Market Structure Order Block Dashboard MT4
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4용 ICT / Smart Money Concepts 인디케이터
Market Structure Order Block Dashboard MT4는 Smart Money Concepts (SMC)와 ICT 접근법을 사용하는 트레이더를 위해 설계된 고급 MetaTrader 4 인디케이터입니다. 시장 구조, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), 유동성 구역 (Liquidity Zones), Kill Zones(세션), Volume Profile까지 하나의 시각적 대시보드에 모두 담았습니다.
이 도구는 EA가 아니며 자동으로 포지션을 열거나 관리하지 않습니다. 순수 기술적 분석용 인디케이터로서, Forex, 지수, 골드(XAUUSD 등)에서 가격 구조를 읽고 트레이딩 아이디어와 시나리오를 만드는 데 도움을 줍니다.
주요 기능
- 자동 시장 구조 인식 조정 가능한 스윙 강도 설정으로 HH, HL, LH, LL과 같은 스윙 고점·저점을 자동으로 탐지합니다.
- BOS & ChoCH 탐지 Break of Structure와 Change of Character를 자동으로 감지하여 차트에 선과 텍스트 라벨로 명확하게 표시합니다.
- Order Blocks (공급 & 수요 구역)
- 강세 / 약세 Order Block을 자동 인식합니다.
- 거래량, 캔들 바디 크기, 가격 임펄스를 기준으로 필터링합니다.
- 각 Order Block에 강도 점수(%)와 재터치 횟수를 부여합니다.
- 이미 충분히 소화(mitigated)된 OB를 제거하고, 구역을 미래로 연장하는 옵션을 제공합니다.
- Fair Value Gaps (FVG)
- 상승 FVG와 하락 FVG를 자동으로 탐지합니다.
- 최소 갭 크기(pips)를 사용자 설정으로 조정할 수 있습니다.
- 갭의 50% 이상이 메워진 FVG를 자동으로 “채워진” 것으로 간주하고 숨기거나 제거할 수 있습니다.
- 유동성 구역 (Liquidity Zones)
- Equal Highs / Equal Lows 형태의 유동성 구역을 탐지합니다 ($$$EQH / $$$EQL).
- 가격 허용 오차(포인트)와 최소 터치 횟수를 설정할 수 있습니다.
- 이미 가격에 의해 스윕(swept)된 유동성 구역을 표시하고 필터링합니다.
- Kill Zones (주요 트레이딩 세션)
- Asian, London, New York 세션을 각각 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다.
- 브로커 서버 시간을 맞추기 위한 GMT Offset 파라미터 제공.
- 차트에 세션 영역을 색상 박스로 표시하고, 현재 세션 이름을 라벨로 보여줍니다.
- 내장 Volume Profile
- 최근 X개 캔들의 거래량 분포를 분석합니다(개수는 입력값으로 설정).
- POC, VAH, VAL를 자동 계산하여 차트에 표시합니다.
- 핵심 가격대에서 매수·매도 거래량 비율도 확인할 수 있습니다.
- MT4 스타일 대시보드 패널
- 콤팩트한 패널 하나에 추세 방향, 최근 BOS/ChoCH 신호, 활성 Order Block 개수, FVG 개수, 현재 세션, 그리고 Confluence Score(종합 공통점 점수, %)를 한눈에 보여줍니다.
- 다크 테마에 최적화된 색 구성으로 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩 모두에서 뛰어난 가독성을 제공합니다.
입력 파라미터 및 커스터마이즈
- InpSwingStrength – HH/HL/LH/LL 탐지를 위한 스윙 강도.
- InpMaxBars – 분석할 최대 캔들 수.
- InpShowBOS / InpShowChoCH – BOS 및 ChoCH 표시/숨김.
- InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – Order Block 개수·삭제·연장 관련 전체 제어.
- InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG 탐지 및 관리 설정.
- InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – 유동성 구역 감지 조건.
- InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones(세션) 관련 설정.
- InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – Volume Profile 세부 설정.
- InpDashX / InpDashY – 차트에서 대시보드의 X, Y 위치.
색상, 폰트 크기, 투명도, 표시할 구역 수 등 모든 요소는 실제 트레이딩 환경에서의 시인성을 고려해 설계되었습니다. 스캘핑, 인트라데이, 스윙 트레이딩 등 어떤 스타일에도 적용할 수 있습니다.
SMC / ICT 트레이딩에서 활용하는 방법
- 사용할 상품(주요 Forex 페어, 지수, XAUUSD 등)과 주로 분석할 타임프레임(M5, M15, H1, H4 등)을 선택합니다.
- Market Structure Order Block Dashboard MT4에게 시장 구조, BOS/ChoCH, Order Blocks, FVG, 유동성 구역을 자동 인식하게 둡니다.
- Confluence Score와 활성 Kill Zone 세션 정보를 참고해, 가장 우위가 있는 가격 구역만 선별합니다.
- 손절(Stop Loss), 포지션 사이즈, 멀티 타임프레임 분석 등 본인의 리스크 관리 규칙에 맞춰 진입·청산 계획을 구성합니다.
이 인디케이터는 완전한 시스템이나 자금 관리 계획을 대신해 주지는 않지만, 시장 구조 분석과 핵심 구역 마킹에 들어가는 시간을 크게 줄여줍니다.
추천 심볼 및 타임프레임
- 주요 Forex 페어: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY 등.
- 지수: DAX, US30, NAS100 (브로커의 유동성에 따라 상이).
- 타임프레임: M5–H4는 인트라데이 트레이딩에, H4–D1은 스윙 트레이딩에 적합합니다.
중요 리스크 경고
어떠한 수익도 보장되지 않습니다. Market Structure Order Block Dashboard MT4는 경험 있는 트레이더를 위한 기술적 분석 도구입니다. Forex, CFD 및 기타 레버리지 상품 거래는 원금 손실의 높은 위험을 수반합니다. 실계좌에서 사용하기 전에 반드시 먼저 데모 계좌에서 충분히 테스트하시고, 본인의 리스크 허용도에 맞는 자금 관리 플랜 하에서만 운용하시기 바랍니다.