Triple Moving Average Buy Sell Alerts

使用经典三均线策略自信交易

此指标使用经过验证的三均线系统，自动识别高概率趋势跟踪机会。它直接在您的图表上绘制清晰的视觉信号，并即时向您的桌面和手机发送警报，确保您永不错过任何交易。

指标描述：Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 核心功能与交易逻辑

该指标使用三条均线来过滤趋势并精确定位入场点。逻辑严格且清晰：

    买入信号（绿色菱形）：在蜡烛图收盘时，当以下所有条件同时满足时生成：

        趋势向上：价格位于慢速200周期均线上方。

        对齐：20周期均线高于50周期均线，且50周期均线高于200周期均线。

        触发：蜡烛收盘价高于所有三条均线。

    卖出信号（红色菱形）：在蜡烛图收盘时，当以下所有相反条件同时满足时生成：

        趋势向下：价格位于慢速200周期均线下方。

        对齐：20周期均线低于50周期均线，且50周期均线低于200周期均线。

        触发：蜡烛收盘价低于所有三条均线。

    平仓信号（金色 'X'）：当快速20周期均线与中速50周期均线发生交叉时出现退出信号。

        价格下方的金色 'X' 用于平掉买入仓位。

        价格上方的金色 'X' 用于平掉卖出仓位。

该指标会跟踪市场状态，只有在前一笔交易通过 'X' 信号平仓后，才会显示新的买入或卖出菱形信号。

🔔 多平台通知（永不错过信号）

当生成新的实时信号时，您将通过两种方式收到通知：

    桌面弹窗警报：在屏幕上显示清晰消息（例如：“XAUUSD H1 挂买单”）。

    推送通知至手机：相同警报会即时发送到您的 MetaTrader 5 手机应用，即使您远离电脑也能监控市场。

    注意：警报仅针对实时信号。首次加载指标时，不会收到历史信号的 spam。

🎨 完全自定义以匹配您的图表风格

让指标的外观和工作方式完全符合您的需求：

    均线控制：为每条均线单独调整周期、类型（SMA/EMA）、颜色和线条粗细。

    信号外观：选择买入菱形和卖出菱形的颜色。调整视觉偏移量，使信号清晰地显示在价格柱上方或下方。

    视觉偏移提示：此设置将信号箭头远离价格以提高可见性。在日线（D1）图表上，300 的值效果很好，但在较低时间框架上应使用较小值（例如，1分钟图表尝试 3-10）。只需快速调整一次，即可为常用图表找到完美设置。

为什么选择此指标？

它将经典的三均线交叉策略从手动图表分析转变为精准的自动化交易助手。凭借严格的规则、清晰的视觉效果和可靠的警报，它帮助您保持纪律并一致执行交易计划。

常见问题解答（FAQ）

Q1：如何安装指标？
A：购买并下载后，您将收到一个 .ex5 文件。将该文件复制到 MetaTrader 5 数据目录的 MQL5\Indicators 文件夹中。重启 MT5 终端，您将在导航器窗口的 Indicators 部分找到 “Triple MA System”。拖拽到任意图表即可开始使用。

Q2：指标没有显示任何箭头，怎么回事？
A：通常有以下两种原因：

    数据不足：指标需要足够的歷史柱来计算200周期均线。请确保图表已加载足够的过去数据（例如，几百根柱子）。

    视觉偏移过大：如果 “Arrow Offset” 值太大（例如在1分钟图表上设为300），箭头可能绘制在当前价格视图之外。请减小该值（较低时间框架建议 5-30）。

Q3：我收到了信号，但手机没有收到通知。
A：推送通知需要在 MT5 中进行一次性设置：

    在 工具 → 选项 → 通知 中勾选 “启用推送通知”。

    在同一设置标签页输入您的 MetaQuotes ID（可在 MT5 手机应用中找到）。

    确保桌面终端已连接互联网，且手机 MT5 应用已登录。

Q4：可以更改均线的周期吗（例如使用 9、21、200）？
A：当然可以。三条均线的周期（短、中、长）以及类型（SMA 或 EMA）均可在加载指标时通过输入参数完全自定义。

Q5：为什么我在已持有买入仓位时又收到新的买入信号？
A：指标会跟踪市场状态，只有在前一笔交易通过退出信号（'X'）平仓后才会发出新入场信号。如果出现连续入场信号而中间无退出，请检查 “InpPeriodMA1”（快速均线）和 “InpPeriodMA2”（中速均线）的周期是否设为 1，这可能导致异常行为。请使用默认或合理值。

