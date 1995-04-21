Donchian Breakout Scanner Pro

这 唐奇安突破扫描仪专业版 是一个全面的 多符号监控工具 自动跟踪 唐奇安通道突破 涵盖各种交易工具和时间框架。这款先进的扫描仪使用经典的 唐奇安通道方法，识别您所选投资组合中出现的重大突破形态。该系统通过直观的 颜色编码按钮界面，其中绿色按钮表示 看涨突破 和红色按钮信号 看跌突破，每个突破都清楚地标明各自的时间范围，以便快速评估。

这 多时间框架能力 允许交易者监控不同时间范围内的突破收敛，从短期 M1 走势到长期 D1 和 W1 趋势。扫描仪的 仪表板样式显示 提供当前市场状况的有组织的概述，重点突出哪些工具显示出最有前景 突破机会 涵盖多种时间视角。点击任意信号按钮，交易者即可立即访问相应的图表 唐奇安通道已经绘制出来，简化了分析过程，并在快速变化的市场条件下节省了宝贵的时间。



主要特点



多符号扫描： 同时监控多达无限的交易工具，寻找突破机会

同时监控多达无限的交易工具，寻找突破机会 多时间框架分析： 跟踪从 M1 到月度图表的 9 个不同时间框架

跟踪从 M1 到月度图表的 9 个不同时间框架 视觉信号仪表板： 颜色编码按钮（绿色/红色）显示突破方向和时间范围

颜色编码按钮（绿色/红色）显示突破方向和时间范围 一键图表访问： 通过预先绘制的唐奇安通道即时导航至相关图表

通过预先绘制的唐奇安通道即时导航至相关图表 可定制的警报系统： 通过弹出窗口、手机、电子邮件或声音警报发出通知

通过弹出窗口、手机、电子邮件或声音警报发出通知 灵活配置：可调节唐奇安周期和敏感度参数



实用交易应用程序



扫描仪帮助交易者实现 系统性突破策略 通过确定价格行动何时突破 唐奇安通道边界 跨多个交易品种和时间范围。这 多时间框架确认方法 帮助过滤假突破，并提供更高概率的交易信号。交易者可以快速浏览仪表板，识别哪些工具显示出最强的突破势头，然后使用集成的图表打开功能深入查看特定图表，找到精准的入场时机。



适合



多工具交易者 同时监控多个货币对

同时监控多个货币对 突破策略追随者 采用基于唐奇安通道的交易方法

采用基于唐奇安通道的交易方法 波段交易者 寻找跨时间范围确认的突破信号

寻找跨时间范围确认的突破信号 需要有效监控多个市场的市场扫描仪



最佳配置



指标在以下方面有效 主要货币对和次要货币对，尤其是那些具有强趋势特征的工具。为了获得最佳效果，请结合监控相关货币对，并使用与您的交易风格相匹配的时间范围组合。许多交易者发现，为不同的时间范围设置不同的敏感度水平很有价值，这样可以过滤掉不太明显的突破，并专注于更高概率的机会。



最后说明



这 唐奇安突破扫描仪专业版 使用成熟的唐奇安通道方法，提供涵盖多种交易工具和时间框架的系统化市场监控。通过将突破检测功能集中到单一仪表板，并支持一键式图表访问，它可以帮助交易者高效识别并把握潜在机会，无需持续手动监控图表。用户应在模拟账户中测试不同的参数设置和交易品种组合，以找到符合其个人交易偏好的配置。



