Route Lines Prices

每日交易者 该指标是 RPTrade Pro Solutions 系统的一部分。 每日交易者是仅使用统计数据的每日指标。 它旨在供任何人使用，即使是绝对的交易初学者也可以使用它。 从不重新粉刷。 指示是从接近到接近给出的。 设计为单独使用，无需其他指标。 为您提供清晰简单的指示 它是如何工作的 统计系统分析历史以发现符号行为中的冗余。 交易是一一指示的，永远不会同时进行两笔交易。 它表示： 何时进行交易 在哪里放置止盈 未来 24 小时内要进行的交易 作品 使用任何工具，如外汇对、指数、金属、期货或任何其他工具。 仅在 H1 与任何经纪人。 （较低的点差会给您带来更多的点数） 特征 可靠的买入/卖出信号。 非常简单的输入。 屏幕提醒 + 推送通知 + 电子邮件通知 所有通知都非常详细，并且还提供获利，它允许从移动设备进行交易。 帮助您找到正确设置的利润图表 只需启用/禁用每日交易，即可直接在图表上调整设置 如何使用它 ？ 只需将其放在您的图表上即可。 只需遵循指示即可。 输入 UsePush: [Bool] true 将发送推送通知。 UseMail: [Boo