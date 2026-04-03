Route Lines Prices

Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。

该指标只有一个参数，用于更改“Calculating price values”。默认值 1 提供均衡的自动计算，

无需手动配置即可使用。

通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。

建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。

信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。

主图表上提供重复箭头。

提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。

总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
推荐产品
Gann Price Level
Kirill Borovskii
指标
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Neoarjo fair value gaps dont lie theory meta4
Phemelo Neo Malele
指标
该指标的独特优势在于其基于 Arjo 设计和开发的“公允价值缺口理论”。Arjo 是一位顶尖的导师，而我本人则在此基础上进行了开发完善。该系列视频将包含完整的 YouTube 链接，提供详尽的讲解，并附有编译后的 MT4/MT5 系统运行的截图。 所有发布的系统都将分别提供 MT4 和 MT5 版本，以满足不同平台和用户的需求。 所有购买该系统的 100 位客户都将获得一项额外福利：购买 Pine 脚本工具后，即可在 Trading View 上免费使用该系统。 链接： https://youtu.be/gT5SFdwIYC0?si=L_ldI4E_pCx4gVhL   您将获得： 1. 根据链接中的说明，自动检测并绘制看涨/看跌公允价值缺口框。 2. 隐蔽突破缺口信号 3. 突破缺口信号 4. 推送（通知）提醒指标（可选） 5. 该系统适用于所有时间周期。推荐时间周期：15分钟、1小时、4小时和日线。 总结：这仅仅是我们征程的开始，我们将根据用户需求定期更新更多功能、开发和升级，欢迎随时评论或私信我们提出任何问题。很遗憾，我们目前不提供演示下载，但我们保证，为了满足所有用户的需求，
ReboltDelta
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指标
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Delta (ReboltDelta) indicates the probable price change that will occur in the target chart based on changes in the source chart. ReboltDelta is designed for use in cooperation with Rebolt Probability. La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro gráfico. Rebolt Delta (ReboltDelta) indica
Gann Zone Pro
Kirill Borovskii
指标
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Trend Flasher
Amarnath K M
指标
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Keypad support resistance logic 3
Olaniyi Ayeku
4.5 (2)
指标
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions DYNAMIC CLUSTER LOGIC 2  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to generate
FREE
Trend Scan Friend
Israr Hussain Shah
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Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Trend Identification: Look for the color change. When candles turn Green , look for Buy opportunities. When they turn Red , look for Sell opportunities. Entry: Enter on the break of the trend line or on the pullback to the line. Stop Loss: Use the
Keypad support resistance logic 1
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Cross platform arbitrage indicator
Zheng Biao Wu
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摆脱交易迷茫，拥抱稳定收益！ 您还在为寻找低风险、稳定盈利的方法而烦恼吗？ 还在为判断市场方向、控制下单风险而焦虑吗？ 全新跨平台套利指标，助您轻松实现稳定收益！精准捕捉套利机会，无需您操心！ 跨平台套利指标 是一个强大的工具，可以实时监控同一金融产品在不同平台的价格差异，并在价差达到设定阈值时发出精准的交易信号。 您只需坐等信号入场，即可轻松实现盈利，告别市场波动带来的风险！ 本指标的核心价值在于为您提供 安全正规的美国监管平台 和 优质交易品种 ， 差价值稳定在0---30点差之间 （一手单量空间2000美元以上）让您在安全可靠的环境下进行低风险套利操作。 限量发售 ，机会难得！ 仅售十套！每售出一套，价格将增加 200 美元！ 购买后，私信我领取详细的 指标使用教程 ！ 提示： 1. 使用本指标需要注册两个不同平台，请您慎重考虑是否愿意。             2. 本指标需要另一个交易平台和交易品种才能测试收益。 
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
专家
免费试用 EA Budak Ubat 频道 限时特价！ 每购买10次后价格将增加10美元！ 工作原理 当 EA 激活时，它会根据执行模式参数分析图表。 如果图表上没有现有仓位，EA 将根据参数输入交易。如果趋势是看涨的，它将进入买入交易，如果是看跌的，它将进入卖出交易。如果止损变量大于0，则还会设置距离已打开交易价格一定距离的止损订单。0表示没有止损。 如果图表上存在现有仓位，且最后一个仓位处于亏损状态，EA 将检查当前市场价格与订单之间的距离是否至少为用户设置的最小距离，然后将根据蜡烛图输入交易，仓位大小将使用马丁格尔方法计算，并且将设置离已打开交易价格一定距离的止损订单，如果止损变量大于0。 如果未启用套期保值，EA 一次只会进入一个方向的交易。如果第一个仓位是买入交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是买入交易。如果第一个仓位是卖出交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是卖出交易。如果启用套期保值，EA 将进入双向交易。 EA 将修改相同方向的所有仓位的获利点为单一的保本点，再加上用户设置的获利水平。 EA 参数 执行模式： 在每个新 K 线上：当 EA 激活时，它会在每个新的
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
