LiquiditySweep Pro Market MT5

1

LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3

Версия 1.3 – 2026.04.26

LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота.

Основная стратегия
Основная стратегия остается простой и эффективной:

Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов
Подтверждение разворота по закрытию свечи
Применение опционального фильтра направления по EMA
Торговля только в выбранные рыночные сессии
Управление позициями с помощью Stop Loss, Take Profit, Break-Even и Trailing Stop

Эта версия оптимизирована для стабильной работы на реальных счетах без изменения базовой логики стратегии.

Основная торговая логика
Советник отслеживает рыночную структуру за определённый период (настраиваемый lookback).

Сценарий SELL: цена пробивает недавний максимум и закрывается ниже этого уровня
Сценарий BUY: цена пробивает недавний минимум и закрывается выше этого уровня

Данный подход основан на идее, что ликвидность часто снимается за пределами максимумов и минимумов перед разворотом цены.

Режимы направления торговли
Советник предоставляет гибкое управление направлением торговли:

BOTH → разрешены покупки и продажи
ONLY_BUY → только покупки
ONLY_SELL → только продажи
AUTO_TREND → автоматическая фильтрация сделок по направлению тренда EMA

Функции оптимизации для реального счёта
Для повышения качества исполнения в реальных рыночных условиях советник включает:

Фиксированный лот или риск %
Фильтр спреда
Фильтр волатильности (ATR)
Ручной новостной фильтр
Контроль торговли по сессиям
Break-Even
Trailing Stop
Безопасное исполнение ордеров с логикой повторных попыток
Расчёт SL/TP с учётом минимального stop level брокера
Панель мониторинга в реальном времени

Управление рисками
Советник поддерживает два режима лота:

Fixed Lot Mode → ручное управление лотом
Risk % Mode → динамический расчёт объёма позиции на основе Stop Loss

Фильтр спреда
Блокирует торговлю при превышении заданного уровня спреда.

Фильтр волатильности ATR
Предотвращает торговлю в условиях низкой волатильности.

Ручной новостной фильтр
Позволяет блокировать торговлю во время важных новостей, таких как:

NFP
CPI
FOMC
Решения по процентным ставкам

Торговля по сессиям
Торговля ограничивается выбранными сессиями:

Азия
Европа
Америка

Для каждой сессии задаются:

время начала
время окончания
stop loss
take profit

Управление позициями
Break-Even → защита прибыли
Trailing Stop → фиксация прибыли

Безопасность исполнения
Включает:

проверки разрешения торговли
проверки маржи
логику повторных попыток
учёт stop level брокера

Панель (Dashboard)
Отображает информацию в реальном времени:

режим торговли
режим лота
спред
ATR
тренд
статус советника

Рекомендуемое использование
Сначала тестируйте на демо-счёте
Используйте брокеров с низким спредом
Оптимизируйте сессии
Избегайте высокого риска

Важное примечание
Данный советник сохраняет оригинальную логику Liquidity Sweep, одновременно улучшая качество исполнения и безопасность для реальной торговли.

Что нового (ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)

Что нового в версии 1.3
Версия 1.3 включает значительные улучшения исполнения и безопасности при сохранении оригинальной торговой логики Liquidity Sweep.

Новое в v1.3
Добавлен режим Fixed Lot / Risk %
Добавлен фильтр спреда
Добавлен фильтр волатильности ATR
Добавлен ручной новостной фильтр
Добавлен Break-Even
Добавлен Trailing Stop
Улучшена фильтрация торговли по сессиям
Улучшена стабильность работы на реальных счетах
Добавлена логика повторных попыток исполнения ордеров
Улучшена работа с минимальным stop level брокера
Добавлена панель мониторинга в реальном времени
Улучшено управление задержкой между сделками (cooldown)

Итоги обновления
Данное обновление не изменяет основную логику входа в сделки.
Стратегия по-прежнему торгует захваты ликвидности и подтверждённые развороты вблизи недавних максимумов и минимумов.

Версия 1.3 в основном улучшает уровень исполнения, контроль рисков и фильтрацию рыночных условий, делая советник более подходящим для реальной торговли.