Q6：“Arrow Offset” 设置是什么？应该用什么值？
A：此设置将信号箭头（菱形和 X）垂直远离柱子的最高/最低点，以避免杂乱并提高可见性。没有通用的完美值——取决于图表比例和时间框架。

    较高时间框架（D1、H4）：较大值如 100-300 点效果好。

    较低时间框架（M15、M5、M1）：通常 3-30 点即可。

    提示：从较小值开始逐步增加，直到箭头清晰可见但不过于远离价格。

Q7：这是“设置后不管”的交易系统吗？
A：不是。这是一个精密的信号工具，而不是自动交易机器人（Expert Advisor）。它基于清晰的交易逻辑提供高质量视觉和声音警报，但您仍需负责执行交易、管理风险（止损）并运用自身市场知识。建议先在模拟账户中前向测试任何策略。

Q8：如何更改线条和箭头的颜色？
A：内置完整视觉自定义。在指标设置窗口的 Inputs 标签页，您可以独立设置三条均线、买入菱形、卖出菱形的颜色，并调整线条/箭头粗细。

Q9：指标会有更新吗？
A：是的。所有客户均可免费获得更新。新版本发布时，您会通过 MQL5 Market 收到通知，并可从购买历史中下载最新版。

Q10：遇到问题去哪里寻求支持？
A：技术支持请在 MQL5 Market 产品页面的 “评论” 区留言，或通过您的 MQL5 账户直接联系开发者。我们随时为您提供帮助。
推荐产品
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
指标
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategy Pro Confirms trend direction using smart momentum logic and key price behavior How It Works DoctorEdge V-LINE is a smart visual indicator designed to detect trend impulses and confirm their strength based on how price reacts around certain dynamic zones. Buy Trend: When price reaches level -20 , the line turns green , signaling a potential buy . If price breaks above level 0 and the line stays green, the uptrend is confirmed . If price doe
Di Napoli Thrust Scanner MT5
Samil Bozuyuk
指标
The indicator scans for Dinapoli thrust pattern in multiple timeframes for a specific market. Key Features Indicator can be used for all markets It can scan for thrust pattern on W1, D1, H4, H1, M30, M15 and M5 timeframes Ability to choose number of bars required above/below displaced moving average to define thrust Able to move display label on chart by single click Parameters Minimum Bars: Least amount of bars to account for Thrust DMA Period: Moving average period DMA Shift: Number or bars re
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
指标
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
指标
Hello, In this indicator, I started with a simple moving average crossover algorithm. However, in order ot get more succesfull results, I created different scenarios by basin the intersections and aptimized values of the moving averages on opening, closing, high and low values. I am presenting you with the most stable version of the moving averages that you have probably seen in any environment. We added a bit of volume into it. In my opinion, adding the Bollinger Band indicator from the ready-
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
指标
The "Rejection Block" MetaTrader 5 Indicator offers traders a comprehensive tool for identifying and visualizing rejection candlestick patterns, commonly known as rejection blocks. These patterns are pivotal in discerning potential market reversals or continuations, making them invaluable for traders seeking to enhance their analysis. Key Features: Rejection Block Detection: The indicator diligently scans price data, pinpointing instances of rejection candlestick patterns. These patterns typical
FREE
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
指标
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Kingtrend
Antonio Blazquez
指标
KingTrend — Price Action Trend Analysis Tool KingTrend is a trend-following indicator based on long-standing price action principles involving Highs, Lows, Open, and Close. The logic behind this tool comes from concepts passed on to me by my mentor and translated into code for consistent structure recognition. Features: Identifies market structure using price action logic Detects trend direction and key turning points Marks Higher Highs, Lower Lows, and extensions Suitable for discretionary or
