LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3





Версия 1.3 – 2026.04.26

LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота.

Основная стратегия

Основная стратегия остается простой и эффективной:

Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов

Подтверждение разворота по закрытию свечи

Применение опционального фильтра направления по EMA

Торговля только в выбранные рыночные сессии

Управление позициями с помощью Stop Loss, Take Profit, Break-Even и Trailing Stop

Эта версия оптимизирована для стабильной работы на реальных счетах без изменения базовой логики стратегии.

Основная торговая логика

Советник отслеживает рыночную структуру за определённый период (настраиваемый lookback).

Сценарий SELL: цена пробивает недавний максимум и закрывается ниже этого уровня

Сценарий BUY: цена пробивает недавний минимум и закрывается выше этого уровня

Данный подход основан на идее, что ликвидность часто снимается за пределами максимумов и минимумов перед разворотом цены.

Режимы направления торговли

Советник предоставляет гибкое управление направлением торговли:

BOTH → разрешены покупки и продажи

ONLY_BUY → только покупки

ONLY_SELL → только продажи

AUTO_TREND → автоматическая фильтрация сделок по направлению тренда EMA

Функции оптимизации для реального счёта

Для повышения качества исполнения в реальных рыночных условиях советник включает:

Фиксированный лот или риск %

Фильтр спреда

Фильтр волатильности (ATR)

Ручной новостной фильтр

Контроль торговли по сессиям

Break-Even

Trailing Stop

Безопасное исполнение ордеров с логикой повторных попыток

Расчёт SL/TP с учётом минимального stop level брокера

Панель мониторинга в реальном времени

Управление рисками

Советник поддерживает два режима лота:

Fixed Lot Mode → ручное управление лотом

Risk % Mode → динамический расчёт объёма позиции на основе Stop Loss

Фильтр спреда

Блокирует торговлю при превышении заданного уровня спреда.

Фильтр волатильности ATR

Предотвращает торговлю в условиях низкой волатильности.

Ручной новостной фильтр

Позволяет блокировать торговлю во время важных новостей, таких как:

NFP

CPI

FOMC

Решения по процентным ставкам

Торговля по сессиям

Торговля ограничивается выбранными сессиями:

Азия

Европа

Америка

Для каждой сессии задаются:

время начала

время окончания

stop loss

take profit

Управление позициями

Break-Even → защита прибыли

Trailing Stop → фиксация прибыли

Безопасность исполнения

Включает:

проверки разрешения торговли

проверки маржи

логику повторных попыток

учёт stop level брокера

Панель (Dashboard)

Отображает информацию в реальном времени:

режим торговли

режим лота

спред

ATR

тренд

статус советника

Рекомендуемое использование

Сначала тестируйте на демо-счёте

Используйте брокеров с низким спредом

Оптимизируйте сессии

Избегайте высокого риска

Важное примечание

Данный советник сохраняет оригинальную логику Liquidity Sweep, одновременно улучшая качество исполнения и безопасность для реальной торговли.

Что нового (ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)

Что нового в версии 1.3

Версия 1.3 включает значительные улучшения исполнения и безопасности при сохранении оригинальной торговой логики Liquidity Sweep.

Новое в v1.3

Добавлен режим Fixed Lot / Risk %

Добавлен фильтр спреда

Добавлен фильтр волатильности ATR

Добавлен ручной новостной фильтр

Добавлен Break-Even

Добавлен Trailing Stop

Улучшена фильтрация торговли по сессиям

Улучшена стабильность работы на реальных счетах

Добавлена логика повторных попыток исполнения ордеров

Улучшена работа с минимальным stop level брокера

Добавлена панель мониторинга в реальном времени

Улучшено управление задержкой между сделками (cooldown)

Итоги обновления

Данное обновление не изменяет основную логику входа в сделки.

Стратегия по-прежнему торгует захваты ликвидности и подтверждённые развороты вблизи недавних максимумов и минимумов.

Версия 1.3 в основном улучшает уровень исполнения, контроль рисков и фильтрацию рыночных условий, делая советник более подходящим для реальной торговли.