Ari Gold Bot — 面向XAUUSD的流动性扫荡动量智能交易系统

Ari Gold Bot 在黄金(XAUUSD)上只交易一种精确的形态：对近期波段高点/低点的流动性扫荡，随后出现三根K线的延续形态加以确认。它不是去猜测反转,而是等待市场"扫掉"站错方向的迟到交易者,然后顺势跟随随之而来的延续行情——这是一种结构性优势,而非滞后指标。

与众不同之处

多周期确认 — 在更高周期(H2/H4/D1)上读取结构,在H1/H2/H3/M30上把握入场时机。

— 在更高周期(H2/H4/D1)上读取结构,在H1/H2/H3/M30上把握入场时机。 自适应风险,而非固定手数 — 仓位大小根据账户余额分级,止损距离通过ATR适应当前波动率。

— 仓位大小根据账户余额分级,止损距离通过ATR适应当前波动率。 同一时间只持有一个仓位 — 没有网格,没有马丁格尔,没有多层敞口。

— 没有网格,没有马丁格尔,没有多层敞口。 内置每日亏损熔断机制 — 一旦触及每日亏损阈值,当天将停止交易。

回测结果(已验证,2年周期,XAUUSD H1)

通过MetaTrader 5策略测试器在2024.07.31–2026.07.30期间测试:

初始资金:$1,000 → 最终达到 $59,620.62

共169笔平仓交易,胜率39.1%

最大回撤:35.3%

过去的表现不能保证未来的结果。这是一个真实、经过验证的回测,而非拟合出来的资金曲线——但市场会变化,没有任何策略是零风险的。请只用您能承受损失的资金进行交易。

关键参数

参数 说明 风险百分比(分级) 每笔交易的风险根据账户规模分级 止损模式 基于ATR自适应(倍数可配置) 止盈 固定的盈亏比(默认3:1) 最大持仓数 1(同一时间仅持有一个仓位) 每日亏损限制 按分级可配置 入场/结构周期 完全可配置(默认:入场H1/H2/H3,结构H2/H4/D1)

所有参数均可调整——没有任何硬编码。

建议用法

将其附加到单一的XAUUSD图表,H1周期。在实盘交易前,请先在模拟账户上确认其表现符合您的预期。