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
指标
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
指标
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
指标
The Sessions and Bar Time indicator is a professional utility tool designed to enhance your trading awareness and timing precision on any chart. It combines two key features every trader needs — market session visualization and real-time bar countdown — in one clean, efficient display. Key Features: Candle Countdown Timer – Shows the remaining time before the current candle closes, helping you anticipate new bar formations. Market Session Display – Automatically highlights the four main trading
FREE
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
专家
Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
指标
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
指标
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Bull Bear Power Indicator
Hasan Aksoy
指标
Enhanced Bull-Bear Power Indicator Description The Enhanced Bull-Bear Power Indicator is a custom technical analysis tool designed for MetaTrader 5. It provides a visual representation of the relative strength between bullish and bearish market forces over a user-defined period. By calculating the average percentage change for bullish and bearish bars, the indicator computes a strength ratio that helps traders identify prevailing market sentiment. Features User-adjustable period for calculatio
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
指标
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
指标
这是一套原创的、敏捷型、极佳趋势系统。无论您是刚入门的交易新手还是专业级的交易人士，这套指标均可助您快捷及时的追踪市场趋势的最新变化。它具有以下特点： 使用方法极简单，即插即用，且所有趋势分析结果的显示方式一目了然 ； 不需配置 任何功能参数   ，趋势追踪指标将根据市场数据自动分析显示日/周/月级别的趋势大方向； 本日，本周及当前月度的趋势信息同时显示在同一个图表窗口中； 不依赖于任何其他传统/经典指标的数据 ； 支持 MT平台的 所有交易品种； 支持5分钟到日线的各级图表（MT5平台用户没有任何限制）； 这套指标 采用特有的市场行为分析算法，以不同于传统趋势分析方法的维度，快速辨识即将形成的趋势。因此您 可以将本指标结合任何其他经典分析方法一起使用，从多方角度衡量您的交易决策。
Glider
Vitalii Zakharuk
指标
The Glider indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. Using the indicator is very simple. When a dot and a blue line appear, open a buy deal. When a dot and a red line appear, open a sell deal. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore the Glider indicator will display only the trend line and entry points, i.e. displays displays the entry points to the marke
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
指标
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
FST Super Support and Resistance BOX MT5
Benoit Dumont
指标
Introducing our advanced Indicator, a groundbreaking tool for identifying support and resistance zones with unmatched precision. Elevate your trading strategy with a host of features, including a dual-color upper and lower box system that allows for easy visual recognition of market trends. Key Features: Dual-Color Box for the Support and Resistance Zones Customize your analysis with dual-color box. The upper and lower boxes offer distinct colors, providing a clear visual representation of supp
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
指标
Smart FVG Indicator MT5 – MetaTrader 5中的Fair Value Gap与Imbalance检测 Smart FVG Indicator MT5 是一款专业的 Fair Value Gap (FVG) 与 Imbalance 区域检测工具，专为使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 分析的交易者设计，帮助识别市场结构、流动性和价格低效区域。 指标会自动扫描价格走势，识别有效的 FVG 与 Imbalance 区域，并在图表上实时绘制和更新。帮助交易者直观地看到价格位移与潜在流动性区域。 主要特征 检测FVG与Imbalance： 根据K线结构检测有效的缺口和不平衡区域。 Imbalance过滤： 识别由价格快速移动或流动性变化形成的区域。 Body Average过滤： 比较K线实体大小，过滤掉弱势结构。 动态区域管理： 当价格填补或突破区域时自动更新或移除。 自定义外观： 可调整颜色、透明度、线条样式等。 提醒功能： 当新FVG出现或现有区域关闭时提供通知。 使用方法 将指标加载到任何图表，选择时间周期。 根据交易风
