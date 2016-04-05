NR7 Opening Range Breakout EA

NR7开盘区间突破EA — 日内交易
基于Toby Crabel经过验证的NR7压缩方法论

无马丁格尔。无网格。由一位拥有8年经验的交易者打造,而非仅仅是程序员。本智能交易系统的灵感来自Toby Crabel发表的著作《Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout》。

这个EA能做什么
NR7 ORB EA将技术分析中最经久不衰的日内交易理念之一实现自动化:识别价格极度压缩的时期,并在市场最终启动行情时进行突破交易。
每个交易时段,EA都会扫描寻找NR7形态——一根波动幅度小于前6根K线的K线,这表明市场已收缩进入一个紧密的压缩区域。一旦确认有效的NR7形态,EA便会进入待命状态,实时监控价格走势。一旦价格突破压缩区高点或低点至少1个点(pip),便会沿突破方向触发交易。
止损设置在压缩区的另一端,从入场那一刻起就为交易设定了明确的风险边界。所有持仓在交易时段结束时平仓。这是一个纯粹的日内系统,没有隔夜持仓风险。

优惠价格。目前价格暂定为30美元,以建立初始信任。一旦达到20笔销售,价格将在每完成10笔购买后上涨30美元。最终价格为300美元。趁低价赶快入手!
购买本智能交易系统的用户可通过私信申请免费获得NR7 Compression指标。

工作原理
第一步 — 时段检测(自动)

EA通过SymbolInfoSessionTrade()读取您经纪商的实际市场交易时间,无需手动设置时段。它能自动适应外汇(24小时)、贵金属、加密货币及原油的交易时段。

第二步 — NR7扫描(每根K线一次)

每出现一根新K线,EA都会检查最近收盘的K线是否窄于前6根K线。若是,则整个7根K线窗口的最高点和最低点即构成压缩区域。

第三步 — 突破触发(每个跳价)

进入待命状态后,EA会持续监控价格。当卖价(ask)突破压缩区高点1个点以上时触发买入;当买价(bid)跌破压缩区低点1个点以上时触发卖出。

第四步 — 时段边界保护

EA不会在交易时段的最后一根K线开新仓。所有持仓将在时段结束时平仓——无隔夜持仓,无隔夜跳空风险。

第五步 — 基于风险的仓位规模计算

通过OrderCalcProfit()计算手数,使您设定的风险百分比精确匹配止损距离,并充分考虑各交易品种的合约规模及经纪商条件差异。

推荐设置
建议在M30时间周期上交易,每笔交易风险账户余额的0.25%-1%。

推荐交易品种
该EA适用于任何具有明确交易时段的品种。已在FTMO、IC Markets、Oanda上测试,推荐用于:

外汇 — 主要及次要货币对(EURUSD、GBPUSD、USDJPY等)
贵金属 — 黄金(XAUUSD)、白银(XAGUSD)
加密货币 — 比特币(BTCUSD)、以太坊(ETHUSD)
原油 — 美原油(USOil/WTI)、英国布伦特原油(UKOil)

核心特点

✅ 完整的时段识别——自动适应任何品种的市场交易时间
✅ NR7验证仅使用当前交易时段内的K线(不受前一时段或隔夜跳空影响)
✅ 通过OrderCalcProfit()进行基于风险的仓位计算——所有品种风险保持一致
✅ 每次下单前进行冻结水平及止损水平检查
✅ 入场前进行保证金验证
✅ 在时段最后一根K线进行日内平仓——零隔夜风险敞口
✅ 若在持仓期间重启,可优雅恢复运行
✅ 每个品种独立的魔术编号(magic number)——可同时在多个品种上运行

它是什么(以及不是什么)
本EA专为希望使用基于规则、机械化日内系统的交易者打造,具有清晰的交易优势:波动性压缩后接方向性突破。它不使用马丁格尔、网格或摊平加仓策略。每笔交易在入场前都设有固定止损,风险可控且稳定。
如果您正在寻找高频剥头皮交易系统,这并不适合您。在30分钟时间周期上,该EA每个品种通常每天进行一到两笔交易——注重质量而非数量。
在实盘账户使用前,请务必在策略测试器及模拟账户中进行充分测试。交易涉及亏损风险,过往表现不代表未来结果。


