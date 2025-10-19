Zenth
Perché accontentarsi della mediocrità?
Zenth non è solo un altro Expert Advisor: è una macchina da trading disciplinata. Sviluppata per i trader che danno priorità a un'esposizione al rischio intelligente e a un'esecuzione strategica, questo EA offre una soluzione di trading pulita e potente che si concentra sulla coerenza e sulla protezione dei guadagni.
Costruito per i Trader che Pensano Avanti
- Come opera: Opera basandosi su formazioni di candlestick ad alta probabilità come le engulfing e le pin bars per configurazioni rapide.
- Gestione degli Ordini Intelligente: Divide automaticamente le tue posizioni per catturare profitti parziali mentre continua a seguire la tendenza con il lotto rimanente.
- Rischio che Puoi Controllare: Sia che tu sia conservatore o aggressivo, Zenth mette la configurazione del rischio nelle tue mani—fino al decimale.
- Impostazione Minima, Massima Efficienza: Caricalo su un grafico e lascialo gestire tutto, dalle entrate alla logica di uscita con precisione chirurgica.
Impostazione Velocemente in 3 Passi:
1. Avvia Zenth sul tuo simbolo scelto: XAUUSD con il timeframe raccomandato: M15.
2. Scegli i tuoi strumenti di trading (esempi: XAUUSD) e imposta il tuo rischio preferito per operazione.
3. Abilita la funzione di chiusura parziale per garantire profitti in anticipo e ridurre l'esposizione man mano che il prezzo procede.
Per Chi È?
- Trader che vogliono un controllo rigoroso sul rischio per operazione.
- Coloro che apprezzano una strategia coerente che bilancia rischio e ricompensa.
- Chiunque sia stanco di impostazioni eccessivamente complicate—questo EA è plug-and-play.
Requisiti Minimi:
- Saldo del conto di almeno $100
- Leva raccomandata: 1:30 o superiore
- Broker compatibile con MT4/MT5
Segui il Percorso più Intelligente:
Il prezzo iniziale è fissato a 90. Una volta distribuiti 5 esemplari, i futuri acquisti costeranno 150. Conteggio attuale: 1 venduti.
