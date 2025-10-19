Zenth

Perché accontentarsi della mediocrità?
Zenth non è solo un altro Expert Advisor: è una macchina da trading disciplinata. Sviluppata per i trader che danno priorità a un'esposizione al rischio intelligente e a un'esecuzione strategica, questo EA offre una soluzione di trading pulita e potente che si concentra sulla coerenza e sulla protezione dei guadagni.



Costruito per i Trader che Pensano Avanti

  • Come opera: Opera basandosi su formazioni di candlestick ad alta probabilità come le engulfing e le pin bars per configurazioni rapide.
  • Gestione degli Ordini Intelligente: Divide automaticamente le tue posizioni per catturare profitti parziali mentre continua a seguire la tendenza con il lotto rimanente.
  • Rischio che Puoi Controllare: Sia che tu sia conservatore o aggressivo, Zenth mette la configurazione del rischio nelle tue mani—fino al decimale.
  • Impostazione Minima, Massima Efficienza: Caricalo su un grafico e lascialo gestire tutto, dalle entrate alla logica di uscita con precisione chirurgica.
  • Ask me for a demo-limited version to try before buying.


Contattami per le impostazioni se desideri una vera precisione nei backtest.

Vuoi di più? Ricevi aggiornamenti diretti e approfondimenti sull'EA nel nostro privato gruppo Telegram dopo l'acquisto.

Unisciti al nostro canale MQL oggi: Canale MQL

Leggi la nostra guida ufficiale all'EA: Manuale Utente


Impostazione Velocemente in 3 Passi:

1. Avvia Zenth sul tuo simbolo scelto: XAUUSD con il timeframe raccomandato: M15.

2. Scegli i tuoi strumenti di trading (esempi: XAUUSD) e imposta il tuo rischio preferito per operazione.

3. Abilita la funzione di chiusura parziale per garantire profitti in anticipo e ridurre l'esposizione man mano che il prezzo procede.



Per Chi È?

  • Trader che vogliono un controllo rigoroso sul rischio per operazione.
  • Coloro che apprezzano una strategia coerente che bilancia rischio e ricompensa.
  • Chiunque sia stanco di impostazioni eccessivamente complicate—questo EA è plug-and-play.


Requisiti Minimi:

  • Saldo del conto di almeno $100
  • Leva raccomandata: 1:30 o superiore
  • Broker compatibile con MT4/MT5


Segui il Percorso più Intelligente:

Il prezzo iniziale è fissato a 90. Una volta distribuiti 5 esemplari, i futuri acquisti costeranno 150. Conteggio attuale: 1 venduti.




