Dynamic Scalper System

5
Dynamic Scalper System”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。
已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。
提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。

指标原理：
大箭头决定趋势方向。
在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。
红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。

敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。
信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。
建议的操作时间范围为M1 - H4。
箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。

输入参数

Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。

Scalper Arrows Period- 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。

这些参数可以根据不同的时间范围和交易工具进行更改。所有信号均有警报。
评分 1
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

推荐产品
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
指标
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Black Out EA
Jason Thato Hartley
专家
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
指标
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
指标
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
指标
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
指标
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Quantum Trade
Viktoriia Liubchak
专家
Quantum Trade is an automated trading robot designed for use during the transition period between the closing of the American trading session and the opening of the Pacific session. It focuses on analyzing short-term price fluctuations and volatility that often occur during these hours.  Key Features: Session-Based Operation The robot activates after the U.S. market closes, targeting the early Pacific session period. This helps capture market dynamics during times of potential volatility chang
Mk R
Can Pei Pu
专家
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
专家
隆重推出 HFT KING EA - 终极 HFT KING 交易！这种完全自动化的高频交易系统旨在通过其先进的算法和最先进的功能彻底改变您的交易体验。 HFT King利用技术分析、人工智能、高频交易和机器学习的独特组合，为交易者提供可靠且有利可图的交易信号。 HFT King的尖端技术在识别交易机会、分析市场趋势和精准执行交易方面非常有效。 EA 强大的进场和出场逻辑仅在收盘价时运行，消除市场噪音，优化速度，避免止损追寻，确保未来可靠稳定的利润。 准备好迎接你的下一个高频交易终极王者高水平吧！体验尖端技术和先进交易功能的力量。 建议： 货币对：XAUUSD 时间范围：M15 最低存款：$1000 经纪商账户类型：任何具有 ECN、Raw 或 Razor 且点差极低的经纪商。 重要提示：使用低点差帐户以获得最佳结果非常重要！ 使用 VPS 让 EA 24/7 工作（强烈推荐） HFT KING EA 仅在 mql5 市场上出售。 Lóngzhòng tuīchū HFT KING EA - zhōngjí HFT KING jiāoyì! Zhè zhòng wánquán zìd
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
指标
这个指标是为 激进的 scalping 和 快速进入二元期权 设计的 ，它会在 每根蜡烛图 上生成信号，帮助你随时了解市场的动向。 加入 Happy Scalping 频道： MQL5 不重绘 ：当前蜡烛的信号在 实时 生成，这意味着它可以在蜡烛形成过程中发生变化，具体取决于价格是上涨还是下跌，与前一根蜡烛的收盘价相比。 但是，一旦蜡烛 关闭 ，信号的颜色就会 完全固定 。它不会变化、消失或移动。 你看到的就是最终的信号。 为什么这样设计？ 因为许多 scalper 重视即时获得信号，特别是在 价格突破或剧烈波动 时，他们可以在价格波动的同一秒钟内抓住这些快速的点数。 另一方面，也有一些交易者更喜欢等待 蜡烛收盘后的确认 ，他们也可以完美使用这个指标。 这两种方法都是有效的 ，该系统可以适应这两种风格。 重要提示： 查看视频，了解如何在实时市场中操作， 如何入场交易，何时交易，何时最好避免交易 。 该指标非常强大 ，但和任何工具一样， 理解其逻辑非常重要 ，才能最大化利用它。 如果有任何疑问，请随时联系我。我会帮你解答。
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
专家
OtmScalp EA V1 - 专为欧元、黄金和比特币设计的人工智能剥头皮交易机器人 OtmScalp EA V1 - 专为欧元、黄金和比特币设计的人工智能剥头皮交易机器人 限时优惠： 仅售499美元（原价1200美元 - 即将涨价！） 为什么OtmScalp EA V1是专业交易者的最佳选择？ 稳定的每日盈利 - 专为激进但可控的剥头皮交易设计，捕捉小而频繁的盈利机会 3个专业版本 - 针对欧元货币对、黄金(XAU/USD)和比特币(BTC/USD)优化 全自动AI交易 - 无需人工干预，24/5全天候运行 智能风险管理 - 自动止损、止盈和动态手数调整 OtmScalp EA V1如何为您创造收益 高胜率策略 - AI检测微趋势并在毫秒内执行交易 低回撤 - 先进的风险管理保护您的资金 兼容任何经纪商 - 已在IC Markets、Pepperstone、RoboForex等平台测试 简单设置 - 2分钟完成安装，无需编程知识 实际表现(回测和实盘结果) 欧元/美元版本：月均15-25%（5分钟和15分钟图表） 黄金(XAU/USD)版本：月均20-35%（波动率优化） 比特币(
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
指标
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Reef Scalper
