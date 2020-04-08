使用经典三均线策略自信交易



此指标使用经过验证的三均线系统，自动识别高概率趋势跟踪机会。它直接在您的图表上绘制清晰的视觉信号，并即时向您的桌面和手机发送警报，确保您永不错过任何交易。



指标描述：Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 核心功能与交易逻辑



该指标使用三条均线来过滤趋势并精确定位入场点。逻辑严格且清晰：



买入信号（绿色菱形）：在蜡烛图收盘时，当以下所有条件同时满足时生成：



趋势向上：价格位于慢速200周期均线上方。



对齐：20周期均线高于50周期均线，且50周期均线高于200周期均线。



触发：蜡烛收盘价高于所有三条均线。



卖出信号（红色菱形）：在蜡烛图收盘时，当以下所有相反条件同时满足时生成：



趋势向下：价格位于慢速200周期均线下方。



对齐：20周期均线低于50周期均线，且50周期均线低于200周期均线。



触发：蜡烛收盘价低于所有三条均线。



平仓信号（金色 'X'）：当快速20周期均线与中速50周期均线发生交叉时出现退出信号。



价格下方的金色 'X' 用于平掉买入仓位。



价格上方的金色 'X' 用于平掉卖出仓位。



该指标会跟踪市场状态，只有在前一笔交易通过 'X' 信号平仓后，才会显示新的买入或卖出菱形信号。



🔔 多平台通知（永不错过信号）



当生成新的实时信号时，您将通过两种方式收到通知：



桌面弹窗警报：在屏幕上显示清晰消息（例如：“XAUUSD H1 挂买单”）。



推送通知至手机：相同警报会即时发送到您的 MetaTrader 5 手机应用，即使您远离电脑也能监控市场。



注意：警报仅针对实时信号。首次加载指标时，不会收到历史信号的 spam。



🎨 完全自定义以匹配您的图表风格



让指标的外观和工作方式完全符合您的需求：



均线控制：为每条均线单独调整周期、类型（SMA/EMA）、颜色和线条粗细。



信号外观：选择买入菱形和卖出菱形的颜色。调整视觉偏移量，使信号清晰地显示在价格柱上方或下方。



视觉偏移提示：此设置将信号箭头远离价格以提高可见性。在日线（D1）图表上，300 的值效果很好，但在较低时间框架上应使用较小值（例如，1分钟图表尝试 3-10）。只需快速调整一次，即可为常用图表找到完美设置。



为什么选择此指标？



它将经典的三均线交叉策略从手动图表分析转变为精准的自动化交易助手。凭借严格的规则、清晰的视觉效果和可靠的警报，它帮助您保持纪律并一致执行交易计划。



常见问题解答（FAQ）



Q1：如何安装指标？

A：购买并下载后，您将收到一个 .ex5 文件。将该文件复制到 MetaTrader 5 数据目录的 MQL5\Indicators 文件夹中。重启 MT5 终端，您将在导航器窗口的 Indicators 部分找到 “Triple MA System”。拖拽到任意图表即可开始使用。



Q2：指标没有显示任何箭头，怎么回事？

A：通常有以下两种原因：



数据不足：指标需要足够的歷史柱来计算200周期均线。请确保图表已加载足够的过去数据（例如，几百根柱子）。



视觉偏移过大：如果 “Arrow Offset” 值太大（例如在1分钟图表上设为300），箭头可能绘制在当前价格视图之外。请减小该值（较低时间框架建议 5-30）。



Q3：我收到了信号，但手机没有收到通知。

A：推送通知需要在 MT5 中进行一次性设置：



在 工具 → 选项 → 通知 中勾选 “启用推送通知”。



在同一设置标签页输入您的 MetaQuotes ID（可在 MT5 手机应用中找到）。



确保桌面终端已连接互联网，且手机 MT5 应用已登录。



Q4：可以更改均线的周期吗（例如使用 9、21、200）？

A：当然可以。三条均线的周期（短、中、长）以及类型（SMA 或 EMA）均可在加载指标时通过输入参数完全自定义。



Q5：为什么我在已持有买入仓位时又收到新的买入信号？

A：指标会跟踪市场状态，只有在前一笔交易通过退出信号（'X'）平仓后才会发出新入场信号。如果出现连续入场信号而中间无退出，请检查 “InpPeriodMA1”（快速均线）和 “InpPeriodMA2”（中速均线）的周期是否设为 1，这可能导致异常行为。请使用默认或合理值。



Q6：“Arrow Offset” 设置是什么？应该用什么值？

A：此设置将信号箭头（菱形和 X）垂直远离柱子的最高/最低点，以避免杂乱并提高可见性。没有通用的完美值——取决于图表比例和时间框架。



较高时间框架（D1、H4）：较大值如 100-300 点效果好。



较低时间框架（M15、M5、M1）：通常 3-30 点即可。



提示：从较小值开始逐步增加，直到箭头清晰可见但不过于远离价格。



Q7：这是“设置后不管”的交易系统吗？

A：不是。这是一个精密的信号工具，而不是自动交易机器人（Expert Advisor）。它基于清晰的交易逻辑提供高质量视觉和声音警报，但您仍需负责执行交易、管理风险（止损）并运用自身市场知识。建议先在模拟账户中前向测试任何策略。



Q8：如何更改线条和箭头的颜色？

A：内置完整视觉自定义。在指标设置窗口的 Inputs 标签页，您可以独立设置三条均线、买入菱形、卖出菱形的颜色，并调整线条/箭头粗细。



Q9：指标会有更新吗？

A：是的。所有客户均可免费获得更新。新版本发布时，您会通过 MQL5 Market 收到通知，并可从购买历史中下载最新版。



Q10：遇到问题去哪里寻求支持？

A：技术支持请在 MQL5 Market 产品页面的 “评论” 区留言，或通过您的 MQL5 账户直接联系开发者。我们随时为您提供帮助。