```html Zenth – Trading di Precisione con Protezione dei Profitti

Perché accontentarsi della mediocrità?

Zenth non è solo un altro Expert Advisor: è una macchina da trading disciplinata. Sviluppata per i trader che danno priorità a un'esposizione al rischio intelligente e a un'esecuzione strategica, questo EA offre una soluzione di trading pulita e potente che si concentra sulla coerenza e sulla protezione dei guadagni.

Costruito per i Trader che Pensano Avanti

Come opera: Opera basandosi su formazioni di candlestick ad alta probabilità come le engulfing e le pin bars per configurazioni rapide.

Opera basandosi su formazioni di candlestick ad alta probabilità come le engulfing e le pin bars per configurazioni rapide. Gestione degli Ordini Intelligente: Divide automaticamente le tue posizioni per catturare profitti parziali mentre continua a seguire la tendenza con il lotto rimanente.

Divide automaticamente le tue posizioni per catturare profitti parziali mentre continua a seguire la tendenza con il lotto rimanente. Rischio che Puoi Controllare: Sia che tu sia conservatore o aggressivo, Zenth mette la configurazione del rischio nelle tue mani—fino al decimale.

Sia che tu sia conservatore o aggressivo, Zenth mette la configurazione del rischio nelle tue mani—fino al decimale. Impostazione Minima, Massima Efficienza: Caricalo su un grafico e lascialo gestire tutto, dalle entrate alla logica di uscita con precisione chirurgica.

Caricalo su un grafico e lascialo gestire tutto, dalle entrate alla logica di uscita con precisione chirurgica. Ask me for a demo-limited version to try before buying.





Contattami per le impostazioni se desideri una vera precisione nei backtest. Vuoi di più? Ricevi aggiornamenti diretti e approfondimenti sull'EA nel nostro privato gruppo Telegram dopo l'acquisto. Unisciti al nostro canale MQL oggi: Canale MQL Leggi la nostra guida ufficiale all'EA: Manuale Utente

Impostazione Velocemente in 3 Passi:

1. Avvia Zenth sul tuo simbolo scelto: XAUUSD con il timeframe raccomandato: M15. 2. Scegli i tuoi strumenti di trading (esempi: XAUUSD) e imposta il tuo rischio preferito per operazione. 3. Abilita la funzione di chiusura parziale per garantire profitti in anticipo e ridurre l'esposizione man mano che il prezzo procede.

Per Chi È?

Trader che vogliono un controllo rigoroso sul rischio per operazione.

Coloro che apprezzano una strategia coerente che bilancia rischio e ricompensa.

Chiunque sia stanco di impostazioni eccessivamente complicate—questo EA è plug-and-play.

Requisiti Minimi:

Saldo del conto di almeno $100

Leva raccomandata: 1:30 o superiore

o superiore Broker compatibile con MT4/MT5

Segui il Percorso più Intelligente:

Il prezzo iniziale è fissato a 90. Una volta distribuiti 5 esemplari, i futuri acquisti costeranno 150. Conteggio attuale: 1 venduti.













```