평균에 만족할 필요가 있나요?
Zenth는 단순한 전문가 보조 프로그램이 아닙니다—규율 있는 거래 기계입니다. 스마트한 위험 노출과 전략적 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 개발된 이 EA는 일관성과 수익 보호에 중점을 둔 깔끔하고 강력한 거래 솔루션을 제공합니다.
미리 생각하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다
- 거래 방식: 빠른 설정을 위한 포괄 및 핀 바와 같은 고확률 캔들스틱 형성 기반으로 거래합니다.
- 지능형 주문 관리: 추세를 타고 남은 물량으로 일부 수익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 나눕니다.
- 당신이 제어할 수 있는 위험: 보수적이든 공격적이든, Zenth는 위험 구성을 당신의 손에 맡깁니다—소수점 단위로 설정할 수 있습니다.
- 최소 설정, 최대 효율: 하나의 차트에 로드하고 진입부터 퇴장 논리까지 모든 것을 정밀하게 처리하게 하십시오.
- Ask me for a demo-limited version to try before buying.
설정을 원하신다면 저에게 연락하십시오 진정한 백테스트 정확도를 원하신다면.
더 원하시나요? 구매 후 개인 텔레그램 그룹에서 직접 업데이트 및 EA 통찰을 받아보세요.
오늘 저희 MQL 채널에 참여하세요: MQL 채널
공식 EA 가이드를 읽어보세요: 사용자 매뉴얼
3단계로 빠르게 설정하기:
1. 선택한 기호: XAUUSD에서 추천된 시간대: M30로 Zenth를 실행합니다.
2. 거래 수단을 선택하세요 (예: XAUUSD) 및 거래당 선호하는 위험을 설정합니다.
3. 가격 진행에 따라 노출을 줄일 수 있도록 수익 보호 조기 종료 기능을 활성화하세요.
누구를 위한 것인가요?
- 거래당 위험에 대한 엄격한 제어를 원하는 트레이더들.
- 위험과 보상을 균형 있게 조화시키는 일관된 전략을 중요시하는 사람들.
- 복잡한 설정에 지친 누구에게나—이 EA는 플러그 앤 플레이입니다.
최소 요구 사항:
- 계좌 잔액 최소 $100
- 추천 레버리지: 1:30 이상
- MT4/MT5 호환 브로커
더 스마트한 길을 선택하세요:
초기 가격은 100로 설정되어 있습니다. 10개 카피가 배포되면 향후 구매는 130의 비용이 발생합니다. 현재 판매 수: 9개.
If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.