Charles Crete
专家
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
One Minutes Scalper
David Jumbo
指标
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
指标
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
专家
VANDORA FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
该产品的买家也购买
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
指标
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
指标
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalping Master M5
Andrey Kozak
指标
该指标是一款多功能技术分析工具，基于自适应指数移动平均线（EMA）与通过真实波动幅度均值（ATR）计算的波动率过滤器相结合而构建。其设计目的是精确识别当前价格方向，突出潜在趋势转折的关键区域，并直观显示可能的反转区域。 算法的核心是通过两层波动率构建动态趋势带：外层和内层。外层边界起到强突破信号的作用，而内层水平则在指数均线斜率发生变化时捕捉价格结构的温和反转。这种组合确保了指标在保持对市场噪音抗干扰性的同时，也具有较高的灵敏度。 图形表现中加入了对比鲜明的箭头标记，用于提示趋势的变化。该指标不会重绘信号，这使其在交易策略和风险管理系统中成为可靠的过滤工具。 优势 多层波动率分析 —— 通过使用内外ATR通道，既能捕捉剧烈突破，也能识别趋势的逐渐转向。 自适应平滑 —— 内置可调系数的EMA平滑算法，能够适应不同的市场环境。 无重绘 —— 信号在出现时固定不变，确保历史分析的可靠性。 清晰可视化 —— 明确的趋势线与箭头标记，可即时评估市场状态。 灵活配置 —— 广泛的参数设置，可适配各种时间周期和金融工具。 通用应用 —— 既可用于趋势跟随策略，也可作为逆势过滤器。 指标参数 算法
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
指标
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
指标
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
指标
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
指标
This indicator allows you to see the strength of the trend on all timeframes. It can be used for all currency pairs. The indicator can be displayed in the form of a column (from left to right): status buy / sell / strong buy / strong sell, strength of the trend in percentage, pips last candle, body candle now, remaining time, and the timeframe of M1 to MN. Information contained below (from left to right): total trend percent, sell percent, buy percent.
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
指标
A simplistic indicator informing a user on RSI divergence by sending messages to mobile device and email. The indicator draws 2 vertical lines, marking two RSI extrema that formed the divergence. You get the alert, open the charts and make a decision. The indicator does not show past divergences, thus when you attach it to a chart for the first time you see nothing. Graphics and alerts will appear as soon as divergences do. Drop it in Tester to see how it works. Parameters: RSIPeriod - number of
作者的更多信息
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
指标
Indicator for manual trading and technical analysis for Forex. It consists of a trend indicator with the opening level of the trading day and a arrow indicator for determining entry points. The indicator does not recolor; it works when the candle closes. Contains several types of alerts for signal arrows. Can be configured to work on any chart, trading instrument or time frame. The work strategy is based on searching for price movements along the trend.  To make " Buy " transactions: The tre
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Upper and Lower Reversal - 早期预测反转时刻的系统。允许您在价格变动通道的上限和下限的边界处找到价格转折点。 指示器永远不会重新着色或改变信号箭头的位置。红色箭头是买入信号，蓝色箭头是卖出信号。 适应任何时间范围和交易工具 该指标不会重新绘制，仅在蜡烛收盘时起作用。 信号警报有多种类型 该指标易于使用，只有 2 个外部可配置参数： Channel Length - 调整构建信号的价格通道的长度。 Signal Normalization - 改变信号箭头的质量水平，参数越高 - 错误信号越少（对于 BTC、黄金和高波动性工具，变化几个数量级） Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - 当输入信号箭头出现时使用通知。 Sound for signals - 信号箭头的声音文件。
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
指标