Рекомендуем также
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Эксперты
The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Apex Gold Dynamics 11
Nicola Biacca Notari
Эксперты
English Version Apex Gold Dynamics - Battalion 11 (XAUUSD / Gold) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters. This essen
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Spartan Overlord Crypto Node 05
Nicola Biacca Notari
Эксперты
English Version Overlord Kryptos - Battalion 05 (BTC / XRP) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters. This essential u
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
Эксперты
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
FiboBreakout XAU
Daniel Maslowski
Эксперты
FiboBreakout Gold 5M EA – High-Precision Algorithmic Trading for XAUUSD FiboBreakout Gold 5M is an advanced, fully automated Expert Advisor engineered specifically to exploit the high volatility of Gold ( XAUUSD ) on the 5-minute (5M) timeframe. By combining classic Fibonacci breakout mechanics with modern algorithmic filters, this EA captures explosive intraday moves while strictly protecting your capital. Key Features ("The Good Stuff") Dynamic Fibonacci Engine: The EA continuously scans a
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (43)
Эксперты
Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций. Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике. EA работает на многих инструментах, включая: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD а также на различных валютных
FREE
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
Эксперты
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
Vanguard Argentum Dynamics 12
Nicola Biacca Notari
Эксперты
English Version Vanguard Argentum Dynamics - Battalion 12 (XAGUSD / Silver) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters.
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Эксперты
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Phoenix Midas
Alvaro Albillos Gutierrez
Эксперты
Phoenix Midas is an order-flow Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It reads market structure through synthetic order-flow analysis — volume delta, volume profile (POC / value area) and liquidity behaviour — to time entries on two complementary setups, and it manages every trade with a fixed, pre-defined risk. Built-in news filtering and prop-firm risk controls make it suitable for both personal accounts and funded-challenge environments. WHAT IT IS NOT
Fight Back
Md Rezaul Huda Reza
Эксперты
" АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА: Первые 10 экземпляров по 149 долларов! Следующая цена: 249 долларов ". Fightback EA: Продвинутая торговая система для коррекций и восстановления Fightback EA — это высокодисциплинированный, полностью автоматизированный торговый алгоритм, разработанный для извлечения выгоды из истощения рынка и коррекций тренда. Оптимизированный для золота (XAUUSD), но динамически масштабируемый для других валютных пар, этот советник ожидает сильных последовательных движений рынка и
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
LiquiditySweep Pro EA
Qiyas Baghirov
5 (1)
Эксперты
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 Версия 1.3 – 2026.04.25 LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота. Основная стратегия Основная стратегия остается простой и эффективной: Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов Подтверждение разворота
Market Evolution Tree
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Market Evolution Tree is a non-repainting market structure indicator that transforms price action into an intelligent decision tree. Instead of generating random signals, it analyzes swing evolution, momentum, trend strength and multi-timeframe confirmation to identify high-probability BUY and SELL opportunities. The clean visual tree and built-in dashboard help traders understand market direction at a glance. Features Non-Repainting Signals BUY / SELL / EXIT Alerts Market Structure Tree Buy & S
FREE
Trend Finder Fractal PRO
Qiyas Baghirov
5 (1)
Индикаторы
Fractal Strategy Pro NR MTF – Руководство пользователя 1. Что это за индикатор? Fractal Strategy Pro NR MTF — это продвинутый индикатор для MT4, разработанный с использованием анализа тренда, фрактальной логики, MTF dashboard, автоматического Fibonacci и функций переключения repaint/non-repaint. Индикатор может отображать: BUY/SELL сигналы Линии-маркеры M30 / H1 / H4 Trendlines Уровни Auto Swing Fibonacci Направление тренда на нескольких таймфреймах 2. Установка Откройте MetaTrader 4. Перейдите:
SMC Reversing
Qiyas Baghirov
Эксперты
