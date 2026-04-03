Route Lines Prices
- 指标
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- 版本: 2.0
- 更新: 16 四月 2026
- 激活: 8
Route Lines Prices - 是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。
该指标只有一个参数，用于更改“Calculating price values”。默认值 1 提供均衡的自动计算，
无需手动配置即可使用。
通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。
建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。
信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。
主图表上提供重复箭头。
提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。
总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
该指标只有一个参数，用于更改“Calculating price values”。默认值 1 提供均衡的自动计算，
无需手动配置即可使用。
通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。
建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。
信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。
主图表上提供重复箭头。
提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。
总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
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