指标
该指标旨在与艾略特波浪理论相结合，提供了两种不同的工作方式： 自动工作： 在此模式下，指标会自动检测图表上的所有五个动机波浪，并为您提供预测和潜在的逆转区域。它还可以提供警报和推送消息。这种自动功能简化了识别和分析艾略特波浪模式的过程。 手动工作： 此选项适用于喜欢手动方法的交易员，用于手动绘制九个不同等级的波浪。每个等级都可以在它们出现后通过调整图表上的绘制线条来单独定义。此功能简化了手动绘制波浪的过程，使其更加高效。需要注意的是，所有绘图数据将保存在平台的数据文件夹中，以备将来参考。 参数： Name： 指标名称。 Use_System_Visuals： 启用或禁用指标主题，以匹配交易平台的整体外观。 Explain_Comment： 允许启用或禁用波浪编号的解释性注释，有助于理解已识别的波浪。 Show_Last_Candle_Counter： 启用或禁用蜡烛计时器，提供有关当前蜡烛收盘的剩余时间的信息。 Candle_Counter_Color： 蜡烛计时器文本的颜色。 Basic_Wave_Color： 用于表示波浪的主要颜色。 Bullish_Wave_Color： 当检测
Before
Nadiya Mirosh
指标
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
ReboltP
David Theodore Caro-greene
指标
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
Reback
Yazhou Liu
指标
本指标可回溯历史交易，可以一目了然的看到交易位置，交易类型及盈亏情况，还有统计信息。 showlabel用于是否显示统计信息，summary_from是订单统计的开始时间，该参数以订单开仓时间为准。 回溯历史可以帮助我们纠正曾经错误的交易习惯，对于学习手动交易的新手极为重要。 本指标适用于各个时间周期，通过交易标识和划线能非常明显地看出各个订单的具体交易情况，可作为信号卖家的辅助工具使用。         即使加载到当前图标中也能实时看到当前订单的下单位置及盈亏情况。        即使加载到当前图标中也能实时看到当前订单的下单位置及盈亏情况。 本指标可回溯历史交易，可以一目了然的看到交易位置，交易类型及盈亏情况，还有统计信息。 showlabel用于是否显示统计信息，summary_from是订单统计的开始时间，该参数以订单开仓时间为准。 回溯历史可以帮助我们纠正曾经错误的交易习惯，对于学习手动交易的新手极为重要。 本指标适用于各个时间周期，通过交易标识和划线能非常明显地看出各个订单的具体交易情况，可作为信号卖家的辅助工具使用。
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
UniversalIndicator
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指标
UniversalIndicator is a universal indicator. A great helper for beginners and professional traders. The indicator algorithm uses probabilistic and statistical methods for analyzing the price of a trading instrument. The indicator is set in the usual way. Advantages of the indicator works on any time period works with any trading tool has a high probability of a positive forecast does not redraw Indicator Parameters LengthForecast = 30 - the number of predicted bars
Wave Structure Pulse
Smyr ʿAmr Abwalmʿaty ʿBdalhlym Zghlwl
指标
Wave Structure Pulse is a professional MetaTrader 4 indicator designed to identify high-quality trading zones with clearly defined entry, stop-loss, and profit targets. The indicator focuses on selecting precise areas where price may begin a strong directional movement. Its purpose is to help traders enter from better locations, avoid late entries, and follow a clear trading plan directly on the chart. Accurate Trading Zones Wave Structure Pulse identifies carefully selected Buy and Sell zones i
Trend Continuation and Reversal
Jerome Tommy Bodden
指标
THIS IS A NEW PRODUCT RELEASE -  RENT FOR 1 MONTH FOR JUST $49.99: OFFER EXTENDS UNTIL THE END OF JANUARY 2026.   STRATEGY TESTER HAS LIMITED FUNCTIONS AND DOES NOT BEHAVE EXACTLY AS THE INDICATOR WOULD ON A DEMO. Transform Your Trading with Advanced Multi-Timeframe MACD Analysis The Continuation and Reversal Indicator is a sophisticated technical analysis tool that revolutionizes how you interpret MACD signals by analyzing multiple timeframes simultaneously. This professional-grade indicator p
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
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Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Candle EA MT4
Mansour Babasafary
3.68 (19)
专家
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
CRT Candle Range Theory HTF MT4
Robby Suhendrawan
5 (1)
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CRT Candle Range Theory HTF MT4.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
The Daily Trader
Remi Passanello
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每日交易者   该指标是 RPTrade Pro Solutions 系统的一部分。 每日交易者是仅使用统计数据的每日指标。 它旨在供任何人使用，即使是绝对的交易初学者也可以使用它。 从不重新粉刷。 指示是从接近到接近给出的。 设计为单独使用，无需其他指标。 为您提供清晰简单的指示 它是如何工作的 统计系统分析历史以发现符号行为中的冗余。 交易是一一指示的，永远不会同时进行两笔交易。 它表示： 何时进行交易 在哪里放置止盈 未来 24 小时内要进行的交易 作品 使用任何工具，如外汇对、指数、金属、期货或任何其他工具。 仅在 H1 与任何经纪人。 （较低的点差会给您带来更多的点数） 特征 可靠的买入/卖出信号。 非常简单的输入。 屏幕提醒 + 推送通知 + 电子邮件通知 所有通知都非常详细，并且还提供获利，它允许从移动设备进行交易。 帮助您找到正确设置的利润图表 只需启用/禁用每日交易，即可直接在图表上调整设置 如何使用它 ？ 只需将其放在您的图表上即可。 只需遵循指示即可。 输入 UsePush: [Bool] true 将发送推送通知。 UseMail: [Boo
