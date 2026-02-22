LiquiditySweep Pro EA

5

LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3

版本 1.3 – 2026.04.25

LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。

核心策略
核心策略保持简单且高效：

检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡
通过K线收盘行为确认反转
应用可选的EMA趋势方向过滤
仅在选定的市场交易时段进行交易
通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位

此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。

核心交易逻辑
EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。

卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方
买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方

该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。

交易方向模式
EA 提供灵活的交易方向控制：

BOTH → 同时允许买入和卖出
ONLY_BUY → 仅允许买入
ONLY_SELL → 仅允许卖出
AUTO_TREND → 根据EMA趋势方向自动过滤交易

真实账户优化功能
为提升真实市场中的执行质量，EA 包含：

固定手数或风险百分比仓位管理
点差过滤器（Spread Filter）
ATR波动率过滤器
手动新闻过滤器
基于交易时段的控制
保本（Break-Even）
移动止损（Trailing Stop）
带有重试逻辑的安全订单执行
考虑经纪商最小止损距离的SL/TP计算
实时图表信息面板

风险管理
EA 支持两种仓位模式：

固定手数模式 → 手动控制仓位大小
风险百分比模式 → 基于止损动态计算仓位

点差过滤器
当点差超过设定值时，禁止交易。

ATR波动率过滤器
防止在低波动市场中进行交易。

手动新闻过滤器
可在重大新闻事件期间暂停交易，例如：

非农就业（NFP）
消费者物价指数（CPI）
美联储会议（FOMC）
利率决议

基于交易时段的交易
交易仅限于选定的市场时段：

亚洲
欧洲
美洲

每个时段可单独设置：

开始时间
结束时间
止损
止盈

仓位管理
Break-Even → 保护利润
Trailing Stop → 锁定收益

执行安全性
包括：

交易权限检查
保证金检查
订单执行重试机制
经纪商最小止损距离处理

信息面板（Dashboard）
实时显示：

交易模式
仓位模式
点差
ATR
趋势
EA状态

推荐使用方式
先在模拟账户进行测试
使用低点差经纪商
优化交易时段设置
避免高风险操作

重要说明
该EA在保留原有Liquidity Sweep逻辑的基础上，提升了执行质量与交易安全性，使其更适用于真实账户交易。

更新内容（修复版本）

版本 1.3 更新内容
版本 1.3 在不改变核心Liquidity Sweep交易逻辑的前提下，大幅提升了执行性能与安全性。

v1.3 新增内容
新增固定手数 / 风险百分比模式
新增点差过滤器
新增ATR波动率过滤器
新增手动新闻过滤器
新增保本功能（Break-Even）
新增移动止损（Trailing Stop）
优化基于交易时段的过滤机制
提升真实账户执行稳定性
新增订单执行重试机制
优化经纪商最小止损距离处理
新增实时图表信息面板
优化交易冷却时间与订单间隔控制

升级总结
本次更新不改变EA的核心入场逻辑。
策略依然基于流动性扫荡与反转确认，在近期高点和低点附近进行交易。

版本 1.3 主要提升了执行层、风险控制及市场环境过滤，使EA更适用于真实交易环境。


评分 1
Dreamfly099
217
Dreamfly099 2026.04.08 20:05 
 

I would give 5 stars on it. It's really save my time on trading and strategy which is base on SMC. Thanks for the seller sharing it.