Wave Price Channel - 旨在寻找冲动和修正的交易分析系统。 该指标允许您沿着价格通道的方向工作，该通道建立在波动性的基础上。 当在通道上绘制向上或向下箭头时，就可以朝该方向前进；该方向的信号由对价格变化敏感的点指标确认。 只要相同颜色的点持续存在，信号就会持续存在。如果有箭头，但没有相同颜色的点，则该信号是错误的，您需要在点出现时跟随它。 该指标具有唯一可更改的参数“价格通道长度”，可以针对不同的时间范围进行更改。 建议在 M15 及更高时间范围上使用。 可用于任何交易工具。 箭头有多种类型的警报。 在操作过程中，可以将信号箭头更改为 1 根蜡烛。 如果出现红色向上箭头，则表示进行购买；红点是箭头轨迹的延续。 如果出现黄色向下箭头，则是进行销售的信号；黄色点表示箭头轨迹的延续。
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Candle Binary Scalper - is a technical analysis product for forex and binary options. Includes several technical indicators combined into a trading system. Suitable for manual trading within a trend, for scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. Recommended Timeframes for trading M15, M30, H1 and H4, M5 and M1 should be used in case of high volatility. There are several types of alerts. How to use the product The optimal settings have already been selected
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Trading System Double Trend - 个由多个指标组成的独立交易系统。它能够判断总体趋势，并发出价格变动方向的信号。 可用于剥头皮交易、日内交易或周内交易。 功能 适用于任何时间框架和交易工具（外汇、加密货币、贵金属、股票、指数）。 信息直观易读，无需加载图表 指标不会重绘，也不会完成信号 仅在 K 线收盘时生效 提供多种信号提醒类型 直观易懂，只需将其附加到图表上并遵循信号的简单建议即可。 系统中每个趋势的输入参数均可配置。 General trend - 判断总体趋势 Signal trend - 发出入场和出场信号。 Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - 出现信号箭头和止损时使用提醒。 Sound for signals - 信号声音文件。 使用方法 General trend - 浅绿色线，如果高于价格 - 趋势为下行；如果低于价格 - 趋势为上行。当趋势发生变化时，会出现信号箭头。 Signal trend - 跟随价格走势的
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
指标
Wave Reversal Indicator - determines the direction of trend waves and price reversals. The indicator shows wave movements and trend directions. It gives recommendations where to follow the trader, helps to follow the trading strategy. It is an addition to an intraday or medium-term strategy. Almost all parameters are selected for each time frame and are changed automatically, the only parameter for manual adjustment is the wavelength. Works on various trading instruments and timeframes, recomme
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
指标
Trading System Double Trend MT5 - 个由多个指标组成的独立交易系统。它能够判断总体趋势，并发出价格变动方向的信号。 可用于剥头皮交易、日内交易或周内交易。 功能 适用于任何时间框架和交易工具（外汇、加密货币、贵金属、股票、指数）。 信息直观易读，无需加载图表 指标不会重绘，也不会完成信号 仅在 K 线收盘时生效 提供多种信号提醒类型 直观易懂，只需将其附加到图表上并遵循信号的简单建议即可。 系统中每个趋势的输入参数均可配置。 General trend - 判断总体趋势 Signal trend - 发出入场和出场信号。 Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - 出现信号箭头和止损时使用提醒。 Sound for signals - 信号声音文件。 使用方法 General trend - 浅绿色线，如果高于价格 - 趋势为下行；如果低于价格 - 趋势为上行。当趋势发生变化时，会出现信号箭头。 Signal trend - 跟随价
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
指标
Point Directions MT5 - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
趋势指标是用于金融市场交易的技术分析领域之一。 Angular Trend Lines - 全面确定趋势方向并产生入场信号。除了平滑蜡烛的平均方向 它还利用趋势线的倾斜角度。构建江恩角度的原理被当作倾斜角度的基础。 技术分析指标结合了烛台平滑和图表几何。 趋势线和​​箭头有两种类型：红线和箭头表示看涨方向。紫线和箭头表示看跌方向。 指示器功能 该指标使用简单、参数配置方便，可用于趋势分析和接收开仓信号。 指示器不会重新绘制，箭头出现在蜡烛的收盘处。 当信号发生时提供多种类型的警报。 可用于任何金融工具（外汇、加密货币、金属、股票、指数）。 该指标可以在任何时间范围和图表上发挥作用。 该指标采用轻量级算法，不加载处理器，确保在多个窗口中使用。 根据时间范围和交易方法选择参数。 主要输入参数 Period - 用于分析计算的蜡烛数量。 Angle ——趋势线的斜率。
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
指标
“ ZigZag on Trend ”指标有助于判断价格走势方向，并配有K线和点数计算器。它由趋势指标、追踪价格方向的之字形趋势线以及用于计算趋势方向上经过的K线数量和垂直刻度上的点数（计算基于K线的开盘价）的计数器组成。该指标不会重绘。为了方便起见，它以彩色柱状图或线条的形式呈现。该指标适用于所有时间周期，但最适用于M5及以上时间周期。 “ Period ”决定了用于寻找价格方向的K线数量。它计算方向的长度，以获得平滑的单向趋势。 “ Diapason ”调整趋势方向的频率，主要用于针对不同的交易品种调整第一个参数（欧元/美元大约最多10，黄金大约最多100）。 点数计数器有助于针对任何时间周期和交易品种进行调整。 主要指标参数 “ Period ” - 决定趋势持续时间 “ Diapason ” - 用于调整波动性不同的交易品种的趋势（以点数为单位） “ History of the counter ” - 用于计算计数器的K线范围。建议使用较大的值，以便根据历史数据调整参数。在交易模式下，对于新报价，建议使用较小的值（500-1000之间），以避免计算机计算过载。
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Point Directions - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send emai