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
指标
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Black Out EA
Jason Thato Hartley
专家
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Equity Master Projector
Frank William Jr Colbert
指标
Project profits with precision. Equity Master Projection is a comprehensive trade management and analytics dashboard that goes beyond simple equity tracking. It analyzes both open positions and historical trades across multiple symbols and magic numbers, applying powerful filters to isolate your best-performing strategies. With unique features like a "Cut Mode" for profit capping and dynamic HTML/CSV reporting with equity curve charts, this tool transforms raw trading data into a clear, actiona
FX Strategy Pro
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指标
FX Strategy Pro is a modern trading indicator designed to find high-probability entry points following a trend. It combines proven mathematical algorithms and signal filtering, allowing traders to receive clear and understandable signals without unnecessary noise. The indicator is ideal for both beginners and experienced traders looking to simplify market analysis and improve entry accuracy.  How it works: The algorithm is based on a combination of the Williams' Percent Range (WPR) oscillator
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
BoS CHoCH FVG
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
4.67 (3)
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Next Arrival : Flip or Die Trading Arena. Flip a trading account:  https://flipordie.com/chapter-1-thirteen-doublings-double-a-trading-account/ The Break of Structure (BoS) and Change of Character indicator with Fair Value Gap (FVG) filter is a specialized tool designed to enhance trading strategies by pinpointing high-probability trading opportunities on price charts. By integrating the BoS and Change of Character concepts with the FVG formation, this indicator provides traders with a robust f
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Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
Meravith
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5 (3)
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做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
TrendMaestro
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Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
Breakout Arrows Mt4
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Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
CountSig
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一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Fxland Price Reversal Zones
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指标
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
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VTrende Pro MT4 - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro  MT4 is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 wave
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
指标
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
作者的更多信息
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
指标
Arrow Micro Scalper 是一款专为剥头皮和短期交易而设计的指标，可集成到任何图表和金融工具（货币、加密货币、股票、金属）中。 在她的工作中，她使用波浪分析和趋势方向过滤器。建议在从 M1 到 H4 的时间范围内使用。 如何使用指标。 该指标包含 2 个用于更改设置的外部参数，其余参数已默认配置。 大箭头表示趋势方向的变化，蓝色箭头表示下降趋势的开始，粉红色箭头表示上升趋势的开始。 “ Only trending direction ”参数启用和禁用使用内部趋势的模式，提供使用您自己的趋势或不使用趋势的机会，并且还启用/禁用仅根据趋势显示趋势箭头和信号箭头。 小信号箭头，该指标最重要的对象，粉色代表“买入”交易，蓝色代表“卖出”交易。 “ Smoothing ”参数决定信号箭头出现的时间，操作范围为 7 到 25，为时间范围 M1-M5 选择大值，为 M15-H1 选择中值，为 H4 - D1 选择小值。 趋势箭头和开始信号箭头有警报。 指标不会重新绘制。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