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Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
专家
AI 游戏规则改变者——多对平均+对冲系统（智能方向扩展） 版本：完美交互式用户界面 - MT4（已打补丁） 开发者：CyberBot Project P R E P A R A T II O N 交易是赌博吗？如果你承认外汇和资本市场与高风险赌博如出一辙——财富可能在瞬间暴涨或暴跌，那么答案无疑是肯定的。这一现实引发了无休止的争论：有人将其视为结构化的商业活动，并对其风险进行计算；然而，统计数据显示，超过95%的交易者都面临着毁灭性的损失，而只有区区5%——通常是顶尖的基金经理——能够持续盈利。为什么会将交易与赌博联系起来？从法律角度来看，由于交易基于全球金融数据，因此它不属于赌博，但波动性、杠杆和衍生品使其与高风险赌博有着惊人的相似之处。价格波动难以预测，长期预测失效，数月积累的利润也可能在一夜之间化为乌有。 颠覆游戏规则的理念：如果交易是赌博，那就明智地接受它。通过同时激活多达 20 个货币对，互补的价格模式可以创造出远胜于单一货币对的稳定平衡点。核心原则是什么？更多的数据意味着更高的获胜概率。 多对策略的优势 降低单一货币对风险：不依赖
作者的更多信息
Market Evolution Tree
Qiyas Baghirov
指标
Market Evolution Tree is a non-repainting market structure indicator that transforms price action into an intelligent decision tree. Instead of generating random signals, it analyzes swing evolution, momentum, trend strength and multi-timeframe confirmation to identify high-probability BUY and SELL opportunities. The clean visual tree and built-in dashboard help traders understand market direction at a glance. Features Non-Repainting Signals BUY / SELL / EXIT Alerts Market Structure Tree Buy & S
FREE
LiquiditySweep Pro Market MT5
Qiyas Baghirov
1 (1)
专家
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 版本 1.3 – 2026.04.26 LiquiditySweep Pro Market 是一款基于流动性扫荡（Liquidity Sweep / Stop Hunt）概念的专家顾问（EA），旨在检测近期高点和低点的价格扫荡，并在市场出现反转确认时执行交易。 核心策略 核心策略保持简单且高效： 检测价格突破近期高点或低点的流动性扫荡 通过K线收盘行为确认反转 应用可选的EMA趋势方向过滤 仅在选定的市场交易时段进行交易 通过止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）管理仓位 此版本在不改变原始策略核心逻辑的前提下，针对真实账户交易稳定性进行了优化。 核心交易逻辑 EA 使用可配置的回溯周期（lookback）监控市场结构。 卖出条件：价格突破近期高点后重新收于该水平下方 买入条件：价格突破近期低点后重新收于该水平上方 该方法基于一个理念：价格在反转之前，通常会先扫荡高点或低点附近的流动性。 交易方向模式 EA 提供灵活的交
Trend Finder Fractal PRO
Qiyas Baghirov
5 (1)
指标
Fractal Strategy Pro NR MTF – 用户使用指南 1. 什么是这个指标？ Fractal Strategy Pro NR MTF 是一款高级 MT4 指标，结合了趋势分析、分形逻辑、多时间框架（MTF）仪表盘、自动 Fibonacci，以及 Repaint / Non-Repaint 切换功能。 该指标可以显示： BUY / SELL 信号 M30 / H1 / H4 标记线 趋势线（Trendlines） 自动 Swing Fibonacci 水平 多时间框架趋势方向 2. 安装方法 打开 MetaTrader 4。 进入： File → Open Data Folder 打开文件夹： MQL4 → Indicators 将指标文件 ( Fractal_Strategy.ex4 ) 复制到该文件夹中。 重启 MT4 或刷新 Navigator 窗口。 从： Navigator → Indicators 将指标拖到图表上。 3. 基本使用方法 指标显示： 绿色/蓝色信号 = BUY 机会 红色信号 = SELL 机会 BUY Signal 当价格接近下方支撑/
Trend Lines Pro EA Sessions
Qiyas Baghirov
专家
TrendLines Pro EA v1.1 – 专业黄金突破剥头皮系统 TrendLines Pro EA   是一款专为黄金市场 ( XAUUSD ) 设计的高级算法交易系统。它能自动识别机构级的趋势线，并在市场流动性高峰时段执行高概率的突破交易。  1.1 版本有哪些新功能？ 与旧版本相比，v1.1 版本引入了关键的升级，以确保更好的性能和安全性： 验证保证金控制 (Validated Margin Control)：   新增安全层，在每笔交易前检查账户的可用保证金，防止过度杠杆，符合专业交易标准。 增强型 MQL4 架构：   针对最新的 MT4 版本进行了代码重构，确保极速执行并与经纪商服务器协议 100% 兼容。 改进的手数正规化：   优化的交易量计算逻辑，自动适应经纪商特定的最小/最大手数要求及步长。 优化交易时段过滤器：   更新了伦敦和纽约时段的逻辑，以更好地应对市场波动并避开低流动性间隙。 精准价格处理：   升级了黄金的小数位数 (Digits) 处理能力，确保止损 (SL) 和止盈 (TP) 订单的放置极其精确。 核心策略逻辑 该 EA 实时分析价格行为，
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro
Qiyas Baghirov
指标
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
SMC Reversing
Qiyas Baghirov
专家
SMC Reversing v1.4 概述 (Overview) SMC Reversing 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC）、流动性扫盘（liquidity sweep）检测以及反转交易逻辑开发的专家顾问（Expert Advisor）。 该 EA 通过监控近期的高点和低点来识别可能的止损扫盘（stop-hunt）行为。当价格突破流动性水平并重新收回至区间内时，系统会识别为潜在的反转机会并自动执行交易。 1.4 版本主要专注于执行稳定性、风险控制、经纪商兼容性以及针对真实市场环境的优化过滤系统。 版本 1.4 的改进内容 与 предыдущ版本相比，本次更新改进了多个重要方面： 在高点差条件下提供更好的控制 在低波动市场中改进过滤机制 为重要市场事件提供手动新闻过滤选项 提升订单执行的安全性 优化对经纪商止损距离（stop level）的处理 新增交易时段控制功能 提升对不同经纪商条件的兼容性 核心交易策略保持不变，但执行和过滤系统得到了优化。 核心交易逻辑 (Core Trading Logic) 该 EA 使用以下交易模型： 基于历史高点和低点识
FVG iFVG Smart Zones
Qiyas Baghirov
指标
