LiquiditySweep Pro Market MT5
- Эксперты
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Qiyas BaghirovРазработчик алгоритмических торговых систем и Expert Advisor (EA)
Я — разработчик, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и Expert Advisor (EA) для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.30
- Активации: 12
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3
Версия 1.3 – 2026.04.26
LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота.
Основная стратегия
Основная стратегия остается простой и эффективной:
Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов
Подтверждение разворота по закрытию свечи
Применение опционального фильтра направления по EMA
Торговля только в выбранные рыночные сессии
Управление позициями с помощью Stop Loss, Take Profit, Break-Even и Trailing Stop
Эта версия оптимизирована для стабильной работы на реальных счетах без изменения базовой логики стратегии.
Основная торговая логика
Советник отслеживает рыночную структуру за определённый период (настраиваемый lookback).
Сценарий SELL: цена пробивает недавний максимум и закрывается ниже этого уровня
Сценарий BUY: цена пробивает недавний минимум и закрывается выше этого уровня
Данный подход основан на идее, что ликвидность часто снимается за пределами максимумов и минимумов перед разворотом цены.
Режимы направления торговли
Советник предоставляет гибкое управление направлением торговли:
BOTH → разрешены покупки и продажи
ONLY_BUY → только покупки
ONLY_SELL → только продажи
AUTO_TREND → автоматическая фильтрация сделок по направлению тренда EMA
Функции оптимизации для реального счёта
Для повышения качества исполнения в реальных рыночных условиях советник включает:
Фиксированный лот или риск %
Фильтр спреда
Фильтр волатильности (ATR)
Ручной новостной фильтр
Контроль торговли по сессиям
Break-Even
Trailing Stop
Безопасное исполнение ордеров с логикой повторных попыток
Расчёт SL/TP с учётом минимального stop level брокера
Панель мониторинга в реальном времени
Управление рисками
Советник поддерживает два режима лота:
Fixed Lot Mode → ручное управление лотом
Risk % Mode → динамический расчёт объёма позиции на основе Stop Loss
Фильтр спреда
Блокирует торговлю при превышении заданного уровня спреда.
Фильтр волатильности ATR
Предотвращает торговлю в условиях низкой волатильности.
Ручной новостной фильтр
Позволяет блокировать торговлю во время важных новостей, таких как:
NFP
CPI
FOMC
Решения по процентным ставкам
Торговля по сессиям
Торговля ограничивается выбранными сессиями:
Азия
Европа
Америка
Для каждой сессии задаются:
время начала
время окончания
stop loss
take profit
Управление позициями
Break-Even → защита прибыли
Trailing Stop → фиксация прибыли
Безопасность исполнения
Включает:
проверки разрешения торговли
проверки маржи
логику повторных попыток
учёт stop level брокера
Панель (Dashboard)
Отображает информацию в реальном времени:
режим торговли
режим лота
спред
ATR
тренд
статус советника
Рекомендуемое использование
Сначала тестируйте на демо-счёте
Используйте брокеров с низким спредом
Оптимизируйте сессии
Избегайте высокого риска
Важное примечание
Данный советник сохраняет оригинальную логику Liquidity Sweep, одновременно улучшая качество исполнения и безопасность для реальной торговли.
Что нового (ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)
Что нового в версии 1.3
Версия 1.3 включает значительные улучшения исполнения и безопасности при сохранении оригинальной торговой логики Liquidity Sweep.
Новое в v1.3
Добавлен режим Fixed Lot / Risk %
Добавлен фильтр спреда
Добавлен фильтр волатильности ATR
Добавлен ручной новостной фильтр
Добавлен Break-Even
Добавлен Trailing Stop
Улучшена фильтрация торговли по сессиям
Улучшена стабильность работы на реальных счетах
Добавлена логика повторных попыток исполнения ордеров
Улучшена работа с минимальным stop level брокера
Добавлена панель мониторинга в реальном времени
Улучшено управление задержкой между сделками (cooldown)
Итоги обновления
Данное обновление не изменяет основную логику входа в сделки.
Стратегия по-прежнему торгует захваты ликвидности и подтверждённые развороты вблизи недавних максимумов и минимумов.
Версия 1.3 в основном улучшает уровень исполнения, контроль рисков и фильтрацию рыночных условий, делая советник более подходящим для реальной торговли.
The demo works perfectly, but in real-world use it's the complete opposite—not profitable at all; the configurations need to be reviewed. If any clients want proof, they can contact me.
It doesn't work with AXI IC TRADING VT MARKET BLACKBULL MARKET. I don't know how it works.
I understand your concern, and I appreciate you sharing your experience.
Please note that results can differ significantly between demo and real accounts due to factors such as spread, execution speed, slippage, and broker conditions.
The EA is designed to work best under: • Low spread conditions
• Correct session settings (London / New York)
• Stable market environment
If the spread is high or market conditions are not suitable, performance may be affected.
I am currently working on optimizing the settings to improve stability in real market conditions.
I recommend: • Testing with different session settings
• Adjusting parameters based on your broker
• Running additional demo tests before full real usage. Thank you for your patience.