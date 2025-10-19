Zenth

4.33
Zenth – Точная торговля с защитой прибыли

Почему довольствоваться посредственным?
Zenth — это не просто еще один экспертный советник — это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение разумному рисковому воздействию и стратегическому выполнению, этот EA предлагает чистое, мощное торговое решение, которое сосредоточено на последовательности и защите прибыли.



Создан для трейдеров, которые мысли в будущее

  • Как он торгует: Торговля основана на высоковероятностных формациях свечей, таких как поглощение и пин-бары, для быстрых установок.
  • Интеллектуальное управление ордерами: Автоматически делит ваши позиции, чтобы зафиксировать частичную прибыль, оставаясь при этом в тренде с оставшимся лотом.
  • Риск, который вы можете контролировать: Независимо от того, являетесь ли вы консерватором или агрессором, Zenth передает конфигурацию риска в ваши руки — до десятичной точки.
  • Минимальная настройка, максимальная эффективность: Просто загрузите его на один график и позвольте ему обрабатывать все — от входов до логики выхода с хирургической точностью.
  • Ask me for a demo-limited version to try before buying.


Свяжитесь со мной для настроек, если вы хотите точность бэктестирования.

Хотите больше? Получайте прямые обновления и инсайды по EA в нашей частной Telegram группе после покупки.

Присоединяйтесь к нашему каналу MQL сегодня: Канал MQL

Читайте наш официальный справочник по EA: Руководство пользователя


Быстрая настройка за 3 шага:

1. Запустите Zenth на выбранном символе: XAUUSD с рекомендуемым таймфреймом: M30.

2. Выберите свои торговые инструменты (например: XAUUSD) и установите предпочтительный риск на сделку.

3. Включите функцию частичного закрытия, чтобы зафиксировать прибыль на ранних этапах и уменьшить риск по мере изменения цены.



Кому это подходит?

  • Трейдерам, которые хотят строго контролировать риск на сделку.
  • Тем, кто ценит последовательную стратегию, которая балансирует риск и вознаграждение.
  • Любому, кто устал от избыточно сложных настроек — этот EA легко подключить и использовать.


Минимальные требования:

  • Баланс счета не менее $100
  • Рекомендуемое кредитное плечо: 1:30 или выше
  • Брокер, совместимый с MT4/MT5


Выберите более умный путь:

Начальная цена установлена на уровне 100. После продажи 10 копий, будущие покупки будут стоить 130. Текущий счет: 9 продано.
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.11.30 05:20
Thank you so much for your feedback, im doing my best to code and improve the EA alongside answering everyone but definitely i will try to do better
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.11.02 17:10
hello thank you so much for your feedback.
fience
146
fience 2025.10.29 13:27 
 

EA with more hands-off than earnings. Nearly $1000 lost in a week. Update on November 6, after 2nd upload, I'm willing to retest. I'll be back after 2 weeks of testing.

Willy Raditya
594
Ответ разработчика Willy Raditya 2025.11.01 07:55
Hello would you mind sending me your trades so i can check for you
Ответ на отзыв