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
专家
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Trend Wave Analyzer Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Trend Wave Analyzer Pro: Ride the True Market Trend Stop guessing and start seeing the real story behind price movements. Are you tired of lagging indicators that give you signals too late? Do you struggle to distinguish between a minor pullback and a major trend reversal? The Trend Wave Analyzer Pro is the definitive tool designed to give you a clear, decisive, and actionable view of the market's true momentum. For just $30, you can unlock a professional-grade analysis system that will become
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
指标
秒级Tick蜡烛图生成器 是一款专为高频交易和短线炒单设计的专业级MT5指标工具。它能够将原始Tick数据实时转换为高度可定制的秒级K线图，帮助交易者精准捕捉市场微观波动，优化入场和出场时机。该工具能为您提供清晰的图表展示，让您更直观地识别价格行为模式，提升交易决策效率。 核心功能亮点： 灵活的时间间隔设置：支持自定义秒级K线生成周期（如1秒、5秒、10秒等），适应不同交易策略需求，尤其适合超短线交易者。 真实的Tick数据还原：基于原始报价数据生成蜡烛图，确保数据准确性，避免因数据合成导致的信号失真。 实时买卖价显示：直接在图表上标注当前买价（Ask）和卖价（Bid），便于快速观察市场流动性及点差变化。 直观的视觉设计：采用清晰的蜡烛图配色（涨跌颜色区分）和专业的技术指标叠加，提升图表可读性。 适用场景： 高频交易（HFT）：捕捉毫秒级价格变动，优化算法交易策略。 短线炒单（Scalping）：快速进出场，利用微小波动获利。 为什么选择本产品？ 传统分钟级或小时级图表无法满足超短线交易需求，而本工具填补了这一空白，让您能够像专业做市商一样，基于最精细的市场结构制定策略。无论是手动交易
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
作者的更多信息
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
指标
这款一体化交易指标将突破信号、高低水平以及带警报的移动止损整合为一个强大的工具。如果您曾因在图表上叠加过多指标而感到不堪重负，这款工具能简化一切，同时让您在市场中拥有锐利优势。它将三个关键要素融合在清晰直观的显示界面中，帮助您捕捉入场机会、管理风险并即刻把握整体市场流向。尤其适合遵循突破交易的趋势跟踪者，类似经典的海龟交易法则。 在这种传统的趋势跟踪风格中，您可能会看到大约30%至40%的胜率，以及适中的夏普比率，但真正的收益来自那些罕见的5%至10%的异常交易。一切都在日线图上展开，避开了五分钟、十五分钟、三十分钟、一小时或四小时等较短时间框架的匆忙节奏。这使管理变得轻松，让您能无压力地监控多个头寸。对于止损，可考虑使用日平均真实波幅的两到三倍倍数。如果手动下单感觉繁琐，可以参考我的ATR订单管理专家顾问以实现更顺畅的执行。 该指标的核心在于提供双周期高低动态水平，一目了然地显示监测周期内的价格极端值。以实线显示的二十周期高低位勾勒出市场结构的整体图景及那些适合突破交易的持久关键水平。同时，以虚线显示的十周期高低位捕捉最新的短期趋势，更易察觉方向的早期转变。您可调整颜色和线宽，使
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
厌倦了手动计算订单风险，或是应对那些笨拙的界面打断您的图表工作流程？ATR Orders Manager 是您终极的 MT5 智能交易顾问，用于放置智能、风险控制的市场订单或挂单（Buy Stop/Sell Stop），并基于平均真实波动范围 (ATR) 的动态止损。专为剥头皮交易者和波段交易者设计，此 EA 自动化繁重工作，让您专注于市场分析——同时通过直观、可拖拽的 GUI 保持一切在您的掌控之中。 关键特性： - ATR 驱动的止损：自动使用 ATR（可自定义周期和乘数）计算止损，实现基于市场波动性的自适应风险——不再需要猜测！ - 智能仓位大小计算：基于风险的 lot 计算，与您的账户余额和所需风险百分比（默认 1%）挂钩。确保每笔交易符合您的资金管理规则。 - 无缝 GUI 界面：可移动、可最小化的面板，提供实时更新。在市场/挂单类型、LONG/SHORT 设置之间切换，编辑入场点、风险 %、ATR 参数等——不会 clutter 您的图表。 - 一键订单放置：即时验证并执行市场或挂单。支持净仓和对冲账户，内置符号权限和交易条件检查。 - 实时监控：实时显示账户余额、状态
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
# Turtles 3xATR EA：MetaTrader 5 的趋势跟踪专家顾问 ## 概述   Turtles 3xATR EA 是一个受经典 Turtle Trading 系统启发的自动化交易机器人。它专注于捕捉趋势市场中的突破，同时使用基于波动性的止损来管理风险。该 EA 每次仅在每个交易品种上交易一个头寸，根据突破信号进入，并使用追踪止损锁定利润。它强调纪律性的风险控制，每笔交易绝不风险超过账户可配置百分比。该专家实现了稳健的仓位大小缩减机制，默认在账户余额减少超过 10% 时激活。当账户余额损失恢复时，仓位大小将自动恢复到初始值（默认每笔交易风险账户余额的 1%）。它可用于交易外汇、加密货币、金属、股票、大宗商品。 ## 关键输入参数（可自定义）   - EntryPeriod：20（柱）– 用于检测突破的周期。   - StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod：20（柱）– 用于止损的 ATR 计算周期。   - StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier：3.0 – 初始止损和追踪止损的乘数（比原 Tu
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
海龟 EA - 双系统突破交易者 - 仅限对冲账户  概述： 此专家顾问 (EA) 自动化了经典的 Turtle Trading 策略，这是一种趋势跟踪系统，受 Richard Dennis 著名实验的启发。该方法在 Michael Covel 的书中呈现：“The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires”（《完整的龟交易者：23 名新手投资者如何一夜成为百万富翁》）。我听了大量 Jerry Parker 的播客，发现龟交易者从未使用金字塔加仓，但混淆来自于使用两个系统（S1 20/10 - 短期 和 S2 55/20 - 长期）。龟交易者从未跳过交易，因为你永远不知道交易是否会成功。EA 在任何时间框架和符号上交易突破，使用两个独立系统（S1 和 S2）进行多样化入场。EA 每笔交易仅风险 0.5% 的余额（非权益），基于波动性的智能仓位大小计算。它包括回撤保护，以在亏损期间降低风险，并在会话间保存设置。 交易尽可能多的市场，但进行回测非常重要，以便找到突破和追踪止损
筛选:
无评论
回复评论