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4.95 (22)
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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
Turtles EA - 双系统突破交易 本智能交易顾问实现了一种基于突破的趋势跟踪交易系统，使用两套独立的规则集。它专为对冲账户设计，并在日线时间框架（D1）以及任何交易品种上运行。 系统包含两套独立的进场和出场逻辑。第一套规则使用20周期高点/低点作为进场条件（价格突破20根K线高点买入，跌破20根K线低点卖出），并使用10周期低点/高点作为出场条件（长仓跌破10根K线低点平仓，短仓突破10根K线高点平仓）。第二套规则使用55周期高点/低点作为进场条件（价格突破55根K线高点买入，跌破55根K线低点卖出），并使用20周期低点/高点作为出场条件（长仓跌破20根K线低点平仓，短仓突破20根K线高点平仓）。每套系统在每个品种上同时仅允许持有一个仓位，不支持额外加仓或金字塔加仓。 风险管理将每笔交易的风险限制在账户余额的0.5%。仓位规模根据波动率止损距离自动计算，使用2倍20周期ATR（威尔德平滑方法）。止损设置如下：多头仓位为进场价格减去2×ATR，空头仓位为进场价格加上2×ATR。 可选的回撤保护机制会监控账户余额峰值，并在回撤达到10%、20%或30%等阈值时分步降低风险百
Keltner Channels Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
指标
凯尔特纳通道买卖信号提示 凯尔特纳通道是由切斯特·凯尔特纳于20世纪60年代开发的一种流行的技术分析工具，常被交易者用于衡量市场波动性和识别潜在的突破点或反转点。它由一条中央移动平均线以及基于平均真实波幅的上轨和下轨组成，有助于发现超买或超卖状况。交易者通常将其用于趋势跟踪，当价格向上突破上轨时发出买入力量信号，向下跌破下轨时则表明存在卖出压力，从而便于在外汇、大宗商品或股票等波动性市场中选择进场和出场时机。 本指标"凯尔特纳通道买卖信号提示"基于经典的凯尔特纳概念构建，旨在为交易决策提供清晰的视觉信号和通知。它专为MT5图表设计，可通过导航面板轻松添加或直接拖拽到图表上。加载时，您会看到以下输入参数，您可以根据自己的交易风格进行自定义： -   MA_Period（默认20）：中央移动平均线的周期。 -   MA_Type（默认EMA）：移动平均线类型，例如SMA、EMA、SMMA或LWMA。 -   ATR_Period（默认14）：用于计算通道带的平均真实波幅（ATR）周期。 -   ATR_Multiplier（默认2.0）：应用于ATR以设定通道带宽度的乘数。 -   
FREE
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
指标
Triple Moving Average Buy Sell Alerts 该指标使用三条移动平均线系统来识别趋势跟踪的入场和出场时机。信号在已收盘的K线上生成，并通过桌面弹窗和手机推送通知进行提醒。 交易逻辑 买入信号（绿色菱形）在以下所有条件同时满足时出现：价格收盘于三条移动平均线上方，MA 20位于MA 50上方，MA 50位于MA 200上方，且价格位于MA 200上方。 卖出信号（红色菱形）在所有相反条件同时满足时出现：价格收盘于三条移动平均线下方，呈完全空头排列。 平仓信号（金色X）在快速MA 20穿越中速MA 50时出现。价格下方的金色X平掉买入仓位；价格上方的金色X平掉卖出仓位。 指标会跟踪市场状态，仅在前一笔交易通过出场信号平仓后，才会生成新的入场信号。 提醒通知 当实时信号出现时，屏幕上会弹出桌面提醒，同时向MetaTrader 5手机应用发送推送通知。通知仅针对实时信号触发，指标加载时不会对历史K线发送提醒。 输入参数 三条移动平均线均可完全自定义。每条MA可独立设置周期、类型（SMA或EMA）、颜色和线条粗细。买入和卖出信号的颜色同样可以调整。 Arrow Of
FREE
Ultimate Breakout EA Pro
Daniel-gheorghe Muresan
专家
