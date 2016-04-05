NR7 Opening Range Breakout EA

NR7开盘区间突破EA — 日内交易

基于Toby Crabel经过验证的NR7压缩方法论

无马丁格尔。无网格。由一位拥有8年经验的交易者打造,而非仅仅是程序员。本智能交易系统的灵感来自Toby Crabel发表的著作《Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout》。

这个EA能做什么

NR7 ORB EA将技术分析中最经久不衰的日内交易理念之一实现自动化:识别价格极度压缩的时期,并在市场最终启动行情时进行突破交易。

每个交易时段,EA都会扫描寻找NR7形态——一根波动幅度小于前6根K线的K线,这表明市场已收缩进入一个紧密的压缩区域。一旦确认有效的NR7形态,EA便会进入待命状态,实时监控价格走势。一旦价格突破压缩区高点或低点至少1个点(pip),便会沿突破方向触发交易。

止损设置在压缩区的另一端,从入场那一刻起就为交易设定了明确的风险边界。所有持仓在交易时段结束时平仓。这是一个纯粹的日内系统,没有隔夜持仓风险。

优惠价格。目前价格暂定为30美元,以建立初始信任。一旦达到20笔销售,价格将在每完成10笔购买后上涨30美元。最终价格为300美元。趁低价赶快入手!

购买本智能交易系统的用户可通过私信申请免费获得NR7 Compression指标。

工作原理

第一步 — 时段检测(自动)

EA通过SymbolInfoSessionTrade()读取您经纪商的实际市场交易时间,无需手动设置时段。它能自动适应外汇(24小时)、贵金属、加密货币及原油的交易时段。

第二步 — NR7扫描(每根K线一次)

每出现一根新K线,EA都会检查最近收盘的K线是否窄于前6根K线。若是,则整个7根K线窗口的最高点和最低点即构成压缩区域。

第三步 — 突破触发(每个跳价)

进入待命状态后,EA会持续监控价格。当卖价(ask)突破压缩区高点1个点以上时触发买入;当买价(bid)跌破压缩区低点1个点以上时触发卖出。

第四步 — 时段边界保护

EA不会在交易时段的最后一根K线开新仓。所有持仓将在时段结束时平仓——无隔夜持仓,无隔夜跳空风险。

第五步 — 基于风险的仓位规模计算

通过OrderCalcProfit()计算手数,使您设定的风险百分比精确匹配止损距离,并充分考虑各交易品种的合约规模及经纪商条件差异。

推荐设置

建议在M30时间周期上交易,每笔交易风险账户余额的0.25%-1%。

推荐交易品种

该EA适用于任何具有明确交易时段的品种。已在FTMO、IC Markets、Oanda上测试,推荐用于:

外汇 — 主要及次要货币对(EURUSD、GBPUSD、USDJPY等)

贵金属 — 黄金(XAUUSD)、白银(XAGUSD)

加密货币 — 比特币(BTCUSD)、以太坊(ETHUSD)

原油 — 美原油(USOil/WTI)、英国布伦特原油(UKOil)

核心特点

✅ 完整的时段识别——自动适应任何品种的市场交易时间

✅ NR7验证仅使用当前交易时段内的K线(不受前一时段或隔夜跳空影响)

✅ 通过OrderCalcProfit()进行基于风险的仓位计算——所有品种风险保持一致

✅ 每次下单前进行冻结水平及止损水平检查

✅ 入场前进行保证金验证

✅ 在时段最后一根K线进行日内平仓——零隔夜风险敞口

✅ 若在持仓期间重启,可优雅恢复运行

✅ 每个品种独立的魔术编号(magic number)——可同时在多个品种上运行

它是什么(以及不是什么)

本EA专为希望使用基于规则、机械化日内系统的交易者打造,具有清晰的交易优势:波动性压缩后接方向性突破。它不使用马丁格尔、网格或摊平加仓策略。每笔交易在入场前都设有固定止损,风险可控且稳定。

如果您正在寻找高频剥头皮交易系统,这并不适合您。在30分钟时间周期上,该EA每个品种通常每天进行一到两笔交易——注重质量而非数量。

在实盘账户使用前,请务必在策略测试器及模拟账户中进行充分测试。交易涉及亏损风险,过往表现不代表未来结果。