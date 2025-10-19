Zenth
- Uzman Danışmanlar
- Willy Raditya
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Ortalama ile mi yetineceksiniz?
Zenth sadece başka bir Uzman Danışman değil—disiplinli bir ticaret makinesi. Akıllı risk maruziyeti ve stratejik icraata öncelik veren tüccarlar için geliştirilmiştir, bu EA tutarlılığa ve kazançları korumaya odaklanan temiz, güçlü bir ticaret çözümü sunar.
İleri Düşünen Tüccarlar İçin Geliştirildi
- Nasıl ticaret yapar: Hızlı kurulumlar için yutan ve iğne çubukları gibi yüksek olasılıklı mum formasyonlarına dayalı işlemler yapar.
- Akıllı Emir Yönetimi: Trendin üzerine çıkarken kısmi kazançları yakalamak için pozisyonlarınızı otomatik olarak böler.
- Kontrol Edebileceğiniz Risk: İster temkinli ister agresif olun, Zenth riski sizin kontrolünüze bırakır—ondalık seviyesine kadar.
- Minimum Kurulum, Maksimum Verimlilik: Sadece bir grafiğe yükleyin ve girişlerden çıkış mantığına kadar her şeyi cerrahi hassasiyetle halletmesine izin verin.
- Ask me for a demo-limited version to try before buying.
Gerçek geriye dönük test doğruluğu istiyorsanız ayarlar için benimle iletişime geçin.
Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Satın alma sonrasında özel Telegram grubumuzda doğrudan güncellemeler ve EA içgörüleri alın.
Bugün MQL kanalımıza katılın: MQL Kanalı
Resmi EA kılavuzumuzu okuyun: Kullanıcı Kılavuzu
3 Adımda Hızlı Kurulum:
1. Seçtiğiniz sembolde Zenth'i başlatın: XAUUSD ve önerilen zaman diliminde: M15.
2. Ticaret enstrümanlarınızı seçin (örnekler: XAUUSD) ve her işlem için tercih ettiğiniz riski ayarlayın.
3. Kazançları erken güvence altına almak ve fiyat ilerledikçe maruziyeti azaltmak için kısmi kapama özelliğini etkinleştirin.
Bu Kimler İçin?
- Her işlem için riski sıkı kontrol altında tutmak isteyen tüccarlar.
- Risk ve getiriyi dengeleyen tutarlı bir stratejiye değer verenler.
- Durumların aşırı karmaşık olmasından yorulan herkes — bu EA tak-çalıştır.
Minimum Gereksinimler:
- En az $100 hesap bakiyesi
- Önerilen kaldıraç: 1:30 veya daha yüksek
- MT4/MT5 uyumlu aracı kurum
Daha Akıllı Bir Yolu Seçin:
Başlangıç fiyatı 90 olarak belirlendi. 5 kopya dağıtıldığında, gelecekteki alımlar 150 olacaktır. Mevcut sayım: 1 satıldı.