一款结合了三种经过验证的突破交易系统的智能交易系统（EA）。交易者在将 EA 附加到图表时，从输入菜单中选择当前使用的策略。所有三种策略共享相同的核心架构：基于余额的风险管理、基于 ATR 的头寸规模计算、每次仅持有一个仓位、无金字塔加仓，以及在重启或重新加载后自动重新附加到现有仓位。 无马丁格尔。无网格。由一位拥有8年经验的交易者（而非仅仅是程序员）打造。该EA遵循汤姆·巴索的方法论，您必须在日线时间框架上交易多个市场（最好超过20个）。折扣价。价格暂时定为30美元以建立初步信任。一旦我们达到20笔销售，此后每增加10笔购买，价格将上涨30美元。最终价格300美元。趁便宜赶紧入手！ 交易策略 唐奇安通道 — 自动化执行基于 Tom Basso 所描述的唐奇安通道突破方法的交易。当 ask 价格向上突破上轨至少 1 个点（买入）或 bid 价格向下突破下轨至少 1 个点（卖出）时入场。相反方向的通道线同时作为初始止损和移动止损。多头交易中下轨是止损位，空头交易中上轨是止损位。移动止损在每个 Bar 收盘时更新一次，且只向对交易者有利的方向移动，绝不回撤。当价格触及移动止损水平时平仓。不
ATR Trade Manager MT5
Daniel-gheorghe Muresan
专家
产品描述 厌倦了为每笔订单手动计算风险，或者使用会干扰您工作流程的界面？ATR Trade Manager MT5 是您在 MetaTrader 5 中的终极解决方案，用于放置智能、风险可控的市场订单或挂单（Buy Stop/Sell Stop），并配备基于波动率的动态止损。 该 EA 自动完成头寸规模和止损计算的重活，让您专注于市场分析和入场决策。一切通过直观、可拖拽、可最小化的图形界面（GUI）进行管理，保持图表整洁，交易精准可控。 核心功能 ATR 驱动的动态止损：使用不重绘的平均真实波幅（ATR）指标自动计算止损距离。它能适应当前市场波动率——在动荡市场中扩大止损，在平静条件下收紧止损，避免过早离场。 基于风险的智能头寸规模：采用 MetaTrader 5 自带的 OrderCalcProfit() 和 OrderCalcMargin() 函数，实现精确、不依赖经纪商的合约量计算。根据账户余额和预设风险百分比动态确定头寸规模，严格遵守您的资金管理规则。 集成式 ATR 移动止损：内置移动止损机制，使用相同的 ATR 逻辑，当交易向有利方向移动时保护利润并锁定收益。该功能可直接通
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
指标
海龟指标带警报功能。交易突破。不错过任何一个信号。 市场不等人。一旦价格突破进入新的区域，你必须知道，必须行动。这个指标专为关注价格本身、而非他人观点的交易者而设计。 无论你遵循经典的海龟交易系统规则，还是任何其他基于突破的方法，该指标都会将关键水平直接绘制在你的图表上，并在市场发出信号的那一刻立即提醒你。没有猜测。没有长时间盯盘。只有在关键时刻出现的、基于规则的清晰信号。 专为希望保持纪律的系统化交易者而设计 突破交易者最大的敌人不是糟糕的市场，而是情绪。因为分心而错过入场。因为"感觉"价格会回来而死守亏损的交易。因为回撤让你紧张而过早离场。 这个指标消除了所有这些问题。它精确地告诉你何时入场，以及市场何时表明这笔交易已经结束。规则始终如一。 当价格创出新高或新低时发出清晰的入场信号——这是每个海龟风格系统的核心。基于较短跟踪通道的出场信号，让你顺势而为，在趋势结束时离场，而不是提前离场。电脑弹窗和推送通知。即使你不在电脑前，信号出现的那一刻也会推送到你的手机。通道线始终显示在图表上。在下一个信号出现之前，你就能看到它可能从哪里到来。 基于规则的系统纪律，实时呈现 大多数突破交易者都
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
1 (1)
专家
TURTLES 3XATR EA：适用于METATRADER 5的现代趋势跟踪系统 Turtles 3xATR Expert Advisor是一款为MetaTrader 5平台设计的复杂自动化交易系统，其目的是捕捉重要的市场趋势。它借鉴了经典海龟交易者的原理，采用一套纪律严明、经过波动率调整的突破方法，并结合了基于规则的稳健风险管理。 交易策略与逻辑 该EA基于纯粹的趋势跟踪理念运行。它通过监控价格对特定区间的突破来识别潜在的新趋势。当市场的卖出价（Ask）超过前EntryPeriod根K线的最高价时，会产生买入信号。相反，当市场的买入价（Bid）跌破同一回溯期内的最低价时，则会触发卖出信号。 开仓后，系统使用平均真实波幅（ATR）指标动态管理风险。初始止损设置在距离为StopLossATRMultiplier乘以ATR值的位置。随着趋势发展，移动止损机制启动，跟踪多头持仓的最高收盘价或空头持仓的最低收盘价，并调整止损位以锁定利润。 核心功能 基于波动率的止损：所有止损和移动止损计算均基于ATR，确保止损距离适应市场当前波动率。 动态仓位计算：根据初始止损距离和当前账户余额自动计算每笔
Triple Moving Average EA Strategy
Daniel-gheorghe Muresan
专家
