处理能力，确保止损 (SL) 和止盈 (TP) 订单的放置极其精确。 核心策略逻辑 该 EA 实时分析价格行为，
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro
Qiyas Baghirov
指标
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
SMC Reversing
Qiyas Baghirov
专家
SMC Reversing v1.4 概述 (Overview) SMC Reversing 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC）、流动性扫盘（liquidity sweep）检测以及反转交易逻辑开发的专家顾问（Expert Advisor）。 该 EA 通过监控近期的高点和低点来识别可能的止损扫盘（stop-hunt）行为。当价格突破流动性水平并重新收回至区间内时，系统会识别为潜在的反转机会并自动执行交易。 1.4 版本主要专注于执行稳定性、风险控制、经纪商兼容性以及针对真实市场环境的优化过滤系统。 版本 1.4 的改进内容 与 предыдущ版本相比，本次更新改进了多个重要方面： 在高点差条件下提供更好的控制 在低波动市场中改进过滤机制 为重要市场事件提供手动新闻过滤选项 提升订单执行的安全性 优化对经纪商止损距离（stop level）的处理 新增交易时段控制功能 提升对不同经纪商条件的兼容性 核心交易策略保持不变，但执行和过滤系统得到了优化。 核心交易逻辑 (Core Trading Logic) 该 EA 使用以下交易模型： 基于历史高点和低点识
FVG iFVG Smart Zones
Qiyas Baghirov
指标
FVG iFVG Smart Zones 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，用于在图表上自动识别并显示 Fair Value Gap（FVG）和 Inverse Fair Value Gap（iFVG）区域。 该指标基于市场结构和价格失衡自动识别多头与空头失衡区域，并以清晰、专业的智能矩形区域实时显示在图表上，同时支持标签显示，提升图表分析体验。 主要功能： • 自动检测多头与空头 FVG 区域 • 可选显示 iFVG（已回补失衡）区域 • 支持收盘价或影线的智能 Mitigation 逻辑 • 支持区域向右延伸 • 轻量化与优化结构 • 专业清晰的图表视觉效果 • 完全可自定义颜色与参数 • 适用于剥头皮、日内交易及 Smart Money 交易策略 主要参数： • Lookback Bars — 用于检测区域的历史K线数量 • Show FVG — 显示 / 隐藏有效 Fair Value Gap 区域 • Show iFVG — 显示 / 隐藏已回补 / 反向 FVG 区域 • Close Mitigation — 使用收盘价确认 Mitigation • Wick
Smart Reversal Pattern
Qiyas Baghirov
指标
SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR — User Guide 1. Installation Open your MetaTrader 4 platform. Go to File → Open Data Folder . Open the folder: MQL4 → Indicators Copy the indicator file into this folder. Restart MetaTrader 4 or refresh the Navigator panel. Find SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR in the Navigator. Drag and drop it onto your chart. 2. How the Indicator Works SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR detects reversal pattern structures based on ZigZag swing points. The indicator marks the lat
Smart Multi Timeframe Fractals
Qiyas Baghirov
指标
Smart Multi Timeframe Fractals – User Guide Overview Smart Multi Timeframe Fractals is a MetaTrader 4 indicator designed to show confirmed fractal signals directly on the chart. The indicator can display both current timeframe fractals and higher timeframe fractals such as M5, M15, M30, H1, H4 and D1. The main purpose of this indicator is to help traders identify important market turning points, support and resistance zones, and higher timeframe confirmation areas. Main Features Confirmed fracta
Swing Highs Lows Candle Patterns
Qiyas Baghirov
指标
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
QB Institutional Bands NR
Qiyas Baghirov
指标
QB Institutional Bands NR QB Institutional Bands NR is a premium MetaTrader 4 (MT4) technical analysis indicator designed by Qiyas Baghirov to identify trends, volatility zones, and institutional market structures. It provides real-time, algorithmic trading visualizations across asset classes like Gold (XAUUSD), Forex, indices, and crypto markets. Key Technical Mechanisms Dual-Layer Volatility Tracking: Consists of Outer Gold Bands that outline exhaustion or profit-taking points, alongside Inne
Liquidity Setup PRO V1
Qiyas Baghirov
指标
1. 什么是 Liquidity Setup PRO V1？ Liquidity Setup PRO V1 是一款基于 Smart Money Concept（SMC）理念开发的 MT4 指标，用于逐步识别和显示 liquidity sweep、stop hunt、BOS（结构突破）以及 CHOCH 信号。 该指标会自动分析市场价格行为，并在图表上显示完整的 BUY 和 SELL setup。 适用于： Smart Money 交易者 Liquidity Sweep 策略 BOS / CHOCH 交易 机构交易逻辑 日内交易与剥头皮交易 2. 主要功能 自动识别 BUY / SELL Setup BUY Setup 价格跌破 sell-side liquidity 确认 liquidity sweep 出现强势 bullish K线 BOS 确认 BUY 信号 SELL Setup 价格突破 buy-side liquidity 确认 stop hunt 出现强势 bearish rejection K线 CHOCH / BOS 确认 SELL 信号 3. Dashboard（信息面板
