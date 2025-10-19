Zenth – Точная торговля с защитой прибыли

Почему довольствоваться посредственным?

Zenth — это не просто еще один экспертный советник — это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение разумному рисковому воздействию и стратегическому выполнению, этот EA предлагает чистое, мощное торговое решение, которое сосредоточено на последовательности и защите прибыли.

Создан для трейдеров, которые мысли в будущее

Как он торгует: Торговля основана на высоковероятностных формациях свечей, таких как поглощение и пин-бары, для быстрых установок.

Просто загрузите его на один график и позвольте ему обрабатывать все — от входов до логики выхода с хирургической точностью.





Свяжитесь со мной для настроек, если вы хотите точность бэктестирования. Хотите больше? Получайте прямые обновления и инсайды по EA в нашей частной Telegram группе после покупки. Присоединяйтесь к нашему каналу MQL сегодня: Канал MQL Читайте наш официальный справочник по EA: Руководство пользователя

Быстрая настройка за 3 шага:

1. Запустите Zenth на выбранном символе: XAUUSD с рекомендуемым таймфреймом: M30. 2. Выберите свои торговые инструменты (например: XAUUSD) и установите предпочтительный риск на сделку. 3. Включите функцию частичного закрытия, чтобы зафиксировать прибыль на ранних этапах и уменьшить риск по мере изменения цены.

Кому это подходит?

Трейдерам, которые хотят строго контролировать риск на сделку.

Тем, кто ценит последовательную стратегию, которая балансирует риск и вознаграждение.

Любому, кто устал от избыточно сложных настроек — этот EA легко подключить и использовать.

Минимальные требования:

Баланс счета не менее $100

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:30 или выше

Брокер, совместимый с MT4/MT5

Выберите более умный путь:

Начальная цена установлена на уровне 100. После продажи 10 копий, будущие покупки будут стоить 130. Текущий счет: 9 продано.