概述 三重移动平均线EA是一款为MetaTrader 5设计的趋势跟踪智能交易系统。它使用三条移动平均线（默认周期：20、50、200）来识别趋势方向、均线排列和入场触发信号。交易仅在满足严格条件且基于已收盘的K线上开仓，确保无重绘或无未来偏差。该EA采用基于ATR的止损进行动态风险控制，以及基于余额的头寸规模管理，以每笔交易风险固定百分比（默认1%）的方式运作。 主要特点： 仅对冲模式兼容：专为对冲账户设计，以避免净额结算账户的问题。 止损后重新入场保护：当一笔交易触发止损后，若要在同方向再次入场，则要求当前收盘K线相对于原始信号出现以来的所有K线，必须创出新的更高高点（对于多单）或新的更低低点（对于空单）。 可定制的移动平均线：每条移动平均线均可选择为SMA、EMA、SMMA或LWMA。 不使用马丁格尔或网格策略：每个信号仅开单一仓位，固定风险。 独立的魔术码：每笔交易都有其独特的魔术码，便于追踪。 该EA适合初学者和有经验的交易者使用。由于点差、滑点和市场条件可能导致结果不同，在实盘使用前，请务必使用您经纪商的历史数据进行回测。 策略描述 该EA遵循经典的三重移动平均线交
Keltener Channels EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
Keltner Channels EA 智能交易系统 基于“Keltner Channels Buy Sell Alerts”指标逻辑实现全自动交易的专家顾问。 交易逻辑 该智能交易系统使用与 Keltner Channels Buy Sell Alerts 指标完全相同的信号和离场规则来开仓、管理及平仓： 开仓条件 买入信号：前一根K线收盘价 > 上轨（Upper Keltner Band） 卖出信号：前一根K线收盘价 < 下轨（Lower Keltner Band） 离场规则（可通过输入参数 Exit_Mode 配置） 穿越对面轨道（指标默认） 穿越中轨（EMA）—— 本EA默认选项 价格返回通道内部（价格回到上下轨之间） 每笔交易均采用基于ATR的止损，设置在开仓价 ± (SL_ATR_Mult × ATR值)。 每次仅允许持有一个仓位（无金字塔加仓）。不设置止盈。平仓仅通过设定的条件之一或止损触发完成。 EA不在图表上绘制任何对象、通道或箭头，也不生成警报。其设计纯粹用于自动化交易。 输入参数（附加到图表时可配置） MA_Period（默认20）—— 中心
Donchian Channels EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
Donchian Channels EA 顾问基于汤姆·巴索所描述的唐奇安通道突破方法，完全自动化交易操作。 交易逻辑 顾问根据仅由已收盘K线计算得出的唐奇安通道边界，开仓、管理并平仓交易。 买入信号：Ask价格向上突破通道上轨至少1个点。卖出信号：Bid价格向下突破通道下轨至少1个点。 对面通道边界同时充当初始止损和追踪止损。多头仓位以下轨为止损，空头仓位以上轨为止损。追踪止损在每根K线收盘时更新一次，仅朝有利于交易者的方向移动，从不回撤。当价格触及追踪止损水平时平仓。不使用止盈。同一时间只允许持有一个仓位，不进行加仓操作。顾问不在图表上绘制任何对象，也不生成任何提醒。 输入参数 DC_Period（默认21）— 唐奇安通道和ATR的计算周期。 RiskPercent（默认1.0）— 每笔交易所承担的账户余额风险百分比。手数根据入场价与对面通道边界之间的距离计算，使风险恰好等于指定百分比。 MaxAllowedLot（默认5.0）— 最大允许手数上限。 BaseMagicNumber（基础值30000）— 顾问所开仓位的唯一标识符，针对每个交易品种自动变化。 EnableCritic
Dual Channel EA DK
Daniel-gheorghe Muresan
专家
双通道EA 一款基于唐奇安通道和肯特纳通道组合突破方法实现全自动交易的专家顾问，灵感源自汤姆·巴索的趋势跟踪理念。 交易逻辑 该EA利用实时价格相对于两个通道指标的表现来开仓、管理并平仓。这两个指标同步计算，分别是唐奇安通道（回溯期内的最高价/最低价）和肯特纳通道（EMA ± ATR倍数）。两个指标使用相同的周期，构成一个统一的双通道引擎。 入场 — 买入信号：ask价格向上突破最先触及的上轨（即两条上轨中当前较低的那一条）。卖出信号：bid价格向下突破最先触及的下轨（即两条下轨中当前较高的那一条）。价格需超出轨道至少1个点才能触发入场。 初始止损 — 对于多单，止损设在两条下轨中较高的位置（更紧的止损，更接近价格）。对于空单，止损设在两条上轨中较低的位置。这保证了入场时止损尽可能紧，同时在结构上仍然有效。 移动止损 — 入场后，移动止损在每个K线收盘时始终跟随对交易最有利的轨道水平。对于多单，这是两条通道中较高的下轨；对于空单，这是两条通道中较低的上轨。移动止损只朝有利于交易的方向移动，从不回撤——一旦达到某个水平，就会保持该水平，直到出现更好的水平。当价格触及当前移动止损水平时，
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