指标
Point Directions MT5 - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
指标
Wave Reversal Indicator - determines the direction of trend waves and price reversals. The indicator shows wave movements and trend directions. It gives recommendations where to follow the trader, helps to follow the trading strategy. It is an addition to an intraday or medium-term strategy. Almost all parameters are selected for each time frame and are changed automatically, the only parameter for manual adjustment is the wavelength. Works on various trading instruments and timeframes, recomme
FREE
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
指标
Correction Signals In Trend MT5 一 种分析市场动态的技术指标，帮助交易者确定趋势方向并找到开仓点。 以支撑线和阻力线形式呈现的趋势跟踪指标显示上升或下降趋势。 在趋势方向上，修正结束后，进行信号搜索。箭头表示进行交易操作的潜在时刻。 对于每个信号，都会显示推荐的 SL 和 TP 设置。 指示器功能 信号箭头出现在当前蜡烛上，并且不会重新绘制。 当信号出现时，有几种类型的警报可用。 按照趋势的方向努力。 它是通用的，可以用于任何交易工具和时间范围。 SL 和 TP 级别参数根据市场情况自动计算。 适合短期交易，包括剥头皮交易。 屏幕截图中显示了指标操作的视觉描述。 设置输入参数 Trend line length - 控制支撑和阻力趋势线的长度。 Sensitivity of correction signals - 改变校正信号的灵敏度。数字越高，信号越正确。数字越小，信号越多。
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
指标
Scalping and Binary Signal Detector - Scalping indicator that gives directional signals for opening positions along the trend. The indicator is a complete trading system that can be used for Forex and binary options. The system of algorithms allows you to recognize intense price movements in several consecutive bars. The indicator provides several types of alerts for arrows. Works on any trading instruments and time frames (M5 or Higher recommended). How to use for trading The appearance of a
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
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指标
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
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ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
指标
“ ZigZag on Trend ”指标有助于判断价格走势方向，并配有K线和点数计算器。它由趋势指标、追踪价格方向的之字形趋势线以及用于计算趋势方向上经过的K线数量和垂直刻度上的点数（计算基于K线的开盘价）的计数器组成。该指标不会重绘。为了方便起见，它以彩色柱状图或线条的形式呈现。该指标适用于所有时间周期，但最适用于M5及以上时间周期。 “ Period ”决定了用于寻找价格方向的K线数量。它计算方向的长度，以获得平滑的单向趋势。 “ Diapason ”调整趋势方向的频率，主要用于针对不同的交易品种调整第一个参数（欧元/美元大约最多10，黄金大约最多100）。 点数计数器有助于针对任何时间周期和交易品种进行调整。 主要指标参数 “ Period ” - 决定趋势持续时间 “ Diapason ” - 用于调整波动性不同的交易品种的趋势（以点数为单位） “ History of the counter ” - 用于计算计数器的K线范围。建议使用较大的值，以便根据历史数据调整参数。在交易模式下，对于新报价，建议使用较小的值（500-1000之间），以避免计算机计算过载。
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
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指标
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
指标
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
指标
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
指标
Cyclical indicator for trading and predicting the direction of the market. Shows the cyclical behavior of the price in the form of an oscillator. Gives signals for opening deals when rebounding from the upper and lower boundaries of the oscillator. In the form of a histogram, it shows the smoothed strength of the trend. Will complement any trading strategy, from scalping to intraday. The indicator does not redraw. Suitable for use on all symbols/instruments. Suitable time frames for short-term t
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Scalping Entry Points - is a manual trading system that can adjust to price movements and give signals to open trades without redrawing. The indicator determines the direction of the trend by the central level of support and resistance. The dot indicator provides signals for entries and exits.  Suitable for manual intraday trading, scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. The indicator gives several types of alerts. How to use the product The blue line det