SMC Reversing v1.4 Обзор SMC Reversing — это экспертный советник (Expert Advisor), основанный на концепциях Smart Money, обнаружении захвата ликвидности и логике торговли на разворотах. Советник отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы обнаружить возможные движения stop-hunt. Когда цена захватывает уровень ликвидности и закрывается обратно внутри диапазона, система определяет потенциальную разворотную ситуацию и автоматически управляет сделкой. Версия 1.4 сосредоточена на стабильности и
Trend Lines Pro EA Sessions
Qiyas Baghirov
Эксперты
TrendLines Pro EA v1.1 – Professional Gold Breakout Scalper TrendLines Pro EA   — это передовая алгоритмическая торговая система, специально разработанная для рынка золота ( XAUUSD ). Робот автоматически определяет трендовые линии институционального уровня и исполняет высоковероятные сделки на пробой в периоды пиковой ликвидности.  Что нового в версии 1.1? По сравнению с предыдущими версиями, v1.1 включает критические обновления для повышения производительности и безопасности: Validated Margin
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
FVG iFVG Smart Zones
Qiyas Baghirov
Индикаторы
FVG iFVG Smart Zones — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для автоматического обнаружения и отображения зон Fair Value Gap (FVG) и Inverse Fair Value Gap (iFVG) непосредственно на графике. Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи зоны дисбаланса на основе структуры рынка и ценовых неэффективностей. Зоны отображаются в реальном времени с помощью аккуратных smart-прямоугольников и дополнительных меток для более удобного анализа графика. Основные Возможности
Smart Reversal Pattern
Qiyas Baghirov
Индикаторы
SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR — User Guide 1. Installation Open your MetaTrader 4 platform. Go to File → Open Data Folder . Open the folder: MQL4 → Indicators Copy the indicator file into this folder. Restart MetaTrader 4 or refresh the Navigator panel. Find SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR in the Navigator. Drag and drop it onto your chart. 2. How the Indicator Works SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR detects reversal pattern structures based on ZigZag swing points. The indicator marks the lat
Smart Multi Timeframe Fractals
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Smart Multi Timeframe Fractals – User Guide Overview Smart Multi Timeframe Fractals is a MetaTrader 4 indicator designed to show confirmed fractal signals directly on the chart. The indicator can display both current timeframe fractals and higher timeframe fractals such as M5, M15, M30, H1, H4 and D1. The main purpose of this indicator is to help traders identify important market turning points, support and resistance zones, and higher timeframe confirmation areas. Main Features Confirmed fracta
Swing Highs Lows Candle Patterns
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
QB Institutional Bands NR
Qiyas Baghirov
Индикаторы
QB Institutional Bands NR QB Institutional Bands NR is a premium MetaTrader 4 (MT4) technical analysis indicator designed by Qiyas Baghirov to identify trends, volatility zones, and institutional market structures. It provides real-time, algorithmic trading visualizations across asset classes like Gold (XAUUSD), Forex, indices, and crypto markets. Key Technical Mechanisms Dual-Layer Volatility Tracking: Consists of Outer Gold Bands that outline exhaustion or profit-taking points, alongside Inne
Liquidity Setup PRO V1
Qiyas Baghirov
Индикаторы
1. Что такое Liquidity Setup PRO V1? Liquidity Setup PRO V1 — это индикатор для MT4, основанный на концепции Smart Money Concept (SMC), предназначенный для визуального отображения liquidity sweep, stop hunt, BOS (Break of Structure) и CHOCH подтверждений шаг за шагом. Индикатор автоматически анализирует движение цены и показывает полные BUY и SELL setup прямо на графике. Подходит для: Smart Money трейдеров Liquidity sweep стратегий BOS / CHOCH анализа Институционального трейдинга Скальпинга и вн
Heiken Ashi Trend Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Heiken Ashi Trend is a MetaTrader 4 indicator designed to help traders identify trend direction using Heiken Ashi candle structure combined with trend-confirmation filters. The indicator displays bullish and bearish trend phases directly on the chart, helping traders follow market direction more clearly and avoid unnecessary noise during fast price movement. Main Features Heiken Ashi based trend visualization Smooth trend-following structure Optional EMA line display ADX, CCI and MACD confirmati
Nested Pivot Arrows NR MT4
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Nested Pivot Arrows NR Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Version
