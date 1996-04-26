Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4용 ICT / Smart Money Concepts 인디케이터

Market Structure Order Block Dashboard MT4는 Smart Money Concepts (SMC)와 ICT 접근법을 사용하는 트레이더를 위해 설계된 고급 MetaTrader 4 인디케이터입니다. 시장 구조, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), 유동성 구역 (Liquidity Zones), Kill Zones(세션), Volume Profile까지 하나의 시각적 대시보드에 모두 담았습니다.

이 도구는 EA가 아니며 자동으로 포지션을 열거나 관리하지 않습니다. 순수 기술적 분석용 인디케이터로서, Forex, 지수, 골드(XAUUSD 등)에서 가격 구조를 읽고 트레이딩 아이디어와 시나리오를 만드는 데 도움을 줍니다.

주요 기능

자동 시장 구조 인식 조정 가능한 스윙 강도 설정으로 HH, HL, LH, LL과 같은 스윙 고점·저점을 자동으로 탐지합니다.

조정 가능한 스윙 강도 설정으로 HH, HL, LH, LL과 같은 스윙 고점·저점을 자동으로 탐지합니다. BOS & ChoCH 탐지 Break of Structure 와 Change of Character 를 자동으로 감지하여 차트에 선과 텍스트 라벨로 명확하게 표시합니다.

와 를 자동으로 감지하여 차트에 선과 텍스트 라벨로 명확하게 표시합니다. Order Blocks (공급 & 수요 구역) 강세 / 약세 Order Block 을 자동 인식합니다. 거래량 , 캔들 바디 크기, 가격 임펄스를 기준으로 필터링합니다. 각 Order Block에 강도 점수(%) 와 재터치 횟수 를 부여합니다. 이미 충분히 소화(mitigated)된 OB를 제거하고, 구역을 미래로 연장하는 옵션을 제공합니다.

Fair Value Gaps (FVG) 상승 FVG와 하락 FVG를 자동으로 탐지합니다. 최소 갭 크기(pips)를 사용자 설정으로 조정할 수 있습니다. 갭의 50% 이상이 메워진 FVG를 자동으로 “채워진” 것으로 간주하고 숨기거나 제거할 수 있습니다.

유동성 구역 (Liquidity Zones) Equal Highs / Equal Lows 형태의 유동성 구역을 탐지합니다 ($$$EQH / $$$EQL). 가격 허용 오차(포인트)와 최소 터치 횟수를 설정할 수 있습니다. 이미 가격에 의해 스윕(swept)된 유동성 구역을 표시하고 필터링합니다.

Kill Zones (주요 트레이딩 세션) Asian , London , New York 세션을 각각 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다. 브로커 서버 시간을 맞추기 위한 GMT Offset 파라미터 제공. 차트에 세션 영역을 색상 박스로 표시하고, 현재 세션 이름을 라벨로 보여줍니다.

내장 Volume Profile 최근 X개 캔들의 거래량 분포를 분석합니다(개수는 입력값으로 설정). POC , VAH , VAL 를 자동 계산하여 차트에 표시합니다. 핵심 가격대에서 매수·매도 거래량 비율도 확인할 수 있습니다.

MT4 스타일 대시보드 패널 콤팩트한 패널 하나에 추세 방향 , 최근 BOS/ChoCH 신호, 활성 Order Block 개수, FVG 개수, 현재 세션, 그리고 Confluence Score(종합 공통점 점수, %) 를 한눈에 보여줍니다. 다크 테마에 최적화된 색 구성으로 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩 모두에서 뛰어난 가독성을 제공합니다.



입력 파라미터 및 커스터마이즈

InpSwingStrength – HH/HL/LH/LL 탐지를 위한 스윙 강도.

– HH/HL/LH/LL 탐지를 위한 스윙 강도. InpMaxBars – 분석할 최대 캔들 수.

– 분석할 최대 캔들 수. InpShowBOS / InpShowChoCH – BOS 및 ChoCH 표시/숨김.

– BOS 및 ChoCH 표시/숨김. InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – Order Block 개수·삭제·연장 관련 전체 제어.

– Order Block 개수·삭제·연장 관련 전체 제어. InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG 탐지 및 관리 설정.

– FVG 탐지 및 관리 설정. InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – 유동성 구역 감지 조건.

– 유동성 구역 감지 조건. InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones(세션) 관련 설정.

– Kill Zones(세션) 관련 설정. InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – Volume Profile 세부 설정.

– Volume Profile 세부 설정. InpDashX / InpDashY – 차트에서 대시보드의 X, Y 위치.

색상, 폰트 크기, 투명도, 표시할 구역 수 등 모든 요소는 실제 트레이딩 환경에서의 시인성을 고려해 설계되었습니다. 스캘핑, 인트라데이, 스윙 트레이딩 등 어떤 스타일에도 적용할 수 있습니다.

SMC / ICT 트레이딩에서 활용하는 방법

사용할 상품(주요 Forex 페어, 지수, XAUUSD 등)과 주로 분석할 타임프레임(M5, M15, H1, H4 등)을 선택합니다. Market Structure Order Block Dashboard MT4에게 시장 구조, BOS/ChoCH, Order Blocks, FVG, 유동성 구역을 자동 인식하게 둡니다. Confluence Score와 활성 Kill Zone 세션 정보를 참고해, 가장 우위가 있는 가격 구역만 선별합니다. 손절(Stop Loss), 포지션 사이즈, 멀티 타임프레임 분석 등 본인의 리스크 관리 규칙에 맞춰 진입·청산 계획을 구성합니다.

이 인디케이터는 완전한 시스템이나 자금 관리 계획을 대신해 주지는 않지만, 시장 구조 분석과 핵심 구역 마킹에 들어가는 시간을 크게 줄여줍니다.

추천 심볼 및 타임프레임

주요 Forex 페어 : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY 등.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY 등. 지수 : DAX, US30, NAS100 (브로커의 유동성에 따라 상이).

: DAX, US30, NAS100 (브로커의 유동성에 따라 상이). 타임프레임: M5–H4는 인트라데이 트레이딩에, H4–D1은 스윙 트레이딩에 적합합니다.

중요 리스크 경고

어떠한 수익도 보장되지 않습니다. Market Structure Order Block Dashboard MT4는 경험 있는 트레이더를 위한 기술적 분석 도구입니다. Forex, CFD 및 기타 레버리지 상품 거래는 원금 손실의 높은 위험을 수반합니다. 실계좌에서 사용하기 전에 반드시 먼저 데모 계좌에서 충분히 테스트하시고, 본인의 리스크 허용도에 맞는 자금 관리 플랜 하에서만 운용하시기 바랍니다.