Zenth
- Эксперты
- Willy Raditya
- Версия: 2.16
- Обновлено: 19 декабря 2025
- Активации: 15
Почему довольствоваться посредственным?
Zenth — это не просто еще один экспертный советник — это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение разумному рисковому воздействию и стратегическому выполнению, этот EA предлагает чистое, мощное торговое решение, которое сосредоточено на последовательности и защите прибыли.
Создан для трейдеров, которые мысли в будущее
- Как он торгует: Торговля основана на высоковероятностных формациях свечей, таких как поглощение и пин-бары, для быстрых установок.
- Интеллектуальное управление ордерами: Автоматически делит ваши позиции, чтобы зафиксировать частичную прибыль, оставаясь при этом в тренде с оставшимся лотом.
- Риск, который вы можете контролировать: Независимо от того, являетесь ли вы консерватором или агрессором, Zenth передает конфигурацию риска в ваши руки — до десятичной точки.
- Минимальная настройка, максимальная эффективность: Просто загрузите его на один график и позвольте ему обрабатывать все — от входов до логики выхода с хирургической точностью.
- Ask me for a demo-limited version to try before buying.
Свяжитесь со мной для настроек, если вы хотите точность бэктестирования.
Хотите больше? Получайте прямые обновления и инсайды по EA в нашей частной Telegram группе после покупки.
Присоединяйтесь к нашему каналу MQL сегодня: Канал MQL
Читайте наш официальный справочник по EA: Руководство пользователя
Быстрая настройка за 3 шага:
1. Запустите Zenth на выбранном символе: XAUUSD с рекомендуемым таймфреймом: M30.
2. Выберите свои торговые инструменты (например: XAUUSD) и установите предпочтительный риск на сделку.
3. Включите функцию частичного закрытия, чтобы зафиксировать прибыль на ранних этапах и уменьшить риск по мере изменения цены.
Кому это подходит?
- Трейдерам, которые хотят строго контролировать риск на сделку.
- Тем, кто ценит последовательную стратегию, которая балансирует риск и вознаграждение.
- Любому, кто устал от избыточно сложных настроек — этот EA легко подключить и использовать.
Минимальные требования:
- Баланс счета не менее $100
- Рекомендуемое кредитное плечо: 1:30 или выше
- Брокер, совместимый с MT4/MT5
Выберите более умный путь:
Начальная цена установлена на уровне 100. После продажи 10 копий, будущие покупки будут стоить 130. Текущий счет: 9 продано.
If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.