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Indicator for manual trading and technical analysis for Forex. It consists of a trend indicator with the opening level of the trading day and a arrow indicator for determining entry points. The indicator does not recolor; it works when the candle closes. Contains several types of alerts for signal arrows. Can be configured to work on any chart, trading instrument or time frame. The work strategy is based on searching for price movements along the trend.  To make " Buy " transactions: The tre
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
指标
Scalping Entry Points - is a manual trading system that can adjust to price movements and give signals to open trades without redrawing. The indicator determines the direction of the trend by the central level of support and resistance. The dot indicator provides signals for entries and exits.  Suitable for manual intraday trading, scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. The indicator gives several types of alerts. How to use the product The blue line det
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
指标
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
指标
Cyclical indicator for trading and predicting the direction of the market. Shows the cyclical behavior of the price in the form of an oscillator. Gives signals for opening deals when rebounding from the upper and lower boundaries of the oscillator. In the form of a histogram, it shows the smoothed strength of the trend. Will complement any trading strategy, from scalping to intraday. The indicator does not redraw. Suitable for use on all symbols/instruments. Suitable time frames for short-term t
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Binary Lines
Vitalyi Belyh
指标
Binary Lines is a technical analysis indicator for currencies, commodities, cryptocurrencies, stocks, indices and any financial instruments. Can be used for binary options or Forex scalping. Shows entry and exit points at fixed intervals and provides traders the necessary information about the results of possible transactions. Entry points are formed at the very beginning of the candle, in the direction of the MA line, duration trades in bars can be adjusted manually and adjusted to any financia
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
指标
Line Breakouts - System for trend trading. Contains a trend identifier that can be adapted to any chart and trading instrument using the period and smoothing function. And a determinant of support and resistance levels. When the price is below the resistance line, open Sell trades, and when the price is above support lines - open Buy transactions. Stop loss should be placed a few points from the lines, Take Profit should be fixed after several candles (3-10-15), based on the time frame. The indi
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Point Trend Indicator - An indicator of the upper and lower level of the trend, which can determine the trend direction and indicate its strengthening. The trend direction is determined by round dots; if the points are above the zero line, the trend is bullish; if below, the trend is bearish. The increase in directional movement is indicated by arrows. It has the only parameter for manual adjustment - Duration of the trend direction.   Possibilities Works on all time frames Adapts to any financ
筛选:
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

回复评论