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Candle Binary Scalper - is a technical analysis product for forex and binary options. Includes several technical indicators combined into a trading system. Suitable for manual trading within a trend, for scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. Recommended Timeframes for trading M15, M30, H1 and H4, M5 and M1 should be used in case of high volatility. There are several types of alerts. How to use the product The optimal settings have already been selected
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Point Directions - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send emai
Binary Lines
Vitalyi Belyh
指标
Binary Lines is a technical analysis indicator for currencies, commodities, cryptocurrencies, stocks, indices and any financial instruments. Can be used for binary options or Forex scalping. Shows entry and exit points at fixed intervals and provides traders the necessary information about the results of possible transactions. Entry points are formed at the very beginning of the candle, in the direction of the MA line, duration trades in bars can be adjusted manually and adjusted to any financia
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
指标
Line Breakouts - System for trend trading. Contains a trend identifier that can be adapted to any chart and trading instrument using the period and smoothing function. And a determinant of support and resistance levels. When the price is below the resistance line, open Sell trades, and when the price is above support lines - open Buy transactions. Stop loss should be placed a few points from the lines, Take Profit should be fixed after several candles (3-10-15), based on the time frame. The indi
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Point Trend Indicator - An indicator of the upper and lower level of the trend, which can determine the trend direction and indicate its strengthening. The trend direction is determined by round dots; if the points are above the zero line, the trend is bullish; if below, the trend is bearish. The increase in directional movement is indicated by arrows. It has the only parameter for manual adjustment - Duration of the trend direction.   Possibilities Works on all time frames Adapts to any financ
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
指标
Candle Power Signals is a trend indicator that uses a strategy of searching for potential volatile signals to make trading decisions. By analyzing the market, the indicator identifies zones of increased and decreased volatility within the directional trend movement. The main signal generation parameters have already been configured, the remaining settings and periods are indexed into 2 parameters for manual configuration: 1. "Candle calculation method" - 2 signal generation modes, it is recomme
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
指标
Indicator Waiting Volatility - an indicator for determining volatility zones and flat conditions. Over time, the price on the chart is in different trends, goes down, goes up, or stays the same. The indicator helps the trader determine which trend the price is in. In its work, it uses several tools for technical analysis; first, the direction of the trend is determined, then, in this direction, the indicator monitors changes in volatility. If the price fluctuates within the noise, it is in track
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