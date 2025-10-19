Zenth – 精准交易与利润保护

为什么满足于平庸？

Zenth 不仅仅是另一个专家顾问——它是一个自律的交易机器。为那些优先考虑智能风险曝光和战略执行的交易者开发，这个 EA 提供了一种干净、强大的交易解决方案，专注于一致性和保护收益。

为前瞻性思考的交易者而建

交易方式: 基于高概率的蜡烛图形态，如吞噬和针形柱进行快速设置。

基于高概率的蜡烛图形态，如吞噬和针形柱进行快速设置。 智能订单管理: 自动拆分您的头寸，以捕捉部分利润，同时保留剩余手数继续跟随趋势。

自动拆分您的头寸，以捕捉部分利润，同时保留剩余手数继续跟随趋势。 可控制的风险: 无论您是保守还是激进，Zenth 将风险配置掌握在您手中——精确到小数点。

无论您是保守还是激进，Zenth 将风险配置掌握在您手中——精确到小数点。 最小设置，最大效率: 只需在一个图表上加载它，让它从进场到出场逻辑都以外科手术般的精确性处理一切。

只需在一个图表上加载它，让它从进场到出场逻辑都以外科手术般的精确性处理一切。 Ask me for a demo-limited version to try before buying.





联系我获取设置 如果您想要真正的回测准确性。 想要更多吗？购买后在我们的私人 Telegram 群组中获取直接更新和 EA 洞察。 今天就加入我们的 MQL 频道： MQL 频道 阅读我们的官方 EA 指南： 用户手册

3 步快速设置：

1. 在您选择的符号上启动 Zenth: XAUUSD，并使用推荐的时间框架: M30。 2. 选择您的交易工具（示例：XAUUSD）并设置您每笔交易的首选风险。 3. 启用部分平仓功能，以便在价格波动时提前锁定利润，减少风险暴露。

适合谁？

希望对每笔交易的风险有严格控制的交易者。

重视平衡风险与收益的一致策略的人。

任何厌倦复杂设置的人——这个 EA 是即插即用的。

最低要求：

账户余额至少 $100

推荐杠杆： 1:30 或更高

或更高 兼容 MT4/MT5 的经纪商

走更聪明的道路：

初始定价设定为 100。一旦分发了 10 份，未来的购买将花费 130。目前计数：已售 9 份.