QB Compass Signal Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
QB Compass Signal Pro QB Compass Signal Pro is an advanced predictive market direction indicator for MetaTrader 4. It transforms multiple technical factors into a visual compass that helps traders identify potential BUY, SELL, EXTREME BUY, and EXTREME SELL zones before traditional trend-following indicators react. Unlike conventional indicators that only follow price, QB Compass Signal Pro combines momentum, volatility expansion, EMA angle analysis, RSI slope, fractal breakouts, and market struc
Gold Market DNA Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Gold Market DNA Pro Gold Market DNA Pro is an innovative trading indicator designed with an original mathematical approach instead of relying on traditional technical indicators. Unlike conventional indicators based on moving averages, RSI, MACD, ATR, Fibonacci, or ZigZag, Gold Market DNA Pro analyzes the market through its own proprietary Market DNA Engine. Key Features - Original Market DNA calculation engine - No Moving Averages - No RSI - No MACD - No ATR - No Fibonacci - No ZigZag - No
EMA Cross Reversal PRO
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Overview EMA Cross Pullback Pro is a professional non-repaint trend-following indicator designed for traders who use EMA crossovers and pullback entries. It combines fast and slow EMA analysis with reversal confirmation to identify high-probability trading opportunities. The indicator automatically detects: EMA Cross BUY and SELL signals Pullback/Reversal confirmation Trend direction Profit/Loss statistics Monthly performance summary Historical signal analysis from a user-defined start date Buil
Schumann Market Resonance
Qiyas Baghirov
Индикаторы
QB Schumann Market Resonance MT4 QB Schumann Market Resonance MT4 is an advanced market rhythm indicator inspired by the concept of resonance and market pressure analysis. Instead of relying on traditional lagging indicators, it evaluates the balance between bullish and bearish pressure using candle structure, volatility, momentum, and tick activity to identify potential turning points and directional strength. The indicator displays an intuitive dashboard with live Bull Pressure, Bear Pressure,
Market Tree Growth
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Tree Market Growth MT4 Nature-Inspired Multi-Timeframe Trend Analysis Tree Market Growth MT4 is a visual trend analysis indicator that transforms market behavior into a 12-stage tree life cycle. It combines trend strength, momentum, volatility, market structure and multi-timeframe confirmation into a single easy-to-read dashboard, helping traders identify trend development, continuation and possible exhaustion. Features • 12-Stage Tree Life Cycle • Multi-Timeframe Analysis (M1, M5, M15, M30, H1,
ZigZag Probability Pro Color
Qiyas Baghirov
Индикаторы
ZigZag Probability Pro Color — это индикатор для MetaTrader 4 , который определяет подтверждённые локальные максимумы и минимумы (Swing High/Low) и оценивает каждую точку разворота с помощью вероятностной модели. Индикатор анализирует тиковый объём (Tick Volume) , Awesome Oscillator (AO) , ATR , размер ценовой волны (Swing Size), количество баров (Bar Count) и статистику предыдущих разворотов. На основе этих данных каждой подтверждённой точке разворота присваивается один из четырёх уровней вероя
Nested Pivot Arrows NR MT5
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Nested Pivot Arrows NR MT5 Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Ver
Фильтр:
coco boss
242
coco boss 2026.04.30 09:21 
 

The demo works perfectly, but in real-world use it's the complete opposite—not profitable at all; the configurations need to be reviewed. If any clients want proof, they can contact me.

It doesn't work with AXI IC TRADING VT MARKET BLACKBULL MARKET. I don't know how it works.

Qiyas Baghirov
1599
Ответ разработчика Qiyas Baghirov 2026.04.30 09:48
Thank you for your feedback.
I understand your concern, and I appreciate you sharing your experience.
Please note that results can differ significantly between demo and real accounts due to factors such as spread, execution speed, slippage, and broker conditions.
The EA is designed to work best under: • Low spread conditions
• Correct session settings (London / New York)
• Stable market environment
If the spread is high or market conditions are not suitable, performance may be affected.
I am currently working on optimizing the settings to improve stability in real market conditions.
I recommend: • Testing with different session settings
• Adjusting parameters based on your broker
• Running additional demo tests before full real usage. Thank you for your patience.
Ответ на отзыв