FundedBridge EA for Prop Firms

2025年节日促销：折扣价格有效期至2026年1月6日23:59

概览

FundedBridge（MT5）是一款专业的智能交易顾问（EA），旨在帮助交易者通过并持续稳定地维护自营交易公司（Prop Firm）的评测挑战。它不仅是一个多策略 EA，更是围绕主流 Prop Firm（如 FTMO、The5ers、FundedNext）规则构建的完整自动化与风控平台。

教程链接、详细说明、手册和预设： https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016



系统集成六种可选交易策略，提供日内与总体回撤的智能控制、自动利润目标管理，以及基于 Telegram 的通知与远程控制模块。针对外汇与指数进行了优化，并建议在 VPS 上持续运行以确保稳定与一致性。

• 可用策略：6

• 市场：外汇与指数

• 风险管理：日回撤与总体回撤

主要特性

专为遵守 Prop Firm 的限制与规则而设计。

六种交易策略，可根据风格与市场状况启用。

动态回撤控制，接近设定阈值时自动平仓。

自动利润目标管理，达成目标后可批量平仓。

保本功能，在获利达到一定幅度后将止损移动至保本位。

可配置一到两个级别的分批止盈，逐步管理持仓。

点差保护，在异常条件下阻止新开仓或直接平仓。

通过 Telegram 进行远程控制（暂停、关闭或重启机器人）。

关于开平仓、目标达成与回撤的实时通知。

提供适用于 FTMO、The5ers、FundedNext 等的预设参数。

基于 Prop Firm 规则的月度模拟，支持更真实的回测。

可用策略

MACD 策略 — 使用 MACD 指标确定入场时机与止损位置。

— 使用 MACD 指标确定入场时机与止损位置。 Alligator 策略 — 基于比尔·威廉姆斯的 Alligator 指标识别趋势与最佳入场点。

— 基于比尔·威廉姆斯的 Alligator 指标识别趋势与最佳入场点。 MACD + RSI + 随机指标 — 三指标组合，多重确认后再入场。

— 三指标组合，多重确认后再入场。 PSAR 策略 — 使用抛物线转向 SAR 识别反转并自动跟踪趋势。

— 使用抛物线转向 SAR 识别反转并自动跟踪趋势。 一目均衡表策略 — 通过一目均衡表分析趋势、支撑/阻力与动能。

— 通过一目均衡表分析趋势、支撑/阻力与动能。 SuperTrend 策略 — 随波动性自适应的趋势跟随，精确识别方向。

同一时间只能启用一种策略，并可自定义其参数。每种策略可采用固定盈亏比，或在出现反向信号时自动平仓。

核心优势

全面自动化交易、风控与利润目标管理。

消除情绪干扰，促进纪律化执行。

通过严格风控保护资金安全。

借助监控与 Telegram 指令实现全程掌控。

购买包含

后续更新与周期性优化。

适配多家 Prop Firm 与不同风险偏好的预设。

售后支持：一对一协助与安装指南。

风险提示：交易存在重大风险。过往业绩不代表未来结果。请始终注意合理的风险管理。