Heiken Ashi Trend Pro
Qiyas Baghirov
指标
Heiken Ashi Trend is a MetaTrader 4 indicator designed to help traders identify trend direction using Heiken Ashi candle structure combined with trend-confirmation filters. The indicator displays bullish and bearish trend phases directly on the chart, helping traders follow market direction more clearly and avoid unnecessary noise during fast price movement. Main Features Heiken Ashi based trend visualization Smooth trend-following structure Optional EMA line display ADX, CCI and MACD confirmati
Nested Pivot Arrows NR MT4
Qiyas Baghirov
指标
Nested Pivot Arrows NR Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Version
QB Compass Signal Pro
Qiyas Baghirov
指标
QB Compass Signal Pro QB Compass Signal Pro is an advanced predictive market direction indicator for MetaTrader 4. It transforms multiple technical factors into a visual compass that helps traders identify potential BUY, SELL, EXTREME BUY, and EXTREME SELL zones before traditional trend-following indicators react. Unlike conventional indicators that only follow price, QB Compass Signal Pro combines momentum, volatility expansion, EMA angle analysis, RSI slope, fractal breakouts, and market struc
Gold Market DNA Pro
Qiyas Baghirov
指标
Gold Market DNA Pro Gold Market DNA Pro is an innovative trading indicator designed with an original mathematical approach instead of relying on traditional technical indicators. Unlike conventional indicators based on moving averages, RSI, MACD, ATR, Fibonacci, or ZigZag, Gold Market DNA Pro analyzes the market through its own proprietary Market DNA Engine. Key Features - Original Market DNA calculation engine - No Moving Averages - No RSI - No MACD - No ATR - No Fibonacci - No ZigZag - No
EMA Cross Reversal PRO
Qiyas Baghirov
指标
Overview EMA Cross Pullback Pro is a professional non-repaint trend-following indicator designed for traders who use EMA crossovers and pullback entries. It combines fast and slow EMA analysis with reversal confirmation to identify high-probability trading opportunities. The indicator automatically detects: EMA Cross BUY and SELL signals Pullback/Reversal confirmation Trend direction Profit/Loss statistics Monthly performance summary Historical signal analysis from a user-defined start date Buil
Schumann Market Resonance
Qiyas Baghirov
指标
QB Schumann Market Resonance MT4 QB Schumann Market Resonance MT4 is an advanced market rhythm indicator inspired by the concept of resonance and market pressure analysis. Instead of relying on traditional lagging indicators, it evaluates the balance between bullish and bearish pressure using candle structure, volatility, momentum, and tick activity to identify potential turning points and directional strength. The indicator displays an intuitive dashboard with live Bull Pressure, Bear Pressure,
Market Tree Growth
Qiyas Baghirov
指标
Tree Market Growth MT4 Nature-Inspired Multi-Timeframe Trend Analysis Tree Market Growth MT4 is a visual trend analysis indicator that transforms market behavior into a 12-stage tree life cycle. It combines trend strength, momentum, volatility, market structure and multi-timeframe confirmation into a single easy-to-read dashboard, helping traders identify trend development, continuation and possible exhaustion. Features • 12-Stage Tree Life Cycle • Multi-Timeframe Analysis (M1, M5, M15, M30, H1,
Nested Pivot Arrows NR MT5
Qiyas Baghirov
指标
Nested Pivot Arrows NR MT5 Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Ver
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