FVG iFVG Smart Zones 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，用于在图表上自动识别并显示 Fair Value Gap（FVG）和 Inverse Fair Value Gap（iFVG）区域。 该指标基于市场结构和价格失衡自动识别多头与空头失衡区域，并以清晰、专业的智能矩形区域实时显示在图表上，同时支持标签显示，提升图表分析体验。 主要功能： • 自动检测多头与空头 FVG 区域 • 可选显示 iFVG（已回补失衡）区域 • 支持收盘价或影线的智能 Mitigation 逻辑 • 支持区域向右延伸 • 轻量化与优化结构 • 专业清晰的图表视觉效果 • 完全可自定义颜色与参数 • 适用于剥头皮、日内交易及 Smart Money 交易策略 主要参数： • Lookback Bars — 用于检测区域的历史K线数量 • Show FVG — 显示 / 隐藏有效 Fair Value Gap 区域 • Show iFVG — 显示 / 隐藏已回补 / 反向 FVG 区域 • Close Mitigation — 使用收盘价确认 Mitigation • Wick
Smart Reversal Pattern
Qiyas Baghirov
指标
SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR — User Guide 1. Installation Open your MetaTrader 4 platform. Go to File → Open Data Folder . Open the folder: MQL4 → Indicators Copy the indicator file into this folder. Restart MetaTrader 4 or refresh the Navigator panel. Find SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR in the Navigator. Drag and drop it onto your chart. 2. How the Indicator Works SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR detects reversal pattern structures based on ZigZag swing points. The indicator marks the lat
Smart Multi Timeframe Fractals
Qiyas Baghirov
指标
Smart Multi Timeframe Fractals – User Guide Overview Smart Multi Timeframe Fractals is a MetaTrader 4 indicator designed to show confirmed fractal signals directly on the chart. The indicator can display both current timeframe fractals and higher timeframe fractals such as M5, M15, M30, H1, H4 and D1. The main purpose of this indicator is to help traders identify important market turning points, support and resistance zones, and higher timeframe confirmation areas. Main Features Confirmed fracta
Swing Highs Lows Candle Patterns
Qiyas Baghirov
指标
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
QB Institutional Bands NR
Qiyas Baghirov
指标
QB Institutional Bands NR QB Institutional Bands NR is a premium MetaTrader 4 (MT4) technical analysis indicator designed by Qiyas Baghirov to identify trends, volatility zones, and institutional market structures. It provides real-time, algorithmic trading visualizations across asset classes like Gold (XAUUSD), Forex, indices, and crypto markets. Key Technical Mechanisms Dual-Layer Volatility Tracking: Consists of Outer Gold Bands that outline exhaustion or profit-taking points, alongside Inne
Liquidity Setup PRO V1
Qiyas Baghirov
指标
1. 什么是 Liquidity Setup PRO V1？ Liquidity Setup PRO V1 是一款基于 Smart Money Concept（SMC）理念开发的 MT4 指标，用于逐步识别和显示 liquidity sweep、stop hunt、BOS（结构突破）以及 CHOCH 信号。 该指标会自动分析市场价格行为，并在图表上显示完整的 BUY 和 SELL setup。 适用于： Smart Money 交易者 Liquidity Sweep 策略 BOS / CHOCH 交易 机构交易逻辑 日内交易与剥头皮交易 2. 主要功能 自动识别 BUY / SELL Setup BUY Setup 价格跌破 sell-side liquidity 确认 liquidity sweep 出现强势 bullish K线 BOS 确认 BUY 信号 SELL Setup 价格突破 buy-side liquidity 确认 stop hunt 出现强势 bearish rejection K线 CHOCH / BOS 确认 SELL 信号 3. Dashboard（信息面板
Heiken Ashi Trend Pro
Qiyas Baghirov
指标
Heiken Ashi Trend is a MetaTrader 4 indicator designed to help traders identify trend direction using Heiken Ashi candle structure combined with trend-confirmation filters. The indicator displays bullish and bearish trend phases directly on the chart, helping traders follow market direction more clearly and avoid unnecessary noise during fast price movement. Main Features Heiken Ashi based trend visualization Smooth trend-following structure Optional EMA line display ADX, CCI and MACD confirmati
Nested Pivot Arrows NR MT4
Qiyas Baghirov
指标
Nested Pivot Arrows NR Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Version
QB Compass Signal Pro
Qiyas Baghirov
指标
QB Compass Signal Pro QB Compass Signal Pro is an advanced predictive market direction indicator for MetaTrader 4. It transforms multiple technical factors into a visual compass that helps traders identify potential BUY, SELL, EXTREME BUY, and EXTREME SELL zones before traditional trend-following indicators react. Unlike conventional indicators that only follow price, QB Compass Signal Pro combines momentum, volatility expansion, EMA angle analysis, RSI slope, fractal breakouts, and market struc
