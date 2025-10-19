Zenth – 수익 보호를 통한 정밀 거래

평균에 만족할 필요가 있나요?

Zenth는 단순한 전문가 보조 프로그램이 아닙니다—규율 있는 거래 기계입니다. 스마트한 위험 노출과 전략적 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 개발된 이 EA는 일관성과 수익 보호에 중점을 둔 깔끔하고 강력한 거래 솔루션을 제공합니다.

미리 생각하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다

거래 방식: 빠른 설정을 위한 포괄 및 핀 바와 같은 고확률 캔들스틱 형성 기반으로 거래합니다.

빠른 설정을 위한 포괄 및 핀 바와 같은 고확률 캔들스틱 형성 기반으로 거래합니다. 지능형 주문 관리: 추세를 타고 남은 물량으로 일부 수익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 나눕니다.

추세를 타고 남은 물량으로 일부 수익을 확보하기 위해 자동으로 포지션을 나눕니다. 당신이 제어할 수 있는 위험: 보수적이든 공격적이든, Zenth는 위험 구성을 당신의 손에 맡깁니다—소수점 단위로 설정할 수 있습니다.

하나의 차트에 로드하고 진입부터 퇴장 논리까지 모든 것을 정밀하게 처리하게 하십시오.

Ask me for a demo-limited version to try before buying.





설정을 원하신다면 저에게 연락하십시오 진정한 백테스트 정확도를 원하신다면.

3단계로 빠르게 설정하기:

1. 선택한 기호: XAUUSD에서 추천된 시간대: M30로 Zenth를 실행합니다. 2. 거래 수단을 선택하세요 (예: XAUUSD) 및 거래당 선호하는 위험을 설정합니다. 3. 가격 진행에 따라 노출을 줄일 수 있도록 수익 보호 조기 종료 기능을 활성화하세요.

누구를 위한 것인가요?

거래당 위험에 대한 엄격한 제어를 원하는 트레이더들.

위험과 보상을 균형 있게 조화시키는 일관된 전략을 중요시하는 사람들.

복잡한 설정에 지친 누구에게나—이 EA는 플러그 앤 플레이입니다.

최소 요구 사항:

계좌 잔액 최소 $100

추천 레버리지: 1:30 이상

이상 MT4/MT5 호환 브로커

더 스마트한 길을 선택하세요:

초기 가격은 100로 설정되어 있습니다. 10개 카피가 배포되면 향후 구매는 130의 비용이 발생합니다. 현재 판매 수: 9개.













