Zenth – 수익 보호를 통한 정밀 거래

평균에 만족할 필요가 있나요?
Zenth는 단순한 전문가 보조 프로그램이 아닙니다—규율 있는 거래 기계입니다. 스마트한 위험 노출과 전략적 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 개발된 이 EA는 일관성과 수익 보호에 중점을 둔 깔끔하고 강력한 거래 솔루션을 제공합니다.



미리 생각하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다

  • 거래 방식: 빠른 설정을 위한 포괄 및 핀 바와 같은 고확률 캔들스틱 형성 기반으로 거래합니다.
  • 지능형 주문 관리: 추세를 타고 남은 물량으로 일부 수익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 나눕니다.
  • 당신이 제어할 수 있는 위험: 보수적이든 공격적이든, Zenth는 위험 구성을 당신의 손에 맡깁니다—소수점 단위로 설정할 수 있습니다.
  • 최소 설정, 최대 효율: 하나의 차트에 로드하고 진입부터 퇴장 논리까지 모든 것을 정밀하게 처리하게 하십시오.
  • Ask me for a demo-limited version to try before buying.


설정을 원하신다면 저에게 연락하십시오 진정한 백테스트 정확도를 원하신다면.

더 원하시나요? 구매 후 개인 텔레그램 그룹에서 직접 업데이트 및 EA 통찰을 받아보세요.

오늘 저희 MQL 채널에 참여하세요: MQL 채널

공식 EA 가이드를 읽어보세요: 사용자 매뉴얼


3단계로 빠르게 설정하기:

1. 선택한 기호: XAUUSD에서 추천된 시간대: M30로 Zenth를 실행합니다.

2. 거래 수단을 선택하세요 (예: XAUUSD) 및 거래당 선호하는 위험을 설정합니다.

3. 가격 진행에 따라 노출을 줄일 수 있도록 수익 보호 조기 종료 기능을 활성화하세요.



누구를 위한 것인가요?

  • 거래당 위험에 대한 엄격한 제어를 원하는 트레이더들.
  • 위험과 보상을 균형 있게 조화시키는 일관된 전략을 중요시하는 사람들.
  • 복잡한 설정에 지친 누구에게나—이 EA는 플러그 앤 플레이입니다.


최소 요구 사항:

  • 계좌 잔액 최소 $100
  • 추천 레버리지: 1:30 이상
  • MT4/MT5 호환 브로커


더 스마트한 길을 선택하세요:

초기 가격은 100로 설정되어 있습니다. 10개 카피가 배포되면 향후 구매는 130의 비용이 발생합니다. 현재 판매 수: 9개.




리뷰 3
Mohsen Moshiri
337
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Sergey Porphiryev
1951
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

Iron Root
Willy Raditya
3 (6)
Experts
Iron Root – 이익 보호가 있는 정밀 거래 평균에 안주할 이유가 무엇인가요? Iron Root 는 단순한 전문가 조언 프로그램이 아닙니다. 이는 규칙적인 거래 기계입니다. 스마트한 리스크 노출과 전략적인 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 개발된 이 EA는 일관성과 이익 보호에 집중하는 깔끔하고 강력한 거래 솔루션을 제공합니다. 미리 생각하는 트레이더를 위해 제작됨 거래 방식:  갑작스러운 모멘텀 변화를 감지하여 빠른 가격 움직임을 포착하고 좁은 리스크로 진입합니다. 지능형 주문 관리: 트렌드를 따라가기 위해 잔여 롯으로 부분 이익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 분할합니다. 제어할 수 있는 리스크: 보수적이든 공격적이든, Iron Root 는 리스크 구성을 소수점 단위까지 여러분의 손에 맡깁니다. 최소 설정, 최대 효율: 하나의 차트에 로드하고 모든 것을 진입부터 종료 논리까지 정교하게 처리하게 하세요. 더 원하세요? 구매 후 우리 개인   텔레그램   그룹에서 직접
Mohsen Moshiri
337
Mohsen Moshiri 2025.11.29 11:05 
 

If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.11.30 05:20
Thank you so much for your feedback, im doing my best to code and improve the EA alongside answering everyone but definitely i will try to do better
Sergey Porphiryev
1951
Sergey Porphiryev 2025.11.02 15:35 
 

Backtests of the second update look attractive again! Let's see how it plays out in real life!

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.11.02 17:10
hello thank you so much for your feedback.
fience
146
fience 2025.10.29 13:27 
 

EA with more hands-off than earnings. Nearly $1000 lost in a week. Update on November 6, after 2nd upload, I'm willing to retest. I'll be back after 2 weeks of testing.

Willy Raditya
609
개발자의 답변 Willy Raditya 2025.11.01 07:55
Hello would you mind sending me your trades so i can check for you