Gold Market DNA Pro
Qiyas Baghirov
指标
Gold Market DNA Pro Gold Market DNA Pro is an innovative trading indicator designed with an original mathematical approach instead of relying on traditional technical indicators. Unlike conventional indicators based on moving averages, RSI, MACD, ATR, Fibonacci, or ZigZag, Gold Market DNA Pro analyzes the market through its own proprietary Market DNA Engine. Key Features - Original Market DNA calculation engine - No Moving Averages - No RSI - No MACD - No ATR - No Fibonacci - No ZigZag - No
EMA Cross Reversal PRO
Qiyas Baghirov
指标
Overview EMA Cross Pullback Pro is a professional non-repaint trend-following indicator designed for traders who use EMA crossovers and pullback entries. It combines fast and slow EMA analysis with reversal confirmation to identify high-probability trading opportunities. The indicator automatically detects: EMA Cross BUY and SELL signals Pullback/Reversal confirmation Trend direction Profit/Loss statistics Monthly performance summary Historical signal analysis from a user-defined start date Buil
Schumann Market Resonance
Qiyas Baghirov
指标
QB Schumann Market Resonance MT4 QB Schumann Market Resonance MT4 is an advanced market rhythm indicator inspired by the concept of resonance and market pressure analysis. Instead of relying on traditional lagging indicators, it evaluates the balance between bullish and bearish pressure using candle structure, volatility, momentum, and tick activity to identify potential turning points and directional strength. The indicator displays an intuitive dashboard with live Bull Pressure, Bear Pressure,
Market Tree Growth
Qiyas Baghirov
指标
Tree Market Growth MT4 Nature-Inspired Multi-Timeframe Trend Analysis Tree Market Growth MT4 is a visual trend analysis indicator that transforms market behavior into a 12-stage tree life cycle. It combines trend strength, momentum, volatility, market structure and multi-timeframe confirmation into a single easy-to-read dashboard, helping traders identify trend development, continuation and possible exhaustion. Features • 12-Stage Tree Life Cycle • Multi-Timeframe Analysis (M1, M5, M15, M30, H1,
ZigZag Probability Pro Color
Qiyas Baghirov
指标
ZigZag Probability Pro Color 是一款适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的技术指标，用于识别已确认的 ZigZag 波峰（Swing High） 和 波谷（Swing Low） ，并通过基于概率的反转模型对每个拐点进行评估。 该指标综合分析 Tick 成交量（Tick Volume） 、 Awesome Oscillator（AO） 、 ATR（平均真实波幅） 、波段长度（Swing Size）、K线数量（Bar Count）以及历史拐点表现。根据计算结果，每个已确认的拐点都会被赋予以下四种概率等级之一： 25% 50% 75% 100% 每一段 ZigZag 连线都会根据对应的概率自动着色： 25% — 绿色 50% — 黄色 75% — 橙色 100% — 红色 在检测到的拐点位置，指标会直接显示 BUY（买入） 或 SELL（卖出） 箭头，并标注计算出的概率百分比。随着信号强度的提高，箭头和百分比标签的尺寸也会自动增大，使重要信号更加醒目。 该指标还支持 弹窗提醒（Popup） 、 声音提醒（Sound） 、 Push
Nested Pivot Arrows NR MT5
Qiyas Baghirov
指标
Nested Pivot Arrows NR MT5 Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Ver
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Dreamfly099
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Dreamfly099 2026.04.08 20:05 
 

I would give 5 stars on it. It's really save my time on trading and strategy which is base on SMC. Thanks for the seller sharing it.

Qiyas Baghirov
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来自开发人员的回复 Qiyas Baghirov 2026.04.08 20:30
Thank you so much for your kind review! I’m glad to hear that LiquiditySweep Pro EA is helping save your time and supporting your trading strategy. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving. Best regards,
Qiyas
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